Spomaliť, zastaviť sa nad taniermi

• V Európskej únii skončí v odpade asi 89 000 000 ton potravín ročne. Na Slovensku 35 až 168 kilogramov na osobu ročne. •

• Už dlhé desaťročia existujú celosvetové dni i týždne, zamerané na globálne - komplexné i na čiastkové problémy, súvisiace s plytvaním potravinami a jedlami. V rámci týchto dní, týždňov rôzne organizácie, pôsobiace na medzinárodnej aj na národných úrovniach upozorňujú, varujú, apelujú, vyzývajú, robia osvetu, vzdelávajú... - a to všetko v mene a v duchu potrieb znížiť našu spotrebu potravín, potravinových surovín, jedál na optimálne stavy. Jednoducho - je najvyšší čas uvedomiť si, že ďalej už nesmieme prežierať svoju budúcnosť a budúcnosť ďalších generácií, "porcovať" Matku Zem a pahltne ju vyžierať. •

• Tak schválne - čo ste jedli včera? Pojedli ste toho veľa, alebo len tak - akurát, šetrne? Ja som mal na raňajky tri chlebíky so syrom a kávu, na obed zeleninovú polievku a dusenú rybu, čaj, na večeru štyri syrové korbáčiky, tri krajce chleba a bylinkový Thé. Necítil som hlad a mal som dosť energie na prácu. A to podstatné - nevyhodil som ani omrvinku, ani kúsok pokrmu. •

• Nemá nám byť ľahostajné, čo jeme. Kvalita jedla a životný štýl sú kľúčovými faktormi, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. Dnes sa nám nedarí odolávať vírusu ,,rýchleho životného štýlu,” ktorý mení naše správanie sa a motivuje nás siahať po fastfoodových, rýchlych riešeniach. To ale odvracia našu pozornosť od ingrediencií v potravinách, od ich skladby a od prvotných surovín, od kvality potravín aj od ich výživových hodnôt. •

Deň Matky Zeme

• Globálne hnutie Slow Food, * ktoré vzniklo v 80. rokoch XX. storočia, každoročne oslavuje 10. decembra Deň Matky Zeme ~ Terra Madre Day. ** Tento dátum nie je náhodný - je to dátum vzniku hnutia. Pri príležitosti Dňa Matky Zeme sa máme venovať témam rôznorodosti potravín, témam tradičnej kulinárnej kultúry, a to v rôznych častiach sveta. V tento deň oslavujeme všetkých, ktorí nám na stôl prinášajú kvalitné remeselné potraviny od malých, miestnych roľníkov a výrobcov, z rodinných fariem, od rybárov, pekárov, mäsiarov, cukrárov a od všetkých remeselných výrobcov tradičných potravín. •

Kvalitou ku zdraviu

• Aj miestne združenie Slow Food Pressburg *** organizuje aktivitu ku dňuTerra Madre Day. Na bezplatnom webinári zo série Pomaly ďalej zájdeme združenie predstaví príbehy ďalších troch ľudí, ktorých spája záujem o kvalitné remeselné potraviny. Ich práca je rozdielna, ale jedno majú spoločné: životný prístup blízky 'hnutiu pomalosti.' Margit Slimáková - špecialistka na zdravotnú prevenciu a výživu, Peter Slačka - šéfkuchár v Baroza Bistro & Restaurant v Bratislave, Michal Roháč - zakladateľ tradičnej zeleninovej farmy Dream Farm, **** ktorý hospodári regeneratívnym spôsobom, a tiež Anetta Vaculíková za Slow food Pressburg sa už dnes - v stredu 9. decembra 2020 o 18:00 hodine stretnú na online diskusii. Skúsenosti diskutujúcich inšpirujú všetkých, ktorých zaujíma, ako spomaliť pri výbere potravín, ako upriamiť pozornosť na kvalitu a najmä na to, ako ju spoznať a kde ju hľadať. Webinár bude pre všetkých dostupný na webstránke Slow Food Pressburg - svoju účasť na ňom môžete potvrdiť aj na podujatí, vytvorenom na sociálnej sieti organizácie. •

Hlavne na Vianoce spomaľme

• Už je najvhodnejší čas, aby sme aj počas Vianoc pribrzdili, spomalili, zastavili sa. Najdôležitejšie sviatky v roku budú o to vzácnejšie, o čo viac kvalitných a zdravých potravín bude ich súčasťou. Kupujte si len potrebné množstvo potravín a - hlavne - neplytvajte jedlom! Radšej menej, ale kvalitnejšie aj zdravšie. Zabezpečte si potraviny z tradičnej výroby od roľníkov, poľnohospodárov, od rodinných fariem a od remeselných výrobcov. Chuť aj vôňa čerstvých, tradičných, dobrých, čistých a férových potravín len výborne či aspoň vhodne prispeje k autentickým zážitkom počas najkrajších sviatkov v roku. •

Súčasťou našej kultúry sú aj tradičné potraviny

• Kultúru národa môžeme spoznať aj cez tradičné potraviny. Nemali by sme sa preto o ne ochudobňovať - práve naopak: mali by sa stať súčasťou našich každodenných jedálničkov, a to nielen počas sviatkov. Aj takouto voľbou totiž prispejeme k ochrane kultúrneho dedičstva a k udržaniu našich kulinárnych tradícií. Hnutie Slow Food so symbolom - logom v podobe červeného slimáka prezentuje názor, že každý človek tejto planéty má právo na kvalitné potraviny, a preto hnutie dlhodobo otvára tému remeselných potravín. •

• „Potrebujem poznať príbeh každej potraviny. Musím vedieť odkiaľ pochádza. Musím si vedieť predstaviť ruky, ktoré pestovali, spracovali, ktoré pripravili to, čo jem,“ zodpovedne vyhlásil Carlo Petrini - zakladateľ medzinárodného hnutia Slow Food. •

• Kampaň Kvalitou ku zdraviu - Pomaly ďalej zájdeme je financovaná z prostriedkov Life Program Európskej únie. •

Slow Food Pressburg

• Slow Food je globálnym hnutím, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať drobným roľníkom a remeselným výrobcom potravín. Svojím prístupom a prostredníctvom miestnych združení sa snaží zachovávať a chrániť kultúrne dedičstvo, tradície a biodiverzitu. Hnutie Slow Food sa sformovalo v 80. rokoch XX. storočia v Taliansku ako reakcia na šíriacu sa globalizáciu, na stravovanie v štýle fast food a na neustále sa zrýchľujúce životné tempo, ktoré významne prispievalo k postupnému vytrácaniu miestnych kulinárskych tradícií a záujmu ľudí o to, čo jedia a odkiaľ to prichádza. Slovenské miestne združenie Slow Food Pressburg je už osem rokov aktívnou súčasťou medzinárodného hnutia Slow Food. •

