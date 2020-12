Dni minulé v mojom zrkadle (24.)

• Dnes zrkadlím dve úmrtia, zopár správ, preložím to pozvaniami kam za Kultúrou a Hudbou, aj úvahou o nezmyselnom zosmiešňovní. •

• Zomrel

Kim Ki-dok - Ki-dok Kim - 김기덕

(20. XII. 1960, Chunyyang-myeon, Južná Kórea ~ 11. XII. 2020, Riga, Lotyšská republika)

• Kim Ki-dok - Ki-dok Kim - 김기덕 • (• zdroj: www.moscowfilmfestival.ru •)

Kim Ki-duk samouk, herec, filmový režisér i producent, jeden z najvýznamnejších Maestrov súčasnej ázijskej kinematografie). Česko - Slovenská filmová databáze o ňom píše: "Byl to jeden z nejvíce kontroverzních korejských režisérů; Kim Ki-duk byl samoukem, pyšným na svůj statut outsidera, otevřeně se sám stavěl stranou od svých kolegů, jakými jsou Hon Sang-soo nebo Lee Chang-don, kteří jsou podlě něho příliš intelektuální. Proč jsou filmy Kim Ki-doka tak zajimavé, je fakt, že byli točeny jeho nenapodobitelnou osobitou technikou a mají velmi zajimavý věcný základ, který Kim Ki-dok vždy rozpracoval do nádherné kompozice a do detailu. Kim Ki-dok je často přirovnáván k jeho předchůdci Kim Ki-youngovi; taktéž samoukovi, jehož filmy jsou však mnohem méně brutální, ale působí podobným výstředním, extravagantním dojmem." * Spomínam si na to, aký rozruch i nadšenie vyvolali filmy Kim Ki-doka (alebo Kim Ki-duka) v našich kinosálach - a stali sa kultovými práve pre režisérovu originálnu a ojedinelú svojskosť zobrazovania a interpretácií. Veľmi sa mi páči napríklad jeho poetická dráma Jar, Leto, Jeseň, Zima... a Jar (봄 여름 가을 겨울 그리고 봄, 2003, 103 minút) - ponúkam aspoň charakteristickú žánrovú upútavku. •

• Upútavka na film Jar, Leto, Jeseň, Zima... a Jar (1:53 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/2IfK-b8ZpRs

• Zomrel

Charley Frank Pride

(18. III. 1934, Sladge, Mississippi, U. S. A. ~ 12. XII. 2020 Dallas, Texas, U. S. A.)

americký spevák, gitarista, hudobný skladateľ i producent, ale aj profesionálny hráč bejzbalu. Najväčšie hudobné úspechy mal od konca 60. rokov do druhej polovice 70. rokov XX, storočia, keď bol najpredávanejším interpretom svojich country & western nahrávok od čias Elvisa Presleyho, navyše patril k jedným z mála černošských interpretov tohto klasického amerického žánru. Z jeho piesní som vybral pekný, klasický song - I'm Just Me dlhý iba 2:21 minúty; je z rovnomenného albumu, ktorý vyšiel 1. marca 1971. •

video //www.youtube.com/embed/xZDmsayyuhY

• Z kultúry - domácej: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poslalo médiám výsledky vnútorného auditu v Slovenskom národnom divadle, ktoré ukazujú viaceré ekonomické nedostatky. Ministerka kultúry - Mgr. Natália Milanová (OĽaNO), situáciu v divadle označila za vážnu a podľa nej divadlo súrne potrebuje ozdravný plán. Ide o to, že v našom národnom divadle sa národne rozhadzovali peniaze, za tú istú prácu poniektoré osoby brali dvakrát výplatu, nad rámec rozpočtu inštitúcie boli vyplácané veľké odmeny, alebo fakturované služby ľuďom za to isté, čo mali v popise práce aj ako interní zamestnanci. Interný audit z ministerstva kultúry zistil aj ďalšie nedostatky, najmä vo finančnej oblasti, nezrovnalosti v účtovníctve i porušovanie Zákonníka práce. V rozhovore pre SME ** Peter Kováč - Slovenského národného divadla, vysvetľuje, aké pochybenia a prečo našli audítori, prečo v divadle zvýšil platy, aj keď na ne nemal peniaze, a prečo chce aj naďalej byť generálnym riaditeľom divadla. Tak to má byť - v situácii keď umelkyne a umelci kvília, nariekajú, ako im "nejde karta" v čase vĺn pandémie Covid-19, treba vedieť nasadiť si správnu divadelnú masku a zahrať dobré divadlo - pre súdruha pána generálneho a pre mzdové oddelenie. •

• Zato v centre Umeleckej Stredozeme - v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici to žije aj v decembri. Už dnes - 14. XII. 2020 o 19:00 hodine - je na programe premiéra celkom nového predstavenia The Gardens - Live Music Film - diela, režírovaného multimediálnym umelcom Lacim Pálmaiom, ktorý spája výtvarný happening a živú hudbu i film. Umelec - tvorca pracuje s koncepciou nezmyselnej významovosti, odkazujúcej na úzkosť a na zdanlivú bezvýchodiskovosť jedinca z diania dní. Film podporil Kult Minor - Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Podujatie sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja - zriaďovateľa Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. •

• Plagát na The Gardens - Live Music Film • (• zdroj: www.studiotanca.sk •)

• V Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici bude aj predvianočný dvojkoncert v jeden deň: Martin Geišberg a Daniel Špiner ~ Sandonoriko & Umelecký súbor Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici vystúpi v piatok 18. XII. 2020 o 17:30 hodine a o 20:30 hodine. Dva vianočné koncerty v jeden deň budú v znamení stretu autorskej hudby a súčasného tanca. Srdečné pesničkárstvo a silné texty budú spolunažívať vedno s pohybom v podaní umelcov z celého sveta. Toto podujatie sa koná j vďaka finančnej podpore Mesta Banská Bystrica. Potrebné informácie, aj o nutnosti rezervácií a o kúpe vstupeniek a o bezpečnej návšteve divadla sú na webstránke Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici. *** •

• Martin Geišberg a Daniel Špiner ~ Sandonoriko • (• zdroj: www.studiotanca.sk •)

• Chvíľa pre pesničku: Hrá a spieva skupina Headstone z U. S. A. kde táto rocková a bluesrocková skupina vznikla v štáte Indiana v polovici rokov 70. XX. storočia. V roku 1974 vydala album Still Looking - z neho som vybral pomalý song Misery. Má 4:09 minúty... ...nič nehľadám, pretože všetko čo som našiel mám - alebo som to stratil. •

video //www.youtube.com/embed/RWJXn_Ps64Q

• Z kraja, kde sa končia všetky cesty: Zuzana Čaputová - prezidentka Slovenskej republiky, navštívila pápeža Františka a doniesla mu darčeky: štyri veľké adventné sviece vyrobené v chránenej dielni ľuďmi zo znevýhodneného prostredia. Sviece vyrobili z recyklovaného materiálu, pretože téma klimatických zmien je blízka aj pápežovi. Darovala mu aj obraz Panny Márie, ktorá je patrónkou Slovenska. Od slovenských vedcov pani prezidentka priniesla do Vatikánu 10 000 PCR-testov na koronavírus. Pápež František našej pani prezidentke daroval bronzový umelecký odliatok nazvaný Buďte poslami pokoja. Ďalšími darmi našej hlave štátu boli výtlačky dvoch pápežských dokumentov. To nie je všetko. Naša pani prezidentka pozvala pápeža na návštevu Slovenska. On pozvanie prijal, ale uvidí, ako mu to dovolí situácia vo svete. "Záujem prísť má naozaj úprimný," povedala pani prezidentka a tlmočila nám Svätého Otca slová: "Po kríze nikdy nič neostane rovnaké, preto je dôležité, aby sme spoločne všetci pracovali na zjednotení sveta, aby sme dokázali čeliť našim výzvam." To je všetko pekné, ale nerozmiem, prečo v redakcii SME dali správe z agentúry TASR nadpis Čaputová sa stretla s pápežom, prijal od nej pozvanie na Slovensko. Aká Čaputová? Hádam prezidentka, nie? Nabudúce nech napíšu, že Zuza navštívila Fera a pozvala ho k nám a Fero Zuze riekol, že uvidí - možno príde. To už by im v redakcii asi aj perá odpadli, keby písali v duchu pravidiel slušností. A vôbec - nielen novinárska prirodzená úcta k našim predstaviteľkám a predstaviteľom štátu, krajiny, sa vytráca ako šumivé magnézium v teplej vode. •

• Chvíľka pre pesničku: Zložil ju Pavol Hammel, Ján Lauko a Ľubomír Plai pre našu známu skupinu Prúdy, otextoval ju Kamil Peteraj - vyšla na albume Vrabec Vševed v roku 1979, volá sa Zelený papagáj, je milá aj ľahká a spieva sa v nej o pagajájovi aj o bielom balóne a tiež o zelenom háji - a nie je to pesnička určená iba, a či výhradne pre deti. •

video //www.youtube.com/embed/R-_XIYweCoI

• Z predvianočného domova: V mestách, po dedinách mali byť vianočné trhy, punče, grogy, varené vína, pečené klobásky a rebierka a jaternice, hriatô... ...ale nebude nič, pretože máme pandému Covid-19 a prísne nariadenia v boji proti nej. Správy o zrušení predvianočných veselostí nahnevali hlavne protirúškovské elementy a popieračov existencie nielen Covid-19, ale už aj chrípok a nachladnutí, alkoholizmu, zápalov pľúc a rakovín. Preto sa búria a nadávajú na všetko aj na všetkých. Mám taký nápad - treba niekde ďaleko za mestami, za obcami zriadiť ohnisko, nad ohnisko dať kotlisko, v kotlisku navariť grogy a ešte jedno ohnisko zriadiť vedľa - na ňom by sa opekali klobásy, pražili jaternice... A elementy nech si tam slopú a nech tam tančia a ujúkajú - hoc i nehé a nahí. Záchranku pristaviť opodiaľ, nahriať motory záchranných helikoptér a potom elementy ládovať do nemocníc: na psychiatrie a na JIS-ky a pod pľúcnu ventiláciu. To si nikto nevie doma spraviť grog, upiecť klobásu, spraviť si predvianočnú atmosféru? Asi nie - inak by elementy neziapali, že im "berú tradície a slobidu." Im rozum nikto nepobral, pretože vziať niekomu čokoľvek možno iba vtedy, keď niečo má. A tieto elementy rozum nemali, nemajú a mať nebudú. Nikdy. •

• Chvíľa pre skladbu - dnes predposlednú: Epitaph je nemecká rocková skupina, ktorá bola založená v Dortmunde v roku 1969. Spočiatku hrala post-psychedelický a progresívny rock, korenený príležitostnými jazzovými akcentmi a rozšírenými harmóniami dvojitých gitár. V roku 1973 sa tvorba skupiny začala brať smerom k priamočiarejším štýlom hard rocku, neskôr i heavy metalu a po vydaní šiestich štúdiových albumov sav roku 1982 rozpadla. V roku 2000 sa Epitaph spojil a vydal nové dva štúdiové albumy. Skupina dodnes príležitostne koncertuje. Z tvorby skupiny vyberám skladbu Crossroads - má 4:53 minúty a je z albumu Stop Look And Listen, ten vyšiel v roku 1972. •

video //www.youtube.com/embed/8Uk8vrt4ViM

• Z domova - ako na to. Minister obrany Slovenskej republiky - Jaroslav Naď (OĽaNO) - podal sedem trestných oznámení (päť je priamo z jeho rúk, dve podali bezpečnostné zložky), pretože sa mu na sociálnej sieti vyhrážajú vraždou. Minister považuje týchto ľudí - ktorí sa takto vyhrážajú - za odpad a špiny. „Môžem potvrdiť, že k dnešnému dňu sme ja, alebo priamo zodpovedné bezpečnostné zložky, podali zatiaľ sedem trestných oznámení za nebezpečné vyhrážanie sa. A budem v tom pokračovať. Rovnako boli prijaté ďalšie opatrenia na ochranu mojej rodiny. Nedopustím, aby si niekto vybíjal svoj primitivizmus na mojich deťoch,“ uviedol minister Jaroslav Naď v statuse v sociálnej sieti Facebook. Informoval o tom aj web denníka Pravda. **** Mislím si, že treba držať palce pánovi ministrovi, ja mu ich držím - dobre viem, čo sa špiny, čo sa odpad, aké vredy a aké elementy sa vedia zhrčiť nielen na Facebooku a útočia, vyhrážajú sa, dehonestujú... Stačí, dajme tomu, vyjadriť súhlas s nariadeniami a opatreniami vlády, odborníkov v zápase s Covid-19. Poviem vlastnú skúsenosť: Môj známy pred niekoľkými dňami zvestoval, že má Covid-19 a že je v domácej prísnej karanténe. Reakcia elementov? Rehotavé emotikony, škrek škeriacich sa, aj želania "skapať" či emotikony hov.a. Minister Jaroslav Naď ešte pripomenul, že v čase vyhláseného núdzového stavu sú tresty vysoké, ale že bude trvať na svojom, aj keď „viacerí podozriví teraz vyplakávajú, že oni to tak nemysleli.“ •

• Z mojej pracovitej poetickej dielne: V sekcii 'moja poézia a próza' na webe SME blog som zverejnil poému s názvom spievanie Spevov - je hlavne o Prírode a odkaz - link na ňu je tu:

spievanie Spevov --- link. •

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tu je - aktuálne neaktuálna, moja. Nazval som ju pekne. •

• L' Aéroport Paris - Beauvais, Route de l'Aéroport, 60000 Tillé, France. • (• - Foto © Martin Droppa •)

• Chvíľa pre pesničku - poslednú skladbu: La dernière chanson - Pentacle je francúzska skupina, hrajúca progresívny rock, vznikla v roku 1971 v Belforte - v meste na východe Francúzska, v departemente Territoire de Belfort v regióne Burgundsko-Franche-Comté. Skladba so spevom sa volá La Clef Des Songes a je z rovnomenného albumu, ktorý vyšiel 15. júna 1975. Šansón má 4:13 minúty a tie preletia skôr než rýchlo... •

video //www.youtube.com/embed/rhazRFOqRoI

• Nabudúce: Nabudúce určite bude nabudúce, pretože deje a udalosti sa valia, kopia, pribúdajú... ...a ešte stále mám čo - to v poznámkach. •

• Heslo dní: „Dajte mi knihy, francúzske víno, ovocie, pekné počasie a trošku hudby, ktorá hrá z dvier niekoho, koho nepoznám.“ (John Keats - anglický básnik, predstaviteľ druhej vlny romantizmu (31. október 1795 ~ 23. február 1821). •

