Máme to radi naživo

Týždeň slovenského filmu uvedie film

Punk je hned!

so živým hudobným sprievodom Davida Kollara

• Filmová prehliadka Týždeň slovenského filmu v bratislavskom Kine Lumière pokračuje naživo. Jej filmová časť sa pre pandemickú situáciu a z dôvodu zatvorenia kín v októbri presunula do online priestoru, ale po uvoľnení opatrení, počas ktorých dostali aj kiná možnosť opäť premietať, sa od pondelka 7. decembra 2020 do piatka 11. decembra 2020 uskutočnia jej sprievodné podujatia. V Kine Lumière na Špitálskej ulici v centre Bratislavy sú pripravené panelové diskusie, venované súčasnej kinematografii, odovzdávanie Ceny Petra Mihálika i špeciálna projekcia Cenou Slnko v sieti oceneného filmu Punk je hned! •

• Plagát na Týždeň slovenského filmu v Kine Lumière. • (• zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• „Ešte vo februári tohto roka bol sprievodný program veľmi bohatý. Začínal sa už o desiatej dopoludnia a končil sa neskorov noci. V redukovanej podobe sme ponechali aspoň tie klasické podujatia,“ hovorí programový dramaturg Týždňa slovenského filmu Miro Ulman - známy aj ako dramaturg a lektor veľmi obľúbeného cyklu Music & Film v Kine Lumière. Teraz sa už tradične uskutočnia štyri panelové diskusie , budú zamerané na hodnotenie slovenskej audiovizuálnej tvorby za uplynulý rok. Sústredia sa na hraný, na dokumentárny a na animovaný film, súčasťou panelovej diskusie, venovanej filmovej vede a kritike, bude aj okrúhly stôl na tému Praktická filmová veda: Projekt ABECEDÁR ako otváranie priestorov. "Všetky štyri hodnotiace panely bude moderovať, rovnako ako počas predchádzajúcich rokov, filmová a literárna teoretička a vysokoškolská pedagogička, odborníčka Jelena Paštéková,“ dopĺňa Miro Ulman. •

Cena Petra Mihálika pre Martina Slivku in memoriam

• Martin Slivka • (• zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Súčasťou Týždňa slovenského filmu je pravidelne odovzdávanie Ceny Petra Mihálika za prínos v oblasti filmovej vedy, ktorú tento rok získa Martin Slivka in memoriam. Aj tohto roku jej bude predchádzať seminár o ocenenej osobnosti pod názvom Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy. Počas nehoá vystúpia pod vedením filmovej teoretičky a historičky Evy Filovej viacerí rečníci, ktorí zhodnotia tvorbu tohto významného slovenského režiséra, scenáristu, dramaturga, filmového teoretika, priekopníka takzvanej etnografickej línie slovenského dokumentarizmu, alebo prispejú svojou živou spomienkou. Medzi inými bude môcť verejnosť počuť aj scenáristu Ondreja Šulaja, dokumentaristov Maria Homolku, Tomáša Hučka, Marek Kuboša, filmového historika Václava Macka a mnohých ďalších. Videopríhovor bude mať kameraman Alexander Strelinger - generačný spolupútnik Martina Slivku. •

• Záber z filmu Voda a práca. • (• zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Tvorbu Martina Slivku pripomenú dve filmové pásma. V prvom bloku budú uvedené jeho krátke filmy Národný umelec Karol Plicka (1970) a Voda a práca (1963) zo zbierok Slovenského filmového ústavu i dokument Ľudovít Fulla (1972) a tretia časť seriálu Deti vetra s názvom ...spriaznili sa s kovom (1990) z archívu RTVS. Druhý blok ponúkne dokumentárny film Martina Šulíka Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy (2007), ktorý je nielen spomienkou na Maestra Martina Slivku a na jeho dielo prostredníctvom rozprávania jeho blízkych a spolupracovníkov, ale i pokusom poodhaliť tajomstvo jeho bohatého života a tvorby. •

Uvedenie zborníka Rudolf Urc – tvorca a interpret histórie

• Počas týždňového podujatia sa uskutoční aj uvedenie zborníka Rudolf Urc – tvorca a interpret histórie, ktorý je z príspevkov z vlaňajšieho seminára o Rudolfovi Urcovi, zorganizovaného pri príležitosti odovzdania Ceny Petra Mihálika. Publikácia je súborom odborných štúdií a spomienkových textov a mapuje filmársky, dramaturgický, pedagogický, publicistický, teoretický aj historiografický prínos Rudolfa Urca v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu. Súčasťou knihy je rozsiahly rozhovor s Rudolfom Urcom z projektu Oral history a autorská štúdia Rudolfa Urca o jeho stratenom filme Osudné dni. Zborník do života uvedú Martin Šulík a Václav Macek za osobnej účasti Rudolfa Urca, premietnutý bude i krátky dokument z cyklu GEN: Rudolf Urc (2011) od režiséra Martina Šulíka. •

Špeciálna projekcia filmu

Punk je hned! + David Kollar naživo

• Plagát na Punk je hned! + David Kollar naživo. • (• autor plagátu: © Andrej Kolenčík, zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Vyvrcholením podujatia - prehliadky Týždeň slovenského filmu bude špeciálna projekcia úspešného režijného debutu Juraja Šlauku - filmu Punk je hned!, ktorý získal šesť nominácií na Národnú filmovú cenu Slnko v sieti a ocenenie za najlepšiu filmovú hudbu v ňom si na slávnostnom večere prevzal David Kollar. Film je inšpirovaný detailne odpozorovaným životom pankáčov i pankáčiek, prebývajúcich na periférii. Rozpráva príbeh tridsaťročného drogovo závislého Kvička, ktorý svojím impulzívnym správaním sa bez dôsledkov postupne mení svoj život na voľný pád. „Počas projekcie špeciálnej verzie filmu Punk je hned! bez hudby bude slovenský gitarista a skladateľ David Kollar hrať naživo. Nebude to však úplne totožná hudba, ktorú skomponoval pre film, ale bude obohatená o nový improvizovaný rozmer, ktorým ju nanovo pretvára pri každom živom vystúpení,“ približuje projekciu Miro Ulman. •

• Upútavka na film Punk je hned! (2:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/oSqDzCUXS6E

• David Kollar prišiel na nápad hrať hudbu k filmu naživo iným spôsobom pri rozhovore s režisérom Jurajom Šlaukom. „Často debatujeme o gitarách, o ladeniach - a tak prišla myšlienka hrať do filmu Punk je hned! naživo, ale úplne iným spôsobom. Ukázať ľuďom, ako dokáže hudba v dobrom slova zmysle zmanipulovať pohľad na postavy vo filme a na ich činy. Predstaviť ich trochu v intímnejšom svetle. Z hlavnej postavy neurobiť toho veselého hrdinu, ale dostať sa mu viac pod kožu. Nepoužiť žiadne bicie nástroje a všetko zahrať naživo na gitarách. Hrať do hraného filmu nie je jednoduché. Musím veľmi pozorne sledovať dej a nesmiem hrou potlačiť zvukovú stopu filmu. Je to hra s napätím, s dynamikou, s akustikou v miestnosti a, samozrejme, s časom,“ vraví David Kollar. •

• Všetky sprievodné prehliadky Týždeň slovenského filmu sú otvorené pre verejnosť, panelové diskusie si je možné pozrieť aj online na www.kinodoma.sk. * Vstup na prehliadku je voľný, vstupné vo výške 3,- € / 2,- € je na projekciu filmu Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy, a 6,- € / 5,- € je na špeciálnu projekciu filmu Punk je hned! + David Kollar naživo. Na voľný vstup je potrebné vybrať si bezplatné vstupenky v pokladnici Kina Lumière. •

• Kino Lumière opäť premieta od 20. novembra 2020, pri jeho návšteve je nevyhnutné dodržiavať prísne hygienické a epidemiologické nariadenia. V kinosálach platí šachovnicové sedenie, diváci musia mať prekryté horné dýchacie cesty a používať dezinfekciu rúk. Návšteva kina je bezpečná. Pred návštevou Kina Lumiére je potrebné oboznámiť sa s pravidlami Bezpečná návšteva Kina Lumière ** •



