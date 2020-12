Zliepanie Času s Nostalgiou

• Analyzuje Čas ako jednu z ústredných tém, láka ju spracovanie témy Nostalgie, ktorá predstavuje jeden z jej obľúbených pocitov. •

• Maliarka - umelkyňa Rita Koszorús uzatvára rok 2020 výstavou v bratislavskej Galérii Čin Čin na Podjavorinskej ulici číslo 4 (galéria je pre verejnosť otvorená v pondelok až piatok, vždy od 14:00 hodiny do 18:30 hodiny). Výstava s názvom

schMERZraum 2.0

je voľným pokračovaním prezentácie diel umelkyne z rokov 2019 a 2020, v ktorých autorka rozvíja snahu vytvoriť priestorovú koláž. Na aktuálnej výstave predstavuje jeden ústredný motív skrýše v kombinácii s kolážami na papieri. Hlavnou témou umeleckej prezentácie je Čas; zaujíma ju i kolektívne prežívanie Nostalgie a symboly asociácií. Výstava potrvá do 29. januára 2021. •

Plagát - pozvanie na výstavu Rita Koszorús: schMERZraum 2.0.

• „Chcela som vytvoriť priestorovú koláž, kde voľne spájam materiály a tvary. Vybudovala som z nich jeden kompaktnejší objekt, ktorý funguje aj autonómne, ale slúži aj ako 'výstavná plocha' pre koláže na papieri. Objekt skrýše otvára možnosti nachádzať rôzne pohľady, priehľady, kompozície a nové súvislosti s dielami na stenách. Princíp tvorby mám stále rovnaký: spájam prvky, tvary a štruktúry. Tým vytváram nové súvislosti, napätia a rovnováhu medzi nimi,“ vysvetľuje výstavu Rita Koszorús. •

Z výstavy Rita Koszorús: schMERZraum 2.0.

• Autorka je zároveň aj kurátorkou svojej samostatnej výstavy. Novú skúsenosť vníma ako legitímny experiment, ktorý so sebou priniesol neštandardný rok - ten ponúkol viac príležitostí rozprávať sa sama so sebou - a práve tento rozhovor priniesol ako nové otázky, tak i odpovede, a to bol zaujímavý základ na istú výraznú 'dvojrolu.' •

Z výstavy Rita Koszorús: schMERZraum 2.0.

Z výstavy Rita Koszorús: schMERZraum 2.0.

• „Čas je jednou z ústredných tém, ktoré analyzujem. Momentálne ma najviac láka spracovanie témy Nostalgie, ktorá predstavuje jeden z mojich obľúbených pocitov. Zaujímajú ma otázky, či sa dá Nostalgiu kolektívne prežívať a či je možné nájsť symboly asociácií - primárne v abstraktnej formálnej rovine. Centrálny motív pre druhú verziu výstavy schMERZraum preto nachádzam v náznakoch bunkru. Skrýša ako symbolické miesto ukrytia sa pred svetom a pred nebezpečenstvom; skrýša, kde sa rozprávame len sami so sebou; skrýša kde myslíme ako chceme a na to, na čo len chceme,“ napísala Rita Koszorús. „Koláž tentoraz viac expanduje do priestorových objektov, z ktorých som vybudovala jednu organickú stavbu. Základný princíp techniky koláže je 'lepenie,' ktoré prináša rovnováhu náhody a vedomého spájania zvolených prvkov,“ dodala umelkyňa. •

Z výstavy Rita Koszorús: schMERZraum 2.0.

Z výstavy Rita Koszorús: schMERZraum 2.0.

• Názov schMERZ - v kombinácii bild, raum, rot, video a podobne - reaguje na ideu Kurta Schwittersa vytvoriť vlastné dada - Merz, na aktuálnej výstave pribúda aj odkaz na predstaviteľa hnutia arte povera Maria Merz. Rita Koszorús realizovala vroku 2020 dve sólové výstavy: v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave: „Pôvodne som pripravovala veľkú výstavu v Ostrave v galérii Důl Michal, ktorá sa mala uskutočniť teraz v decembri, ale kvôli pandemickým opatreniam sa to presunulo na apríl 2021,“ doplnila autorka, veriac, že budúci rok bude priaznivejší na kultúrne podujatia a podarí sa jej naplniť smelé umelecké plány. Okrem odloženej výstavy v Ostrave chystá ďalšie dve samostatné: v Nových Zámkoch a Bratislave, v rámci kolektívnych výstav sa predstaví v Budapešti, v Bratislave a v Košiciach. Zároveň sa chystá na niekoľko rezidenčných pobytov. •

• Výstava schMERZraum2.0 je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR. •

Rita Koszorús

• Rita Koszorús (1989) študovala grafiku a maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Maďarskej univerzite výtvarných umení v Budapešti. V Budapešti absolvovala v roku 2016 aj rezidenčný pobyt v štúdiu FKSE, v rokoch 2018 a 2019 absolvovala rezidenčný pobyt v IAM v Berlíne. Bola trikrát finalistkou súťaže VÚB Maľba roka (2015, 2019, 2020). Vo svojej tvorbe sa popri maľbe venuje aj jej presahom do iných médií, akým je napríklad akčné umenie či video. Žije a tvorí v Bratislave. •

Rita Koszorús - oficiálna webstránka

Galéria Čin Čin Bratislava - oficiálna webstránka

