Odišiel, aby zostal navždy

• We will never forget Mr. Wizard with the Lady In Black ~ Nikdy nezabudneme na Pána Čarodejníka s Dámou v čiernom. •

• Zomrel Kenneth 'Ken' William David Hensley (24. august 1945 ~ 4. november 2020) - výrazná a významná osobnosť britského a svetového rocku. •

• Kenneth 'Ken' William David Hensley (1945 ~ 2020 • (• zdroj: www.bbc.com •)

• Vedúca tvorivá, umelecká osobnosť hlavne v preslávenej britskej rockovej a hardrockovej skupine Uriah Heep, neskôr aj v skupinách Blackfoot, The Gods, Toe Fat či Head Machine - Ken Hensley - je podpísaná pod množstvami hitov, ktoré počas desaťročí neovládli iba svetové hitparády, ale hlavne srdcia generácií fanúšikov a fanúšičok vynikajúcej hudby. •

video //www.youtube.com/embed/cjjn9Wt_iI8

• V roku 2005 Ken Hensley vydal album Cold Autum Sunday. Je na ňom aj skladba Romance. Aké príznačné: chladná jesenná nedeľa bola jednou z posledných jesenných nedieľ Umelca - Maestra, ktorému už naveky znie aleluja... V takých okamihoch a dlhých chvíľach, keď nás náhle a navždy opustí niekto, kto tu ostane naveky, nemám slov - sú iba Myšlienky a Spomienky. Tak, ako teraz. Prehrávam si kompozície hlavne od Uriah Heep, spomínam na všeličo aj na kadekoho, nielen na výborného bubeníka menom Lee Kerslake (16. apríl 1947 ~ 19. september 2020), ktorý spolu s Kenom stál pri zrode Uriah Heep. Pohodlne sedím pred rozozvučanou aparatúrou, popíjam portské a premýšľam nad tým, čo všetko a ako ma ovplyvnilo - a ešte ovplyvní. Hudba, nielen rocková, a Umenie v tom zozname vedú. Prehrávam si zas a opäť môj obľúbený album od Uriah Heep: Demons And Wizards, ktorý vyšiel už 19. mája 1972. V kruhu rúk vidím celý môj život a Pána Čarodejníka, hľadiaceho okom Démona na Dámu v čiernom... Je to dobrý, láskavý hlbokopurpurový dúhový Démon, je to ľahký Život - plný mnohých ťažkostí, ktoré dňami, nocami prichádzajú aj odchádzajú. •

• Vďaka, veľká vďaka, Mr. Ken... ...aj mnohí iní, mnohé iné... •

video //www.youtube.com/embed/kMs7SLDFZdI

video //www.youtube.com/embed/MNRlCrI_Q-s

• Rest in God, all my Icons. •