Výpoveď o bohatstve umeleckého prostredia a hodnotách umeleckej tvorby na Slovensku je pravdivá a veľmi presvedčivá.

Odborná medzinárodná porota rozhodla, že

laureátkou Ceny Oskára Čepana 2020 sa stala Daniela Krajčová

Daniela Krajčová

Prehliadku výstavy finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana 2020 v Novej synagóge v Žiline, prezentácie štyroch finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana 2020, ako aj rozhovory s nimi a následnú diskusiu absolvovala porota v kombinácii aj online aj fyzicky v priestoroch výstavy. Porota ocenila „verejné sprítomnenie neviditeľnej práce pri opatere a výchove detí, domácich kríz a násilia na kresbách, výstižné v stvárnení a plné pragmatickej múdrosti, ktorú naučí iba život." Víťazku čaká rezidenčný pobyt v New Yorku, finančná odmena 5 000,- eur a po návrate z U. S. A. aj samostatná výstava. Výstava finalistov 25. ročníka Ceny Oskára Čepana - Ludmily Hrachovinovej, Daniely Krajčovej, Kristiána Németha, Jozefa Piláta - je v Novej synagóge v Žiline do 6. decembra 2020, keď sa uzavrie i Divácka cena Ceny Oskára Čepana 2020. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia - Centrum súčasného umenia.

Výstava Daniely Krajčovej v Novej synagóge v Žiline.

• „Porota by predovšetkým rada vyjadrila úctu a uznanie všetkým štyrom finalistkám a finalistom Ceny Oskára Čepana 2020: Daniele Krajčovej, Kristiánovi Némethovi, Jozefovi Pilátovi a Ludmile Hrachovinovej. Vynikajúco spracovali pálčivé problémy, pričom médiá, ktoré si zvolili, vystavili skúške: verejné sprítomnenie neviditeľnej práce pri opatere a výchove detí, domácich kríz a násilia na kresbách, animovaných vytiahnutím na šnúre na bielizeň, výstižné v stvárnení a plné pragmatickej múdrosti, ktorú naučí iba život; svedectvo o sexuálnom zneužívaní v cirkvi s konceptuálnou jasnosťou, ktorá dáva priestor hlasom obetí, pričom hmatateľne zhmotňuje dusivú ťažobu desaťročí mlčania; zápas s nevysloveným rozporom - a potrebou dať tomuto vzťahu budúcnosť - medzi mestskou mládežou a rodičmi, ktorí obrábajú zem na vidieku, s neuveriteľne generatívnym jazykom sochárstva, písaného slova a filmu; a napokon výzva mlčaniu a nehybnosti inštitúcie maľby tak, že sa ženy naživo a telesne dávajú pred plátnom do pohybu. Porota je presvedčená, že má schopnosť dostať dielo na takúto úroveň kritického spochybnenia obrovskú silu, a to, že tu nachádzame bok po boku štyri tak výrazné postoje, vypovedá o bohatstve umeleckého prostredia na Slovensku, ktorému chce týmto porota v konečnom dôsledku zložiť hold,“ napísali v piatok 13. novembra 2020 vo svojom vyhlásení členovia odbornej komisie: Kathrin Bentele, Vjera Borozan, Bartholomew Ryan, Jaro Varga, Jan Verwoert. Laureátka si prevzala i peknú vecnú cenu: umelecké dielo, ktoré pre túto špeciálnu príležitosť vytvoril minuloročný víťaz Ceny Oskára Čepana - Erik Sikora; do Žiliny ju poslal a sám sa večera zúčastnil online. •

Prehliadka výstavy Daniely Krajčovej v Novej synagóge v Žiline (29:54 minúty).

video //www.youtube.com/embed/FsR6T1jUm9c



• V čase pandémie mohli na Slovensko pricestovať dvaja členovia medzinárodnej odbornej poroty - Vjera Borozan a Jaro Varga z Prahy. Ďalší traja (z Minneapolisu, z Berlína a z Zürichu) posudzovali vystavené diela cez online stream. Organizátori im sprostredkovali profesionálne, troma kamerami snímanú výstavu aj s komentovanou prehliadkou štvorice finalistiek a finalistov. Akt odovzdávania sa uskutočnil v Novej synagóge v Žiline bez publika, diváci ho ale mohli sledovať doma - vďaka streamovacej službe. „Tento ročník Ceny Oskára Čepana bol skúškou pre všetkých. Museli sme zapojiť vysokú mieru improvizácie a zmieriť sa s tým, že nič nie je isté, ani zo sekundy na sekundu. Verím, že sme to v rámci možností zvládli čo najlepšie, minimálne sme sa usilovali urobiť maximum pre to, aby bol projekt úspešný,“ hodnotiaco povedala na adresu tohto ročníka Ceny Oskára Čepana riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň Ceny Oskára Čepana Lucia Gavulová. •

Daniela Krajčová

• Daniela Krajčová (1983, Žilina) absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, Katedru Intermédií a multimédií pod vedením docentky Anny Daučíkovej, a Vysokú školu múzických umení v Bratislave - odbor animácia. Doktorandský titul získala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave - s prácou na tému Spomienky na židovskú komunitu formou ručnej animácie. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Rumunsku, v Slovinsku, v Rakúsku, vo Francúzsku, v Anglicku aj v Mexiku, jej dielo bolo súčasťou mnohých skupinových aj samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí (Behind The Railings, Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (2020); Maps Of Friendships (2019), Altán Klamovka, Praha; Place Of Nearness, Space Of Separation, Kabinet T, Zlín; Dancing On The Ruins, Nová Cvernovka, Bratislava; Flora Pondtemporary, St. Polten, Austria) a tak ďalej. •

• Divácka cena Ceny Oskára Čepana 2020, ktorá sa jednej z dvoch finalistiek a dvoch finalistov udelí tento rok druhý raz v histórii Ceny Oskára Čepana, bude vyhlásená v posledný deň výstavy - v nedeľu 6. decembra 2020. Výstavu v priestoroch Novej synagógy v Žiline kurátorsky pripravili Lucia Gavulová a Viktor Čech. „Výstava je prístupná od utorka do nedele od 13.00 do 19.00 hodiny, a to bez obmedzení. Méme aj komentovanú prehliadku typu Jeden na jedného, Jeden na dvoch, Jeden na rodinu, pričom jeden je sprievodca. Viac informácií je na webe synagógy,“ povedal Marek Adamov, riaditeľ Novej synagógy v Žiline. •

• Do Ceny Oskára Čepana 2020 sa v súlade s podmienkami a štatútom projektu prihlásilo 36 umelkýň a umelcov do veku 40 rokov. Uzávierka výzvy bola 31. marca 2020 o polnoci. Medzinárodná porota zasadala online v pôvodne plánovanom termíne - 23. apríla 2020, aby vybrala tohtoročných finalistov a finalistky.​ Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Zastrešuje ju Nadácia - Centrum súčasného umenia v spoluorganizácii a s finančnou podporou platformy na podporu súčasného umenia collective (od roku 2018 spoluorganizátor Ceny Oskára Čepana), programu Residency Unlimited a nadácie Trust For Mutual Understanding. Z verejných zdrojov projekt podporuje slovenský Fond na podporu umenia. Cena Oskára Čepana je súčasťou medzinárodnej siete ocenení YVAA - Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy. Projekt sprevádza aj nová webová stránka, ktorá sa priebežne aktualizuje. •

Cena Oskára Čepana - webstránka --- link.



