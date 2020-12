Z New Orleansu k Ronnie Woodovi

• "Najlepšie veci v živote sú tie neviditeľné. Preto zatvárame oči keď sa bozkávame, plačeme a snívame." (Lil Wayne (1982)). •

• V Kine Lumière na Špitálskej ulici v strede Bratislavy v decembri 2020 zaznie svetová hudba - na strieborné plátna ju prinesú až dve filmové projekcie obľúbeného cyklu

Music & Film v Kine Lumière

ktorý dramaturgicky pripravuje a uvádza Miro Ulman

Už v túto stredu - 16. decembra 2020 o 20:30 hodine bude projekcia dokumentu

New Orleans: Mesto hudby

a na stredu 30. decembra 2020 o 20:30 hodine sa chystá projekcia filmu

Ronnie Wood: Niekto tam hore ma má rád

ktorý o legendárnom gitaristovi nakrútil režisér Mike Figgis. •

• Kino Lumière je otvorené, jeho chod a projekcie v ňom sa riadia oficiálnymi vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. •

• „Podľa Wikipédie je džez hudobný žáner, ktorý vznikol začiatkom XX. storočia v U. S.A. - v meste New Orleans v štáte Louisiana, a to postupným zlúčením afroamerického folklóru, najmä bluesu, s európskymi hudobnými tradíciami,“ hovorí o hudobnom žánri, ktorý dominuje filmu New Orleans: Mesto hudby, Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film. Dokument prostredníctvom hudby, ktorá vždy slúžila ako najsilnejší spôsob prejavu obyvateľov tohto mesta a zároveň vždy reflektovala aktuálnu dobu, odkrýva jeho históriu a poukazuje na bohatosť jeho kultúry. „Len v New Orleans sa miešali vplyvy z Francúzska, zo Španielska, z Afriky a od domorodých obyvateľov. Tieto odlišné kultúry postupne pridávali ingrediencie, ktoré sa spojili do neopakovateľnej výslednej formy. Miestna hudba je nákazlivá. Nenechá vás pokojne sedieť a uvažovať. Hudba bola vždy súčasťou New Orleans. Od otrokov, bubnujúcich na Congo Square, cez džez, Mahaliu Jackson, ktorá práve tu začala spievať gospely, až po bounce-hiphopový štýl,“ vraví Miro Ulman. •

• Plagát na film New Orleans: Mesto hudby. • (• Zdroj: © Pannonia Entertainment •)

• Mestom New Orleans divákov sprevádza džezový trubkár a šesťnásobný držiteľ Grammy Terence Blanchard, rodák z New Orleans, ktorý v meste aj vyrastal. Poukazuje na to, že New Orleans má bohatú históriu, ale i budúcnosť. Blízko k 'hudobnému mestu' má aj režisér filmu Michael Murphy: „Hudba v New Orleans bola prítomná všade, rovnako ako vzduch,“ povedal o preňho fascinujúcom meste, spomínajúc: „Keď som ako malý chlapec sedel na priedomí, tak z jedného domu znela gitara, z druhého trúbka, z ulice bicie. Žilo to tam.“ Túto atmosféru i hudobne rozmanitú históriu mesta sa rozhodol sprostredkovať aj divákom, diváčkam. •

• Upútavka na film New Orleans: Mesto hudby (0:48minúty). •

video //www.youtube.com/embed/K07ifQo66iY

• Dokument je rozdelený na osemnásť kapitol a každá z nich prináša rýchly prehľad o konkrétnom aspekte alebo postave z hudobnej histórie New Orleans. Okrem džezu v ňom znie aj rock, r&b, funk i hip hop. „Archívne i súčasné vystúpenia legiend, akými sú Louis Armstrong, Fats Domino, Dr. John, The Neville Brothers a tiež The Preservation Hall Jazz Band, sú pretkávané rozhovormi s hudobnými osobnosťami a komentármi Roberta Planta, Keitha Richardsa, Bonnie Raitta či Stinga,“ približuje film Miro Ulman. Vďaka ich vyjadreniam a rozsiahlemu archívnemu materiálu je dokument svedectvom o tom, že práve melódie a rytmy New Orleans stáli pri zrode americkej hudby. Terence Blanchard, hlavný sprievodca filmu dodáva: „Každý, kto sa zaujíma o kultúru a o hudbu v New Orleans, si tento film zamiluje.“ •

• Záber z filmu New Orleans: Mesto hudby. • (• Zdroj: © Pannonia Entertainment •)

• Záber z filmu New Orleans: Mesto hudby. • (• Zdroj: © Pannonia Entertainment •)

• Dokument New Orleans: Mesto hudby od režiséra Michaela Murphyho z roku 2019 mal z dôvodu celosvetovej pandémie premiéru online 5. mája 2020. Diváci si mohli kúpiť lístok na film v miestnom kine a pozrieť si ho doma. Podporili tak ich obľúbené nezávislé kino a zároveň dodržali odstup a karanténu. Časť výťažku z každej predanej vstupenky bola venovaná fondu Jazz & Heritage Music Relief Fund v New Orleans - celoštátnej humanitárnej iniciatíve Jazz & Heritage Foundation, ktorá podporuje hudobníkov z New Orleans a z Louisiany, ktorí v dôsledku pandémie Covid-19 prišli o príjmy. •

• V predposledný deň roka 2020 Kino Lumière plánuje uviesť aj dokumentárny životopisný film Ronnie Wood: Niekto tam hore ma má rád od režiséra Mike Figgisa z roku 2019. „Myslím, že predstavovať Ronnieho Wooda návštevníkom Kina Lumière nie je potrebné. Už neuveriteľných štyridsať päť rokov hrá na gitaru v legendárnej skupine The Rolling Stones,“ hovorí v súvislosti s filmom Miro Ulman a dodá: „Jeho rovesník, britský režisér Mike Figgis, ktorého u nás poznáme napríklad vďaka úspešnej romantickej dráme Leaving Las Vegas s Nicolasom Cageom, sa rozhodol nakrútiť Woodov intímny portrét.“ •

• Plagát na film Ronnie Wood: Niekto tam hore ma má rád. • (• Zdroj: © Pannonia Entertainment •)

• Dokument divákom približuje divoký a nespútaný životný príbeh Ronnieho Wooda - od skromných začiatkov na severe Londýna, cez jeho spoluprácu s Jeffom Beckom, Rodom Stewartom a The Faces, s The Rolling Stones až po súčasnosť. Súčasťou filmu sú rozhovory s Woodovými priateľmi, hudobníkmi a umelcami, ako Mick Jagger, Keith Richards, Rod Stewart, írska speváčka Imelda May či popredný predstaviteľ súčasného britského výtvarného umenia Damien Hirst. Osobné výpovede dopĺňajú záznamy živých vystúpení The Rolling Stones, The Faces, The Jeff Beck Group i Woodova hra na akustickú a slide gitaru i fúkaciu harmoniku. Divácka verejnosť vďaka filmu v Kine Lumière spozná Ronnieho Wooda aj ako maliara, ako gitaristu, ale aj ako otca a manžela. •

• Upútavka na film Ronnie Wood: Niekto tam hore ma má rád (1:29minúty). •

video //www.youtube.com/embed/el1ONtueqRI

• „Ronnie Wood vo filme spomína na svojho otca - alkoholika, na prvú lásku, ktorá zahynula pri autonehode, na prvú gitaru, na prvé stretnutie s The Rolling Stones v roku 1963, keď hrali bluesové skladby v malom nočnom klube a jemu vtedy ani vo sne nenapadlo, že by raz mohol byť ich súčasťou,“ prezrádza pár slov o dokumente Miro Ulman. Ronnie Wood vo filme hovorí, že „niekto tam hore ma má rád. A aj tu dole. Bol som vždy v správny čas na správnom mieste.“ •

• Záber z filmu Ronnie Wood: Niekto tam hore ma má rád. • (• Zdroj: © Pannonia Entertainment •)

• Záber z filmu Ronnie Wood: Niekto tam hore ma má rád. • (• Zdroj: © Pannonia Entertainment •)

• Pri návšteve Kina Lumière je nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické a epidemiologické nariadenia. V kinosálach platí šachovnicové sedenie, diváci i diváčky musia mať prekryté horné dýchacie cesty a používať dezinfekciu rúk. Kino odporúča nákup vstupeniek online a tiež sledovať obsadenosť kinosál, ktorých kapacita je obmedzená na základe predpísaných pravidiel - "kódexu" Bezpečná návšteva Kina Lumière. * •

