Byť doma - a predsa za hranicami

• Filmová prehliadka Kino na hranici ~ Kino na granicy - ktorá sa každoročne koná v hraničnom poľskom meste Cieszyn a v susediacom meste Český Těšín, sa tento rok presúva - tak, ako väčšina podujatí - do online priestoru. Ani toto obmedzenie, spôsobené pandémiou koronavírusu, ktoré organizátorov prinútilo zmeniť aj termín konania, neovplyvnilo program natoľko, aby si divácka verejnosť nemohla pozrieť slovenské filmy. Kino na hranici ~ Kino na granicy sa uskutoční od pondelka 23. novembra 2029 do nedele 29. novembra 2020 a uvedie až dvadsať súčasných slovenských filmov a dve klasické diela, pozorne vybraté z bohatých zbierok v archívoch Slovenského filmového ústavu. •

• Pôvodný, 22. ročník podujatia, sa mal tento rok konať v máji, lenže zastihla ho prvá vlna pandémie. Na jeseň jeho náhradný termín ovplyvnila druhá vlna pandémie a organizátori sa napokon rozhodli Kino na hranici ~ Kino na granicy zorganizovať online. V tejto súvislosti bude program prehliadky redukovaný. „Tento rok ponúkame našim divákom a diváčkam možnosť vidieť vybrané filmy z pôvodne plánovaného programu festivalu, a to najzaujímavejšie tituly, nakrútené za ostatný rok, a aj niektoré snímky z retrospektív, ktoré ohlasujú program budúceho ročníka,“ hovorí Jolanta Dygoś, riaditeľka medzinárodnej slovensko - česko - poľskej filmovej prehliadky Kino na hranici ~ Kino na granicy. •

• Slovenská kinematografia sa na podujatí každoročne teší mimoriadnej obľube a vždy je v programe bohato zastúpená. Tento rok nebude výnimkou. Z celkového počtu uvádzaných päťdesiatich titulov sa premietne až dvadsať slovenských a koprodukčných filmov so slovenskou účasťou, predstavujúcich výber noviniek prevažne z filmovej sezóny 2019 / 2020, a k tomu dva klasické filmy z Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu. •

video //www.youtube.com/embed/JJZzlaH9ECc

• Zlatý fond slovenskej kinematografie bude zastupovať film Panna zázračnica z roku 1966 od režiséra Štefana Uhra. Je to filmová adaptácia rovnomennej novely, ktorej autorom je Dominik Tatarka. Zachytáva život mladej generácie umelcov, formujúcej sa uprostred vojny. Uvedená bude aj psychologická dráma Sladký čas Kalimagdory z roku 1968 od režiséra Leopolda Laholu - lyrický a pitoreskný príbeh človeka, ktorý nežije podľa času, ale podľa ročného kolobehu prírody. Nakrútený bol na motívy románu, ktorý napísal Jan Weiss a vyšiel pod názvom Spáč ve zvěrokruhu. V oboch prípadoch divácka verejnosť môže vidieť digitálne reštaurované diela. Film Leopolda Laholu bude uvedený pri príležitosti retrospektívy slovenskej političky a diplomatky, niekdajšej herečky Magdy Vášáryovej, ktorá vo filme stvárnila postavu príťažlivej a pôvabnej Kalimagdory. •

video //www.youtube.com/embed/SOoi1G8dgqI

• Najnovšiu slovenskú kinematografiu bude reprezentovať dráma Služobníci z roku 2020 režiséra Ivana Ostrochovského, jej dej sa odohráva v roku 1980 v totalitnom Československu. Jej hlavnými hrdinami sú dvaja študenti kňazského seminára. Vedenie fakulty sa zo strachu pred zatvorením školy snaží formovať seminaristov do podoby, vyhovujúcej režimu a jeho ideológii. Každý z mladých bohoslovcov sa preto musí rozhodnúť - či podľahne pokušeniu a zvolí si ľahšiu cestu kolaborácie, alebo si vyberie cestu svedomia a dostane sa tak pod drobnohľad cirkevného odboru Štátnej bezpečnosti. Film sa s úspechom premieta na zahraničných podujatiach a už získal viacero ocenení a uznaní i divácky kladný ohlas. •

video //www.youtube.com/embed/OkVYMh_KvJQ

• Dokumentárnu tvorbu zastúpia na prehliadke Kino na hranici ~ Kino na granicy: koprodukčný projekt Slovenského filmového ústavu Osamelí bežci: Ideme ďalej! z roku 2019 od Martina Repku a tiež Raj na zemi z roku 2019 od Jara Vojteka, Stratený domov z roku 2019 od Juraja Mravca i BATAstories z roku 2019 od Petra Kerekesa. Premietnuté budú i tri krátke animované filmy: Music Box od Joanny Kożuch, Šarkan od Martina Smatanu a Sh_t Happens od019 Michaely Mihályi a Davida Štumpfa - všetky filmy sú z roku 2019. •

• V programe prehliadky Kino na hranici ~ Kino na granicy sú aj snímky Vlastníci z roku 2019 od Jiřího Havelku, Staříci z roku 2019 od Martina Dušeka a Ondřeja Provazníka, Poslední aristokratka z roku 2019 od Jiřího Vejdělka, Hovory s TGM z roku 2018 od Jakuba Červenku, Teroristka z roku 2019 od Radka Bajgara, Jan Palach z roku 2018 od Roberta Sedláčka, Toman z roku 2018 od Ondřeja Trojana, Zlatý podraz z roku 2018 od Radima Špačka, Domestik z roku 2018 od Adama Sedláka, dokumenty V sieti z roku 2020 od Víta Klusáka a Barbory Chalupovej, Ako Boh hľadal Karla z roku 2020 od Víta Klusáka a Filipa Remundu, ale aj dokument The Sound Is Innocent z roku 2019 od Johany Ožvold. •

• V kontexte s prehliadkou rád dávam do pozornosti knižnú novinku Havel od kuchni - "kuchárkuu" od pána prezidenta, ktorá vyšla v poľskom jazyku (v češtine pod názvom Kančí na daňčím: Kuchařka Václava Havla). Už 3. decembra 2020 ~ 3 grudnia 2020 roku bude, spoločne s Vydavateľstvom Afera, sláviiť uvedenie poľského prekladu knižky. •

