Stopercentne naživo a v bezpečí

• Kultúra, umenie žijú - nepodliehajú prívalovým vlnám skepsy, pesimizmu. Aj v divadle to žije - pre všetkých s túžbami. •

• "Víriace sa opatrenia sa menia ako jesenné počasie - a my s nečakanou radosťou môžeme znovu otvoriť naše brány verejnosti. Nikto nevie ako dlho to potrvá, tak si to poďme spoločne užiť! Pripravili sme pre vás skvelý program do konca tohtoročného novembra," takto pekne nás oslovujú z Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici - ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. •

• Už v utorok 24. novembra 2020 so začiatkom o 19:00 hodine sa v tomto tanečnom divadle začne podujatie s názvom Čin. Predchádzať mu bude otvorená beseda, diskusia, venovaná bude Dňu boja za slobodu a demokraciu, výročiu 17. novembra. "Čin, nečin, zločin... Intenzívne fyzické divadlo na (aktuálnu) tému manipulácie mocou. Živému prenosu predchádza diskusia, spojená s výročím 17. novembra - na tému potreby umenia v dnešných dňoch," informuje anotácia predstavenia, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. •

• Čin ~ Live Stram + besedu možno sledovať cez Facebook --- link. •

• Pozvanie na Čin. • (• zdroj: www.studiotanca.sk •)

• Ďalej je v ponuke Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici tanečno-divadelné predstavenie uznávaného umeleckého zoskupenia Debris Company s podmanivou hudbou Jozefa Vlka a Jána Boleslava Kladiva. Účinkujú Daniel Raček, Stanislava Vlčeková, predstavenie Dolcissime Sirene bude v stredu 25. novembra 2020 o 19:00 hodine. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. •

• Z predstavenia Debris Company ~ Dolcissime Sirene. • (• zdroj: www.studiotanca.sk •)

• Do tretice Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici ponúka prvú reprízu multimediálneho diela v dialógu živelného tanca a strojovosti moderných technológií - Jumble. Predstavenie bude v piatok 27. novembra 2020 o 19:00 hodine. Aj toto podujatie, jeho tvorbu i prezentovanie, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie sa koná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. •

• Záber z podujatia Jumble. • (• zdroj: www.studiotanca.sk •)

• Posledné tohtoročné novembrové predstavenie v Divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici sa volá Ženy 2020 a uskutoční sa v pondelok 30. novembra 2020 o 19:00 hodine - a to v podaní hosťujúceho umeleckého súboru Move-you, o. z., Bojnice. Podujatie z verejných zdrojov podporil slovenský Fond na podporu umenia. •

• Pozývací plagát na predstavenie Ženy 2020. • (• zdroj: www.studiotanca.sk •)

• Decembrová ponuka Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici je zostavená z piatich podujatí, určené sú pre dospelých i detičky aj deti a mládež. •

• Divadlo Štúdio tanca v Bnskej Bystrici - programy, anotácie, informácie --- link. •

• Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici v sieti Facebook --- link. •

• zdroje článku: •

• Media Kit - Divadlo Štúdio tanca v Banskej Bystrici --- link. •