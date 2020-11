Dni minulé v mojom zrkadle (21.)

• Teraz aj o duševných stavoch, o diskusiách pod článkami, o raste bohatstva ponúk Umenia, Kultúry... To i ono komentujem. •

• Zomrel Diego Armando Maradona (30. október 1960,Lanús, provincia Buenos Aires, Argentína ~ 25. novembera 2020, provincia Buenos Aires, Argentína). Významný, svetoslávny futbalista. Bohužiaľ, správu o jeho smrti prekryli ťalafatky o tom, koľko mal manželiek a koľko mileniek, že chcel byť po smrti zabalzamovaný... Na 'Diegovi s Božskou Rukou' ma zaujali dve veci. Po prvé: Futbalisticky ho vychovávala ulica biedy, chudoby. Ale z Diega sa nestal zlodejko kabeliek a peňaženiek, díler drog a pasák kurvičiek... Stal sa z neho svetový futbalista - pretože išiel za svojimi dobrými cieľmi a napokon bol za vzor generáciám chlapcov, bosky naháňajúcich lopty. Po druhé: V roku 2005 sa hnutie Greenpeace Argentina ocitlo v dramatickej situácii: Komunita pralesných indiánov mala byť vysťahovaná a unikátny les zničený v mene vzniku plantáží monokultúrny. Diego Maradona vtedy spustil vysoko sledovanú televíznu reláciu La Noche del 10 a na adresu vtedajšieho argentínskeho prezidenta Néstora Carlosa Kirchnera v nej povedal: "Pán prezident, prosím, urobte niečo. Inak uvidíme krviprelievanie proti domorodým obyvateľom, ako je vidieť vo filmoch z divokého Západu." Prezident už nasledujúci deň začal konať a čoskoro bolo územie domorodcov vyhlásené za národnú rezervu. To bolo zvratom k ochrane životného prostredia v Argentíne - ľudia začali viac dávať pozor na tichú devastáciu argentínskych lesov. Nevedel som o tomto aktivizme a ochranárstve Diega Maradonu. Možno by aj naša Petra Vlhová, spolu s lyžiarskou reprezentantkou Martinou Dubovskou - obe sú z Liptovského Mikuláša - mohli byť aktívne v ochrane našej Prírody, Zvieratiek, Stromov... •

• Diego Armando Maradona • (• Foto: © Eduardo di Baia / AP Photo, zdroj: www.israelhayom.com •)

• Chvíľka pre pesničku: Pre Diega Armanda Maradonu a pre všetkých, všetky chrániacich, brániacich - chániace a brániace Prírodu - Ian Anderson & Jethro Tull: Velvet Green z pôsobivého albumu Songs From The Wood z roku 1977. •

video //www.youtube.com/embed/6-ANplhDJNY

• O duševnom zdraví: "Obavy z nemoci Covid-19 způsobují nárůst depresivních a úzkostných stavů ve společnosti. Podíl na tom mají i zavedená restriktivní opatření, která způsobují izolaci," řekl v televizi Prima ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech profesor, MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. Dle něho je letošní nárůst velké deprese a sebevražedných myšlenek trojnásobný. Podrobnosti si môžete prečítať v prehľadnom článku Studie o vlivu koronaviru prokázala zvýšení rizika vzniku depresí a sebevražd * a vypočuť v rozhovore s uznávaným profesorom psychiatrie Cyrilom Höschlom pod názvom Pandemie posune svět podobně jako vynález knihtisku. ** •

• Covid-19 udiera aj do hláv... • (• Ilustrácia: © istock, zdroj: www.thehill.com •)

• Chvíľka pre pesničku: Aj ľavoruký Sir Paul McCartney pozdravuje britský kráľovský pár: Jej Veličenstvo Alžbetu II. a Princa Philipa, ktorý nedávno slávil 73. výročie svadby - krátkym popevkom Her Majesty z albumu Abbey Road z roku 1969. •

video //www.youtube.com/embed/Mh1hKt5kQ_4

• Čo ma sklamalo a rozčúlilo. Psychopati a udavači. Nejaký element - spochybňovač našich protipandemických opatrení a zosmiešňovač certifikátov ministerstva zdravotníctva o testovaní na Covid-19 napísal na web SME blog článoček, v ktorom z ľudí, ktorí sa dobrovoľne dali testovať, narobil poslušné ovce. V diskusii elementa podporil element - anonym s nickom 'Tautolog'a testovaných ľudí nazval dobytkom. Ohradil som sa a napísal som, citujem: "Predstavte si, dobrovoľne som sa bol dať dvakrát otestovať, dobrovoľne pôjdem opäť - a za žiadny dobytok, ovcu ani iné Zvieratká sa nepovažujem. Prečo urážate státisíce ľudí, ktorí sa dali dobrovoľne otestovať, či majú alebo nemajú Covid-19? Jasné - ako anonym si to "môžete" dovoliť. Čo si to dovoľujete!?" Do diskusie vstúpila aj anonymná bezvýznamnosť s nickom 'Gaudelier' a popísala o idiotoch, o blúzneniach, dramatizovaní. Napísal som reakciu, citujem: "Čo som Vám ja za idiot? Čo si to dovoľujete, ste o desaťročia mladší od mňa a budete ma urážať? Príďte mi to povedať do očí, hrdinský vypisovač! Vy tu robite z ludi, i zo mňa, blbých a idiotov, ovce a dobytok. Ak si neželáte diskusie a iné než Vaše pomýlené názory, tak pod svojimi pseudočlánočkami pred ich zverejnením nepovoľte diskusie. Mimochodom - čo je nás, na Slovensku, do testovania inde vo svete? Žijeme tam? Nie. Prečo nepíšete o testovaní dajme tomu na Novom Zélande, vo Švédsku, v U. S. A. a inde? Lebo by ste vyhoreli ako lojová svieca." Tento môj príspevok administrátor vymazal - vraj "osobný útok." Výborne - takže na webe SME je dovolené spochybňovať testovanie na Covid-19, je možno robiť z ľudí hlupákov, idiotov, ovce, dobytok, nesvojprávnych... - ale nesmiete sa proti tomu ohradiť! Výborne, tak hurá - len smelo vpred v udatnom boji proti hoaxom, proti nenávisti, proti popieračom a spochybňovačom kovidu! Čudujem sa, že v tomto čase vĺn pandémie a opatrení proti nej nikto v redakcii nedozrie na to, čo za hlúposti zverejnia blogeri, blogerky. •

• Na webe SME blog vypisuje aj šialenec, ktorý nedávno zosmiešnil ťažko zraneného predsedu parlamentu, ležiaceho v korzete v nemocnici. Psychopatický bloger (ktorého už pre jeho priestupky a vraj aj trestné činy vyšetrovala štátna polícia) zosmiešnil predsedu parlamentu, jeho liečbu, primitívne parodujúc zraneného aj vo videu, kde je zachytený s metlami, pripevnenými na krk. Nevraviac o mnohom inom. Tak som zareagoval v diskusii ku pseudočlánku a napísal som, citujem: "Robiť si posmech z toho, že je niekto s tažkým úrazom v nemocnici, po autohavárii - to dokaže iba korunovaný hňup." Príspevok administrátor vymazal - vraj "osobný útok." Výborne - takže na webe SME je dovolené robiť si primitívny posmech z ťažko zraneného človeka, ústavného činiteľa, z jeho liečby... - ale nesmiete sa proti tomu ohradiť! A vôbec - primitívne tupelá, kryté akože anonymitou nickov, si rady robia v diskusiách posmech zo zdravotného stavu ľudí, vymýšľajú muchoroby,klamú, zosmiešňujú. A nič sa nedeje. Lebo tento svet sa v starú kravskú riť obracia. •

• Konanie psychopatov rozbíja slušných ľudí. • (• zdroj: www.psychopathsandlove.com •)

• Chvíľa pre pesničku: Vybral som - mierne účelovo - pieseň Vianočná (o prímerí) - zložil ju, naspieval a zahral i nahral Meky Žbirka. Účel nie je iba v tom, že spoza hory už vytŕča chvost Vianoc. Meky Žbirka sa totiž stal slávnym aj vo Veku po celej Zemi. O tom nižšie. •

video //www.youtube.com/embed/Rywmqy2ZDC0

• O údajnej nevedomosti: Miroslav 'Meky' Žbirka poskytol rozhovor časopisu Zem & Vek. Už to je zlé a na rozbolenie hlavy. Lenže Meky sa akosi nepresvedčivo vykrúca, rouhovor poskytol e-mailom. Meky tvrdí, že rozhovor kontroverznému a štvavému periodiku, na čele ktorého je Tibor Eliot Rostas - muž s problémami s dodržiavaním zákonov poskytol ako súčasť prezentácie nového filmu Juraja Jakubiska Perinbaba a dva svety, pre ktorý zložil titulnú pieseň. O samotnom časopise spevák, ktorý už dlhé roky žije v Prahe aj v Londýne, nič bližšie nevedel. „Priznám sa, že tento magazín nečítam, a preto nepoznám obsah jeho minulých vydaní. K rozhovoru došlo v rámci prezentácie filmu, keď som e-mailom odpovedal na úplne normálne otázky,“ napísal Žbirka fanúšikom. S Rostasom v poslednom čase udržiava vzťahy režisér Jakubisko, ktorý sa už na jeseň dal stvárniť v časopise ako „Zem a vek pozitívny.“ Podrobnosti píše web Denníka N. *** Nechce sa mi veriť, že tak desaťročiami a skúsenosťami aj s médiami ostrieľaný harcovník Maky Žbirka nič nečítal, nepočul, nevedel o štvavom plátku Zem & Vek. A aj keby - prečo si najskôr, pred písaním odpovedí, precízne nezistil, že čo je to zač, ten časopis? Calé je mi to čudesné. Vysvetlenie sa črtá v konštatovaní, že každá reklama - a všade - je dobrá, aj zlá reklama je dobrá. Výsledok u nás doma: Žbirku nechcem tri mesiace ani počuť a na nový perinbabafilm od Jakubiska nepôjdem vôbec. •

• O rozporuplnosti: Pani Herečka Božidara Turzonovová poskytla rozhovo pre denník SME. Pochvaľuje si v ňom, že projektu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky s názvom Online živé umenie **** sa celkom darí a že vďaka nemu si na prvé spoplatnené streamované predstavenie Slovenského národného divadla kúpilo lístky vyše deväťsto divákov a diváčok. Všetci predstavenie sledovali z pohodlia domovov. Na druhej strane pani herečka výstražne zdvíha ukazovák, tvrdiac: "Dnes do rodín vnikol a okupuje ju nebezpečný votrelec - mobil, tablet a tak ďalej." Veď vieme - lenže vďaka technológiám, počítačom, tabletom, notebookom... môžeme, v podstate kdekoľvek na svete, sledovať aj 'strímovačky' umenia - filmov, divadelných hier, koncertov... - čiže aj to, čo uvedie Slovenské národné divadlo. Čo sa týka návštevností na kultúrnych podujatiach, filmových projekciách, na výstavách etc. - mám overené informácie, že o ne je veľký verejný záujem a že v žiadnom prípade na podujatia - aj na tie, ktoré cielene a dlho propagujem - nepríde pár ľudí - dvaja, traja, piati. Celý rozhovor s ožidarou Turzonovovou je k dispozícii na webe SME. ***** •

• Chvíľka pre pesničku: Pre naše herečky a hercov, tak úspešne a presvedčivo hrajúcich osudové tragédie. Koľko vĺn pandémie Covid-19 ešte má prísť, aby pochopili, že do divadiel sa "na nich" davy nepohrnú, ale že si ich davy rady pozrú vďaka 'strímovačkám' doma? Veď ak chcete, tvorkyne a tvorcovia, tak "televízne pondelky" môžeme mať hoc i celé týždne. Pozrite sa, počúvajte - taký Dream Theater odpremiérovali svoj koncert online v piatok 6. novembra 2020 - a neubudlo z nich, skôr naopak: pribudlo im. •

video //www.youtube.com/embed/dau5acQfaww

• Do prírody tatranskej: O projekte Tatry vnútri - o tomto interiérovom, interaktívnom, zážitkovom "divadle" pre malých i veľkých som už písal. Teraz môžete nahliadnuť ako sa tvoril a vidieť jeho rozšírenú ponuku. Video má 3:45 minúty. Ostáva nám už iba jedno: vybrať sa do Starého Smokovca a dôkladne si prezrieť Tatry vnútri zvnútra. •

video //www.youtube.com/embed/A7L5TYfd4aU

• Chvíľa pre pesničku: Dogfeet je predstaviteľ psychedlického a progresívneho rocku z Britska. Dogfeet - teda Psíkove Labky - je z mesta Shrewsbury, ktoré má vyše 70 000 obyvateľov a je centrom kraja Shropshire v Anglicku. Mesto leží na rieke Severn, asi 150 míľ severozápadne od Londýnska. Skupina Dogfeet v ňom vznikla v roku 1969 a v roku 1971 sa rozpadla - Psík dobehol... Z jej tvorby núkam asi jedenásťminútovú kompozíciu artrockového ducha, volá sa Voodoo Chile, je z výberovej kompilácie Dogfeet z roku 2014. •

video //www.youtube.com/embed/Uw3RB-absok

• Veľkovianočný tip: Predpokladám, že máte radi, milujete a chránite Prírodu, Lesy, Stromy. V takom prípade ma, prosím, nasledujte - už pred výmito Vianocami. Stromček zatiaľ nemáme (budeme mať - umelý), ale to, čo máme, je pekne vyzdobené: triezvo a s citom vkusu. •

• Stromček Veľkovianočný - Borovica Normandská Naša. • (• zdroj: www.facebook.com •)

• Rada - ako zhodnotiť peniaze: Najstabilnejšie je to v základoch stability - teda v investovaní do umenia. Obraz s názvom Divertimento II sa už predal - v nedeľu 29. novembra 2020 na pražskej aukcii aukčnej spoločnosti Kodl. Toto dielo od Maestra Františka Kupku (23. september 1871, Opočno, Rakousko-Uhersko ~ 24. jún 1957, Puteaux, Francúzsko) sa vydražilo za 90 240 000,- Kč - teda za vyše 3 442 560,- eur. Podrobnosti a zaujímavosti o diele, o dražbe aj iných umeleckých diel môžete čítať na webe iDnes. ****** Zdá sa, že moja Galéria bude mať aj Oddelenie investícií do Umení. •

• František Kupka: Divertimento II. • (• zdroj: www.zpravy.aktualne.cz •)

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja. Nazval som ju pekne. •

• Svietidlo pred Snehom a za Záclonou ~ Na dobré Noci • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Chvíľka pre pesničku pred koncom: Svetovoobľúbená, veľmi dobre známa a milá skupina Uriah Heep z Britska - skladba Free Me je z albumu Innocent Victim, ktorý vyšiel 27. februára 1977. Pieseň je mierne rýchlejšieho slaďákovitého typu a výborne sa počúva, spolu so spomienkou na Staročas a s pohárom dlaňohrejivého moku v prstoch. •

video //www.youtube.com/embed/u8YIqlhUpYE

• Nabudúce: Nabudúce si niečo chutné uvaríme, pozrieme sa na diania, ktoré skomentujem, dohliadneme na Predvianoce a budeme žiť aj Kultúrou. •

• Heslo dní - platné stále: „Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? … Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy.“ (Aurelius Augustinus - Svätý Augustín (13. november 354 ~ 28. august 430)) •



