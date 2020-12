Dni minulé v mojom zrkadle (23.)

• V pandemickej vlne prišiel Mikuláš - nezabudol, náš. Spomeniem ho, aj udalosti, komentujem ich. Ani Umenie nebude chýbať. •

• Mikuláš 2020 prišiel - a bol dobrý. Preto mu hlavne detičky tlieskali a ďakovali. Bolože to obáv, že či príde - a on prišiel: v červenom plášti, s veľkou čiapkou na sivovlasej hlave, s rúškom so snehovými vločkami na brade. Aj Čerti a aj Anjelikovia ho sprevádzali. Niekde sa dovalil na automobile, inde peši, tam zas na bicykli, inam zas na voze, ťahanom Koníkmi. Za spevy, za riekanky rozdával medovníčky, orechy a ovocia, darčeky a lízanky... Bolože to obáv, stracov - že či príde. A on prišiel nielen do miest, mestečiek, na dediny, ale aj na pracoviská firiem, spoločností, dokonca aj na lyžiarske svahy, medzi lyžníkov, lyžnice a hlavne k lyžníčatám. A tak bolo radostí a veselia plno, preplno. •

• Mikuláš 2020 v Liptovskom Mikuláši - na sídlisku Podbreziny (1:17 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/e1MQWn2N5Wg

• Nebol všade šťastný, spokojný Mikuláš. V Prešove, na Sídlisku III na Mukačevskej ulici číslo 7, sa v nedeľu 6. decembra 2020 uskutočnila pietna spomienka na obete výbuchu a následného požiaru, ktoré celkom zničili vysokú, veľkú bytovku. Zahynulo pri tom osem ľudí a vyše štyridsať bolo zranených, aj veľmi ťažko. Na mieste tragédie - najväčšej svojho druhu v súčasnej histórii Slovenska, bola rok po udalosti odhalená pamätná tabuľa, ktorá sa mi, veruže, celkom páči. Autorkou pamätnej tabule aj citátu na nej je jedna z bývalých obyvateliek bytovky - výtvarníčka PaedDr. Ivana 'Pančiteľka' Pančáková. •

• Na pamäť obetiam výbuchu a požiaru 6. XII. 2019 v Prešove. • (• Foto: © František Iván, zdroj: www.tasr.sk •)

• Z Kultúry - domácej: Operné štúdio Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré dáva priestor mladým umelcom, uviedlo v online premiére operu Denník Anny Frankovej s hudbou Grigorija Samuiloviča Frida (22. september 1915, Petrohrad, Rusko ~ 22. september 2012, Moskva, Rusko). "Dlho sme hľadali projekt pre školy, aby opera vyšla aj von, medzi mladých ľudí. Denník Anny Frankovej je presne takéto dielo, vďaka nemu môžeme rozprávať mladým ľuďom nielen o tom, čo je opera a ako vzniká, ale aj o vážnych témach, o hrôzach Druhej svetovej vojny a o ich následkoch," vraví režisér Marek Mokoš o diele a o jeho literárnej predlohe - o knižke Denník Anny Frankovej, ktorý si v úkryte pred nacistami viedla Annelies Marie Franková (12. jún 1929, Frankfurt nad Mohanom ~ február 1945, nacistický koncentračný tábor smrti Bergen-Belsen, Nemecko). Podrobnosti o pozoruhodnom, hĺbavom opernom diele sa dočítate v článku na webe SME - sekcia 'Kultúra.' * •

• Z pohodlia domova môžeme navštíviť aj výstavu výtvarných diel - i ocenených - v súťaži Maľba 2020, ktorú organizuje a vyhlasuje Nadácia VUB. Nadácia VÚB dlhoročne podporuje výtvarné umenie. Najznámejšou aktivitou je od roku 2006 prestížna a jedinečná výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov. Poslaním súťaže je podporiť naše mladé umenie, prispieť k jeho propagácii, zveľaďovať a zušľachťovať médium maľby, priblížiť ho verejnosti a pomôcť mladým umelcom etablovať sa na umeleckej scéne. Výstavu Maľba 2020, fyzicky inštalovanú v Galérii Nedbalka na Nedbalovej ulici číslo 17 v Bratislave, nájdete na webe Galérie Nedbalka. ** •

• Miroslav Sandanus (1993): Prázdnota (akryl na plátne, 200 x 160 cm, 2020) - 3. miesto v súťaži Maľba 2020 - finančná odmena 3 500,- eur. • (• zdroj: www.nadaciavub.sk •)

• Z Umenia - teraz v blízkom, bratskom i sesterskom zahraničí: Vo výstavnej sieni Galerie Fórum Karlín v Pernerovej ulici číslo 51 v Praze 8 bude od stredy 9. decembra 2020 do soboty 18. septembra 2021 verejnosti sprístupnená výstava Bylo Nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir... imerzivní zážitek. Výstava obrazov impresionistov je doplnená 3D zvukom. "Spektakulární výstavy jsou v současné době s velkým úspěchem prezentovány v mnoha hlavních městech po celém světě. Jsem hrdý na to, že mohu tento nový koncept představit v České republice. V těchto dnech nejistoty je jedna věc jistá: musíme chodit ven," hovorí Serge Grimaux, producent výstavy. Má pravdu - pohyb prospieva nielen Telám, ale hlavne Dušiam. Výborný je Duševný Pohyb - nemusí byť s Dušanou či s Dušanom. •

• Plakát výstavy Bylo Nebylo, Van Gogh, Monet, Renoir... imerzivní zážitek. • (• zdroj: www.forumkarlin.cz •)

• Chvíľa pre pesničku: Tentoraz Holandskí Maestri - Golden Earring je rocková skupina, založená v Haagu v roku 1961 ako Golden Earrings. Neskôr sa z názvu odtrhlo posledné 's' a skupina sa volá Golden Earring. Na konte má vyše 40 hitov a zisk 30 zlatých a veľa platinových platní za predaj albumov ako v Holandsku, tak i v Európe. V roku 1973 - presne 1. júla 1973, vydala deviatu štúdiovku - album Moontan - z neho som vybral skladbu Radar Love, má 5:03 minúty a je sviežou rockovkou s rock 'n' rollovým úvodom a veľmi pekným výkonom bubeníka menom Cornelis 'Cesar' Johannes Zuiderwijk (18. júla 1948, Haag, Holandsko). •

video //www.youtube.com/embed/aRlSHG5hRY4

• V mene Prasiat - zahraničných: "Dôrazne odsudzujeme akékoľvek zlé zaobchádzanie s hospodárskymi zvieratami," tak reagovali predstavitelia nadnárodnej spoločnosti Nestlé na škandál. O čo ide? Na jednej z francúzskych prasacích fariem, ktorá dodáva bravčové mäso spoločnosti Herta - najpredávanejšej značke párkov a salám vo Francúzsku - sa francúzskej organizácii s názvom L214, venujúcej sa právam zvierat podarilo nakrútiť strašidelnootrasné zábery podmienok, v akých prasatá na farme žili - teda tie, ktoré žili aj vďaka tomu, že pojedli tie prasatá, ktoré už nežili... Bŕŕŕ... A čo s tým má sladučký, cukríkový koncern Nestlé? Herta je pôvodne nemecká firma, v ktorej dnes 40-percentný podiel vlastní švajčiarsky gigant Nestlé... To sa dalo čakať - za všetkými prasačinami, zverstvami ešte aj na prasatách, sú hlavne Nemci. Koho zaujíma viac, aj to video, môže čítať a hľadieť v podrobnejšom článku, ktorý dnes zverejnil web SME. *** a zvyšných 60 percent patrí španielskej firme Casa Tarradellas, ktorá sa špecializuje na výrobu živočíšnych produktov do sveta. •

• O jedlách: Nemá nám byť ľahostajné, čo jeme. Túto tému má pripomínať celosvetový Deň Matky Zeme. Vyhlásil ho v roku 1970 - ešte ako Deň Zeme - americký senátor Gaylord Anton Nelson. Organizácia Spojených národov na ten istý deň, 22. apríla, vyhlásila v roku 2009 Medzinárodný deň Matky Zeme (International Mother Earth Day). S týmto názvom sa slávi od roku 2010. Bolo to totiž práve 22. apríla 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA, ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme - a to so všetkým, čo ju robí jedinečnou. V súvise s Vianocami - keď sa až nezdravo mnohé i mnohí prežierajú prejedajú, globálne hnutie Slow Food Pressburg (jeho slovenská pobočka funguje už osem rokov) varovne upozorňuje na vytrácanie sa miestnych kulinárskych a kuchárskych tradícií. Tejto téme sa budem venovať v samostatnom článku v blogu na webe SME blog. Teraz idem prípraviť tradičnú Hókkaidskú Rybu so Zemiakovými Mladohľuzami. •

• Chvíľa pre pieseň: The Damned - britská rocková skupina, založená v Londýne v roku 1976 - významná tým, že bola prvou punkrockovou skupinou v Anglicku a z Britska do sveta - svoj piaty štúdiový album vydala 1. októbra 1982, volá sa Strawberries. Je na ňom kompozícia The Dog - dlhá 7:21 minúty. Je to pieseň pokojného charakteru, žiadna punkrocková divočina, spieva sa v nej o britskej Vampírici menom Claudia, ale hlavne o Psíkovi. Veľmi vydarený je záver kompozície, od asi 7:20 minúty: sú v ňom nahraté hlasy Strašidelného Psíka Vrčiaka. Nedobré je skončiť medzi jeho tesákmi - zubákmi. •

video //www.youtube.com/embed/PQc6TvLECqU

• Niekoľkými vetami: • Reštauračné prevádzky, napojené na iniciatívu Bojujeme za naše gastro plánujú v utorok 8. decembra 2020 otvoriť pre hostí aj svoje interiéry. K iniciatíve sa pridala aj Únia fitness centier Slovenska. "Obrovské množstvo členov únie zajtra otvára svoje prevádzky, pripájame sa k iniciatíve," avizoval jej šéf Pavel Kiseľ. Argumenty? Prostučké sťa bujón z bobúľ v hlave kulturistu: V týchto zariadeniach sa vraj Covid-19 nakazilo málo ľudí, podľa Miroslava Heredoša - šéfa iniciatívy Bojujeme za naše gastro, sa v reštaurácii nakazilo iba 20 hostí. V ktorej? To nepovedal. Veď nech všetko pootvárajú, nech hádžu horiace kláty pod nohy odborníkom aj vláde - verme, že gastrohazardérov a posilovačov potom pozatvára - polícia. Lebo niet nad plné brucho a nad spotené podpazušie, kovidpozitívnych i mŕtvych na Covid-19 máme málo. • Cez víkend zomrel jeden z jej prokurátorov - JUDr. Alexander Chomča. Stal sa ďalšou zo stoviek obetí pandémie koronavírusu. Okresná prokuratúra Košice - okolie tak prišla o svojho dlhoročného zamestnanca. Nebohý bol hospitalizovaný v univerzitnej nemocnici s obojstranným zápalom pľúc, časť hospitalizácie strávil v umelom spánku, napojený na pľúcnu ventiláciu. Prokurátor zomrel akko 59-ročný. Stále niekto bude tvrdiť, že Covid-19 nie je smrteľný? • Mgr. Adriana Kráľová z Liptovského Hrádku - rodič s pedagogickým vzdelaním, spustila petíciu k otvorenému listu k podmieňovaniu účasti žiaka na prezenčnej výučbe podrobením sa testu na Covid-19. Hlavné signatárky a hlavní signatári petície sa oháňajú právami, sťažujú sa na nepríva... A tak ďalej. Staré songy spochybňovačov, popieračov, antirúškovcov. A deti nech sú hlúpe a nevzdelané. • Na parkovišti u supermarketu Lidl v Pražské ulici v Letech na Praze - západ se v pondělí 7. prosince 2020 dopoledne pohádali dva senioři kvůli parkovacímu místu. Nejdřív se drobně střetla jejich auta, pak jeden z nich napadl druhého francouzskou holí. Po střetu se senioři začali vulgárně napadat. "Muž, ročník 54, nejprve vulgárně oslovil druhého muže, ročník 51. Následně došlo ke slovní rozepři a fyzickému napadení," řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Kde sa dvaja bijú - tam vyhráva tretí. Práškové cukety v lukratívnej cenovej akcii bojujúcim dôchodcom vyfúkla dôchodkyňa Jiřina z Prahy - východ. • Abdullah Abujedovič Anzorov, 18-letý ruskočečenský moslim, který v říjnu na předměstí Paříže zavraždil francouzského učitele kvůli školní prezentaci karikatur proroka Mohameda, a jehož poté zastřelila policie, byl v neděli 6. prosince 2020 pohřben v rodném Čečensku na ruském severním Kavkazu. Byl pochován „s poctami“ a obřadu na zasněženém hřbitovu se zúčastnilo asi 200 lidí, převážně příbuzných. Na bezpečnost dohlíželo 65 policistů. Oficiální čečenská média se o pohřbu nezmínila. List The Moscow Times uvedl, že jedna z ulic v Anzorovově rodné vesnici Šalaži byla na jeho počest přejmenována. Pomenovávanie ulíc, škôl, verejných budov... po diktátoroch, teroristoch, psychopatoch, masových vrahoch, arcizločincoch... je príznačné pre pseudodemokratické enklávy chorého rozumu. V Bratislave ešte i dnes máme Heydukovu ulicu - je nazvaná podľa českého básnika Adolfa Heyduka (1835 ~ 1923). Slovákov mal veľmi rád, veď napísal básnickú zbierku Cymbál a husle (1876). V nej je veľa básní s témami protižidovskými. Napríklad v tej s názvom Pomoz! poet veršotepe: Beťár, žid a fiškal, / to tři rodní brati, / ti se Slovákovi / umí zaléčati. // Beťár krade koně, / židák zboží drobné, / a fiškal jak kohout /zrnéčka sezobne. // O Parome starý, / najdi k nám už stezku, / a do každé ruky / vezmi tisíc blesků. / Do každého blesku / aspoň tisíc smrtí... / zhynem, tváli síla / jarmo nerozdrtí! V bratislavskej Petržalke po novembri 1989 premenovali Ulicu Zdeňka Fierlingera na Ulicu Lenardovu. Philipp Eduard Anton von Lenard (1862 ~ 1947), rodák z dnešnej Bratislavy, dostal Nobelovu cenu za fyziku (1905) a nenávidel Židov, všetko židovské a obdovoval Adolfa Hitlera. Lenard neznášal aj geniálneho Alberta Einsteina, ktorý po nástupe Hitlera k moci odišiel do U. S. A. "Relativistický Žid, ktorého matematicky pozliepaná teória sa rozpadá na kúsky, opustil Nemecko," uviedol Lenard v roku 1933 a, fascinovaný "Vodcom Tretej ríše" napísal: "Poznať Adolfa Hitlera a byť blízko pri ňom je dostatočný dôvod na to, aby som žil." Kedy sa dočkáme Ulice Voccu Kotlebu, Gymnáziu profesora Školy Pouličnej Tuposti Petra Krupu... a tak ďalej? Máme sa na čo tešiť v očakávaniach? • Američan Bob Dylan - vlastným menom Robert Allen Zimmerman, (1941) - predáva celý katalóg svojich piesní spoločnosti Universal. Spoločnosť Universal nezverejnila cenu dohody, hoci Dylanove piesne majú podľa ľudí, oboznámených s podmienkami, hodnotu viac ako 200 miliónov amerických dolárov. Zbierka obsahuje 600 diel - od piesní zo začiatku 60. rokov (Blowin‘ In The Wind, The Times They Are a-Changin etc.), až po album, vydaný tohto roku pod názvom Rough And Rowdy Ways. Podrobne o tom informuje server Bloomberg **** Máme sa na čo tešiť - možno aj na kompilácie z neznámych diel Maestra. •

• Chvíľa pre pesničku - pomalú, dlhú, novú, od Boba Dylana. •

video //www.youtube.com/embed/G-oOCo1Y1bw

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja. Nazval som ju pekne. •

• Aj ja fotografujem aj fotoaparátmi značky Canon. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Chvíľa pre pesničku: The Farm je britská skupina, vznikla v roku 1983 v Liverpoole. Tvorbou sa radí do žánrov rorck, alternarívny rock, alternative Dance, baggy, indie rock... Prvý album, s názvomSpartacus, sa v marci 1991 dostal na prvé miesto v britskej hitparáde albumov; pritom obsahuje iba dve skladby, ktoré boli rok predtým v britskej Top 10 Singles. Prepekná skladba Sunshine On My Windov je dlhá 4 minúty, ale sú to minúty, stojace za veľa. •

video //www.youtube.com/embed/fgbTH-eY6zU

• Nabudúce: Nabudúce bude nabudúce, kedy si pospĺňam rôzne resty. Okrem toho pripravujem mimoriadne 'zrkadlenie,' predvianočné, tematické. Budú i pikošky, asi aj mierny bulvár. A bez Kultúry a Umenia sa to i ono, nič nezaobíde. •

• Chvíľa pre pesničku na záver: bubeníčka Sina Doehring z Germánska - hrá v mužskej skupine The Gäs - po švédsky Gäs znamená Husi. Skladba Player hrá 5:52 minúty a je z albumu Savage, ktorý vyšiel 12. januára 2018. Klasický tvrdý rock, ktorý nemá chybu - rozpustí aj tvrdý Cukor v preriedkom čajovom zriedenom čaji, aj čiernu kávu osladí o trochu viac... •

video //www.youtube.com/embed/-563gqOwy2U

• Heslá dní: „Hudba je liekom na trápenie duše.“ (Básnik Quintus Horatius Flaccus (8. december 65 pred Kristom, Venosa, Taliansko ~ 27. november 8 pred Kristom, Rím, Taliansko)). • „Keď Hudba znie - to akoby sa Nebesá otvárali a Anjeli Psíkove kúsky s Kosťami Mäskovitými stvárali.“ (Martinus Blue d' Mauricius (11. november MDCCCLX, Eure-et-Loir, France ~ 11. november MCMLXI, Gommerville, France). •

