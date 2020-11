Študentské erotické roztopaše

• V histórii hlavne rockovej hudby nájdeme veľa diel, majúcich šteklivé - chavkavé, po česky lechtivé, či zmyselné názvy a texty. •

• Napríklad taká skupina The Rolling Stones - má album s názvom Sticky Fingers (1971), na jeho obale je graficky upravená fotka polodetailu muža spredu - v oblasti pásu. Takýchto obalov albumov nájdeme v histórii rocku - a nielen rocku, veľmi veľa. Najčastejšie sú na nich fotografie alebo kresby, maľby ženských bohatých poprsí, vypučených zadočkov, štíhlych brušiek, jazýčkov ružovosti, zalizujúcich si pery. Najnovšie aj česká skupina Olympic prišla so sexistickým nápadom a na obal svojej albumovej novinky s názvom Kaťata (2020) (názov odkazuje na ženské gaťky) vycapila sedacie pozadie devy v roztrhaných jeansoch, deva dokonca "zvodne" nielenže vytŕča hýždě, ale nám aj ukazuje fuskera. Nuž - proti vkusu útočí nevkus a absencie talentov a inšpirácií nahrádzajú povrchnosti, nestojace za prienik do hĺbky. Ale určitej časti ľudu sa to páči. Čo na to spolky feministiek? Asi nič, veď načo niečo. •

video //www.youtube.com/embed/To7q0cn0Fk4

• Teraz to podstatné. V sobotu 25. októbra 1969 vyšiel vo vydavateľstve E. M. I. - Harvest Records dvojalbum britskej Geniálnej skupiny Pink Floyd - Dielo Geniality s názvom čarovne tajuplným menom Ummagumma. Názov je prepisom hovorového študentského označenia pre neviazané, nezáväzné sexuálne, pohlavné hry, radovánky, "hrátky," možno i predstavy a tak podobne - teda pre súlož-enie. To by bolo k téme z nadpisu článku asi tak všetko. Treba sa venovať Dielu. Poďme na to, bejby! Už horííím. Veď I'm On Fire! •

• Pink Floyd: Ummagumma (1969) - predná strana obalu dvojalbumu. • (• zdroj: archív autora •)

• Prvá platňa z dvojalbumu nesie štyri koncertné nahrávky, otvára ju skladba Astronomy Domine (niekedy uvádzané vo francúzskych prepisoch - Astronomy Dominé, Astronomy Dominée), nasleduje inštrumentálka Careful With That Axe, Eugene, po nej ide Set The Controls For The Heart Of Sun a napokon opäť inštrumentálka - A Saucerful Of Secrets. Na začiatok som vybral začiatočné Dielo - Astronomy Domine. Kompozícia má takmer 8:32 minúty. Ako štúdiová nahrávka otvára album The Piper At The Gates Of Dawn - debut Géniov. Skomponoval ju Génius Syd Barrett (1946 ~ 2006). Génius David Gilmour sa v koncertnej nahrávke prejavil sťa veľmi schopný v zastúpení Génia Syda, dokonca v jednom z jeho najlepších kúskov, ktorý - takmer o tridsať rokov neskôr, od roku 1994 - zahrala na svetovom turné Geniálna skupina Pink Floyd, a to v hudobne takmer nezmenenej podobe. Ba naopak - mierne vylepšenej. Pre mňa je toto Geniálne dielo symbolom Času, ktorý sa mi krúti okolo vznešenej Starej Hlavy a vyzerá ako chvost Slnka, márne sa skrývajúceho za Mesiac. •

video //www.youtube.com/embed/QawLRFL0Js0

• Druhá platňa dvojalbumu obsahuje dve strany s päticou autorských nahrávok Géniov (každý Génius skomponoval jednu - iba Génius Roger Waters dve). Čo môžeme - alebo nemusíme, možno vôbec nemôžeme - na tomto albume počuť? Diela - Suity - Kompozície:Sysyphus, Grantchester Meadows, Several Species Of Small Furry Animals Gathered Together In A Cave And Grooving Wuth A Pict, The Narrow Way, The Grand Vizier's Garden Party. Každé Dielo sa skladá z viaceromnohých častí. Vybral som suitu Prírody - Grantchester Meadows. Toto ucelené Dielo zložil aj otextoval Génius Roger Waters. Otvára ju vtáčí spev, do ktorého vstupuje jednoduchá melódia akustickogitarových hier a zvukov priam Leta. Dielo je o nezničenej Prírode v okolí Cambridge, kde Géniovia prežívali veľa chvíľ Času svojich mladostí. Napríklad Génius David Gilmour mal vo zvyku chodiť sa kúpať do blízkej rieky Cam. Geniálne Dielo má 7:27 minúty a prekvapujúci spád s úžasným záverom. Génia Rogera Watersa príbeh o čudných líškach, o rybárikoch, o pokoji slnečného odpoludnia až impresionisticky výborne zachytil atmosféru britského letného vidieka. Kompozícia prechádza v ďalší part, kde Mucha lieta 'medzi reproduktormi' a Ktosi ju tresne novinami. Aj keď Génius Nick Mason v tomto diele nebubnuje - aby nevyplašil vtáctvo a nevyľakal Muchu - je autorom prírodných nahrávok. Kompozícia bola hraná i naživo, ako Daybreak, časť The Man. Hra Génia Ricka Wrighta (1943 ~ 2008) na klávesy napokon bola z nahrávky albumu vypustená. Veľmi sa mi páči čiastka, v ktorej zľava doprava preletí rybárik, zašpliechajúc krídlami o Vodu Rieky... Aj preto odporúčam pekne, citlivo pridať hlasitosť už pred počúvaním celého Diela a upozorniť pani Lucienovú, že bude krásne - ako stvorené na prechádzku od 01:00 do 05:00 hodiny. •

video //www.youtube.com/embed/uvKO-qhWOL8

• A teraz si dajme Grantchester Meadows ešte raz - naživo, aj s klávesovými zvukmi Génia Richarda 'Ricka' Wrighta. Kompozícia - Suita má 7:36 minúty a obsahuje aj pekne príjemnú vizuálnu prechádzku pôvabnou Prírodou Grantchester Meadows. •

video //www.youtube.com/embed/jecI7xlrrmg

• Autorom obalu Diela Geniality s názvom Ummagumma je Génius Storm Elvin Thorgerson (1944 - 2013), umelec, fotograf, grafik, dizajnér písma aj obalov albumov, plagátov a podobne, spoluzakladateľ umeleckého grafického štúdia Hipgnosis. Na zanej strane obalu dvojalbumu sú dvaja Géniovia z Geniálnej skupiny Pink Floyd. Viete ktorí? Píšte do diskusie k tomuto článku - aj dohady a omyly, nech to diskusne žije. Zaujímavosťou je, že časť aparatúry Géniov - pre účel fotografovania bola rozložená na pristávaco-štartovacej dráhe malého britského letiska; rozloženie a uloženie aranžoval Génius Nick - ktosi skupine ukradol. Zločineckých elementov muselo byť viac, pretože aparatúry nebolo málo. Lenže - to je tak: Darmo kradnete - Geniálnu Genialitu od Boha aj tak mať nikdy nebudete. •

• Pink Floyd: Ummagumma (1969) - zadná strana obalu dvojalbumu. • (• zdroj: archív autora •)

• Pochopiteľne, v kolekcii mojej diskografie nechýbajú vinylové albumy Ummagumma, všetky edície kompaktných nahrávok tohto Diela, ani to, ktoré vyšlo v súbornom Diele Géniov Pink Floyd - v kolekcii Pink Floyd Discovery Box Set, tá vyšla 26. septembra 2011. •

• Pink Floyd ~ Discovery Box Set • (• foto © Martin 'old floyd ' Droppa •)

• Pink Floyd ~ Discovery Box Set • (• foto © Martin 'old floyd ' Droppa •)

• Pink Floyd ~ Discovery Box Set • (• foto © Martin 'old floyd ' Droppa •)

• Pink Floyd ~ Discovery Box Set • (• foto © Martin 'old floyd ' Droppa •)

• Pink Floyd ~ Discovery Box Set • (• foto © Martin 'old floyd ' Droppa •)

• Pink Floyd ~ Discovery Box Set • (• foto © Martin 'old floyd ' Droppa •)

• Na zvyčajnú otázku, ktoré Dielo z Geniálneho Diela Ummagumma od Nadnebesky Geniálnej skupiny Pink Floyd sa mi páči najviac - odpovedám, že najviac sa mi páči jedno Dielo - a to celé dielo tejto Geniality. Čo tým chcem riecť? Aby ste si Dielo veľmi pozorne vypočuli v celku a sami sa rozhodnite, čo z neho sa vám páči najviac a čo ešte viac. •

• zdroje článku: •

• V texte sú použité niektoré informácie z webu Pink Floyd Fanklub CZ a z veľmi prebohatého, vzácneho súkromného archívu autora a z jeho Mysli i Srdca --- link. •