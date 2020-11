Dni minulé v mojom zrkadle (16.)

• Dnes nie je deň ako akýkoľvek deň iný. Je deň sviatočný, slávený spomienkami v úcte, ale je to i deň v Hmle zahmlený - a predsa jasný. •

• Dnes je 11. november - svetový Deň veteránov - alebo i Deň prímeria. Ako pamätný Veterans Day ho vyhlásil americký prezident Thomas Woodrow Wilson (1856 ~ 1924) v 11. novembra 1919. Tento Deň pripomína koniec I. svetovej vojny, keď sa práve toho 11. novembra 1918 o jedenástej hodine skončili boje prímerím. Je to Deň, venovaný pamiatke všetkých veteránov i veterániek vojen, ich hrdinstvu, statočnosti, odvahe - a je vyjadrením vďaky za ich odhodlanie pôsobiť v službách vlasti - krajiny. Je to i Deň vďaky týmto ľuďom. Z veteránov a veterániek I. svetovej vojny už nežije nikto, veteráni a veteránky I. svetovej vojny rýchlo vymierajú... Ale - veľké bohužiaľ - vojny a vojnové konflikty stále žijú - lebo žijú z Krvi. Preto k večeru tohto Dňa zdvíham čašu s vínom červeným a pripíjam na odvahu, chrabrosť, hrdinstvá... ...a na všetky obete všetkých krutých, strašných, ničivých, vraždiacich vojen. •

video //www.youtube.com/embed/Jy6AOGRsR80

• Dnešný deň - 11. november - je aj dňom, keď oslavujú meniny nositelia krásneho krstného mena Martin - a niektorí oslavujú aj narodeniny - svoje či blízkych, ak sa narodili presne 11. novembra. Tak to býva. Vraví sa, už predlho, že Martin prichádza na Bielom Koni. Nuž, škoda, môj Biely Koník sa smútkom utápa v globálnom otepľovaní. Ale nezúfajme - máme naobúvané zimné pneumatiky na automobiloch, máme v ich kufroch snehové reťaze a máme aj lopaty na Sneh. A máme baranice aj barany a tiež rukavice i nohavice a fusekle. Veď len padni, Sneh - uvidíš, ako s tebou zakrútime! Snehuliak ti vločky vykrúti! •

• A pretože máme sviatok - a bez Snehu, máme Sneh aspoň v hudbe. Snehovobiely Snowy White a Bird Of Paradise. Už sa len tak prebehnúť pšeničným poľom, vzlietnuť nad Hmly, k Belasej, k Modrej a k Nočnej Modrej, k parížskej Modrej... •

video //www.youtube.com/embed/ewjw3wlVttQ

• "Prípad" Robert Kaliňák: Som nezmyselne a lživo obviňovaný z toho, že som akýsi div nie "kaliňákovec" a "smerák." Nie som. Svojho času som sa opakovane a na rôznych "pôdach" (aj na webe SME! vyjadril, že dnes už ex-minister vnútra Robert Kaliňák nebol len, výhradne, iba zlým ministrom. Napokon - v internetových archívoch serióznych, mienkotvorných médií (aj na webe SME) sa dajú dohľadať články s podrobným hodnotením práce Roberta Kaliňáka v čase, keď odstúpil z funkcie. Čo som tvrdil a tvrdím, stojac si za tým pevne? Že pán Kaliňák veľa osožného vykonal pre Slovenskú republiku hlavne v čase, keď hrozilo, že nebudeme súčasťou Schengenského priestoru. Ako minister vnútra, jeho rezort, vybudoval podmienky, na základe ktorých sme v Schengene. On sa principiálne podieľal na vybudovaní ochrany našich hraníc s Ukrajinou. Počas jeho ministrovania dostala Polícia Slovenskej republiky nové, moderné technické, materiálne vybavenie, výstroj i výzbroj. Počas jeho ministrovania si veľmi veľa policajtiek a policajtov finančne výrazne prilepšilo - za ich statočnú prácu, odvádzanú v povolaní. Alebo sme už všetci zabudli na to, ako policajtky a policajti chválili svojho ministra, stáli za ním? Áno, účeloo zabúdať a potom z akejsi pevnosti, z citadely na hlinenej kuracej nohe, liať vedrá hnojovky na hlavy nepohodlným - to sa nosí, to je "takô írečito slovänskô." Samozrejme - viem aj kto všetko so mnou vtedy súhlasil, súhlasila. Ale to už je jedno. Veď ja sa nevyznám v ničom - ani len v tom, aké miery sú znázornené na jednej a aké na druhej strane starého krajčírskeho metra. Lenže - Boh (na)meria všetkým rovnako spravodlivo - a za tým, čo si o Robertovi Kaliňákovi myslím - za tým si stojím ako vtedy, tak aj teraz. Kto neverí - to je mi ukradnuté, ale túto krádež nepotrebujem polícii nahlásiť. •

• Všetkým dobrým policajtkám a serióznym policajtom nech to klape - ako Rock And Roll! •

video //www.youtube.com/embed/SH6-PVn8HVE

• Z kultúry - ale iba z domácej: V Kunsthalle Bratislava, ** v priestoroch Kunsthalle LAB, bude od zajtrajška - od štvrtka 12. novembra 2020 verejnosti sprístupnená výstava košického umelca - sochára. Radovan Červenka sa ňou sústreďuje na súčasnú telesnosť a hľadá odpovede na otázku, či sa dnešná telesnosť stala fetišom. Výstava má názov Budovanie skutočného tela a potrvá do piatku 1. decembra 2021. Vstupné na ňu je dobrovoľné. Podrobne o výstave, o umelcovi píšem v článku Košické sólo v Bratislave. * •

• Radovan Čerevka: Budovanie / Environment B – fragment diela zo série troch objektov. (2020, rôzne materiály, variabilné rozmery) • (• Foto: © Vlado Eliáš, zdroj: Kunsthalle Bratoslava – KHB •)

• Nebúvajú a nezaháľkujú ani na Spiši. Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi - kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja - sa pravidelne zapája do medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií 2020 ďalším ročníkom projektu Križovatky - s veľavravným podtitulom Karanténa v umení. Podujatie sa z dôvodu pandemických opatrení odohrá v novom formáte 'karanténnej' komunikácie Galéria OnLine. Už v túto sobotu, 14. novembra 2020 o 14:00 hodine na webstránke Galérie umelcov Spiša - GUS, ** v sekcii 'Programy,' bude me mať verejnosť z domu "ísť" na virtuálnu prehliadku galérie: jej archívov, videovizitiek vystavujúcich umelcov, umelkýň, kurátorov, kurátoriek aktuálnych výstav, pracovných listov listy (nielen pre deti). Galerijní sprievodcovia a kreatívny bude workshop určený znevýhodnenej skupine žien a, samozrejme, všetkej verejnosti. Prosím vás - neseďte doma - sadnite si doma do pohodlia sofa a choďte do tejto peknej galérie. Oplatí sa to - veď i plagát majú pekný, no nie? Veď netreba stále sledovať, že "čo nové" v Radošinej. Nič. •

• Pozvanie na Noc múzeí a galérií 2020 v Galérii umelcov Spiša. • (• Zdroj: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi •)

• Trikrát z hudby - vskutku svetovej: •

• Zomrel (7. novembra 2020) Wayne Stevens - svetovo známy pod umeleckým menom Bones Hillman. Novozélandský hudobník bol basgitaristom v austrálskej alternatívnej rockovej a rock-punkovej skupine Midnight Oil, ku ktorej nastúpil v roku 1987 a zostal v nej až do smrti. Z tvorby svetoznámej skupiny si dajme hit hitovitý svetový - Beds Are Burning, ktorý vyšiel na albume Diesel And Dust v roku 1987. Pozorne sledujte video, prosím, vystupujú v ňom aj Psíčkovia a Psík sa šťastne vezie v pekne pomaľovanom terénnom automobile. Aspň mu osem labiek nepálil piesčitý prach. Predstavte si - tento song sme hrávali na diskotékach a už nebohý priateľ J. mal Midnight Oil veľmi rád... •

video //www.youtube.com/embed/ejorQVy3m8E

• Austrálska poriadne "na hlavu postavená" rocková, hardrocková skupina AC ⚡ DC v piatok 13. novembra 2020 vydáva svoj sedemnásty štúdiový album - volá sa veru naozaj prekrásne, bude priam "pod napätím" - Pover Up a bude na ňom dvanásť skladieb pre večné devy a večných chalanov v školských uniformách. Tu je tretia z neho - Shot In The Dark. •

video //www.youtube.com/embed/54LEywabkl4

• Preslávená britská rocková a hardrocková skupina Uriah Heep si už 50. výročie svojho vzniku pripomenula vydaním kolekcie svojich albumov - diel, ktoré stále tešia i ovplyvňujú. Nádhera sa volá 50 Years In Rock ~ Anniversary Box Set a Čarodejníci s Démonmi na ňu pripravili pekné, ani nie minútové promovideo. To je katarzia - nie tie podtatranské depresívne výdychy! A ak budem ešte lepší (pretože som dobrý), tak mi Uriah Ježiško donesie tričko s mozívom z obalu albumu Demons And Wizards. Už som dobrý! •

video //www.youtube.com/embed/wyBbLk-ljfg

• Erotická príloha: Na lýceu som istý čassedával v jednej lavici so spolužiačkou (že pozdravujem do hlavného mesta, manžela aj dávno dospelého synátora!). Spolužiačka rada nosila krátku sukňu, dosť nad kolená, a silónky. Keď sme mali písať písomku, tak si pod silónku, na pravé stehienko (ja som sedel po jej pravici) dala ťahák s k písomke potrebnými údajmi. Z ťaháku sme veselo odpisovali, spolužiačka si mierne posúvala lem sukne vyššie, až kým... až kým nebolo po písomke a nezazvonilo. Táto spolužiačka, nevedno prečo, bola do mňa prechodne buchnutá. Keď sme už mali vyhotovené fotky na maturiné tablo, jednu, svoju podobienkou, mi venovala. Ja som si snímku obzrel, otočil som ju a na rub napísal: 'Ďakujem, pozrel som sa. Martin' a fotku som deve vrátil. Ona ju dodnes má a keď sa stretneme, vždy sa na príhode zasmejeme, lebo ona mi nezabudne povedať, že: "...tak tak ako ty mi nikto v živote košom nedal." Ono - erotika a sex nie sú zlé - ale čo potom? •

video //www.youtube.com/embed/axkFqqmzQKg

• Pesničiek máme v tomto zrkadielku vari dosť. Ale keby niečo - teraz počúvam albumový debut waleskej skupiny Budgie. Je tam dobrá basa. Teda nie väzenie... •

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• Stromy robia spoločnosť osamelej Hmle vôkol Krajiny • (• Foto © Martin Droppa •)

• Niečo, všeličo som minule písal, že bude nabudúce. Dnes sa mi nechce variť - včera som si dal (nie doviezť!) kapustničku so zemiačikmi a hovädzie mäsíčko na hrášočku s cibulienkou a cesnačikom a k tomu ryžičku a potom kompótiček. Mňamky! Ale - nezabúdam: listové tajomstvo a šatník, obuvník. A vy, viete kto, nezabudnite ma zas vysmiať a dourážať. •

• Heslo dní: "Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma." (Heinrich Böll (1917 - 1985)) •

~ ~ ~

* Košické sólo v Bratislave (Denník N) --- link.

** Kunsthalle Bratislava - KHB --- link.

*** Galéria umelcov Spiša (GUS) v Spišskej Novej Vsi --- link.