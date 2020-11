Byť celý rok s a pod hviezdami

• Dvanásť unikátnych, neopozeraných, zaujímavých fotografií - dvanásť mesiac trvajúcich stretnutí so spomienkami na mnohé. •

• Slovenský filmový ústav už pripravil, vydal a ponúka atraktívny a praktický nástenný filmový kalendár na rok 2021 pod názvom

Best Of Martin Hollý

je venovaný filmom významného slovenského režiséra Martina Hollého (11. august 1931, Košice, ČSR ~ 18. marec 2004, Bratislava, SR), ktorého nedožité 90. narodeniny si pripomenieme v auguste 2021. Autorom vizuálu nástenného kalendára je osvedčený a známy grafický dizajnér Marek Kianička. •

• Predná strana kalenára Best Of Martin Hollý. • (• zdroj: www.sfú.sk ~ www.klapka.sk •)

• Pekný kalendár Best Of Martin Hollý si môže kto chce kúpiť už od utorka 1. decembra 2020 v špecializovanej predajni Klapka.sk, patriacej Slovenskému filmovému ústavu. Predajňa je na Grösslingovej ulici číslo 43 v centre Bratislavy, otvorená je v pracovné dni od 10:00 hodiny do 13:00 hodiny a od 14:00 hodiny do 17:00 hodiny. Kalendár Best Of Martin Hollý na rok 2012, ale aj veľa iného z bohatej, zaujímavej aj originálne vzdelávacej a poučnej ponuky predajne, je možné objednať si i formou online objednávok, cez internet. •

• List na apríl 2021 v kalendári Best Of Martin Hollý. • (• zdroj: www.sfú.sk ~ www.klapka.sk •)

• List na jún 2021 v kalendári Best Of Martin Hollý. • (• zdroj: www.sfú.sk ~ www.klapka.sk •)

• List na august 2021 v kalendári Best Of Martin Hollý. • (• zdroj: www.sfú.sk ~ www.klapka.sk •)

• List na december 2021 v kalendári Best Of Martin Hollý. • (• zdroj: www.sfú.sk ~ www.klapka.sk •)

