Dať po papuli a nakopať

• Agresivita, vulgárne a neslušné správania sa, aj vyhrážania sa - s tým sa stretávam(e) neustále. Už aj keď ide o gastronómiu. •

• V článku Gastroslužby vraj krachujú, * ktorý som na webe SME blog zverejnil pred mesiacom - 14. októbra 2020, a ktorý si prečítalo vyše 2 880 čitateliek a čitateľov, som opísal niekoľko zlých prípadov z oblasti našich gastroslužieb, vrátane toho, ako majiteľ jednej pizzérie v Liptove víta hostí, prichádzajúcich do jeho reštaurácie. Nadávkami, aj zbesilými neslušnými arogantnými výkrikmi "Bo.a, di pi.e, nasaďte si rúška!" Nuž - krása. •

• Nedávno sa mi stala takáto internetová príhoda: Majiteľ či prevádzkér jednej reštaurácie v jednom liptovskom meste zverejnil v sieti Facebook status s pozvaním do jeho reštaurácie. Okrem aktuálneho jedálneho lístka s denným menu (nič moc to nebolo, za tých 5,- až 6,- eur) k pozvaniu do statusu dal aj niekoľko celkom pekných fotografií naservírovaných jedál. Zaujalo ma to, preto som napísal komentár s otázkou: "Prosím Vás, na fotografiách sú jedlá, ktoré varíte, alebo sú to ilustračné fotografie, stiahnuté z internetu?" Odpoveďou mi boli prihlúple posmešky, aj urážky, to všetko lemované emotikonmi i giffmi - nuž, ako od osminkových infantilných elementov. Vyrehotal ma nielen majiteľ či prevádzkár reštaurácie, ale aj človek, robiaci reštaurácii promo - ktorého osobne poznám a pomáhal som mu s publikovním jeho prvých novinových článkov - lebo chcel ísť študovať žurnalistiku. V tej reštaurácii som nikdy nebol - a nikdy do nej, ani na jej terasu, nevstúpim. Čiže u nich neutratím ani eurocentík. Máme s mojou pani zo päť osvedčených, výborných reštaurácií, kde sa zákazníkom a zákazníčkam nevysmievajú. Napokon som napísal komentár, že do ich vývarovne ani sám, ani s rodinou, s priateľmi nikdy nevkročíme. Šéfovi reštiky je to ale jedno a jeho "pí ár manažér" do komentárov pustil už len príspevky velebiace podnik a jeho jedlá. •

• Jeden z príspevkov ma obzvlášť zaujal - sýtosťou "výživnej" agresivity a vyhrážanim sa. Vraj by som si za svoj komentár "zasluzil akurat tak po liptovsky dve tri po papuji a kopnut do riti." Tomu sa povie boj, snaha o každučkého zákazníka, každú zákazníčku! Úbohosť pod úrovňou primitivizmu - podporovaná "pí ár manažérom reštaurácie," priklincovaná potleskom jej majiteľa či prevádzkára. Ďakujem pekne za takú "reklamu." •

• Z nenávistných komentárov v sieti Facebook. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Sociálne siete poskytujú anonymitu - aj keď to až taká pravda nie je - a každý či každá, kto si myslí, že keď sa skryje za nick, prezývku, za falošný profil aj fotku, tak "má vyhrané." Nemá. Aby alo bolo jasné - nejde len o mňa - urážky, nadávky, zosmiešňovania, dehonestovanie, výsmech a posmech, nenávisť, prejavy zla sa sypú aj na iné osoby. Stačí napísať niečo, čo "nepasuje" iným - a už sa to strhne, tá nenávisť, to zlo. Človek môže napísať čokoľvek a akokoľvek slušne - útokom sa nevyhne. V útočných príspevkoch, plných nenávisti a zla, sa zbabelé osoby neštítia vyťahovať údajné zdravotné problémy človeka, jeho pomery rodinné, majetkové, jeho dávne chyby, omyly... A ak už nič, tak vypíšu, že si zaslúžite iba opovrhnutie a po pysku - lebo nemáte čo iným písať, aby si, napríklad, opravili chyby v textoch, dokonca v ich nadpisoch - a vôbec: vôbec nemáte čo diskutovať, máte držať hubu. •

• Zlo a nenávisť sú ich mannou nebeskou, vodou živou, posmechy a výsmechy balzamom na ich duše, tvorené črevnými plynmi, napumpovanými do hrubého čreva prasaťa. •

• Dá sa proti tomu nejako úspešne brániť? Áno. Najlepšie je nevšímať si výlevy elementov - ešte lepšie je zabávať sa na nich, pretože vospolok ide o prejavy nekultúrnosti a primitívnosti. Netreba ani veriť, že sa elementy vo svojom správaní zmenia. Nie - sú to osoby, len sa hrajúce na milé tetušky a na milých deduškov, v skutočnosti sú to zlé, žlčovité atrapy. •

• Ešte sa vrátim k spomenutej reštaurácii: Naozaj ma zaujímali iba fotografie jedál. Nepýtal som sa, čo všetko varia, ponúkajú - aj v rámci rozvozu klientele. Nič som im neradil - že čo by mohli, čo by mali variť. Nič som od nich nechcel - len info o fotkách. •

• Aj keď diskusiu pod týmto článkom nemusím povoliť - nespravil som tak. Ale reagovať budem iba na výhradne slušné komentáre k téme článku a k problematike. •

• * Súvisiaci článok: Gastroslužby vraj krachujú (SME blog) --- link. •