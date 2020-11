Príbehy umenia u vás doma

• Tajomní impresionisti, Amedeo Clemente Modigliani, Magdalena Carmen Frida Kahlo, ale i filmár Piero Vivarelli - všetci nás navštívia. •

• Kino Lumière Slovenského filmového ústavu v Bratislave obnovilo počas druhej vlny pandémie koronavírusu svoj online projekt Kino doma. V novembri 2020 oživí jeho dramaturgický plán špeciálnymi projekciami. Cyklom Príbehy umenia poteší nielen milovníkov a milovníčky výtvarného umenia, ale aj divákov, diváčky so záujmami o osudy výrazných svetových umeleckých osobností. Cyklus otvorí dokumentárny film Tajomní impresionisti (2020), Kino doma ho uvedie už v nedeľu 8. novembra 2020 o 18:00 hodine. •

• Z nakrúcania cyklu Tajomní impresionisti. • (• zdroj: © Aerofilms •)

• Cyklus Príbehy umenia zaradilo Kino Lumière do dramaturgie prvýkrát tento rok. Hoci len málo filmov - vzhľadom na koronavírusovú pandémiu - mohla divácka verejnosť vidieť na plátne, cyklus sa stretol so živým, veľkým záujmom. Aj to je dôvod, prečo sa presunul do virtuálnej kinosály. Prvou online projekciou z tohto cyklu bude talianska dokumentárna snímka Tajomní impresionisti, ktorú nakrútil Daniel Pini. Divákom odhalí tajomstvo umelcov, akými boli Édouard Manet, Claude Oscar Monet, Paul Cézanne, Alfred Sisley alebo francúzsky neoimpresionista Paul Victor Jules Signac, ale priblíži aj menej známych - zato významných predstaviteľov impresionizmu, napríklad Francúza menom Gustave Caillebotte i francúzsku výtvarnú umelkyňu Berthe Marie Pauline Morisot. •

• Alfred Sisley: La Seine à Bougival • (• ilustračný obrázok - zdroj: www.christies.com •)

• Paul Victor Jules Signac: La Baie ~ Saint-Tropez • (• ilustračný obrázok - zdroj: www.christies.com •)

• Film Tajomní impresionisti (Impressionisti segreti, réžia Daniele Pini, 2020, 90 minút) predstaví tvorbu impresionistov zblízka na doteraz verejnosti neprístupných obrazoch aj zo súkromných zbierok. Pokúsi sa odpovedať na otázky, ktoré zaujímajú stále nové generácie priaznivcov umenia. Ako impresionisti vnímali svet? Aké techniky, farby a svetlo používali na zachytenie reality? Skúma aj dôvody, pre ktoré sa z kedysi prehliadaných diel za niekoľko rokov stali klenoty cenené po celom svete. Súčasťou filmu je aj príbeh unikátnej výstavy impresionistov so zameraním sa na fascinujúce múzeum Palazzo Bonaparte v Ríme, ktoré týmto prvý raz otvorilo svoje brány svetovej verejnosti. •

• Palazzo Bonaparte v Ríme - interiér. • (• zdroj: www.italianways.com •)

• Gustave Caillebotte: L'Yerres ~ la pluie • (• ilustračný obrázok - zdroj: www.christies.com •)

• Online projekcie originálnych filmov z cyklu Príbehy umenia sa budú vo virtuálnej kinosále premietať vždy v nedeľu o 18:00 hodine. Pri príležitosti stého výročia úmrtia výtvarného génia Amedea Modiglianiho bude uvedený film Vizionár Modigliani (2020). Režisérka Valeria Parisi predstaví život a dielo tohto umelca od koreňov v Livorne, kde sa zrodilo hnutie Macchiaioli, cez Paríž, ktorý bol centrom moderny, až po jeho vzťah s múzou Jeanne Hébuternovou. Premietnutý bude aj film o mexickej maliarke menom Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, ktorej dielo bolo plné kontrastov. V sprievode talianskej herečky a režisérky Asie Argento film priblíži Fridu Kahlo ako ženu, zmietanú agóniou i láskou, aj ako maliarku oslobodenú od svojich telesných trýzní a nevýhod - hendikepov. Skúsený, empatický režisér Giovanni Troilo vo filme Frida - viva la vida (2019) citlivo nahliada na túto osobnosť nielen mexického umenia aj cez jej mnohé osobné predmety, napríklad listy, denníky a zápis(k)y. •

• Berthe Marie Pauline Morisot: Eugene Manet et sa fille au Jardin • (• ilustračný obrázok - zdroj: www.christies.com •)

• Jedinečnou projekciou v cykle Príbehy umenia bude film Piero Vivarelli: Život je béčkový film (2017) režisérskej dvojice Fabrizio Laurenti a Niccolò Vivarelli. Ide o dokumentárny portrét provokatívneho režiséra béčkových filmov, textára hudobných hitov a scenáristu Piera Vivarelliho, v ktorom sa jeho život búrliváka strieda s rôznorodou filmovou tvorbou. Film je súčasťou Stredoeurópskeho festivalu talianskeho filmu MittelCinemaFest 2020, ktorý sa od 16. novembra 2020 do 22. novembra 2002, vzhľadom na pandemickú situáciu, uskutoční prvýkrát online vo virtuálnej kinosále projektu Kino doma. * •

• Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón: Selfportrait • (• ilustračný obrázok - zdroj: www.christies.com •)

• Online projekt Kino Lumière doma premieta denne a uvádza filmy, ktoré sa k divákom nedostali z dôvodu zatvorenia kín, alebo sa ich premiéra presunula do online priestoru. Projekt vznikol počas prvej vlny pandémie s myšlienkou, že ak nemôže prísť divák do kina, musí ísť kino za divákom. Je to jeden zo spôsobov, ako zostať v kontakte s vernými fanúšikmi a zároveň podporiť legálne uvádzanie filmov na Slovensku. Kino Lumière doma premieta filmy ako live stream v presne určený deň a čas. Súčasťou každej projekcie je chat - čet s divákmi, diváčkami, do ktorého sa môžu alebo nemusia zapojiť. Aktuálne je vo virtuálnej kinosále ešte možné vidieť okrem iných aj snímky prehliadky Týždeň slovenského filmu. Do divácky úspešného projektu Kino doma sa zapojili aj Kino Iskra Kežmarok, Kino Fontána Piešťany, Kino Tatran Poprad a Kino Úsmev Košice. ** a *** •

• Upútavka na film Tajomní impresionisti (2:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/ZKH994O2K7w

• Program cyklu Príbehy umenia, november 2020, vždy v nedeľu o 18:00 hodine •

8. november 2020 – Tajomní impresionisti (réžia Daniele Pini, Taliansko, 2020, 90 minút)

15. november 2020 – Vizionár Modigliani (r. Valeria Parisi, Taliansko, 2020, 90 min.)

22. november 2020 – Piero Vivarelli: Život je béčkový film (r. Fabrizio Laurenti, Niccolò Vivarelli, Taliansko - Kuba, 2017, 90 minút ~~~ MittelCinemaFest 2020)

29. november 2020 – Frida - viva la vida (r. Giovanni Troilo, Taliansko, 2020, 90 min.)

• súvisiace články: •

* Taliančina slovom i obrazom k vám (SME blog) --- link.

** Tak utekajte, aby vám neušli (SME blog) --- link.

*** Virtuálna filmová skutočnosť doma (SME blog) --- link.

• zdroje článku: •

• Tlačová správa Slovenského filového ústavu a archív autora --- link. •