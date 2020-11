Dni minulé v mojom zrkadle (17.)

• V okamihoch hodín, chýbajúcich do zajtrajšieho štátneho sviatku - Dňa boja za slobodu a demokraciu - aj o demokracii a o slobode. •

• K štátnemu sviatku - Dňu boja za slobodu a demokraciu - ktorý je 17. novembra, som pripravil samostatný text. Zverejním ho na webe SME blog v dátume a čase symbolickom: 17. novembra 2020 o 0:17:11 hodine. V článku dávam slovo aj jednej z osobností Novembra 1989 a Verejnosti proti násiliu - Fedorovi Gálovi. Viac než o demokracii v článku bude reč o Slobode - pretože v týchto dňoch intenzívne vidím a cítim, čítam i počujem, ako kadekto Slobodu kláti na chrbát a znásilňuje ju. Ale aspoň dve vety k tejto téme: Máme už vyše tridsať rokov Slobodu a Demokraciu? Áno - máme! •

• Karikatúra: © Ľubomír Kotrha. • (• zdroj: www.noveslovo.sk •)

• Nedávno sme si pripomenuli svetový Deň vojnových veteránov. Pri tej príležitosti som publikoval článok o tom, ako dnešní mladí ľudia vnímajú slovenský vojnový štát, Slovenské národné povstanie, deportácie židovského obyvateľstva zo Slovenska, ale aj to, ako podliehajú konšpiráciám, nezmyslom a klamstvám, na akej prabiednej úrovni je výuka histórie v školách. Podklady pre článok som dostal z organizácie Post Bellum, ktorej činnosť aj finančne podporujem. Článok obsahuje výsledky regulérneho verejného prieskumu z októbra 2020 a volá sa Mládež a jej viera v konšpirácie. * Je to alarmujúce čítanie. •

(• zdroj: www.cynickaobluda.sme.sk •)

(• zdroj: www.cynickaobluda.sme.sk •)

• Teraz sa potešme peknou, náladovou fotkou z týchto dní. •

• Psíček Fefo a mladá Hmla • (• Foto: © Klára Tomčíková, zdroj: Facebook •)

• A teraz sa potešme svižnou pesničkou do tanca i na pozeranie. •

video //www.youtube.com/embed/X7AqHUUR7Ws

• Z oblasti gastronómie: Spomeniete si na tie vlny výsmechu a posmechu na moju hlavu, keď som zverejnil informáciu, že v Prešovskej univerzite v Prešove už varia a ponúkajú aj jedlá vegánske i vegetariánske? Čerpal som z oficiálnych univerzitných zdrojov, nepíšem žiadne výmysly a bájky. Vegánske jedlá sa už pripravujú aj v Technickej univerzite v Košiciach, v ponuke je až 25 takýchto pokrmov. Do projektu Slovenskej vegánskej spoločnosti Zelená jedáleň sa zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V Prešove študentskej obci ponúkajú i bezlepkovú stravu. Možnosť stravovať sa zdravo a ekologicky majú od tohto roku aj študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Každý deň majú v ponuke jedno vegánske menu. V Zelených jedálňach obmedzujú používanie plastov, aby znížili plastový odpad. Prechádzajú na sklenený riad, ako to bolo kedysi dávno. Učia sa rozmýšľať ekologicky. ** Ak sa ktosi domnieva, že sú to prkotiny, mýli sa. Zdravá strava - to nie je iba obzeranie toho, kto čo má na tanieri a hra na vyživovacie týždne. •

• O našom umení za hranicami: Výborná správa prišla z Francúzska. V Musée du Verre de Conches je do piatku 20. novembra 2020 nainštalovaná výstava slovenského súčasného umeleckého skla - Exposition Verre Contemporain Slovaque 1960 - 2020. Na výstave, ktorá bola otvorená v sobotu 4. júla 2020 sa podieľalo Slovenské národné múzeum - Historické múzeum zapožičaním sklenených plastík Askolda Žačka. Výstava vznikla v spolupráci Slovenského inštitútu vo Francúzsku, Slovenskej národnej galérie, Slovenského národného múzea, Galérie mesta Bratislavy a súkromných zberateľov. Vystavuje na nej takmer štyridsať našich umelcov a umelkýň. Conches-en-Ouche je mestečko s vyše 5 000 obyvateľmi, nachádza sa v departemente Eure, v regióne Haute-Normandie. O výstave hovorí Monsieur Eric Louet, riaditeľ múzea vConches-en-Ouche. Video má dve minútky. •

• Webstránka múzea je veľmi pekná aj prehľadná --- link. •

video //www.youtube.com/embed/_NkJqSuvIBo

• Do Francúzska nás na okamih dlhý asi dve minúty zavedú aj Philip Glass a Foday Musa Suso v citlivej husľovej kompozícii The Screens ~ France. •

video //www.youtube.com/embed/OPXSBOqXmvM

• Zo zahraničia spoza Oceánu Ticha: Ve Spojených státech amerických se stalo jedním z nejsledovanějších filmů drama Nákaza. A to navzdory výzvám jedné z představitelek snímku, Kate Winsletové, která veřejnost varovala, že je film tak realistický, že v době skutečné pandemické nákazy ve společnosti jen rozeseje silnější děs. Opravdu, jako by nestačila skličující realita. Jenže to může být docela jinak. Hororové motivy, post-apokalyptické náměty se zombie, s nemocemi, s viry, s nájezdy nepřátelských mimozemšťanů a tak dále, nemusejí jen posilovat stres z náročné zažívané skutečnosti. Vysvětlení nabízí Coltan Scrivner z Chicagské univerzity. Se svými kolegy vzal dobu zahalenou nebezpečím Covid-19 jako příležitost zkoumat vztah mezi skutečným traumatem a zájmem o morbidní, hřbitovní, hororovou fikci. Ako to dopadlo? Dozviete sa z článku Horory jako trénink. Jejich fanoušci lépe snášejí covidovou dobu, ktorý publikoval server iDnes. *** Zatiaľ čo naše univerzity experimentujú so zemiakovými plackami pre vegetariánky, v U. S. A. asi nevedia čo od kovid-radostí a úspechu kandidáta Josepha Bidena vo voľbách prezidenta. •

• Upútavka: Nákaza ~ Contagion (réžia: Steven Soderbergh, 2011) (2:28 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/4sYSyuuLk5g

• Kritika politikov: Spomínate si na veľký výrub hlavne líp, ale aj iných stromov v Liptovskom Hrádku - "v mene" výstavby cyklotrasy? Písal som o tom na webe SME blog ja aj Rudolf Pado. Vzbudilo to rozruch - to vraždenie stromov, ale aj záujem jedného pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Kontaktoval ma a začiatkom októbra 2020 ma navštívil oosbne - dokonca z poverenia ministra Jána Budaja. Boli sme na stavbe cyklotrasy, pán poslanec všetko videl na vlastné oči. Na druhý deň som mu poslal potrebné podklady k výstavbe, všetko, čo som mal, vrátane fotodokumentácie, videí aj sumarizácie v lokálnej tlači. Sľúbil, že mi dá vedieť, "ako a čo s tým" a "čo na to minister." Dodnes nič, neozval sa, pán poslanec. Možno sa ozve, preto ho ešte nemenujem - ale akosi tomu neverím. Predpokladám, že pri príležitosti štátneho sviatku - Dňa boja za slobodu a demokraciu, budú politici, hlavne vládni, zas rečniť aj o občianskej spoločnosti. Mám im veriť? Nie, neverím im. Ich reči sú mi ukradnuté. A už som dosť starý na to, aby ma nejaký poslanec balamutil. •

• Karikatúra: © Fedor Vico. • (• zdroj: Facebook Fedora Vica •)

• Niekoľkými vetami: • Pani prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, vystúpi v súvislosti s 31. výročím Nežnej revolúcie a s Dňom boja za slobodu a demokraciu so slávnostným, mimoriadnym príhovorom vo vysielaní RTVS na Jednotke v pondelok 16. novembra 2020 o 19:50 hodine - po skončení správ. Od pondelkového večera bude pri príležitosti štátneho sviatku Prezidentský palác nasvietený vo farbách trikolóry. To je pekné - len aby farby trikolóry nepreonačili a nevysvietili tak Prezidentský palác farbami trikolóry ruskej alebo francúzskej. Slovenské motovidlá vedia potešiť. Inak - páči sa mi, že naša pani prezidentka bude 17. novembra 2020 o 10:00 hodine na podujatí Spomienka na obete komunistického režimu - pri pamätníku Brána slobody na Devíne. Boľševikom a boľševičkám musí kypieť žlč. • Minister vnútra Roman Mikulec a Peter Kovařík, dočasne poverený výkonom funkcie prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky, vyzvali občanov a predstaviteľov opozície na rešpektovanie núdzového stavu a zákazu zhromažďovania sa - s ohľadom na avizované protesty v utorok, 17. novembra. Výzva a všeličo iné nielen k nej je vo videu (má až 33:24 minúty) a v spravodajskom článku Mikulec a Kovařík: Výzva občanom a opozícii na rešpektovanie núdzového stavu. **** Výzva je výzva - treba ju rešpektovať, treba dodržiavať pravidlá. Nemám v úmysle "chytiť koronu" medzi elementami najhoršími z elementov. • Divadlá, kiná a kostoly budú od pondelka 16. novembra 2020 opäť otvorené. Rozhodla o tom pandemická komisia, ktorá v piatok 13. novembra t. r. zasadala na ministerstve zdravotníctva. Sláva! Len všetko potvárajte - veď v nejednom okrese stúpa počet infikovaných Covid-19. Potom sa budeme čudovať novej vysokej pandemickej vlne a zas všetko zavrieme. • Minister Richard Sulík, predseda parlamentnej strany SAS, sas, Sas, sAS, sAs, SAs... SaS - Strana a Solidarita - bol v Dubajsku, vo veci účasti Slovenska na EXPO 2021. Poniektorí si z ministra uťahujú, vraj "akési EXPO," ale ako a kde sa môžeme pekne a krásne predstaviť svetu? Vari svet príde k nám, dajme tomu do Veľkých Kostolian? Čo by tam, preboha, robil? Svet na nás, úprimne povedané, úprimne kašle, a to zvysoka. • Správa dní! Spevák a bývalý frontman formácie One Direction - Harry Styles - sa stal prvým sólo mužom, ktorý sa objavil na titulnej strane amerického magazínu Vogue. Prekvapil však aj na záberoch. Harry Styles sa nezľakol ani pózovania v genderovo neutrálnych módnych kreáciách, či dokonca v dámskych večerných šatách z dielne značky Gucci. Aspoň tak o tom píše Pravda - preto je to určite pravda. Taká správa iba rozosmeje a poteší - veď šaty robia človeka a človek robí šaty, ale niet šiat, ktoré by zaodeli mrcha povahu človeka. • •

• Harry Styles na jednej z fotografií Vogue číslo XII / 2020 • (• Foto: © Tyler Mitchell,zdroj: www.vogue.com •)

• Ten Harry Styles ako vyzerá - tak i spieva, a ako spieva - tak aj vyzerá. •

video //www.youtube.com/embed/E07s5ZYygMg

• Erotická príloha: Pri tých fotkách ne-speváka, modelky Harryho, som si spomenul na jednu moju príhodu s istým erotickým nábojom. Mal som pred dlhšou prestávkou v práci, pretože ma čakalo organizovanie podujatia až do neskorého večera. Odchádzajúc na obed, spýtal som sa kolegyne, či niečo nepotrebuje z mesta. "Prosím ťa, jedny telové pančuchy," povedala. V predajni s takým tovarom ma oslovila slečna spoza pultu: "Co si želáte?" "Jedny pančuchy," odpovedal som veľmi pekne a milo. "Aké?" spýtala sa. "Na celé telo," vravím. "Akééé?" slečna bola prekvapená. "Predsa celotelové." "Aha - čiže telové, akože telovej farby," vysvetlila mi slečna. Podala krabičku s tovarom, zaplatil som, poďakoval som sa. Niekedy potom, o pár dní, sme boli spolu na zmrzline - telovej farby - a k nej bol i nealkonápoj. •

• Teraz poriadna, pravoverná hudba so skutočným spevom: Tarja Soile Susanna Turunen - Cabuli (z fínskej skupiny Nightwish) v piesni Victim Of Ritual z albumu Colours In The Dark (2013). Treba si uvedomiť - pred počutím skladby, že Tarja má vyštudovaný operný spev na dvoch konzervatóriách. Počiť to, je to aj výborne cítiť z jej precítenia spevu. •

video //www.youtube.com/embed/7PHr2NHfCjo

• Z našej kuchyne: Dnes bude teplé, horúce jedlo - Orientálna ryža so zmyslom pre orientáciu. Do sypkej podoby uvaríme guľatopodlhovasú ryžu z polí Ra' I-tce. Kým sa varí - vopred jemne osmažená na oleji - nasekáme žltú i červenú cibuľu a cesnak. Cibuľu s cesnakom pridáme do uvarenej ryže, podlejeme niekoľkými polievkovými lyžicami ďalekovýchodnej omáčky. Pridáme mleté pestrofarebné korenie a slanú zmes sušených bylín. Premiešame a pridáme tuniaka, vytiahnutého vopred z mrazničky, nakrájaného na kúsky. V lete používame čerstvú tuniačinu - ale tá teraz nie je, lebo tuniaky spinkajú a búvajú. Všetko ešte raz zodpovedne premiešame spolu so strúhanými vlašskými orechmi bez škrupín. Dusíme na miernom plameni modrej farby. Čo sa týka zachovania výhrevnosti plameňa - pred varením ho rozohrejeme mierne nad prevádzkovú teplotu. Keď je zmes dodusená, pridáme na vrch vajíčka ako keby à la oko vola - a zakryjeme a necháme dopiecť. Podávame na jemnozdobenom tanieri so skyvou bylinného chleba a s čajom šiestich vôní. Pokrm múžeme dozdobiť bylinkami a kvapkami kečupu - ten dá volským očiam krvavočervený ráz a dekórum. Pokrm je dosť sýty. Po ňom podávame ovocný koláč, zalievaný holandskou čokoládou. Príprava jedla trvá asi 54 minút. Dávky ingrediencií prispôsobíme počtu osôb pri jedálenskom stole. Po jedle možno fajčiť holandskú cigarku. •

• Orientálna ryža so zmyslom pre orientáciu. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• Svetlo Noci, visiace medzi Kvietím Dňa • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Nabudúce: Nabudúce bude ako zvyčajne nabudúce - uvidíme čo bude v blízkosti. •

• Heslá dní: "Vojna je svinstvo." "Ako dobre, že človek žije tak dlho. Aspoň sa dozvie, aký dobrý bol." (generálmajor v. v. Ján Iľanovský (21. apríl 1922, Závažná Poruba, ČSR)) •



