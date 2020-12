Náš kariérista vo svetlách Moskvy

• Všetko sú to "len" výpovede o vplyve politických a spoločenských skutočností na životy hlavne obyčajných ľudí. •

• Od nasledujúceho pondelka 7. decembra 2020 až do nedele 13. decembra 2020 sa v Moskve uskutoční prehliadka

✰ Dni slovenského filmu v Moskve 2020 ✰

Premietanie slovenských filmov je recipročným podujatím vlaňajšej prehliadky ruskej kinematografie, ktorá sa konala na jeseň v bratislavskom Kine Lumière. Šesť súčasných filmov dopĺňa klasický film Prípad Barnabáš Kos z roku 1965 od slovenského režiséra Petra Solana. •

• Banner na Dni slovenského filmu v Moskve 2020. • (• zdroj: www.5zvezd.ru •)

• Súčasnú kinematografiu na prehliadke Dni slovenského filmu v Moskve 2020 reprezentuje dráma režiséra Marka Škopa Nech je svetlo z reoku 2019 - je z prostredia slovenskej rodiny, ktorej najstarší syn sa stal členom polovojenskej mládežníckej organizácie. Univerzálna téma filmu poukazuje na nenápadné či skryté problémy, ktoré môžu v konečnom dôsledku vyústiť až do nežiadaných, nevítaných celospoločenských rozmerov. •

• Upútavka na film Amnestie (3:04 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/o7g1-Yt0rcQ

• Upútavka na film Trhlina (2:35 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/3Ol0UpcCr84

• Upútavka na film Toman (2:29 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/xS9FDyR-cJc



• Prehliadka v hlavnom meste Ruskej federácie ponúkne aj filmy, ktoré sú inšpirované skutočnými udalosťami. K novembrovým udalostiam spred tridsiatich rokov sa vracia druhý celovečerný film režiséra Jonáša Karáska Amnestie z roku 2019 - ide o dramatický príbeh troch rodín, odohrávajúci sa na pozadí veľkých spoločenských zmien: rozpadu komunizmu a vytvorenia demokratického Česko-Slovenska v roku 1989. Snímka Ostrým nožom z roku 2019 režiséra Teodora Kuhna na príbehu otca, ktorému neonacisti zavraždili syna, poukazuje na obmedzenia nášho súdneho systému a na nespravodlivosť v spoločnosti. Premietnutý bude i film Trhlina z roku 2019 od režiséra Petra Bebjaka, ktorý sa dramaticky až mysteriózne vracia k mýtmi opradeným príbehom z pohoria Tribeč. V divácky veľmi úspešnom thrilleri sa skupina mladých ľudí snaží odkryť pozadie tajomného miznutia ľudí, siahajúceho hlboko do histórie. •

• Divácka, kultúrna i odborná kinematografická verejnosť v Moskve uvidí aj filmy Jan Palach z roku 2018 režiséra Roberta Sedláčka a Toman z roku 2018 režiséra Ondřeja Trojana - oba sú o osobnostiach československých dejín. Prvý z nich sleduje osud a pozadie vzbury mladého muža, ktorý sa na protest proti štátnej moci a spoločenskej apatii upálil, druhý zobrazuje charakter rozporuplnej postavy Zdeňka Tomana (vlastným menom Asher Zelig Goldberger, alias Zoltan Thoman, alias Zoltán Toman, alias Zoltan Goldberger, alias Zdeněk Goldberger, alias...(1909 ~ 1997)) - šéfa socialistickej zahraničnej rozviedky a človeka mnohých tvárí. Každý film je iný a oba sú výpoveďou o vplyve politickej reality na životy ľudí. •

• Josef Kemr v hlavnej úlohe filmu Prípad Barnabáš Kos. • (• zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Našu súčasnú kinematografiu na moskovskej prehliadke dopĺňa film režiséra Petra Solana Prípad Barnabáš Kos z roku 1965. Je to satirická tragikomédia o trianglistovi veľkého symfonického orchestra, nečakane vymenovaného za jeho riaditeľa. Príbeh majstrovsky pranieruje malomeštiacke prežitky, pokrytectvo a intrigánstvo. Svojou témou i stvárnením sú film i jeho téma nadčasové a dielo sa v súčasnosti s úspechom premieta na mnohých zahraničných podujatiach. Film bol digitálne reštaurovaný v Slovenskom filmovom ústave a svetovú premiéru mal v roku 2018 na Festivale klasických filmov v Lyone vo Francúzsku. •

• Tohtoročnú prehliadku Dni slovenského filmu v Moskve 2020 v reprezentačnom metropolitnom kine 5 Zvezd organizujú: Slovenský filmový ústav z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie a so spoločnosťou NOY Film Company, s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ruskej federácii a so Slovenským inštitútom v Moskve. •

• Kinoteatry 5 Zvezd Moskva --- link. •

• Informácie, podrobnosti o prehlliadke Dni slovenského filmu v Moskve 2020 --- link. •

• zdroje článku: •

• Podklady z tlačového servisu Slovenského filmového ústavu, archív autora --- link. •