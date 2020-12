Smrť krajiny Predstav si...

• Aj keď v slovenskom komposte radi hromadne zabúdame na význané a slávne osobnosti, ich význam a sláva sú nezabudnuteľné. •

• Prešiel som si servery našich hlavných, mienkotvorných médií - a nič. Ako zvyčajne: nič. Veď prečo by aj niečo malo byť? Chrochtanie v pohodlnosti negativizmu, pesimizmu, v kvílivých nárekoch ponôs, v ignorovaní Hodnôt (o ktorých mnohé a mnohí ani nevedia, lebo ani vedieť nechcú) stalo sa nám pokrmom Dní i Nocí. Stačí nám kopanie do premiéra, preteky v jeho zosmiešňovaní a v nadávaní na neho, výhovorky, že za všetko môže covid-19 a SARS-CoV-2: za to, že sme neschopní a neschopné, lenivci, alibisti a alibistky, plní a plné Prázdna...

...a potom príde nový Deň po starej Noci a normálny človek čaká, že sa "niekde" objaví správa, možno by potešil výpravný text o tom, že dnes je tomu presne 40 rokov, odkedy zomrel

John Winston Ono Lennon, MBE

(9. október 1940, Liverpool, Spojené Kráľovstvo ~ 8. december 1980,, New York, U. S. A.)

• Okuliare, ktoré mal John Lennon vo chvíli, keď ho šialenec zastrelil. • (• Foto: © Yoko Ono, zdroj: www.mtpr.org•)

• V našej krajine, kde Kultúra, Umenie, Vznešenosť, Hodnoty vždy ťahali a ťahajú a aj budú ťahať za veľmi krátky koniec asi nemá zmysel veľa písať - ani o Johnovi Lennonovi, o jeho Živote a o jeho úmrtí. Ale niekoľko slov napísať musím, pretože sa ma to týka - to, o čo Johnovi Lennonovi skutočne išlo, o čom nielen skladal piesne, texty a spieval, hral ich. Išlo mu - ide, stále ide a vždy pôjde o slobodu a Voľnosť. Tu, na Slovensku, má kde - kto plnú papuľu slobody, prežúva ju ako hovädzí dobytok. Prečo? Lebo sa mu máli, lebo dobytok je nespokojný s tým, že teraz - zopár mesiacov - musí dodržiavať nariadenia, príkazy a opatrenia - aby nepomrel na intenzívkach na pľúcnych ventiláciách. Tupým to nejde vysvetliť,neprijmú nič, žiadne argumenty, čo ako odborné, vedecké. Neprijmú ani vlastnú Smrť na kovid. Čo by dnes robil John Lennon, aké signály, posolstvá by vysielal ku svetovej verejnosti? (Možno z belostnej postele, spolu s Yoko Ono, v hotelovom apartmáne - ako kedysi,keď boli proti vojne vo Vietname, za Peace & Love.) Som presvedčený, že by sa pridal k Ringovi Starrovi a tiež by nosil správne nasadené ochranné rúško - aj pri prechádzkach v newyorskom Central Park s vmúčencami. Pretože John Lennon nebol hlupák - tak by hňupom nebol ani dnes. •

• Jonh Lennon zložil, otextoval a naspieval svotohit Imagine. Spieva v ňom o túžbe po Krajine bez vojen, bez politík, bez náboženstiev, bez násilia, bez Zla a bez Nenávisti. John Lennon zložil a neotextoval aj Hymnu pre Nutopiu - päť sekúnd Ticha; na jeho albume s názvom Mind Games, ktorý vyšiel 29. októbra 1973, je to šiesta skladba v poradí. Umelec, ktorý 'založil' bigbeat a spustil beatlemániu a to jé-jé-jééé, ktoré ňou znelo, bol človekom tichým - Mužom Ticha. Nepotreboval vrešťať a vrieskať, nadávať a kopať, rozbíjať výklady a hádzať dlažobné kocky na budovy Úradov. On vedel, že Mier a Lásku nie je možné splodiť Vojnou a Nenávisťou. Bastard, ktorý sa zrodí keď sa pária Vojna a Teror, Nenávisť a Zločin, Anarchia a Chaos - ten bastard nás iba roztrhá a zožerie a nezostane po nás ani Nič - iba nič. •

• John Lennon (1970) • (• Foto: © Annie Leibovitz zdroj: www.npg.org.uk •)

• Z Tvorby - z Diela Johnna Lennona som vybral, na záver, tri piesne, jedna z nich je ešte z čias so skupinou The Beatles. Možno poslúžia ako ne-pokojné kulisy k našim úvahám, k zamysleniu sa nad všetkým ne-možným, aj k bilanciám ku koncu roka... •

video //www.youtube.com/embed/j1Xeqh2sbQU

video //www.youtube.com/embed/cuuhsqA95iA

video //www.youtube.com/embed/CTsB-llTzyc

• ...a Hymnický Bonus... •

video //www.youtube.com/embed/j38PiSGFxLQ

