Čo sa to deje, prečo som sklamaný?

• Mám neskorší podvečerný čas, tak reku že si prečítam novinky a zaujímavosti z oblasti, ktorá ma zaujíma. To som ale nemal. •

• Mierne som stiahol hudbu - Timewind, album, ktorý Klaus Schulze vydal v roku 1975 - a načítal som si webstránku www.kultura.sme.sk. Najskôr ma udrela 'titulka:' Takto by mohla vyzerať smrť. Nórska fotografka nafotila svoju mentálnu anorexiu. Potom ďalší úder, nadpis druhý: Islandská umelkyňa maľuje vagíny a pridáva k nim výroky slovenských politikov - k nemu podnadpis: Všimla si aj Mariána Kuffu. Ďalej, o dva nadpisy nižšie: Vo veku 86 rokov zomrel ruský satirik a komik Michail Žvaneckij - aj s fotkou nebohého. Pod tým fotka mikrofónov v (asi) rozhlasovom štúdiu a k nej titulok: Zomrela dlhoročná moderátorka Slovenského rozhlasu Viera Petrusová. Pokračujem nižšie... ...ááá - Dielo Mariána Vargu ešte skrýva poklady. Vydávajú jeho detskú tvorbu. A ešte: Prečo Vincent van Gogh toľko trpel? Za jeho delíriá mohla vraj abstinencia od alkoholu. Preklikol som do sekcie 'Hudba.' Hlavný článok - Láska je dôležitá, aj keď nevyjde. Sam Smith sa novým albumom spamätával z rozchodu. Potom opäť "detský" Marián Varga. Ďalší prémiový obsah má nadpis: Piešová je sama sebou, v teplákoch a bez makeupu. Superstar vydala nový singel. 'Tak to je niečo! Konečne sa zas ktosi nespamätáva z rozchodu ani nepadá zo schodu!' pomyslel som si, '...a kým by chcela byť? Vždy bude sebou - a možno aj navždy sama, a navyše v teplákoch. Prečo všetci chcú byť alebo sú sami sebou? A kým by chceli byť? Lipovým listom, odpadnutým vo svojej málovýznamnosti? A kým sú? Doteraz som žiadnu Piešovú - Superstááár Piešovú, nepoznal. (Klaus Schulze hrá.) A už je tu bomba - Katarzia reaguje na zákon o interrupciách: Hovoríme o ňom hystericky a nezrelo. Pudnadpis avizuje, že premiéru má jej nový klip Hoří i voda. Sedem diskusných príspevkov. Článok ani diskusiu neotváram - nezáujem. Pod tým ďalšia prémiovka: Michaela Jacksona sa nedalo ustrážiť, tvrdí súd v procese sexuálneho zneužívania. Ďalej nejdem, aj tak som už v druhej polovici októbra 2020, v XXI. storočí. Ale ako keby som bol v dobách hlinených, nepálených tabuliek... •

• Čo som to vlastne chcel a hľadal? Nič - len tak, "niečo na zmysluplné čítanie." A čo som našiel? Nič. Aha - takže by som mal byť spokojný. Lenže nie som. Som nespokojný, niekedy až veľmi nespokojný, inokedy aj nahnevane nespokojný. Teraz nejde o to, že na webe SME nebolo a niet ani štvrť vety o tom, že zomrel Kenneth 'Ken' William David Hensley (skonal 4. november 2020) zo skupiny Uriah Heep. Niekto povie, napíše, že to nikoho nezaujíma. Jeho to nezaujíma - milióny ľudí v šírom svete to zaujíma. Alebo, najnovšie - zomrel Bones Hillman, rodným menom Wayne Stevens (navždy odišiel 7. novembra 2020). Kto? Bones Hillman - basgitarista austrálskej rockovej i punk-rockovej skupiny Midnight Oil. A koho to akože má zaujímať? Asi fanúšičky a fanúšikov Midnight Oil i na Slovensku. A tých u nás určite nie je dajme tomu sedem, ani desať. Ale dobre - čert to ber - čo som chcel u úmrtiach oboch umelcov vedieť, to som sa dočítal. Lenže nie na webe SME. Škoda. •

Viera Petrusová (16. júl 1931 ~ 5. november 2020) • (• Zdroj: Tlačová agentúra Slovenskej republiky - archív •)

• Neviem, čo sa to deje. Nerozumiem tomu, prečo sú dopredu a nahor tlačené vagíny žien, koho zaujíma ktosi, kto je sám sebou v teplákoch, názory devy na interrupcie (Prosím vás, dievčatá, dámy, ženy dámy v hĺbke rokov už staroby - ktorá ste sa ešte verejne na schôdzi nevyjadrili k interrupciám - prihláste sa u súdružky sekretárky súdruha Žinčicu. Zapíše vás do poradového zoznamu.) Nerozumiem, neviem prečo je to tak zavalené povrchnosťou, prečo chýba základná úcta a namiesto portrétnej snímky zosnulej pani Viery Petrusovej je pri správe ženy s krásnym hlasom ohavná "ilustračná fotka." A vôbec - čo je to za debilnú módu dávať k takýmto správam, oznamom dookola tie isté dve - tri "prefláknuté" fotky zapálených kahancov, sviečky? Je to taká do neba volajúca, drzá neúcta. Viete si predstaviť, že by takou fotkou bola ilustrovaná hlavná správa na titulke webu SME, keby zomrel - zomrela nejaký, nejaká významný, významná slovenská osobnosť politiky? Ja si to predstaviť viem. Veď archívy spravodajských a tlačových agentúr vyžrali hlodavce a internet v Bratislave či kde ešte nevymysleli. Vraj sa už urputne snažia vynájsť loj a petrolej. •

• Tak schválne - do vyhľadávača som dal meno a priezvisko zosnulej pani moderátorky, hlásateľky a klikol som na 'Obrázky.' Tu je výsledok: •

• Viera Petrusová ~ Google --- link. •

• Mal by som ešte všeličo na srdci, šelesty nespokojnosti, ale načo si kaziť postupujúci čas večerný. Možno inokedy. A možno ani nie. Napokon - o čom by som písal na web SME blog už onedlho? Veď píšem hlavne o Umení, o Kultúre. Čo si myslíte, aký je váš názor? •

• A aby sme neboli bez nálady - tu je niečo od Midnight Oil (aj pre redakciu sekcie 'Kultúra' v SME). Hlasitosť si vytočte pekne doprava, nech to tu žije! •

video //www.youtube.com/embed/ejorQVy3m8E