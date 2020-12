Dni minulé v mojom zrkadle (25.)

• Toto 'zrkadlenie' je, nevyhnem sa tomu, aj bilančné - veď záver každého kalendárneho roka ako na podnose nosí chuť hodnotiť. •

• Pri pohľade do zrkadla zreteľne vidím hlavne to, čo je za mnou. V tom pohľade sú - v popredí - udalosti, deje, ktoré boli v roku 2020 vpredu, v strede pozornosti (nielen mojej). Za nimi idú, do stratena, deje, udalosti stále menej a menej dôležité, ne-zaujímavé, ne-hodné pamäte. Za tým všetkým je už iba závoj všednosti, každodennosti, prášky sekúnd, minút, hodín, bežných dní - Prach obyčajných dní, meniacich sa zas iba na Prach. Prach si a v Prach sa obrátiš. •

• Aj keď som si povedal, že už nebudem, nechcem písať na tému Covid-19 - ak sa niečo výnimočné neudeje - nemôžem sa tomu vyhnúť, lebo Covid-19 / SARS-CoV-2 skoro desať mesiacov výrazne ovplyvňuje i môj život. Niečo na tú tému som napísal a zverejnil nedávno na webe SME blog, v článku Nedopustia, že Covid-19 a Smrť sú. * Dôvody spomenúť Covid-19 ešte raz sú nové: osobné aj všeobecné. Z tých osobných spomeniem iba ten, že včera redakciu SME článok Nedopustia, že Covid-19 a Smrť sú zaujal a vybrala ho do výberu 'SME si všimli' na webstránke www.blog.sme.sk. To len poteší a vzpruží, dodá tvorivých síl. Tento nový osobný dôvod, prečo spomenúť Covid-19, stačí. Dôležitejší je dôvod všeobecný - a to ten, že sa na Slovensku pred niekoľkými dňami začalo s hromadným, dobrovoľným očkovaním proti Covid-19 a že jednou z prvých osôb, ktoré sa dali zaočkovať, bola naša pani prezidentka Zuzana Čaputová. Už predtým som bol rozhodnutý, že sa proti Covid-19 dám zaočkovať, ale toto silné, prezidentské gesto, vzor z Prezidentského paláca, ma v rozhodnutí iba utvrdilo. Ale aby som nekrivdil - zaočkovať sa dali aj iné popredné osobnosti nášho verejného i politického života. A to sa cení, "to sa ráta," ako sa vraví: Treba ísť príkladným vzorom. Aspoň u mňa sa také vzory "rátajú" celkom určite. Aby som tému "oficiálne" uzavrel, pripájam odkaz - link na súbor otázok a odpovedí, týkajúcich sa očkovania proti Covid-19, ktorý zverejnil web SME v nedeľu 27. decembra 2020. ** •

• Pani prezidentka Zuzana Čaputová počas očkovania proti ochoreniu Covid-19 v Univerzitnej nemocnici Bratislava. • (• Foto: SME © Marko Erd, zdroj: www.domov.sme.sk •)

• Rozčarovanie: Včerajšieho neskoréo rána ma veľmi nemilo, v sprievode Smútku, zaskočila správa: Zomrel herec Ladislav Mrkvička (2. február 1939, Praha, Česko-Slovenská republika ~ 27. december 2020, Praha, Česká republika). Správu som si prečítal na webe SME - v sekcii 'Kultúra - Divadlo.' Ale môj Smútok náhle prerástol až v nahnevanosť, pretože správu o úmrtí (správa je zo servisu TASR, zverejnená bola v pondelok 28. decembra 2020 o 9:33 hodine a redakčne aktualizovaná o 10:50 hodine) pri nadpise dopĺňa štandardná ilustračná fotografia: naukladané, plamienkami rozsvietené kahance... V článku niet po portréte Maestra Mrkvičku ani osminka pixelu - jednoducho rozšírená správa je bez akejkoľvek fotografie. Všimol som si tieto "móresy" v redakcii SME už dávno a veľmi často som ich kritizoval. Nepomohlo, bohužiaľ. Považujem za vrcholne neúctivé a nedôstojné ilustrovať správy o úmrtiach osobností - a to nielen z kultúrneho, z umeleckého prostredia - "fotečkami" zapálenej sviečky v dlaniach, zábermi na dušičkové kahance a podobnými v podstate gýčmi. Nemienim vypisovať, pri kom všetkom, keď zomrel či zomrela, už redakcia SME takéto fotografie dala - namiesto portrétu zosnulej Osobnosti. Ozaj, viete si predstaviť, že "zajtra" zomrie nejaký politik (náš či svetového mena) a správa o jeho skone bude na titulke webu SME ilustrovaná fotografiou dušičkových sviečok či lacných kahancov z Číny z trhov v poľskom Novom Targu? Ja, po všetkých tých skúsenostiach, veruže áno. Bohužiaľ. Kto má záujem, môže si o Maestrovi Mrkvičkovi prečítať dobrý článok na serveri iDnes, *** doplnený kolekciou súvisiacich článkov o Pánovi Hercovi. Rodine, blízkym, kruhom priateľov zosnulého a kultúrnej obci vyjadrujem úprimnú sústrasť nad úmrtím Maestra Ladislava Mrkvičku. •

• Ladislav Mrkvička v inscenácii Racek (Národní divadlo Praha). • (• Foto: ND © Lucie Jansch, zdroj: www.idnes.cz •)

• Chvíľa pre pesničku: Určitým spôsobom neodmysliteľným plusom dlhomesačného "pobytu v kovidbubline" je pre mňa to, že mi služba YouTube ponúka pre mňa doteraz neznáme alebo takmer neznáme hudobné diela od 'garážových' skupín hlavne z U. S. A. a tiež progresívny rock a artrock aj zo západnej Európy - hlavne z Veľkej Británie a z Nemecka. Dnes vám niekoľko z tých skladieb ponúkam. Skupina Young Men bola 'garážová' skupina z mesta West Bloomfield v štáte Michigan v U. S. A. Jej hudobný i spevácky prejav je charakteristický klasickým, čistým beatom. Vydala iba dva single - oba v roku 1966. Z jedného z nich som vybral pieseň A Thought For You - má 3:02 minúty a silne v nej cítiť bigbeat, importovaný z Veľkej Británie do U. S. A., ale aj krásnu ozvenu hudobných rokov 60. minulého storočia, typickú i pre dobovú československú hudobnú scénu. •

video //www.youtube.com/embed/rSMf--I0QDs

• Pri tom bilancovaní - pozeraní sa do zrkadla, aby som videl, čo ostalo za mnou, musím spomenúť aj Smútok. Na jednej strane Smútok nad tým, že nás - i mňa - v tomto roku navždy mnohí ľudia opustili; patrí medzi nich aj spolužiak, kamarát Milan. Písal som o tom v krátkom, emotívne ladenom článku Smrť je nesmrteľne smrteľná (na webe SME blog som ho zverejnil 3. decembra 2020). Smútkov, spojených so Smrťou, bolo u mňa v tomto roku nemálo, až akosi veľa. Okrem toho ma Smútok prepadáva pri náhlej myšlienke na kamaráta, ktorý sa stále trápi s Covid-19, má ho, ešte sa lieči... A zas ten Covid-19. Keď už je "na rane," spomeniem aj to, čím ma ten mizerný kovid vari najviac napálil: Tým, že sme s Mojou Pani museli odriecť návštevy za hranicami Slovenska - pre zdravie a bezpečnosť. Tak sme vlastne ostali po celý rok ochudobnení o živý kontakt so skupinkou najbližších, nevypočuli sme si naživo prvé takmer súvislé slová vnúčaťa, ktoré v reči "samostatne prehadzuje" zo slovenčiny do cudzieho jazyka a späť. Lenže - na druhej strane - vynahradili sme si to, a takmer denne si to vynahrádzame, spojením vďaka moderným technológiám - hlavne kamerám v iSmartfónoch. Aj tak dobre - i to je výborné. Bohužiaľ - nekonali sa a ani sa nekonajú pre nás žiadne galérie, filmové premiéry, vernisáže, festivaly... Nič z toho, lebo kovid. A opäť: Odvrátená strana = množstvo pekných spoločných vychádzok do Prírody, na miesta, ktoré sú až podozrivo blízko, ale veľmi dlhú dobu sme na nich neboli, obchádzali sme ich ako samozrejmosť. 'Vďaka ti, kovid akýsi, za Prírodu!' S rukou na srdci si vravím: 'Vďaka Pánu Bohu, že sme všetci zdraví, celá rodina, príbuzenstvo. Asi preto, lebo ako ja, ako Moja Pani, tak i "všetci naši" sme dodržiavali a neprestajne dodržiavame všetky protipandemické, antikovidové nariadenia, pokyny, odporúčania...' Myslím si, že by tak mali konať všetci, nech už je ten kovid preč. •

• Chvíľa pre pesničku: Medzi 'garážové' skupiny z U. S. A., ktoré hlavne ráno s obľubou počúvam, patrí aj skupina The Leaves, založená v roku 1964 v meste San Fernando Valley v Kalifornii. Jej kariéra sa ukončila rozpadom skupiny v roku 1971. Prvý z celkového počtu troch dlhohrajúcich albumy od The Leaves sa volá Hey Joe. Vyšiel v roku 1966 a z neho som vybral peknú náladovú pieseň Just A Memory - má 2:16 minúty. Je to čistý bigbeat z rokov šesťdesiatych, hotová raná (i ranná) "beatlesovka," osožná pre Duše hudobne naladené. •

video //www.youtube.com/embed/H9XysFEDoMc

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tu je - archívna, z týchto dní, moja. Nazval som ju pekne. •

• Srieňová Koruna Krásy na Oblohe Tmavobelasej Nevšednosti. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• To, čo zreteľne vidím v Zrkadle v našej Ville, za sebou a v popredí, to sú moje Oči. V Lete som bol niekoľkokrát operovaný a úspešný zákrok odborníkov - lekárov dopadol tak, že vidím. Už som to niekde spomínal, lenže teraz musím napísať, zdôrazniť i zopakovať to dôležité: Ďakujem lekárom a personálu v nemocnici za to, že vidím. 'Vidím - teda som.' Keď už o tom píšem - musím dodať, že nerozumiem mnohým ľuďom, ktorí dnes masovo nadávajú na naše zdravotníctvo, bezhlavo rozsievajú pseudokritiku, dokonca zosmiešňujú ženy, mužov v bielych lekárskych plášťoch, v sesterských, opatrovateľských pracovných uniformách. Neželám nikomu z nich "vylihovanie" na operačnom stole a v nemocničnej posteli - ale: Brzdite, spamätajte sa, pretože nikdy neviete kedy sa ocitnete v nemocnici, na ošetrovni! •

• Chvíľa pre pesničku: Skupina The Squires alebo Neil Young & The Squires bola kanadská bigbeatová skupina, založená v roku 1963 v meste Winnipeg. Bola to jedna z prvých skupín speváka a skladateľa Neila Younga. Pesnička Wonderin' má 2:26 minúty a vyšla v roku 1965 na prvej strane singla (na druhej strane je pieseň Pieces). Wonderin' je príjemná, pokojná pieseň, opäť ilustrujúca bigbeat rokov šesťdesiatych XX. storočia. •

video //www.youtube.com/embed/i4pKvzQeu8U

• Písanie: Keď sa na konci roka bilancuje, tak sa vyhodnocuje aj pracovná štatistika. Dal som sa do toho. Poctivé písanie - novinárčina, reportáže, ale i reportážne a dokumentárne fotografovanie, ma desaťročia živia. V roku 2020 som na webe SME blog zverejnil 226 článkov + tento, čiže spolu 227 článkov. Ich celkový počet zobrazení (prečítaní) je v tejto chvíli presne 267 811 zobrazení (prečítaní). Priemerný mesačný počet zobrazení (prečítaní) článkov je teraz takmer 22 318 zobrazení (prečítaní). Celková čítanosť mojich článkov od založenia blogu (2. septembra 2016) na webe SME blog je teraz 1 079 489 prečítaní. Už len doplním, pre zaujímavosť, že prvých mojich desať najčítanejších článkov od založenia blogu má teraz čítanosť 176 397 prečítaní. Od založenia blogu som publikoval 757 článkov (vrátane tohto) a ich priemerná čítanosť aktuálne kolíše v rozpätí 1 410 - 1 416 prečítaní. Celková 'karma' mojich článkov je teraz 4,22. Je to iba štatistika, čísla, možno nie suché. Ako štatistiku, ako čísla tieto údaje vnímam, sú iba informáciou. Podstatná je pre mňa radosť z písania, z tvorby, súbežne s tým výborný pocit z toho, keď redakcia SME zaradí môj článok na titulnú stranu webu SME alebo ho vyberie do niektorých zo sekcií na webe SME. V roku 2020 som mal na "titulke" 15 článkov a v sekcii 'SME si všimli' 11 článkov - najviac v sekcii 'Kultúra.' Tieto, ale aj iné, možno nie suché, drobné štatistické čísla, vnímam ako veľkú vzpruhu, ako posilnenie v odhodlaní písať - blogovať ďalej. Dôležité i cenné je ale aj to, že za nimi vidím priazeň čitateliek a čitateľov mojich článkov - táto náklonnosť čitateľskej obce ma "pasovala" titulom Obľúbený bloger. Za to som tejto obci naozaj veľmi vďačný. Cením si aj zaradenie do kategórie VIP bloger - čo je zasa ocenenie priamo od redakcie SME. Aj jej patrí moje poďakovanie. Poznámočka: Verím, dúfam, že som sa vo výpočtoch nezmýlil. Nikdy som totiž nebol excelentným matematikom. Nuž, čo už s tým teraz narobím. Nič. •

• Chvíľa pre pesničku: Tento citlivojemný song určite poteší. Tudor Lodge je anglický súbor ľudovej hudby, bol založený v roku 1968 v grófstve Berkshire v meste Reading, ležiacom na sútoku riek Temža a Kennet. Začiatky vzniku mesta spadajú minimálne do VIII. storočia, kedy je známe ako Readingum. V stredoveku bolo dôležitým mestom s významným kláštorom, ktorý mal väzby na kráľovskú rodinu. Vplyv, význam i moc mesta upadli po sérii ekonomických kríz v XVII. storočí. Dnes má Reading asi 220 000 obyvateľov. Tvorbu skupiny Tudor Lodge som objavil náhodou, medzi raritnými nahrávkami. Z jej Diela ponúkam pieseň Forest - má 3:38 minúty a je z albumu Tudor Lodge, ktorý vyšiel roku 1971. Pieseň je krásna, romantická, s výrazným spevom Divy menom Ann Steuart, ktorá aj hrá na flaute, a s vokálmi Junochov menom Lyndon Green (hrá i na gitare) John Stannard (piano, flauta strunové nástroje; tento Umelec zomrel v marci 2020) a Roger Strevens (spevy a strunové nástroje). O čom sa spieva v songu? Poďme aspoň na prvú strofu: "pomalá prechádzka Lesom / padajúce Listy jesennej Farby / západ Slnka / pohyblivé Zlaté Rieky / cez Tiene Stromov / Veverička sivastá / beží do bezpečia / bojíte sa, že idete okolo / Drozdy si spievajú / ich Hlasy sa prelínajú a harmonizujú... // ...Myšlienky sa kĺžu medzi Stromami / cez šikmé Lúče umierajúceho Slnka / hrajte tieňové Hry na Tráve..." Jemnosť a citlivosť hudby i spevov brilantne ladia so vzácnou poetikou textu, s atmosférou Romantiky, ukotvenej i v Predstavivosti. •

video //www.youtube.com/embed/XRqAgjGShDQ

• Jazvy - jazva: Dávno, keď som bol Chlapcom, rúbal som Drevo. Nešikovne sa mi podarilo nešťastne si zaťať do ruky (zaujímavé - nenapísal som, že sa mi šikovne podarilo šťastne si zaťať do ruky...). Ostrie Sekery vniklo hlboko, razom sa liala Krv. Napochytro som kus visiacej Kože pritlačil naspäť, na ranu, chytro som si ruku omotal veľkou plátenou vreckovkou. Krv premokala, ľadovou Vodou som si vymyl ranu a ruku opäť obviazal - už obväzom. Nebolo potrebné šiť to, potvrdil Náš Otec. Rana sa zhojila, Koža prirástla - ale ostala Jazva. Kedykoľvek, keď beriem do rúk Seker(k)u, spomeniem si na ten úraz, aj vtedy, keď mi padne dlhší pohľad na kedysi zranenú ruku... Vtedy som spravil Chybu - a Jazva mi ju neustále pripomenie. Aj pri písaní článkov (nielen sem, na blog), pri písaní reportáží, narobil som dosť i veľa chýb - a aj naozajstných Chýb. Podobne i v Živote. Bezchybne sa nedá ani písať, tvoriť - ani žiť. Ale z každého pochybenia vo mne ostáva Jazva či Jazvička, Znak, Znamenie. Neraz i v podobe plytkého výsmechu, niekedy v podobe hlbokých zranení, ponižovaní Duše. Jazvičky a Jazvy trvajú niekedy krátko, inokedy dlhšie či dlho - ale nikdy sa nestratia, nezmiznú. Sú to i Výstrahy pred Svetom (ľudí) okolo. Sú to po(na)učenia Minulosti pre mžik Prítomnosti, pre Budúcnosť. Život bol, je i bude taký, nie inaký, aký je - taký ho prijímam(e). •

• Filmová ukážka z Filmu ku Genialite Géniov: Filmový tvorca, režisér Ian Ronald Emes je známy využívaním inovatívnych a experimentálnych filmových techník a aj tým, že je pôvodným tvorcom viacerých filmov a klipov k Tvorivému Dielu Geniality Nadslávne a Medzigalakticky Geniálnej Skupiny Pink Floyd. Jeho filmy a animácie boli i sú aj na významných výstavách - napríklad Pink Floyd: Their Mortal Remains. Z najnovšej tvorby Umelca ponúkam v službe YouTube 8. decembra 2020 zverejnenú ukážku z 55-minútového filmu k Dielu Geniality - k Albumu Pink Floyd: The Endless River. Ukážka má 9:03 minúty a je k trom Kompozíciám Geniality - v čase podľa názvov: 0:00 Side 4, Pt. 1: Calling - 4:28 Side 4, Pt. 2: Eyes To Pearls - 6:20 Side 4, Pt. 3: Surfacing. Je to Krása, zhmotnená do Symbolov, zakorenených v Snovom Surrealizme - je to Genialita ku Genialite. •

video //www.youtube.com/embed/2rLPVol6iX4

• Nabudúce: Nabudúce už bude nový rok. •

• Heslo dní: „Život každému dá a zoberie to, čo mu zobrať a dať má.“ (Anonymus LXIX.) •

• Chvíľa pre Hudbu ~ Slová ~ Obraz(y) ~ Záver - 6:31 minúty. •

video //www.youtube.com/embed/WDfsylbPH1U

všetkým čitateľkám, čitateľom, všetkým diskutujúcim

prajem pokojný a úspešný, požehnaný rok 2021 v zdraví

• Taký - aj taký - bol / je môj rok 2020. A váš? •

• (Vopred ďakujem za všetky slušné, pekné príspevky v otvorenej diskusii.) •



* Nedopustia, že Covid-19 a Smrť sú (SME blog) --- link.

** Ako bude prebiehať očkovanie proti Covid-19 - otázky a odpovede (SME) --- link.

*** Zemřel Ladislav Mrkvička... (iDnes) --- link.