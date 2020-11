Dni minulé v mojom zrkadle (19.)

• Dnes začnem pripomenutím veľmi smutného výročia. Spravím komentovaný kop do lopty a vyhlásim Výzvu. Kultúra nebude chýbať. •

• V stredu 21. februára 2018 - pred dvoma rokmi - sa vo Veľkej Mači v okrese Galanta stala dvojnásobná úkladná vražda: nájomný vrah zastrelij novinára Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Mgr. Ján Kuciak, PhD., (17. máj 1990, Štiavnik) pôsobil od roku 2015 v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Jeho snúbenica, Mgr. Martina Kušnírová, (3. apríl 1990, Gregorovce), bola archeologičkou. Hudobník Peter Bič na počesť a pamiatku zavraždených zložil pekný, asi päťminútový song Tichá pieseň, autorom textu je Vlado Krausz, s Petrom Bičom spieva Viktória Vargová. Na akordeóne hrá František Jano, na klavíri Rastislav Boroš. Pieseň bola v službe YouTube zverejnená 19. februára 2020. Je smutné, keď mrú mladí - je šialené, že ich zavraždia... Pripomeňme si to raz a vždy - a radšej sa majme navzájom radi. •

video //www.youtube.com/embed/kXFEZe3A4G8

• Kopnutie: Slovenskí pseudofutbalisti dokážu vypadnúť aj keby boli prizváraní reťazami na dne oceánskej Mariánskej priekopy. Nedokážu ani grule okopať, kdeže loptu. Ale prachy sa im sypú, aj zo štátneho - veď nemocnice nech sa zasypú púdrom na zápal a utopia vo formaldehyde. Peniaze treba na kopáčov do luftu. O čo ide? O to, že slovenskí pseudofutbalisti prehrali s mužstvom Českej republiky 2:0 (1:0) a postúpili do hája. •

• Ešte aj tú futbalistickú loptu dokopú... • (• zdroj: www.deviantart.com • )

• Hurá - na Tatry! Počuli ste o zážitkovej galérii Tatry vnútri v Starom Smokovci? Toto jedinečné miesto predstavuje zážitkovú prehliadku Vysokých Tatier pod jednou strechou a za každého počasia. Čo všetko tam môžete vidieť a zažiť? Okrem inakého i virtuálnu realitu z Lomnického štítu, rozhovory s horskými záchranármi a vodcami, zážitkové kino s filmom od Erika Baláža Nesmrteľný les, akcie, zamerané na dva základné, veľmi potrebné ľudské zmysly: Ovoňaj tatranské byliny, Ohmataj srsť tatranských zvieratiek, náučné krátke videá o ochrane prírody a o ekológii, nekonečné výhľady... Pre najmenších je pripravená svištia nora aj lezecká stena, kde sa budú cítiť ako skutoční horolezci a už sústavne nepolezú rodičom a starým rodičom na nervovú sústavu. Ako to vyzerá? Pozrite v minútkovom videu. •

video //www.youtube.com/embed/FBrBV-cH5B0

• Česko-slovenská nová hudobná radosť: Speváčka, klaviristka a skladateľka, peknohlasová Zuzana Mikulcová (1989, Rimavská Sobota) a charizmatický spevák, skladateľ, ale aj textár Dan Bárta (1969, Karlovy Vary) v rámci spoločného projektu Fúzie nahrali aj 4:34 minúty dlhú pieseň Kráľovstvo. Autorom hudby je Dan Bárta, text je spoločným dielom Zuzany Mikulcovej a Dana Bártu. Hudba je taká zvláštne prazvláštna, ale prekvapuje ma, ako Dan Bárta pekne spieva po slovensky, bezprízvučne. •

video //www.youtube.com/embed/S5G8cONj1tg

• A opäť Tatry: Karol Kaliský - ochranár Prírody, fotograf, filmár, odborník na Les i Neles, v pondelok 16. novembra 2020 potešil milovníkov a milovníčky Krásna Prírody peknou, čerstvou fotkou inverzie v Tatrách. Potešte sa aj vy - Hmla je Čarodejníčka. •

• Inverzia v Hmle Tatier. • ( • Foto: © Karol Kaliský, zdroj: jeho Facebook-profil. •)

• O strašnom rozčúlení: Neskutočne ma vytočil pseudoblogujúci Július Kovács, ktorý na webe SME blog zverejnil pamflet Vraj len židia sú boháči napisal som parodiu... (19. november 2020 o 19:20 hodine), presahujúci všetky hranice slušnosti! Ten príspevok, vrátane videa z Instagramu, je číry rasistický a xenofóbny odpad! Prosím vás, kto chce a môže, podporte môj protestný názor v diskusii pod tým zvratkom pseudoducha. Ďakujem. (Sloboda nie je o tom, že budem urážať ľudí a vyhlasovať ich za "židákov" a prekračovať zákony). •

video //www.youtube.com/embed/PvP2ehmq2wo

• Z kultúry - domácej a hodnotnej: Už zvonia na zvony zháňania darčekov vianočných. Medzi osvedčené trvalky patria knižky. Podľa mňa s veľmi dobrou a pestrou ponukou prichádza Vydavateľstvo N Press - Denník N. Knihy Denníka N - čítame, čo predávame, je slogan ponuky, z ktorej som vybral nielen blízkym, aj do krajiny Kohúta na Víne, i sebe. * Odporúčam ponuku si prehliadnuť a neprehliadnuť ju. Veľmi inšpirujúca je aj Aukčná spoločnosť Soga - ponuku jej online aukcií je súce sledovať, pretože investície do Umenia a jeho Diel vlastne nikdy nestratia hodnoty, len získajú. Na takéto investovanie netreba len Čas Vianoc, celoročne sa dá vyberať z ponúk kam, do čoho vložiť peniaz. Z ponuky našej Aukčnej spoločnosti Soga sa mi páči aj farbami, pohybom, dynamikou oblých línií rozohraná olejomaľba Deti (1954) od Prvej Dámy nášho výtvarného umenia Ester Šimerovej - Martinčekovej (1909 - 2005). Nájdete ju, spolu s inými Dielami, na webe Aukčnej spoločnosti Soga. ** •

• Ester Šimerová - Martinčeková: Deti (olejomaľba, 1954). • (• zdroj: www.soga.sk •)

• Zas je čas na kompozíciu - na song. Génius Nick Mason - Geniálne Geniálny Bubeník i Skladateľ a Spevák Viet a Zvolaní v Nadgalaktickej Geniálnej Skupine Pink Floyd - v roku 1977 produkoval dlhohrajúci album Music For Pleasure - 18. novembra 1977 ho vydala britská punkrocková skupina The Damned - ako svoju druhú štúdiovku. Vybral som z neho skladbu One Way Love, dlhá je svižnosviežnych 3:44 minúty. Okrem muziky pre potešiteľnú radosť sa mi páči obal albumu. Jeho autorom je Barney Bubbles (30. júl 1942, Whitton, Spojené kráľovstvo ~ 14. november 1983, Londýn, Spojené kráľovstvo) - grafik, výtvarný umelec, držiteľ britskej British Poster Design Awards (1964 / 1965) za plagátovú umeleckú tvorbu. Jeho tvorbu som si vyhľadal na internete a zapáčila sa mi až veľmi. •

video //www.youtube.com/embed/2IVA_Has0Iw

• Zo spoločnosti: Jej Veličenstvo, Britská Kráľovná Alžbeta II. a Princ Philip oslavujú 73. výročie svadby. Výročie veselky je dnes, v piatok 20. novembra 2020. Alžbeta mala 21 rokov, keď sa 20. novembra 1947 vo Westminsterskom opátstve vydala za poručíka kráľovského námorníctva Philipa Mountbattena, rodáka z gréckeho ostrova Korfu. Kráľovná sedí na tróne od roku 1952 a vládne dlhšie ako ktorýkoľvek iný britský panovník. Jej manželstvo s princom Philipom je tiež najdlhšie v podaní všetkých britských panovníkov. Blahoželajme šťastným manželom, Moja Pani a ja im srdečne a úprimne želáme veľa Lásky, veľa Zdravia i veľa spokojnosti spokojného Poddanstva. •

• Kráľovský pár: Jej Veličenstvo, Britská Kráľovná Alžbeta II. + Princ Philip. • (• zdroj: www.dailymail.co.uk •)

• Zo súkromia: Môj Vzácny Zapaľovač - Lighter Zippo - oslavuje okrúhle výročie, keď mi prvý raz pripálil vzácnu cigaretľu. Lighter Zippo je zo špeciálnej edície: je na ňom vygravírovaný otlačok môjho Prsta a tiež gravírovaný logotyp U. S. automobilu Jeep. Vyrobený je na zakázku v U. S. A. a jeho výrobné numero obsahuje aj dátum môjho zrodu. •

• The Dark Side Of The Zippo & Geniality Of Genialitys • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Opäť song - tentoraz melodický mierny až hardrock: Skupina Necromandus je z mesta Egremont v britskom grófstve Cumberland, vznikla v roku 1970 a objavil ju Tony Iommi zo skupiny Black Sabbath. Z albumu od Necromandus s názvom Orexis Of Death z roku 2010 som vybral 4:13 minúty dlhú vypaľovačku Nightjar. Nightjar - nočná čeľaď - je označenie pre vtáčikov z klasifikácie lelkovité - obecného názvu Caprimulgidae. Takže tu máme niečo vynikajúco hudobne veľmi pestrofarebne operené, priam ó-perá! •

video //www.youtube.com/embed/nOhttKzj2C4

• O heslách: Užívateľky a užívatelia internetových služieb, v prvom rade e-mailov, stále používajú veľmi jednoduché, takrečeno až primitívne heslá. Přitom platí, že pokud si heslo snadno zapamatujete, je s největší pravděpodobností možné, že ho hacker snadno prolomí do dvou sekund. Heslo „123456“ se letos stalo vůbec tím nejpopulárnějším ve své historii, což je alarmující zjištění. S blížícím se koncem roku nastává čas na analýzu nejčastěji používaných hesel. Výsledky nejsou povzbudivé. Je totiž velmi znepokojivé zjistit, že většina uživatelů se z předchozího zjištění nepoučila. Podle seznamu 200 nejhorších hesel roku podle výrobce programu na správu hesel společnosti NordPass miliony lidí stále pro přístup do aplikací a služeb na internetu používají kombinaci „123456“ či „123456789“. Obě hesla navíc vévodí léta žebříčku, a to už od roku 2015. Analýzou 275 699 516 uniklých hesel na internetu (ze služeb a aplikací) během různých bezpečnostních narušení v roce 2020 společnost NordPass zjistila, že nejběžnější hesla lze neuvěřitelně snadno uhodnout. „Útočníkům může trvat méně než sekundu, než se pomocí těchto údajů přihlásí k účtu uživatele. Například nejoblíbenější heslo „123456“ bylo využito již 23 597 311krát,“ inormuje Chad Hammond, bezpečnostní expert společnosti NordPass. Podrobnosti a zaujímavosti k téme čítajte v odbornom článku Vyšel seznam nejpoužívanějších hesel. Pokud tam najdete své, změňte ho, ktorý dnes zverejnil server iDnes. *** Asi ste zvedavé a zvedaví na moje heslá. Všetko mám zaheslované samostatnými hesliskami - od internetu cez e-mail až po internetbanking a výpisy z mojich mnohých bankových účtov vo viacerých zahraničných i domácich bankách, pdobne aj prístupy k administráciám článkov. Moje hesliská zásadne neukladám, majú najmenej vyše 25 znakov (písmená, znaky, čísla...) a sú umnými kombináciami názvov Geniálnych Diel Géniov a mien Psíčkov, Psíkov i Psov. Prekladané sú číslami a znakmi, z nich prezradím číslicu 1 a znak $. Aby som nič nezabudol - heslá mám zapísané v notešteku, vyrobeného z jedlého ražového papiera s príchuťou pálivej papriky - to preto, aby zápisníček nespapal Psíček. •

• Ilustračný obrázok • (• zdroj: © Creative Commons - www.idnes.cz • )

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• Ležiaci Akt Fragmentu Knižnice Génia s Genialitou Geniálnych Géniov Nadgalaktických a s Obnaženou Olovenou Telesnosťou Ťažkej Vzducholode • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Z mojej exot(eri)ickej kuchyne: Dnes vás naučím variť čaj - ale nie oby-čaj-ný, lež Vzácny Thé podľa receptov, zdedených po meči i po prasličke. Ide o Du Thé de Monsieur Chevalier Sa Majesté La Comtesse Lili de Normandie et de Wiking et son Monsieur Cher Chien Héroïque. Názov si ľahko zapamätáte - návod na prípravu Thé ťažšie. Ingrediencie sú importovaného typu. V mosadznom kotlíčku necháme pomaly na Vánku zvrieť vodu. Zatiaľ si pripravíme Čajník porcelánovitého charakteru a - v tomto prípade - Hrnček Mladosti Archívov. K nemu lyžičku a med či cukor - jemnodrvený v Mažiari Zvonivosti Ozvien. S citlivosťou z balenia vyberieme krabičku a z krabičky vrecúško a z vrecúška striebristou lyžčkou naberieme Thé. V dnešnej receptúre ponúkam cejlónsky Thé Mlesna, paketovaný na Srí Lanke, v oblasti Ruhunu. Vari som to nesplietol. Istotu mám v tom, že pour La Comtesse Lili de Normandie et de Wiking Thé dováža Vieux Chevalier voleur Monsieur Insignateur Alpher z Osmanska. Thé vsypeme do Hrnčeka Mladosti Archívov. Pomaly zalievame nie až vriacou, ale práve zvriatou vodou. Dôležitý pokyn - vodu lejeme do hrnčeka s Thé z výšky, rovnajúcej sa jeden a polnásobku výšky hrnčeka, cez prúd vody musí presvitať slnečný či mesačný alebo zamračený či tienistý Jas! (Takto pripravujem i jasmínový Thé k jasmínovej ryži.) Hrnček naplníme len do dvoch tretín. Do moku dáme kúsok medového plátu, plného medu od Milej Tisícročnej Včely. Premiešame len jedenásťkrát - v smere ručičiek presýpacích Hodín - lyžičku vytiahneme pozvoľna - a to kolmo na hladinu zvíreného Thé. Nepijeme, nesŕkame, ale popíjame! Doplním, že takýto Thé zo zásad neničíme citrónovou alebo limetkovou šťavou, sirupmi, citrodekom a podobnými nevhodnosťami. Osvedčilo sa mi, keď do Thé kvapnem zopár kvapiek šťavy z bobule čerstvého, odstáteho Hrozna z viníc v slnečnojesennom Provensálsku. •

• Du Thé de Monsieur Chevalier Sa Majesté La Comtesse Lili de Normandie et de Wiking et son Monsieur Cher Chien Héroïque. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Pesnička pekná: Bubeníčka Sina Doehring z Nemecka: Ballad Of An English Man's Son ~ také do tanca a pospevovania si v jazde na velocipéde starobylom... •

video //www.youtube.com/embed/X2zVqGh8cqY

• Výzva milým elementkám a milým elementom: Prichádzam s nástojčivou výzvou - ba možno i žiadosťou o pomoc: Prosím Vás, môžete prísť na naše záhrady, sady a lúčiny a pomôcť služobníctvu? Potrebujeme dištančne hrabať lístie, dištančne nanosiť Dreva a Drevá do Drevárne Villy, dištančne dozberať čo - to úrody Ovocia. Stravná jednotka je Vám zabezpečená, výplata tiež v najmenšom mešci s obnosom =11,- eur / hodina, snaživé elementy dostanú i Jabĺčko, ešte snaživejšie aj po dvoch - oboch jabĺčkach. Náhrada cestovného a amortizácie je samozrejmosť, náradie zabezpečené. Koltúrny program istý, v ponuke bude Thé, jazzmínová ryža na sladkastý spôsob, drinčíky i opekačka. Zabezpečené sú ochranné antikovidrúška, pracovité rukavičky, dezinfekčné gély a roztoky, lekvárnička i sanitka. Nocľah podľa potreby zariadime. Na otázky všetečnosti odpoviem v diskusii. •

• Nabudúce: Bude už dvadsiate Zrkadlenie v Zrkadle dní i Nocí. •

• Heslo dní: „Tí, ktorí neveria v kúzla, ich nikdy ani nenájdu.‘‘ (Roald Dahl (13. september 1916, Llandaff, Spojené kráľovstvo ~ 23. november 1990, Oxford, Spojené kráľovstvo)) •

