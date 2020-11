Dni minulé v mojom zrkadle (18.)

• Mierne okomentujem dnianie dneškov, vrátim sa k 17. novembru a pridám hlavne vveľa kultúry - umenia, lebo mnohým chýba. •

• Najskôr k 17. novembru 2020 - ku štátnemu sviatku - ku Dňu boja za Slobodu a Demokraciu. V ten deň, štvrťhodinku po polnoci, som tu, na webe SME blog, zvarejnil článok s názvom Slobodné táranie o neslobode. Jeho výpovedným ťažiskom boli slová Fedora Gála, ktoré mi poskytol v krátkom autorskom rozhovore. Článok si za niekoľko hodín prečítalo vyše 700 čitateliek, čitateľov, dosiahol peknú 'karmu' bezmála 4,92. A čo sa nestalo? Do diskusie vnikli elementy a zaprasili ju nechutnosťami, vrátane urážok mojej pani. Takže disksia bola legálne, regulérne odstránená. Celá. Aby bolo jasné - ako V. I. P. bloger mám legitímnu možnosť diskusie pod mojimi článkami neotvoriť - nepovoliť. Najčastejšie tak nerobím. Ani v tomto prípade som nespravil výnimku. Lenže po pár hodinách sa diskusia, plná ohavností, pod článkom zas objavila. Preto som celý článok odstránil, vymazal. Čo si myslím o protestoch 17. novembra 2020 a čo vraví Fedor Gál - môžete si prečítať v mojom nie veru dlhom článku Protesty Zla v mene Deštrukcie. * Diskusia pod ním nie je možná. •

• Vocca a jeho gozgušenie. • (• zdroj: www.cynickaobluda.sme.sk •)

• Také smutné... Dnes, teda toteraz, pribudlo na Slovensku až 22 ľudských obetí Covid-19. Spolu ich máme 579, menej ich už nebude, iba viac... Okrem toho máme 89 913 Covid-19 nakazených ľudí a 1 558 je v nemocniciach, z toho 109 na pľúcnych ventiláciách... ** Neviem, čo ešte viac a presvedčivejšie prinúti ľudí, aby naozaj chránili svoje zdravie: správne nasadenými rúškami, dezinfekciou aspoň rúk, dodržiavaním nariadení. Lenže - poznáme ich: veď sme to videli v tej Bratislave (aj inde): bez rúšok, s blenom vreskotov nenávisti a zla na hlasivkách. A do toho istý Ha-ha-ha-ra-a-a-a-bi-n-n-n, vraj nosiť nasadené rúška je pre zdravých ľudí obmedzovaním osobnej slobody a práv a blá-blá-blá! To je logika! Takže keď sa človek nakazí Covid-19, potom už rúško má mať? Vtedy už nie je obmedzovaný? Lenže - ako sa nakazí? Tak, že nemal rúško tam, kde ho mal mať. Že ho mal v zad.u. Myslím si, že ten Štefan Harabin alebo nemiestne žartuje, alebo je obmedzený. Asi to i ono naraz. Okrem toho stále vo virtuálnom priestore mátajú stareny ducha, ktoré sa zariekli - verejne! - že žiadne rúško nasadené nosiť nebudú. Krásne že to vzory vnúčencám, omladine... •

• Bolo - je - a bude to jasné! • (• Foto: © Ľuboš Pilc,, zdroj: www.pravda.sk •)

• Teraz z kultúry - hudba naša: Simona 'Sima' Martausová (1988): Červené polia - ústredná pieseň pre kampaň k slovenskému filmu Správa. Dobre. Lenže, myslím si, že nie dobre. Pieseň je to mdlá - ako vychladnutá voda, v ktorej sa varili bezvaječné kolienka. V diskusii k článku o filme / piesni na webe SME napísal diskutujúci 'gerard: ' "Mám už staré uši a možno je trochu problém aj v nich, ale zvukový aranžmán piesne je strašný. Počul som ju aj v rozhlase a aj tu. Hlas speváčky je utopený vo zvuku klavíru i orchestra a pieseň tak vlastne vôbec nevyznie. Urobte s tým niečo, je to strašná škoda!" S tým súhlasím. Dodám, že speváčka je fešanda a že z celého videa sú najkrajšie Psíky. A na film Správa sa teším - je o úteku Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu z nacistického vyhladzovacieho koncentračného tábora Auschwitz a režijne ho pripravil oceňovaný tvorca Peter Bebjak. •

video //www.youtube.com/embed/s7-hgRzYprw

• Najčerstvejšia aktualita z kultúry doma: V piatok 20. novembra 2020 bude v Pistoriho paláci v Bratislave otvorená prezentácia medzinárodného výstavného projektu

Human Sovereignty ~ Ľudská suverenita

Jeho hlavnou témou je prebiehajúca automatizácia a s tým spojené prehodnocovanie toho, čo v dnešnej dobe znamená 'byť človekom.' Vo výbere kurátorského tímu v skladbe Kristian Lukić, Martina Ivičič, Martina Šimkovičová a v produkcii spoločnosti Robota - Centrum pre pokročilé štúdiá vystavujú umelkyne i umelci: Nina Davies (UK), Matej Fabian (SK), Ema Lančaričová (SK), Ervin Gejdoš (SK), Denisa Kera (CZ), Petr Šourek (IL), Joanna Moll (ES), Elisa Giardina Papa (IT), María Molina Peiró (ES), Paolo Pedercini / Molleindustria (IT), Sašo Sedlaček (SI), Julia Schneider (DE), Lena Ziyal (DE). Už z pozvania zaujímavá výstava je sprístupnená len do soboty 5. decembra 2020 - púhych šestnásť dní - nezmeškajte ju! •

• Pozvanie na najnovšiu, čerstvú bratislavskú výstavu Human Sovereignty ~ Ľudská suverenita - o tom, čo v dnešnej dobe znamená 'byť človekom.' • (• Vizuá: © Šimon Chovan, zdroj: www.robotacenter.org •)

• Presmutná správa - z južných viníc Umenia: Zomrel Benkő László (12. jún 1943 ~ 18. november 2020) - klávesák z Preslávene Slávnej skupiny Omega. Pripomeňme si Maestra inštrumentálnym artrockom - kompozíciou Nem tudom a neved - Neviem tvoje meno, v ktorej exceluje aj s excelujúcim bubeníkom menom Debreczeni Ferenc (24. marec 1948) ~ tiež hráčom v Omege. Dnes neskôr večer otváram dobre uloženú fľašku Egri Bikavér, jemne striem Prach Času a pripíjam na Večnosť Hudby....a do viníc nôt a melódií padá Ezüst Esö... ...ten Strieborný Dážď sa lomí v Skle Diaľav... •

video //www.youtube.com/embed/FkYoxkJXKwY

• Z prostredia učiteľov a učiteliek, našich: Hlavne ex-súdružky učiteľky a ex-súdruhovia učitelia sa sťažujú na žiactvo, mládež. Mladšia sorta pedagogičiek a pedagógov v podstate mlčí, je im to fuk. Lenže situácia je na draka. To dištančné vzdelávanie sa mi nepozdáva, pretože, napríklad, nie je pod správnym dozorom - dohľadom pedagóga, pedagogičky. Čo ak žiak na druhej strane "linky" odpisuje, žo ak žiačke na druhej strane "linky" našepkáva mať? Toto ani iné, nielen jednoduché počty, nevyrieši ani správca školskej kôlne na motykya ohreblá. Je verejne známe, že žiactvo si robí prču z protipandemických nariadení škôl, kdeže vlády! Je známe, že učiteľstvo je v tomto boji nemožne neschopné. Igor Hnízdo by švihol vzduchom trsteničkou a bolo by. Lenže dnešná, akože aktívna pedagogická vrstva? Nemá šancu - preto nemá záujem. A decká ivočejú. Osobne ma ale zaráža a zasmucuje niečo iné, podľa mňa dôležitejšie: Prehlbujúca sa nevzdelanosť mladých vo veciach našej histórie a jej stúpajúce viery v konšpirácie, v bludy. Mgr. art. Sandra Polovková, riaditeľka orgabizácie Post Bellum, hovorí, že sa v organizácii stále častejšie stretávajú s mladými ľuďmi, ktorí nepoznajú základné fakty a nedokážu kriticky vyhodnocovať informácie: “Nemôžeme sa potom čudovať, že sú mladí náchylní preberať jednoduché názory z často neoverených zdrojov na internete.” Tohtoročný októbrový, ktorý organizácia Post Bellum zverejnila, hovorí, že predsedovi parlamentnej Ľudovej strany Naše Slovensko Marianovi Kotlebovi dôveruje 22 % mladých, z tých, ktorí ho poznajú. Marian Kotleba je pritom odsúdený za trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia, smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd (aktuálne neprávoplatne, odvolal sa Najvyššom súde Slovenskej republiky). Marian Kotleba, ešte ako župan – predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, vyvesil počas osláv Slovenského národného povstania na budovu úradu samosprávneho kraja čiernu, smútočnú vlajku. V minulosti označil Povstanie za „červený puč“ a o partizánoch sa vyjadril ako o „banditoch.“ Skupina mladých ľudí je náchylná dôverovať médiám, šíriacim konšpiračné teórie. Až 57 % z tých, ktorí poznajú webový portál Hlavné správy, mu dôveruje. Podobne až 53 % mladých, ktorí poznajú portál Infovojna, mu dôveruje. Tretina našej mládeže dôveruje webu Kulturblog. Celý alarmujúci výsledok prieskumu, i s grafmi, nájdete v článku Mládež a jej viera v konšpirácie. *** Čo s tým? na to nech odpovedia učitelia, učiteľky. Tomu nech sa venujú, nie lživým súdnym sieňam a verklíkovaniu priblblých urážok. •

• S tým, čo píšem v predchádzajúcom odstavci, veľmi úzko súvisí správa o nechutnej i nebezpečnej udalosti. Agresívni protestujúci útočili v Bratislave na revolucionárov z Novembra 1989. Fedor Gál po incidente vravel, že pred agresormi sa nemožno skrývať, najhoršie je byť slušne zbabelý. Z Roberta Fica sa podľa neho stáva 'nácek.' Fedor Gál vraj nemal strach, že by ich začali výtržníci biť. „Nebál som sa, na takéto útoky som zvyknutý, ale definitívne som si uvedomil, že sa s takýmito agresívnymi ľuďmi treba konfrontovať, nemožno sa pred nimi skryť do karantény,“ povedal statočný muž, ktorý roky zažíva nenávistné prejavy. Stalo sa to pri nakrúcaní záberov do filmu o Alexandrovi Dubčekovi - v deň výročia Nežnej revolúcie prácu filmárov v réžii Roberta Kirchhoffa prekazili agresívne útoky demonštrantov na revolucionárov z novembra 1989: na Fedora Gála a na Petra Zajaca. Zaútočili na nich na Námestí SNP v Bratislave v utorok 17. novembra 2020 popoludní, dvaja policajti proti výtržníkom nijako nezasiahli. Podrobnosti môžete čítať na webe Denníka N. **** •

• Pomaľúčky by to do dnešného zrkadielka bolo asi tak všetko. Ale - nezabudnem na pesničku. Vybral som pôvabnú kompozíciu. Welšská skupina Budgie a jej baladicko-rocková dvoj-skladbaNapoleon Bona (parts 1 & 2) je dlhá 7:16 minúty a pochádza z albumu Bandolier - z piatej štúdiovky skupiny; vyšla v septembri 1975. A viete, čo je to bandolier? To je taký špeciopasok, v ktorom sú nastrkané náboje do flinty. Poznáme ho hlavne z westernoviek z Divokého Západu. Myslíte si, že keby som sa opásal bandoliermi a na hlavu by som si nasadil hlavu Dravého Papagája, že by sa ma elementy zľakli? Určite, tomu verte - akože je v kosti mňamkovitý špik, ktorý ľúbi Psík. Dúfam, že kompozícia spraví potešenie aj pánovi nickom 'jedák' z diskusií. •

video //www.youtube.com/embed/scIqFErh3v4

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• Kvety farby Geniality oslavujú Genialitu Geniálnych Géniov Galaxií • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Nabudúce: Nabudúce bude, bude Zrkadlo splašeného Koníka Času. •

• Heslo dní: "Odvaha mieri k hviezdam, strach k smrti." (Seneca mladší (rok 4 pred naším letopočtom ~ 12. apríl roku 65 nášho letopočtu)) •

* Protesty Zla v mene Deštrukcie (Denník N) --- link.

** Covid-19 Maps (Google) --- link.

*** Mládež a jej viera v konšpirácie (Denník N) --- link.

**** Fedora Gála a Petra Zajaca obkľúčili protestujúci... (Denník N) --- link.