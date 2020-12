Múry a brány (okolo) roku 1989

• Máme možnosť pýtať sa a diskutovať o politických a o spoločenských prevratoch vo východnej Európe na konci osemdesiatych rokov. •

• Na záver roka filmová distribučná spoločnosť Filmtopia, s. r. o., Bratislava - ktorá je koordinátorom medzinárodného projektu KineDok na Slovensku - pripravila dve udalosti nielen pre náročnejšiu filmovú verejnosť. Spolu s filmovým festivalom Jeden svet pripravuje dvojdňové pracovné dielne pre organizátorov projekcií v rámci projektu KineDok z alternatívnych priestorov a kín na celom Slovensku. Pre širokú divácku verejnosť spoločnosť Filmtopi pripravila medzinárodnú diskusiu k francúzskemu filmu Každý múr je bránou. Slovensko v nej bude zastupovať sociológ Michal Vašečka. Edukatívny seminár potrvá dva dni: v utorok 8. decembra 2020 a v stredu 9. decembra 2020 a diskusia, ktorá je otvorená pre čo najširšiu verejnosť a stojí za ňou Institut dokumentárního filmu so sídlom v Prahe, sa bude konať vo štvrtok 10. decembra 2020. Obe podujatia sa uskutočnia online a bezplatne. •

• Plagát na film Chaque mur est une porte ~ Každý múr je bránou ~ Every Wall is A Door. • (• zdroj: www.cineuropa.org•)

• „Workshop - pracovnú dielňu pre našich promotérov - organizujeme spolu s festivalom Jeden svet. Spája nás snaha čo najlepšie propagovať kvalitný autorský filmový dokument na rôzne, široké i hlboké a dôležité témy a prinášať ho diváckej verejnosti. Oslovujeme lokálnych promotérov z rovnakých priestorov, v ktorých sa tieto filmy premietajú, a spolupracujeme s nimi. Pritom nám ide o spoločnú vec - preto sme sa rozhodli spoločne seminár zorganizovať aj v týchto neľahkých časoch, preto podujatie bude online,“ priblížila najbližšiu aktivitu Silvia Učňová Kapustová - riaditeľka spoločnosti Filmtopia. •

• KineDok - ako medzinárodná komunita a jedinečná platforma pre filmové kluby a spôsob alternatívnej distribúcie - premieta na Slovensku v osemnástich priestoroch. Sú to rôzne kultúrne centrá, kaviarne, bašty, galérie, ale napríklad aj Stará Hájovňa; tam všade sa organizátori snažia spájať ľudí, ktorí vyhľadávajú dokumentárne filmy ako podnety na sociálne, etnické, politické, psychologické a iné diskusie „Do workshopu sa zapoja všetci lokálni promotéri: manažéri našich projekčných miest v rámci celého Slovenska. Niektorí z nich pôsobia v kultúre, iní sú napríklad majiteľmi kaviarní a preto im veľmi pomôže zoznámiť sa s distribúciou dokumentárnych filmov a s marketingovou stratégiou pre online podujatia na sociálnych sieťach,“ povedala o seminári Jana Šafáriková, koordinátorka slovenskej časti medzinárodného projektu KineDok. Upozornila i na to, že zároveň ide aj o prepojenie regionálnych partnerov KineDok a festivalu Jeden svet. •

• Záber z filmu Každý múr je bránou. • (• zdroj: © Filmtopia •)

• Online workshop sa uskutoční cez webinár ZOOM a technickú podporu má na starosti Michal Peržel. Začne sa už dnes - v utorok 8. decembra 2020 o 15:00 hodine - a potrvá do stredy 9. decembra 2020 do 18:00 hodiny. Promotérom sa prihovoria: Silvia Učňová Kapustová, výkonná riaditeľka festivalu Jeden svet Eva Križková, Kristína Strapcová z Konektu a PR Forum a riaditeľ českého festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. •

• Medzinárodná online diskusia za okrúhlym stolom k filmu Každý múr je bránou bude prístupná na hlavnej facebookovej stránke KideDok:

KineDok On Facebook --- link

vo štvrtok 10. decembra 2020 o 19:30 hodine. Debata je určená predovšetkým divákom a diváčkam KineDok, širokej verejnosti a všetkým, majúcim záujmy o udalosti tesne pred rokom 1989 a po ňom. „Do diskusie sme sa snažili pozvať expertov a expertky, ktorí a ktoré sa na danú problematiku vedia pozrieť z viacerých hľadísk: zo sociologického, z umeleckého aj z politického pohľadu. Témou online diskusie sú rýchlo sa meniace udalosti a prispôsobovanie sa zmenám v súvislosti s prevratom v jednotlivých krajinách východného bloku,“ vysvetľujúco doplnila Jana Šafáriková. Do online diskusie sa môže zapojiť každý divák, každá diváčka - a to bezplatne a priamo do chatu môže písať aj svoje rôzne i mnohé otázky pre tvorcov aj pre pozvaných expertov, expertky na dané zaujímavé témy. •

• Za Maďarsko bude diskusiu moderovať britský novinár a dokumentarista, korešpondent Strednej Európy pre BBC News, Nick Thorp, za Bulharsko je hlavným hosťom režisérka filmu Elitza Guorgieva a ďalšie dve bulharské režisérky: Mina Mileva a Vesela Kazakova, za Rumunsko prijala pozvanie režisérka a producentka dokumentárneho filmu z tohtoročnej ponuky KineDok Ja, moje druhé ja a vzdialenosť medzi nami Mona Nicoară a Slovensko bude v diskusii zastupovať sociológ Michal Vašečka, ktorý sa odborne zameriava na etnické, rasové a migračné štúdie, aj na otázky populizmu, extrémizmu, občianskej spoločnosti. •

• Upútavka na film Každý múr je bránou (1:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/fy3FNIzpNKg

• Oficiálna anotácia francúzskeho filmu bulharskej režisérky Elitzy Guorgievy Každý múr je bránou: 'V surrealistickej atmosfére bulharského národného televízneho vysielania, zameraného na mládež, kladie novinárka pracujúcim, hippies a politológom filozofickú otázku: „Ktoré sny sú dôležitejšie, keď sa život končí - tie, ktoré sa splnili, alebo tie, ktoré sa nesplnili?“ Je rok 1989, Berlínsky múr práve spadol a mladá novinárka v televízii je matkou režisérky dokumentárneho filmu Každý múr je bránou - Elitzy Guorgievy. Film vychádza z politických archívov a zároveň z osobných textov. Novinárka sa v tejto zvláštnej relácii zaoberá neúspešnými revolúciami a ich odtlačku v našich životoch.' Režisérka Elitza Guorgieva bola vlani v Bratislave - na otvorení KineDok 2019 v rámci festivalu Febiofest, kde mal spomínaný film Každý múr je bránou celoslovenskú premiéru. •

• KineDok je medzinárodnou komunitou a jedinečnou platformou pre klubové a nezávislé priestory a pre spôsob alternatívnej filmovej distribúcie, spájajúci priaznivcov a tvorcov kreatívnej dokumentaristiky. Funguje od roku 2014 a neustále sa rozrastá o nové krajiny a nové projekčné miesta. Výber kreatívnych dokumentárnych filmov, ktoré zaznamenali úspech na filmových festivaloch, zaručuje kvalitu organizovanej kultúrnej udalosti. KineDok pomáha iniciovať medzinárodnú výmenu audiovizuálnych diel. V tomto roku predstavuje pre KineDok jedenásť dokumentárnych filmov z východnej a zo strednej Európy na viac ako pätnástich miestach v každej zo zúčastnených stredoeurópskych krajín: Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko a Bulharsko. •

• Obe podujatia finančne podporili: Creative Europe Media a Audiovizuálny fond, workshop pre mediálnych partnerov v spolupráci s festivalom Jeden svet podporil Active Citizens Fund – Slovakia. Hlavným organizátorom projektu KineDok je Institut dokumentárního filmu v Prahe, koordinátorom projektu na Slovensku je spoločnosť Filmtopia. •

• dôležité odkazy - linky: •

• Filmtopia --- link. •

• KineDdok --- link. •

• 21. medzinárodný festival dokumentárnych filmovJeden svet 2020 -- link. •

• Institut dokumentárního filmu Praha --- link. •

• zdroj článku: •

• Tlačové a obrazové podklady z PR agentúry bARSdobrýchýr --- link. •