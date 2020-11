Slobodné táranie o neslobode

• Je Deň boja za slobodu a demokraciu. Jeden deň v roku. Pritom Sloboda a Demokracia si zaslúžia, aby sme za ne bojovali každodenne, stále. •

• Tú Slobodu a Demokraciu môžeme veľmi ľahko stratiť - tak ľahko a rýchlo, že si to ani neuvedomíme, nevšimneme. Nesloboda a Nedemokracia prídu pomaly a zákerne. A čo budeme potom robiť? Plakať nad rozliatym sladkým mliečkom? Roniť slzy krokodílie? Zalamovať rukami? Upínať sa na pomoc Božiu? Nie. Už bude pozdě bycha honiti... •

• Už sa, hlavne politici, (muži majú hlasy zvučné) predbiehajú vo vyhláseniach, prehláseniach k 17. novembru - ku Dňu boja za slobodu a demokraciu, ale i k Novembru 1989. Lebo to spolu súvisí. V podstate nehovoria a nepovedia nič nové, nečakané, kdeže objavné, prevratné. Sú to len politické reči. Čakáme od nich niečo iné? Ja určite nie. •

• Po vyše tridsiatich, už tridsaťjeden rokov môžem lakonicky povedať, že s Novembrom 1989, s jeho odkazom, som vyrovnaný, a že som rád, že žijem v Slobode slobodne a demokraticky v Demokracii. A to i napriek tomu, že vídavam neslobodu a nedemokratické činy, kroky, neslobodné počiny, zarámované napríklad v prospechárstve, v neprajnosti, v zle, v pomstychtivosti, v kariérizme, v podvodoch, v ohováračkách, v špinavostiach... ...a tak ďalej. Lenže - pýtam sa: 'Týka sa ťa to?' 'Nie,' odpovedám si, mňa sa to týka iba zvonku - nežijem tak, že konám krivo a zákerne. Samozrejme - niekto si určite pomyslí, že klamem - ale to je jeho či jej vec, problém. Nie moja vec, nie môj problém. •

Letný let ku Slobode.

• Včera zrána som sa cez e-mail spýtal Fedora Gála - jednej z osobností Novembra 1989 a zakladateľa Verejnosti proti násiliu - že čo a ako si myslí o Slobode dnes, v tejto situácii a dobe pandemických vĺn Covid-19. Odpovedal mi obratom: "Pýtaš sa na individuálnu slobodu, čiže moju, tvoju... Dodržiavam pravidlá: hygiena, rúško, odstupy...), ale súčasne cítim, že mnohé zásadné protipandemické rozhodnutia vznikajú chaoticky, menia sa príliš rýchlo, a počúvam ich z úst politikov, ktorým nedôverujem. Keďže žijem v Českej republike, myslím predovšetkým ľudí, akým je Andrej Babiš. K tiesivému pocitu, ktorý mám, prispieva aj celková atmosféra na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, v Bielorusku, i v U. S. A. Som pripravený vzdať sa časti osobnej slobody v situácii verejného ohrozenia, ale chýba mi na palube kapitán so skutočnou autoritou." Spýtal som sa aj na istú 'kolektívnu slobodu.' Fedor odpovedá: "Čiastočne som ti už odpovedal vyššie - zdá sa mi, že s dôverou v inštitúcie sme na tom dosť mizerne, a nemôže za to Covid-19. Ten iba nastavil zrkadlo. Stále však žijeme v demokracii a spoločenské problémy nechápem ako morové rany, ale ako výzvy. Pre mňa osobne, pre nás, pre spoločnosť. Život v slobodnej spoločnosti nie je, nikdy nebol a nebude manna z neba. Ľudia by síce radi žili v slobodnej spoločnosti, ale neradi by niesli na chrbátoch osobnú zodpovednosť za jej existenciu a udržateľnosť." K tomu, čo chystajú ficovci, dankovci, kotlebovci mi Fedor píše: "Ficovci sa majú, tuším, stretnúť pri Dubčekovej soche. Je v tom zvláštna symbolika: Od socializmu s ľudskou tvárou po nacionálny socializmus. O dankovcoch, ako pamätník, nemám žiadne ilúzie. Vždy boli u nich profity nad hodnotami, národovectvo nevynímajúc." Kotlebovcov Fedor nespomenul, napokon - čert ich ber. •

• Občas som si prečítal zopár kvílivých výlevov - o tom, ako už nemáme Slobodu, ako treba zvrhnúť vládu premiéra Igora Matoviča - ako inak: násilím, aký je tu štátny teror, diktatúra... Únavné žvatlaniny ľudí, ktorí alebo nezažili skutočnú totalitu a neslobodný svet, alebo už nevedia čo so sebou. A potom sú tu ľudia, ktorí si už geneticky mýlia Slobodu (prejavu, slova...) so "slobodou" komukoľvek vynadať, dourážať ho. Už sa im nevenujem - len im prajem, aby aspoň rok - dva žili v neslobodnej, nedemokratickej krajine, aby zažili dajme tomu boľševizmus 50. rokov XX. storočia "na plné gule." Nič viac či menej - možno ešte také Bielorusko, Severnú Kóreu k tomu. A potraviny na prídel, a menové reformy... •

• Dočítal som prejav pani prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorý včera večer predniesla národu. Čakal som, že povie to, čo riekla, obsah bol tušený. Forma jej - svojsky láskavá. Súhlasím s pani prezidentkou - a súčasne s istým napätím a zvedavosťou čakám, že čo všetko prinesie dnešok v uliciach, na námestiach. Viem, že o neslobode budú slobodne tárať a bučať, vrešťať mnohí a mnohé - ale to už tak býva: v demokracii. Veď nech sa vyziapú - iné nevedia. •

• Pravda a Láska zvíťazia nad Lžou a Nenávisťou. •