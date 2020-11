Taliančina slovom i obrazom k vám

• Deväťkrát počas siedmich dní sa môžeme priučiť taliančine v obraze, v jazyku, ale aj v hudbe - a hlavne v pohyblivom umení pohyblivého. •

• Stredoeurópsky festival talianskeho filmu MittelCinemaFest už od začiatku vychádza z ponuky Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach - aby slovenskému publiku ponúkol talianske filmy, ktoré preverila aj táto známa a veľmi prestížna udalosť svetovej kinematografie. Festival MittelCinemaFest 2020 prinesie aj ocenené filmy, aj otváraciu snímku z Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach Zviazaní - spolu ažovedna deväť filmov na sedem dní, z toho jeden dokumentárny. Už 18. ročník festivalu MittelCinemaFest sa uskutoční systémom Kino doma, čiže po prvý raz online, a to v spolupráci so siedmimi slovenskými kinami: od pondelka 16. novembra 2020 do nedele 22. novembra 2020. Pripravil ho Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci s Istituto Luce Cinecittà. •

• „Dramaturgia MittelCinemaFest 2020, ktorý sa okrem Bratislavy koná aj v Budapešti a v Prahe, vychádza z účasti a úspechov talianskych filmov na medzinárodných festivaloch, pričom benátsky filmový festival ako posledný v rade hrá kľúčovú úlohu. Teší nás, že v Bratislave môžeme našim divákom ponúknuť dva zo štyroch talianskych filmov v hlavnej súťaži - a to Otče náš, ovenčený cenou Volpi za najlepší herecký výkon pre Pierfrancesca Favina, a film Sestry Macalusové od Emmy Dante. Práve ten zaujal Syndikát talianskych filmových novinárov a odniesol si Cenu Pasinetti za najlepší film a kolektívnu cenu za najlepší ženský herecký výkon. Filmový debut Predátori od Pietra Castellita získal v súťaži Horizonty cenu za najlepší scenár. Snímka Zviazaní bola otváracím filmom festivalu,“ povedal podrobnosti Marco Gerbi z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, zdôrazniac, že všetky filmy budú uvedené v taliančine - s profesionálnymi slovenskými titulkami. •

• Upútavka na film Otče náš (1:59 minúty). •

• Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave pri projekte spolupracuje so siedmimi kinami v siedmich slovenských mestách: v Bratislave (Kino Lumière), v Banskej Štiavnici (Kino Akademik), v Kežmarku (Kino Iskra), v Košiciach (Kino Úsmev), v Modre (Kino Mier), v Piešťanoch (Kino Fontána) a v Poprade (Kino Tatran). •

• Prvou snímkou festivalu MittelCinemaFest 2020 bude už film Otče náš od režiséra Claudia Nocea so skvelým, aj na benátskom festivale oceneným hercom Pierfrancescom Favinom, známym z filmu Prvý zradca. Film mal taliansku premiéru len na konci septembra 2020 a už má na konte účasť na viacerých festivaloch. Snímka je nakrútená podľa skutočnej udalosti, režisér sa v nej vyrovnáva s tragickými udalosťami vlastného detstva. Jeho otec, zastupujúci prokurátor, sa v roku 1976 stal obeťou atentátu teroristickej skupiny Ozbrojené proletárske oddiely. Na dobové tragické udalosti sa pozeráme očami desaťročného Valeria. Film je na programe v pondelok 16. novembra 2020 o 20:20 hodine. •

• Upútavka na film Predátori (1:52 minúty). •

• Režisér a scenárista Pietro Castellitto získal na benátskom festivale za svoj filmový debut Predátori Cenu za najlepší scenár. Sujet filmu: Dve rodiny, ktoré na prvý pohľad nemajú nič spoločné. Bohatí intelektuáli verzus robotníci, podporujúci fašizmus. Stoja na opačných stranách barikády a žijú v rovnakej džungli Ríma. Dva protichodné póly, ktoré sa zrazia "vďaka" banálnej príhode, pretože v podstatách asi všetci sme predátori. Film bude na festivale v utorok 17. novembra 2020 o 20:20 hodine. •

• V stredu 18. novembra 2020 o 20:20 hodine ponúkne festival MittelCinemaFest film Chcel som sa ukryť. Režisér Giorgio Diritti v ňom zveril hlavnú postavu Eliovi Germanovi, ktorý za ňu získal na Berlinale v Berlíne Strieborného medveďa za najlepší mužský herecký výkon. Snímka je fascinujúcim príbehom životného outsidera Antonia Ligabue, jedného z najvýraznejších a najkontroverznejších insitných maliarov XX. storočia. •

• Upútavka na film Chcel som sa ukryť (1:00 minúty). •

• Film Všetko bude v poriadku je nakrútený podľa autobiografického príbehu režiséra Francesca Bruniho, prežívajúceho životnú aj umeleckú krízu. Jeho filmy neboli nikdy veľmi úspešné a manželka si už pravdepodobne našla za neho náhradu, a ani pre deti nedokáže byť oporou. Jedného dňa mu diagnostikujú leukémiu a začne sa strastiplný boj. Jeho otec mu odhalí tajomstvo z minulosti, ktoré vo všetkých zažne svetielko nádeje. Film, ktorý tohto roku slávnostne uzavrel festival Festa del Cinema di Roma, budú môcť diváci na Slovensku vidieť vo štvrtok 19. novembra 2020, a to o 20:20 hodine. •

• Upútavka na film Všetko bude v poriadku (1:33 minúty). •

• Film Zviazaní je adaptáciou rovnomenného románu Domenica Starnoneho, ktorý vyšiel v roku 2019 v slovenskom preklade vo vydavateľstve Inaque. Rozpráva o tom, aké škody vie napáchať láska, keď nám náhle skríži cestu - a ešte horšie, keď nás náhle prestane sprevádzať. Film je krehkým a pôsobivým príbehom o rodine, o manželských vzťahoch a putách, ktoré ich držia pohromade. Snímka režiséra Daniela Luchettiho s hereckými hviezdami Alba Rohrwacher, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno otvárala tohtoročný benátsky festival a do domácej distribúcie vošla až na konci septembra 2020. Festivalové publikum ju videlo v Toronte, v Zurichu, vo Philadelphii, v Chicagu, v Antalyi. Slovenské publikum si ju môže pozrieť v piatok 20. novembra 2020 o 20:20 hodine. •

• Upútavka na film Zviazaní (1:36 minúty). •

• Víkendové dni ponúknu po dva filmy. V sobotu 21. novembra 2020 o 18:00 hod.ine film Deti. IIronická komédia režiséra Giuseppe Bonita je dojímavou sondou do života páru, ktorý sa snaží čo najlepšie zvládnuť novú životnú situáciu, dôverne známu mnohým rodičom. Sara a Nicola (Paola Cortellesi a Valerio Mastandrea) majú šesťročnú dcéru Annu a šťastné manželstvo. Nečakané tehotenstvo a príchod druhého dieťaťa zamáva rodinnou rovnováhou a stane sa zdrojom mnohých tragikomických príhod. Druhý sobotný film so začiatkom o 20:20 hodine je dlhoočakávaná novinka Emmy Dante Sestry Macalusové. Tento film s vynikajúcim ženským hereckým obsadením je adaptáciou rovnomennej divadelnej hry uznávanej režisérky. Na benátskom festivale získal Cenu Premio Francesco Pasinetti: Najlepší film, a tiež kolektívnu Cenu za najlepší ženský herecký výkon. V strešnom byte v Palerme žijú sestry Macalusové so svojimi holubmi. Maria tancuje, Pinuccia miluje, Lia číta, Katia rozhoduje a malá Antonella všetko pozoruje. Antonella je najmladšia a svet starších sestier sa krúti okolo nej. V jednom okamihu sa všetko zmení a Antonella sa stane ich osudovou chybou, spoločným tajomstvom a napokon aj večnou výčitkou. •

• Upútavka na film Deti (137 minúty). •

• Upútavka na film Le Sorelle Macaluso (1:53 minúty). •

• Jediným dokumentom v ponuke MittelCinemaFest 2020 je portrét provokatívneho revolucionára, režiséra béčkových filmov všetkých žánrov, textára hudobných hitov a scenáristu Tarantinovho westernu Divoký Django Piera Vivarelliho, v ktorom sa jeho život búrliváka strieda s rôznorodou filmovou tvorbou. Dokument objavuje doteraz neprebádanú časť talianskej a svetovej pop-kultúry a zároveň skúma umelcov život, ktorý bol ako béčkový film: ironický, nadnesený, pôžitkársky, akčný, plný vitality a hudby. Piero Vivarelli: Život je béčkový film od režisérskeho dua Fabrizio Laurenti & Niccolò Vivarelli je na programe festivalu v nedeľu 22. novembra 2020 o 18:00 hodine. •

• Upútavka na film Piero Vivarelli: Život je béčkový film (1:40 minúty). •

• Festival MittelCinemaFest 2020 uzavrie v nedeľu o 20:20 hodine najnovší film režiséra Ferzana Ozpeteka Bohyňa šťastia, do ktorého jeho tvorca obsadil herecké talianske hviezdy súčasnosti: Stefana Accorsiho, Edoarda Lea aj Jasmin Trincu, ktorá získala Donatellovho Dávida v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. O filme: Alessandro a Arturo sú spolu viac než pätnásť rokov a hoci vášeň vystriedala veľmi cenná náklonnosť, ich vzťah prechádza krízou. Keď im nečakane priateľka nechá na pár dní na starosti dve deti, môže to byť vítaná zmena v stereotypnom živote. Film uvádzame v spolupráci s Medzinárodným festivalom inakosti, pretožea mal byť v tohtoročnom októbri súčasťou jeho programu. •

• Upútavka na film Bohyňa šťastia (1:38 minúty). •

• Ako funguje Kino doma: Záujemcovia a záujemkyne si môžu zakúpiť vstupenku na webovej stránke svojho obľúbeného kina, cena vstupenky je len 3,- €. Predstavenie je možné sledovať iba na Slovensku, stream je k dispozícii 15 minút pred začiatkom projekcie. Na stránke kinodoma.sk treba kliknúť na 'Vstup do kinosály,' zadať svoje heslo (heslo nájdete v e-maili s predmetom 'Potvrdenie o nákupe vstupeniek'). A je to. Želáme všetkým príjemné a inšpirujúce filmové zážitky s taliančinou v celej jej kráse! •

~ MittelCinemaFest 2020 - program / programma ~

16. 11. 20:20 hodina: Otče náš / Padre nostro (réžia Claudio Noce, 2020, 121 minút)

17. 11. 20:20 hodina: Predátori / I predatori (r. Pietro Castellitto, 2020, 109 min.)

18. 11. 20:20 hodina: Chcel som sa ukryť / Volevo nascondermi (réžia Giorgio Diritti, 2020, 120 minút)

19. 11. 20:20 hodina: Všetko bude v poriadku / Cosa sarà (r. Francesco Bruni 2020, 101 min.)

20. 11. 20:20 hodina: Zviazaní / Lacci (r. Daniele Luchetti, 2020, 100 min.)

21. 11. 18:00 hodina: Deti / Figli (r. Giuseppe Bonito, 2020, 97 min.)

21. 11. 20:20 hod.: Sestry Macalusové / Le Sorelle Macaluso (r. Emma Dante, 2020, 94 min.)

22. 11. 18:00 hodina: Piero Vivarelli: Život je béčkový film / Life Is A 'B Movie:' Piero Vivarelli (réžia Fabrizio Laurenti & Niccolò Vivarelli, 2019, 90 minút)

22. 11. 20:20 hodina: Bohyňa šťastia / La dea fortuna (r. Ferzan Ozpetek, 2019, 114 min.)



