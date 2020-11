Dni minulé v mojom zrkadle (15.)

• Článok nie je priveľmi veselý - ak nie je mierne smutný, určite obsahuje aj rozpačitosť. Zopár udalostí z domu i zo sveta s komentármi. •

• Na začiatok sa v spomienke vrátim na druhú vlnu celoplošného testovania na pozitivitu - nepozivitu Covid-19 v čase druhej vlny pandémie, epidémie u nás. Bol som sa dať otestovať druhý raz, v nedeľu 8. novembra 2020. V športovej hale. Sediac na lavici pod tribúnou premýšľal som nad tým, že prečo je krásna, nová plávajúca podlaha palubovky pomaľovaná bielymi čiarami a farebnými plochami. Na nič som neprišiel. Rozhliadnuc sa vôkol zbadal som reklamný pútač, upozorňujúci na japonského výrobcu hlavne lôpt, loptičiek. Dostal som obálku s výsledkom testu - som kovidnegatív - uchopil som ju do ľavej ruky a ukazovákom pravačky som šťukol zopár záberov časti certifikátu s reklamným bannerom v pozadí. •

• Hostinec Covid-19 U Mikasa • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Ako vieme - hlavný hygienik Slovenskej republiky sa volá PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH. Takže kde sme boli? Predsa v hostinci U Mikasa ;-) Alebo - banner a certifikát ukazujú takmer neopoetickú vetičku: Mikasa Certifikát ~ Mikasa Certifikát / Medical Certificate. Dal som fotku na Facebook jednej verejnej skupiny - a už sa to strhlo: nadávky na pána Mikasa a ja vyhlásený za ovcu, zas začipovanú a tak ďalej. To, čo nielen mne prišlo aspoň trošku veselé a vtipné - iným také neprišlo. Asi sa celý život tvária namosúrene a naparene - ako také nedovarené, nanič múčne knedle v školskej jedálni či v staničnom bufé. •

• Dnes som si prečítal, že aké výnimky majú tie osoby, ktoré neboli na druhom kovid-testovaní. Tu sú tie výnimky, spísané na webe SME. * V podstate je to stále to isté. Podľa mňa mali výnimky osekať na kosť. Povolené má byť len ísť do potravinárskeho obchodu a domov, len do lekárne, k lekárovi, lekárke - a domov. Ostatok sú zbytočnosti. Zvieratko môžu vyvenčiť susedia v paneláku, nákupy spraví niekto z rodiny, z priateľov, známych, na to zameraná firma, spoločnosť... Je zbytočné všetko - okrem jedla, nápojov, liekov. Nemusíme kupovať knihy, hudobné, filmové nosiče - a ak, tak to spravme cez internet a donesú nám to domov, podobne aj vianočné darčeky. Aj kúpa auta počká pár týždňov. A bodka. Ale takto? Zas sa medzi normálnymi, zdravými bude túlať veľa nenormálov, podnosrúškovcov, popieračov Covid-19, špekulantiek a špekulantov, "premúdrych" záškolákov v škole života... •

• Joseph 'Joe' Robinette Biden Jr., JD (20. november 1942, Scranton, štát Pensylvania, U. S. A.) vyhral prezidentské voľby v U. S. A. Donald John Trump, BS (4. jún 1946, New York, U. S. A.) ich prehral. Joe Biden sa stáva najstarším americkým prezidentom v histórii. Keď som minule napísal, čo si myslia moji priatelia a priateľky o voličskej základni Donalda Trumpa, bol som zvozený pod černozem. Lenže ja som napísal to, čo si myslia oni a ony. Myslím si to isté - ale to nie je podstatné, nie som občanom U. S. A. Nuž - zas sa elementy prejavili: nerozumejú písanému slovu, kdeže vetám. Možno porozumejú starej kovbojskej balade Hey Joe, ktorú preslávil James Marshall 'Jimi' Hendrix, rodený ako Johnny Allen Hendrix (1942 ~ 1970). Niekedy je pieseň uvádzaná pod názvom Hey Joe, Where You Gonna Go? Koncom roku 1965 nahrala skupina Leaves v Los Angeles najstaršiu známu komerčnú verziu skladby Hey Joe - vyšla na singli v novembri 1965. Existuje viacero verzií tejto piesne v podaní Jimiho Hendrixa - ponúkam koncertný záznam, obsahujúci aj skúšku chrupu. Nuž, hej, Jožo, kam sa vyberieš, čo budeš robiť v kresle prezidenta veľmoci? Na okraj - všimli ste si, že by si naše, slovenské médiá v septembri všimli 50. výročie smrti Jimmiho Hendrixa? Nevšimli si. Som sklamaný. •

video //www.youtube.com/embed/cXgHEm3ReDk

• Ostanem chvíľu pri sklamaniach. Teraz som si prešiel servery SME, iDnes, Lidové noviny - a nikde ani štvrťriadok o tom, že zomrel Kenneth 'Ken' William David Hensley (24. august 1945 ~ 4. november 2020), spoluzakladateľ britskej skupiny Uriah Heep. Niekoľko viet o ňom, v súvise so skonom Maestra, som napísal v článku Odišiel, aby zostal navždy - zverejnil som ho 5. novembra 2020. ** Idem sa pozrieť ešte raz (teraz, o 11:30 hodine). SME = 0 bodov, Denník N = 0 bodov, iDnes = 0 bodov, Lidové noviny = 0 bodov. Pravda = 0,2 bodu - zverejnili "až" ani nie dvanásťriadkovú správičku zo servisu TASR, spravili tak 7. novembra 2020 o 09:24 hodine. A do porazenia - namiesto pekného fotoportrétu Maestra Kena fotka horiacich sviec. Odkaz na nejakú pieseň? Zabudnite! Taká je pravda o našej ne-kultúrnej novinárskej obci: obcuje s povrchnosťou, prerastenou nezáujmom. Takže - dajme si Circle Of Hands od Uriah Heep, z prekrásneho albumu Demons And Wizards, ktorý vyšiel 19. mája 1972. Kruh nielen rúk sa uzavrel. Zdá sa mi, že už mi nič výnimočné nenapadne. •

video //www.youtube.com/embed/_931bHJHPAU

• Nateraz dosť z hudby - aby ostalo aj na iné dni v zrkadlách. Teraz poďme na rubriku 'niekoľkými vetami.' Zvesela. Keď som si prezeral certifikát z kovid-testu, povedal som si: 'certifikát' - 'čertifikát.' Zas len slovná hračka. • Priateľovi sa roztrhla manžeta na náprave jeho severského auta. "Musím s tým ísť do servisu," vraví. "Načo servis - poznám výbornú, mladú krajčírku, veľmi dobre šije. Manžetu ti prišije," navrhol som. Tak sme najskôr išli do servisu - a potom za krajčírkou - šičkou. Všetko dobre dopadlo. • Rád si vymýšľam slová a mám rád slová povymýšľané. Napríklad John Lennon (tohto roku mal okrúhle výročie narodenín a bude mať okrúhle výročie skonu!) okrem toho, že bol hudobníkom a textárom, bol aj kresliarom a spisovateľom. V roku 1986 vydal knižku krátkych próz, volá sa Skywriting By Word Of Mouth - teda niečo ako Oblohopísanie slovom vyrieknutým. V češtine vyšla pod krásnym prekladom s názvom Nanebepění. Je to o písaní - spievaní do Neba, o Nebi, ktoré pení - napríklad oblakmi. To sa mi páči. 'keby som sa nebál / neba / dávno by som stratil / seba i teba / nad bielymi oblakmi / kľúčik dala mi / od nebeskej brány / už znejú a spievajú / dúhové vrany' Pozor - to som napísal ja, nie John Lennon. •

• Ako odstránime chyby v článku? Predsa tak, že vymažeme, z webu odstránime celý článok. Kde niet článku - tam niet chýb v článku, ktorého niet. Ale je tu dobrá správa na obzore! Skupina vedkýň a vedcov z Nachtmannovho výskumného ústavu chýb a omylov v Braväcove a všade inde prijala pozvanie do Turca a pracuje na metóde, ako zverejniť na webe iba chyby - bez slov, viet, bez článku. Netreba byť zachmúreným plačkom - vedci a vedkyne pracujú (ako) pod parou (z turbíny). Zdá sa, že výsledok bude nevýživný. •

video //www.youtube.com/embed/yYvkICbTZIQ

• Dni i Noci: Dnes, teda 9. novembra, si pripomíname Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu. Jeho cieľom je spomienka na obete Krištáľovej noci v Nemecku. Počas nej v roku 1938 bolo strašným, desivým besnením a vyvádzaním príslušníkov Schutzstaffel (SS) a Sturmabteilung (SA) zavraždených vyše 90 Židov a stovky ich bolo ťažko zranených. Ulice boli zaplnené sklenými črepinami z výkladov, okien židovských domov, bytov, obchodov a synagóg. Vyše 30 000 Židov a Židoviek bolo zatknutých a deportovaných do koncentračných táborov. Pri tejto príležitosti sa konajú podujatia na pripomenutie týchto hrôz - s cieľom varovať pred ich opakovaním a na protest proti súčasnej forme neo-fašizmu a antisemitizmu. Okrem toho je dnes, 9. novembra, aj Svetový deň slobody. Vyhlásil ho bývalý americký prezident George Bush v roku 2002. V tento deň roku 1989 bol zbúraný Berlínsky múr a tak symbolicky ukončený komunistický útlak. Deň je oslavou víťazstva nad komunizmom, oslavou sily slobody a demokracie, oslavou ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti. K týmto dvom dňom, ich významu, niet čo dodať. Asi iba jediné - odpovedzme si každý, každá pravdivo, čo sme spravili, čo robíme pre to, aby sa nevrátil žiadny totalitný, diktátorský režim. • Do konca novembra nás ešte čakajú: Deň veteránov (11. novembra) • Deň Guinnessovych svetových rekordov, Medzinárodný deň nevidomých, Svetový deň dobrosrdečnosti (všetky tri budú 13. novembra) • Svetový deň diabetu (14. novembra) • Deň väznených spisovateľov a Svetový deň na pamiatku obetí havárii na cestách (oba budú 15. novembra) • Medzinárodný deň tolerancie (16. novembra) • Medzinárodný deň študentstva (17. novembra) • Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a Svetovy deň toaliet (oba budú 19. novembra) • Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň absurdít a Svetový deň detí (budú 20. novembra) • Svetový deň filozofie, Svetový deň pozdravov a Svetový deň televízie (budú 21. novembra) • Sviatok svätej Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov ('Ktovie, či aj tých nie kresťanských,' uvažujem.) (22. novembra) • Medzinárodný deň mäsa a deň práv zvierat a Svetový deň odstránenia násilia voči ženám (oba budú 23. novembra) • Medzinárodný deň nenakupovania (27. novembra) aj Medzinárodný deň solidarity s ľuďmi Palestíny (29. novembra). • Je z čoho si vyberať - oslavovať, spomínať, pripomínať si. A komu sa i to máli, má k dispozícii Deň počítačovej bezpečnosti (30. novembra). •

• Synagóga v Hanoveri horí pri pogrome počas Kristallnacht z 9. na 10. XI. 1938. • (• zdroj: www.timesofisrael.com •)

• Pred blížiacim sa záverom pohľadu do tohto zrkadla je rad na pesničku: Progres 2 - veľmi ikonická rocková a artrocková skupina, ktorá vznikla v Brne v roku 1968 - vtedy s názvom Progress Organization (ako Progres 2 vystupuje od roku 1977, vtedy sa premenovala na nátlak boľševických ideológov) - prišla s novinkou výborne inovovanej dávnej skladby. Server musicserver.cz v stredu 4. novembra 2020 podvečer informoval, že Progres 2 vydal celkom nové oficiálne video ku kultovej skladbe Planeta Hieronyma Bosche II. *** Tá pochádza z albumu Dialog s vesmírem, ktorý vyšiel v roku 1980 (jeho nahrávanie v štúdiách Československého rozhlasu v Brně bolo ukončené 31. januára 1980). Kompozícia Planeta Hieronyma Bosche II je jednou z osmice skladieb na konceptuálnom diele. Na pôvodnom albume - platni - má 6:14 minúty. Nahrávka v novom videu má až 7:00 minút. Video je pozoruhodné, hudba dynamická, nesklame ani po štyridsiatich rokoch. "Záměrem bylo vytvořit klip, ve kterém se budou snoubit poněkud archaické a přiznané naivní triky s moderními technologiemi, současným digitálním color gradingem a vůbec svébytnou postprodukcí," povedal pre musicserver.cz Oldřich 'Cyberolas' Hladký - režisér klipu. Astronauta v klipe stvárňuje Pavla Váně (1949) - gitarista, spevák, skladateľ skupiny. Páči sa mi to, celé. Aj zvuková plocha úvodu, aj nahrávka chrúmania jabĺčka v závere klipu - čo je odkaz na ďalší hit zo spomenutého albumu - Píseň o jablku. A tí dvaja pra-pra-pra-Psíkovia sú roztomilí - pripomenú 110. narodeniny filmového Maestra réžie, animácie, nápadov a tvorivosti Karla Zemana. Bicie a spev - Zdeněk Kluka (1947) - sú veľmi výborné! Všetko celé dokopy je také akurát: stará, dobrá novinka na príjemné spomienky. •

video //www.youtube.com/embed/_DjBaWWYbkE

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• Tiene Slnka, ustupujúce pred pol jedenástou k Múrom nového Večera. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Nabudúce: Bude aj recept - na šťavnatú domácu polievku. A bude aj erotika a tiež komenty k udalostiam, dejom. Pozriem(e) sa na novinky z hudby, umenia. Mohli by sme sa pozrieť na módu v obliekaní, v obuvi. Pridám niečo z listového tajomstva. Možno. •

• Heslo dní: "Všetko je také, aké bude." (1000. 500. I.) •

* Menia sa pravidlá, v červených okresoch treba nový test (SME) - link.

** Odišiel, aby zostal navždy (SME blog) --- link.

*** Progres 2 natočili efektní klip k legendární... (musicserver.cz) --- link.