Tým, ktorí to majú radi v aute

• V automobile je to dobré - je tam príjemne teplo, možno stiahnuť okná, možno sa osviežiť, dá sa to vychutnávať. •

• Ako vari všetko príjemné, dobré a fajn - aj The Drive-in Theater, presnejšie The Drive-in Cinema vymysleli v U. S. A. Okolo roku 1930 s nápadom premietať filmy na obrovskú stenu, pričom diváci a diváčky sa na ne mohli pozerať zo svojich áut, odparkovaných pod stenou, prišiel konštruktér, vynálezca Richard Milton Hollingshead, Jr. (25. február 1900, Riverton, Burlington, New Jersey, U. S. A. ~ 13. máj 1975, Villanova, Pensylvania, U. S. A.) a vynález si s úspechom patentoval. Stavbu prvého kina začal vynálezca s investormi budovať na Crescent Boulevard, Camden New Jersey 19. mája 1933 a už 6. júna 1933 bolo prvé Drive-in Theatre slávnostne otvorené. Premiéra bola spojená s projekciou romantickej filmovej drámy Wife Aware. Uvádzacie ceny vstupného, teda vjazdného, boli 25 centov za auto, 25 centov na osobu a spolu maximálne US $ 1. Ďalšie autokino bolo otvorené v meste Orefield v Pennsylvánii až 15. apríla 1934, volalo sa Shankweiler's Auto Park. Potom autokiná vznikali postupne po celých Spojených štátoch amerických. V roku 1958 ich tam bolo až 4 063, asi najmenej - iba 820, ich bolo v roku 1948. Autokiná vznikli po roku 1989 aj na Slovensku - projekciou filmu Pán Prsteňov 1 - Spoločenstvo prsteňa bolo 4. októbra 2002 slávnostne otvorené asi prvé autokino u nás - Autokino Optima v Košiciach. Dnes, v čase protipandemických opatrení, autokiná prežívajú renesanciu aj v Českej republike, vo Francúzsku, v Poľsku, v Nemecku... a napokon i u nás. •

• Projekcia čiernobieleho, zrnitého filmu v autokine. • (• zdroj: www.historybyzim.com •)

• Český a slovenský filmový festival v Austrálii

Czech & Slovak Film Festival Of Australia

sa koná pravidelne, tentoraz už ôsmykrát. V čase celosvetovej pandémie koronavírusu sa jeho organizátori rozhodli slovenské a české filmy sprístupniť divákom formou Drive-in kina v Melborune aj prostredníctvom online projekcií, dostupných v Austrálii a na Novom Zélande. Z pohodlia auta bude možné filmy vidieť od 28. novembra 2020 do 5. decembra 2020. Online festival sa začne 1. decembra 2020 a potrvá dva týždne. Do programu sú zaradené štyri slovenské celovečerné snímky a jeden náš krátky film. •

• Banner na 8th Czech & Slovak Film Festival Of Australia • (• zdroj: www.casffa.com.au •)

• Český a slovenský filmový festival v Austrálii ~ Czech & Slovak Film Festival Of Australia vznikol so zámerom vytvoriť na tomto, pre nás tak vzdialenom kontinente, pravidelné podujatie, sústredené na prezentáciu súčasných i klasických diel oboch kinematografií. Tento rok spôsob jeho realizácie i rozsah programu ovplyvnila pandémia, napriek tomu diváci uvidia štyri súčasné slovenské i koprodukčné slovenské filmy a jednu slovenskú filmovú klasiku v podobe drámy Prípad Barnabáš Kos z roku 1964 od režiséra Petra Solana. Digitálne reštaurovaný Solanov film Prípad Barnabáš Kos sa so zaručneným úspechom premieta na významných zahraničných podujatiach od jeho svetovej premiéry na prestížnom festivale klasických filmov Lumière v Lyone v roku 2018. Satirická tragikomédia, pranierujúca malomeštiacke prežitky, pokrytectvo a intrigánstvo, je adaptáciou poviedky Petra Karvaša Barnabáša Kosa vzostup a pád zo zbierky Čert nespí (1956). •

• Dobová upútavka na film Prípad Barnabáš Kos (1:26 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/NWlhiX0ys_g

• Hlavný hrdina filmu, trianglista veľkého symfonického orchestra, Barnabáš Kos (hrá ho Josef Kemr), je nečakane menovaný za jeho riaditeľa. Skromný hudobník sa spočiatku bráni, lenže čoskoro pochopí, akými pravidlami sa riadi mechanizmus kariéry, ku ktorému nevyhnutne patrí pochlebovanie a šplhúnstvo jeho kolegov. Film zo zbierok Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu bude uvedený na online podujatí spolu s českým sci-fi filmom Ikarie XB 1 z roku 1963 od režiséra Jindřicha Poláka; film ktorý zastúpi veľmi úspešnú českú klasickú kinematografiu. •

• Festivalová upútavka na film Ikarie XB 1 (1:49 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/rHEXyV5LXhM

• Súčasnú slovenskú kinematografiu reprezentuje životopisná dráma o liečiteľovi Jánovi Mikoláškovi Šarlatán z roku 2020 od poľskej režisérky Agnieszky Holland, romantická komédia Šťastný nový rok z roku 2019 od Jakuba Kronera z prostredia Vysokých Tatier, spojená s uvedením krátkeho filmu Dnes mám prvé randevú z roku 2003 od Borisa Šimu z produkcie Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý je poctou ranej kinematografii a stop-motion animácii. Tieto diela sa budú premietať v Drive-in kinách, online ich doplní animovaná dokumentárna dráma Cesta do nemožna z roku 2019 od režiséra Nora Držiaka; je to trikový film, zobrazujúci životné osudy a príbeh jednej z najväčších slovenských osobností európskeho významu - Milana Rastislava Štefánika. •

• Upútavka na film Cesta do nemožna (0:52 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/cacVKLacPdI

• V programe 8. Českého a slovenského filmového festivalu v Austrálii ~ 8th Czech & Slovak Film Festival Of Australia budú uvedené aj české filmy Havel z roku 2020 od Slávka Horáka na online projekcii, Poslouchej z roku 2019 od Davida Laňku a Martina Müllera a český študentský oscarový film Dcera z roku 2019 od Darie Kashcheevy - v Drive-in kinách. •

• Podujatie organizuje Czech And Slovak Film Festival In Australia Inc., partnermi zo Slovenskej republiky sú Slovenský filmový ústav, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Canberre a Arina, s. r. o., Bratislava. Festival sa koná s finančnou podporu nášho Audiovizuálneho fondu a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. •

• 8th Czech & Slovak Film Festival Of Australia --- link. •

• zdroje článku: •

• Tlačová správa Slovenského filmového ústavu a autorov archív --- link. •