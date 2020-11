Rozhodnutie odvysielajú naživo

• Doba kovidová si vyžaduje, že sa na niektorých aktoch nemôžeme zúčastniť osobne - ale ich môžeme sledovať v živom prenose. •

• Napriek náročnému obdobiu sa Cene Oskára Čepana 2020 darí postupovať podľa pôvodného plánu. Meno tohtoročnej laureátky alebo laureáta bude známe symbolicky v piatok 13. novembra 2020. Na Slovensko pricestujú dvaja členovia medzinárodnej odbornej poroty Ceny Oskára Čepana 2020 - Vjera Borozan a Jaro Varga z Prahy. Ďalší traja členovia poroty (z Minneapolisu, z Berlína a z Zürichu) budú vystavené diela posudzovať cez živý online stream. Organizátori Ceny Oskára Čepana 2020 im sprostredkujú profesionálne, troma kamerami snímanú výstavu aj s komentovanou prehliadkou štvorice finalistov: Ludmily Hrachovinovej, Daniely Krajčovej, Kristiána Németha a Jozefa Piláta. Akt odovzdávania Ceny Oskára Čepana 2020 sa uskutoční v architektonicky i historicky cennej budove Novej synagógy v Žiline bez publika, zato bude streamovaný divákom doma, pri obrazovkách či monitoroch počítačov, tabletov; uskutoční sa 13. novembra 2020 so začiatkom o 19:00 hodine. Cenu Oskára Čepana 2020 organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia. •

• Banner výstavy finalistiek a finalistov Ceny Oskára Čepana 2020 • (• zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr, Bratislava •)



•„Tento rok nebol jednoduchý asi pre žiadneho z usporiadateľov kultúrnych podujatí. Zásadné rozhodnutie padlo z hľadiska organizácie 'Čepana' hneď na jar, počas prvej vlny pandémie Covid-19, a to, že ak to možnosti čo i len trochu umožnia, nebudeme posúvať žiaden z dlhodobo vopred naplánovaných termínov - či už išlo o uzávierku otvorenej výzvy na konci marca tohto roka, o zasadnutie medzinárodnej poroty, o inštalovanie výstavy finalistiek a finalistov či o jej otvorenie. Jeden termín sme však predsa len menili. Pre sprísňujúce sa sa opatrenia sme posunuli otvorenie výstavy o dva dni skôr. Nemáme v úmysle nič meniť ani na výbere laureátky alebo laureáta 'Ceny' porotou a ich vyhlásení, ktoré ponechávame v pôvodnom termíne 13. novembra tohto roku. Akurát sme museli hľadať optimálne riešenie, ako to dosiahnuť v situácii, keď väčšina poroty nebude môcť byť na výstave fyzicky prítomná,“ priblížila niekoľko podrobností Lucia Gavulová - riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia a zároveň prestížnej, rešpektovanej Ceny Oskára Čepana. •

• Nová synagóga v Žiline z vonkajška. • (• zdroj: www.sk.pinterest.com •)

• Pretože pandemická situácia a s ňou súvisiace opatrenia znemožňujú porotcom cestovanie a presuny naprieč kontinentami, boli organizátori nútení vymyslieť alternatívnu formu rozhodovacieho procesu, kto zo štyroch finalistiek a finalistov sa stane víťazom. Vďaka technologickým možnostiam sa dá výstava sprostredkovať porotcom aj cez živý - live stream. Finalistky a finalisti budú môcť novou formou prezentovať svoje výstavné projekty. Paralelne sa uskutočnia performancie, ktoré sú súčasťou niektorých vystavených diel. Porota bude mať priestor aj na individuálne otázky na autorky a autorov. Po spoločnom dopoludní sa presunú na platformu ZOOM, kde budú mať k dispozícii až štyri hodiny - na diskusiu a rozhodovací proces o laureátke či laureátovi Ceny Oskára Čepana 2020. •

• Interiér Novej synagógy v Žiline. • (• zdroj: www.novasynagoga.sk •)

• „V tejto fáze sú všetci porotcovia, finalisti, tím 'Čepana' aj 'Synagógy' pripravení na výzvu zvládnuť piatkový pokus výberu laureátky alebo laureáta 'Ceny' a ich vyhlásenie. Urobíme maximum, aby sme 25. ročník Ceny Oskára Čepana dotiahli do konca so všetkým, čo k tomu patrí - vrátane potreby rýchlych rozhodnutí, hľadania náhradných riešení, ale najmä radosti a plnohodnotných emócií, ktoré projekt predovšetkým prináša. Každopádne sú už teraz všetci vo finále víťazmi, víťazkami“ dodala Lucia Gavulová. •

• Interiér Novej synagógy v Žiline. • (• zdroj: www.novasynagoga.sk •)

• Výstava bola verejnosti sprístupnená v stredu 30. septembra 2020, ale z dôvodov nebezpečenstva šírenia životunebezpečného ochorenia Covid-19 bola počas trvania zatvorená a pre verejnosť zatiaľ stále zatvorená ostáva. Divácka cena, ktorá sa jednému z finalistiek alebo finalistov udelí tento rok už druhý krát v histórii 'Ceny,' sa nevyhlási spolu s cenou poroty, ale až na záver výstavy - v nedeľu 6. decembra 2020. Výstavu v priestoroch Novej synagógy v Žiline kurátorsky pripravili Lucia Gavulová a Viktor Čech. •

• Do Ceny Oskára Čepana 2020 sa v súlade s podmienkami a so štatútom projektu prihlásilo spolu 36 umelkýň a umelcov do veku 40 rokov. Uzávierka výzvy bola v utorok 31. marca 2020 o polnoci. Medzinárodná porota zasadala - tiež v rámci ochranných opatrení - online v pôvodne plánovanom termíne, vo štvrtok 23. apríla 2020, s cieľom pozorného a zároveň odborného vybratia tohtoročných finalistov a finalistky 'Ceny.' •

• Nová synagóga v Žiline kedysi. • (• zdroj: www.novasynagoga.sk •)

• Členkami a členmi rešpektovanej odbornej poroty Ceny Oskára Čepana pre roky 2019 a 2020 (a teda pokračujúcimi porotcami, porotkyňami z minulého roka) sú: Vjera Borozan (Česká republika) - historička umenia, kurátorka a pedagogička na Katedre teórie a dejín umenia Akademie výtvarných umění v Praze, Bartholomew Ryan (U. S. A.) - nezávislý kurátor a teoretik umenia, absolvent Center for Curatorial Studies / Bard College a Jaro Varga (Česká republika / Slovenská republika) - umelec s medzinárodným presahom a kurátor súčasného vizuálneho umenia. Novými členmi v porote na obdobie rokov 2020 a 2021 sú: Kathrin Bentele (Švajčiarsko) – kurátorka a publicistka, v minulosti aktívna v Artists Space New York, Kunsthaus Glarus a aktuálne KW Berlín a Jan Verwoert (Holandsko) – uznávaný kritik a publicista v oblasti súčasného vizuálneho umenia a kultúrnej teórie, profesor na Oslo National Academy Of The Arts a Piet Zwart Institute v Rotterdame. •

