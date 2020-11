Dni minulé v mojom zrkadle (20.)

• V tomto zrkadlení uvidíte ako sa vraždia Stromčeky, dozviete sa, kde prehadzujú malá deti cez ploty a všetko doplní Hudba i Umenie. •

• Začnime spomienkou: Dnes uplynulo 29 rokov od úmrtia významného speváka, skladateľa, klaviristu i textára - Farrokh Frederic Bulsara - Freddie Mercury (5. september 1946, Stone Town, Tanzánia ~ 24. novembra 1991, Kensington, Veľká Británia) sa preslávil hlavne ako člen skupiny Queen, ale úspechy mal aj so sólovou tvorbou - vydal dva sóloalbumy. Zaujímavosťou je, že na prvom z nich - volá saMr. Bad Guy, vyšiel 29. apríla 1985, je i pieseň Made In Heaven (na 'A-strane' singla vyšla 1. júla 1985). Na 'B-strane' singla je celkom pekná rocková pesnička She Blows Hot And Cold. Hrávala ju aj skupina Queen - tak si ju zahrajme i my. •

video //www.youtube.com/embed/nB_-fLQVebQ

• Čo ma poriadne vytočilo, nahnevalo, rozčúlilo! Správa o tom, že na Nábreží pri Váhu v Liptovskom Mikuláši akýsi element pozabíjal vysadené Stromčeky a vraždí Prírodu - už od minulého roka! Spravodajské video má iba 1 minútu a 38 sekúnd - pozrite si ho, prosím - a vari zaujmete stanovisko, máte máte názor; napíšte do diskusie. •

video //www.youtube.com/embed/M9lbx8eVKCQ

• Zo Svätej Stolice: „Odmietnuť strápeného migranta, odhliadnuc od jeho vierovyznania, zo strachu z oslabenia 'kresťanskej' kultúry, je absurdná dezinterpretácia kresťanstva aj kultúry," uviedol pápež František ku svojej novej knihe s názvom Let Us Dream: The Path To A Better Future, ktorá vyšla v pondelok 23. novembra 2020 a Svätý Otec sa v nej venuje prevažne témam, súvisiacim s pandémiou koronavírusu. „Migrácia kresťanstvo neohrozuje. Ohrozuje ho len v mysliach tých, ktorí sa obohacujú na úkor takýchto vyhlásení,“ dodal pápež. Ej, keby sa tak pápež prihlásil na štúdiá Univerzity tretieho veku Školy života v Temnej Ulici - homofóbi, islamofóbi, xenofóbi, kotleby a iné paranoidné elementy, ba aj neonána Lívia by mu vysvetlili! Lenže pápež vie. o čom hovprí - a má pravdu, až svätú pravdu. •

• Pápež František • (• Foto: © Andrew Medichini, zdroj: www.apnews.com •)

• Chvíľa pre pesničku: Napriek štátnym tlakom cez zákony na kvóty existuje veľa našich speváčok, ktoré si v našich rádiách takmer neotvoria ústa. Patrí medzi ne aj skladateľka, textárka a spevavnica Lívia Juríčková z Nitry, účinkujúca pod umeleckým menim Liia. Dnes som od nej vybral pieseň Flowering Trees z rovnomenného albumu; vyšiel 23. marca 2020. Pesnička sa pekne počúva. Taký pekne rozkvitnutý strom je pekný, býva plný bzučiacich Včiel a Kvetov a potom Jabĺčok alebo Čerešní alebo Marhúľ alebo Slivák... . •

video //www.youtube.com/embed/yUITRaWQdjk

• O láske staro- i mladorodičovskej: Rodičia a starí rodičia v juhofrancúzskom kedysi pápežskom meste Avignon už nesmú hádzať svoje ani nesvoje deti do škôlky cez plot. Upozorňuje ich na to prípis v euroobale na vstupno-výstupej bráničke. 'Táto praktika sa rozšírila po tom, keď po sprísnení protipandemických opatrení starí aj mladí rodičia 'nestíhali' priniesť decká do škôlky načas - preto ich prehodili cez plot.' Fakt, veď o tom informovala aj Česká tisková kancelář a doložila to fotkou zo sociálnej siete. Ale blbosť nekvitne iba v Záhradách Provensálskych - aj u nás sa jej darí, semení sa a bujnie. Môj priateľ - profesor na univerzite - pred pár dňami položil, v rámci dištančného skúšania, pätici študentiek a študentov otázku, že kto je teraz náš predseda vlády. Nastalo mlčanie hrobov - nevedel nikto. A to nie je všetko. Priateľovi - profesorovi sa stalo i to, že študentstvo nevedelo odpoveď na otázku: "Ktorá svetová vojna bola skôr: druhá alebo prvá?" Neveril som, že sa to stalo naozaj, a na Slovänskúúú - ale priateľ mi to odprisahal, že áno. V tých menzách asi veru určite varia aj ta to šaľene huby - ale vegetariánsko-vegánske na smotane! •

• Výzva z Avignonu. • (• zdroj: www.facebook.com •)

• Z prezidentského paláca a záhrady: Pani prezidentka, Zuzana Čaputová, dnes, v utorok 24. novembra 2020 k 16:00 hodine oficiálne informovala verejnosť (prostredníctvom médií), že ak sa naša vláda rozhodla ísť do ďalšieho kola plošného testovania, malo by sa tak udiať na dobrovoľnej báze. Pani prezidentka vo vyhlásení uviedla, že sa stretla s premiérom Igorom Matovičom a žiadala ho o zmenu v prístupe k pandémii v rámci koalície aj voči verejnosti. "Myslím si, že je čas na zmenu prístupu. Je potrebné vidieť politikov vládnej koalície, aby napriek rozdielnosti názorov boli schopní spolupracovať. Potrebujeme vidieť jednotný plán. Potrebujeme, aby kritika nebola vnímaná ako útok a neviedla k urážkam partnerov," povedala pani prezidentka a pripomenula, že občania a občianky musia poznať reálny stav - bez strašenia a prikrášľovania. Apelovala na politikov, aby napravili partnerský prístup medzi vládou a občanmi, občiankami, ktorý sa oslabil. Myslím si, že pani prezidentka - ako zvyčajne - hovorí rozvážne a múdro a vláda by si už konečne mohla uvedomiť, že si z ľudu nesmie robiť trhacie kalendáre - aj keď s blížiacim sa rokom 2021 budeme kalendáre meniť - staé za nové, na stenách i stoloch, v pracovniac aj v kuchyniach. •

• Pani prezidentka Slovenskej republiky - Zuzana Čaputová • (• zdroj: www.facebook.com •)

• K Času a o Čase: Spomenul som kalendár - spomeniem Kalendár na rok 2021. Tradične ho vydáva aj Slovenský filomvý ústav - jeho budúcoročný je venovaný nášmu vynikajúcemu, významnému režisérovi: Martin Hollý, ktorého nedožité 90. narodeniny si pripomenieme 11. augusta 2021. Kalendár, ktorý dostanete v predajni Klapka.sk (aj si ho tam môžete objednať e-mailom) podrobne opíšem už zajtra - 25. novembra 2020 v extra-článku. •

• Predná strana kalendára narok 2021, ktorý je venovaný Martinovi Hollému a jeho dvanástim známym filmom. Vydal ho Slovenský filmový ústav. • (• zdroj: www.sfu.sk •)

• Chvíľa pre pesničku: Aj Vincent Damon Furnier, známy ako Alice Cooper (1948) vydáva - nový album. Volá sa Detroit Stories a vyjde už 26. februára 2021 Na albume bude hosťovať veľa hostí - medzi nimi aj detroitsko-celosvetový gitaristický umelec menom Joe Bonamassa. To bude radostí pre rozochvené uhlíkové blany reprákov! Album avizuje bezmála päťmínútovka s názvom Rock & Roll. Húúú - tie svetelnolúčové Okále na Oblohe Noci - to sa mi veľmi páááči, i s tou hudbou a spevom! Som zvedavý na dielo. •

video //www.youtube.com/embed/wmkf57yffT0

• O jedálnom lístku výmyslov: Jedna liptovská reštaurácia (reklamu jej robiť nebudem - niet dôvodov) na sociálnej sieti zverejňuje jedálny lístok s denným menu na týždeň. Veď dobre. V službách reštaurácie - ako "pr-agent" pracuje vyštudovaný novinár. Preto ma rozosmievajú opakované chyby v názvoch jedál - a tie názvy súaž komickysmiešne a trpné. Keď som ich na to celkom slušne upozornil - ani nezabučali poďakovaním. Tak sa pozrite, čo je v ponuke "á la carte" - správne má byť "à la carte:" Napríklad "kari dressing" - správne má byť "karí dressing," "hovädzí stroganov z roštenky a jasmínová ryža" - správne má byť "jazmínová ryža." Nevraviac o tom, že pravý stroganov sa robí z pravej sviečkovice. A nevraviac ani o tom, že za také slabé porcie chcú za jednu až 5,90 eura - a ani oči sa z toho nenajedia, kdeže chlapina. Minule ponúkali mastnotou prerastený, chlpovitý bôčik s knedľami - pardón, s gnocchi! - a s bryndzovou omáčkou - teda akrobatické sólo pre žlčník a žalúdočný vred. A tie názvy! Myslia si, že keď si povymýšľajú vymýšľance, tak bude ich vývarovňa svetovou kuchyňou a dostanú Michelinskú hviezdu. To určite - iba ak zjazdenú letnú pneu Michelin... •

• Denné meňúčko ako nočná mora. • (• zdroj: wwvé,facebôčik,kom :-D •)

• Chvíľa pre pesničku: Americko - britsko - kanadské rockové a folkrockové zoskupenie Crosby, Stills, Nash & Young v roku 1970 vydalo album Déjà Vu. Je na ňom aj peknopieseň Our Home. Má 2:59 minúty a spieva sa v nej o tradičnom domove tradičnej rodiny tradičných partnerov s tradičnými deckami a tradičnými susedmi s tradičnými autami v tradičných garážach... Mám veľmi rád najlepšie tradície! •

video //www.youtube.com/embed/tKYjUn-SBcg

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna z archívu, moja. Nazval som ju pekne. •

• Zátišie s Krásne Prekrásnym a Cenným Plagátom Diel Géniov so Vstupenkou na Predstavenie Géniov na Východe aj s Kvetm zo Záhrad Slnka. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Chvíľka pre pesničku na záver: Veľkobritský manželský pár - Jej Veličenstvo Britská Kráľovná Alžbeta II. a Princ Philip v piatok 20. novembra 2020 oslavovali 73. výročie svadby. Svojej. Máme informácie - od Kráľovských Psíkov, že oslava ešte trvá a doznieva: dojedajú sa zákusky, dopíjajú sa vína... Preto je tu pieseň pozdravná:God Save The Queen - v koncertnom, večierkovom podaní britskej skupiny Motörhead. Song je vytvorený britskou skupinou Sex Pistols a nahratý bol na jej album Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols z roku 1977. Zdravica od Motörhead je dlhá 3:28 minúty. Aj ja som si veľmi rád, ochotne rád zaslávil - hlavne jahôdkovopunčovou tortou a krémešíkmi. •

video //www.youtube.com/embed/Yhky6QcXorU

• Nabudúce: Nabudúce sa pozrieme aj na pokles duševného zdravia a na reklamy k Vianociam a do Francúzska a na Kultúru, na Umenia. •

• Výborný nápad: Aktivujte si odber mojich článkov na webe SME a aj na webe Denníka N e-mailovou správou. Akonáhle zverejním novinku, dozviete sa to až ihneď. Ďakujem! •

• Heslo dní: "Keď sa človek pozerá dp Zrkadla Času - vidí seba, svoju Tvár. Keď sa do Zrkadla Času pozerám ja - vidím hlavne to, čo je v Časozrkadle zobrazené za mnou. To je môj doterajší život. Život môj je za Zrkadlom Času, v Čase. Keď zomriem - vtedy Smrť zakryje Zrkadlo Času plachetkou Hmly Spomienok..." (Monsieur David Izák Dupont de La Mer Profonde) •