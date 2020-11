Bohatstvo sa nám samo núka

• Ponuka rôznych zaujímavých a hodnotných zážitkov týchto dní je bohatá a kvitne ako inoväťou - mrazíkmi ošľahnuté trávy. •

• Vďaka internetu sa k nám neustále dostávajú ponuky na to, ako môžeme zmysluplne, s pridanými hodnotami vzdelania, poučenia sa, aj zábavy vyplniť čas. V tom vidím, cútim pozitíva doby kovidovej, keď musíme byť doma - alebo radšej sme doma. •

• Z predstavenia Édith Piaf v Štátnej opere v Banskej Bystrici. • (• zdroj: www.goout.net •)

• Podrobný, denný prehľad o predstavení divadiel, o koncertoch, o výstavách a o iných kultúrnych a spoločenských podujatiach na Slovensku ponúka web GoOut - je to kultúrny sprievodca, umožňujúci pohodlne a prehľadne sledovať priateľov, umelcov a miesta podujatí, dajú sa prostredníctvom neho nájsť obľúbené a čakané podujatia a cez web je možné rezervovať si alebo si kúpiť na ne online vstupenky za prijateľné ceny. * •

• Výborná správa dnes prišla z Bratislavy - Kino Lumière na Špitálskej ulici v centre hlavného mesta v piatok 11. decembra 2020 o 20:30 hodine uvedie projekciu filmu Punk je hned! - režijný celovečerný debut Juraja Šlauku. Špeciálna projekcia bude v rámci prehliadky Týždeň slovenského filmu. Film získal šesť nominácií na Národnú filmovú cenu Slnko v sieti a ocenenie k nemu sa na slávnostnom večeri prevzal David Kollar za najlepšiu filmovú hudbu. Počas projekcie špeciálnej verzie filmu Punk je hned! bez hudby bude David Kollar v Kine Lumière hrať naživo. Lenže to nebude celkom totožná hudba, ktorú skomponoval pre film, ale bude obohatená o nový, improvizovaný rozmer, ktorým ju hudobník odznova pretvára pri každom jednom živom vystúpení. Z filmu Punkje hned! ponúkam skoro štvorminútovú inštrumentálku Punx Not Dead. Lístky na jediné filmové predstavenie s koncertom sú už v predaji i cez web Kina Lumière. ** •

video //www.youtube.com/embed/iKE3Gc5shA8

• K divadlu: k činohre, ku spevohre, k dráme, k veselohre, k muzikálom... a k projekciám filmov v kinách je aj ponuka výtvarného umenia. Slovemská národná galéria verejnosti oznamuje, že od stredy 18. novembra 2020 má opäť otvárené všetky galerijné pracoviská: v Bratislave, v Pezinku, v Ružomberku, v Strážkach, vo Zvolene. Výstavy a expozície Slovenskej národnej galérie je možné navštíviť aj osobne. *** Vstup na ne je limitovaný podľa aktuálnych protipandemických nariadení a opatrení. •

• Plagát výstavy Akcia Zet (Esterházyho palác, Bratislava - potrvá do nedele 27. júna 2021). • (• zdroj: www.sng.sk •)

• Na záver hudba. Stačí sledovať špecializované webstránky - a už začne z 'hudobno - koncertného hrnčeka' kypieť ponuka za ponukou. Napríklad v Žiline bude v Dome odborov v stredu 2. decembra 2020 o 18:00 hodine hrať Ján Berky Mrenica & Gypsy Jazz SK. Iba v decembrovej hudobnej ponuke na Slovensku sú desiatky podujatí pre deti, mládež aj ľudí v pokročilých rokoch - len si treba vybrať podľa záujmu a chutí. •

video //www.youtube.com/embed/K59__JGaXiM

video //www.youtube.com/embed/oPJT2osxqf4

• Na koniec pozvanie na ešte jeden z mnohých koncertov na Slovensku, ktoré budú už v januári 2021. Dunaj & Iva Bittová vystúpia s novým koncertným programom vo štvrtok 21. januára 2021 o 19:00 hodine v bratislavskom podniku Ateliér Babylon. •

* GoOut --- link.

** Kino Lumière --- link.

*** Slovenská národná galéria --- link.