Dni minulé v mojom zrkadle (14.)

• Dnes bude zrkadlenie viac o kultúre s mojimi komentármi dejov. Neveľa o politike, nie o športe. A recept? Možno. •

• V U. S. A. majú prezidentské voľby. Verím, že zvíťazí zdravý rozum nad chorým, normálnosť nad šialenstvom. Mám v U. S. A. známych i priateľov - a veruže všetci volia Joa Bidena. Na moju otázku, že kto volí Donalda Trumpa, mi spoza Veľkej mláky prichádzajú odpovede: Lúzri, skrachované existencie, zaostalci a extrémisti. Tak verme, že to nedopadne zle a buďme s americkým ľudom, pretože aj americký ľud nás oslobodzoval i oslobodil. •

• 'Halloweenske dekorácie, ktoré sa objavia každý rok skôr.' • (• zdroj: www.eu.pawhuskajournalcapital.com •)

• Výročie filmovej osobnosti: Včera - v utorok 3. novembra 2020, si kultivovaná verejnosť pripomenula už 110. výročie narodenia Maestra filmového umenia, režiséra, animátora, scenáristu, ktorého tvorba ovplyvnila mnohé generácie nielen detského diváka. Karel Zeman (3. novembra 1910, Ostroměř, Rakúsko-Uhorsko - 5. apríla 1989, Gottwaldov (už opäť Zlín), ČSSR) vytvoril veľa krásnych, nezabudnuteľných filmov - napríklad Vánoční sen, Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika, Ukradená vzducholoď, Pohádky tisíce a jedné noci, Čarodějův učeň a mnohé ďalšie. Skutočne vtlačil naozajstnú pečať Umenia do duší mnohých generácií nielen detí a vynikajúco reprezentoval našu vlasť po celom svete. Pripomeňme si Karla Zemana jeho filmom Inspirace - má 11 minút a je z roku 1948, je o kráse umeleckého skla, podanej inšpirujúco, krásne fantazijne. •

• Karel Zeman • (• zdroj: www.mubi.com •)

video //www.youtube.com/embed/dwxYz_4D6aE

• Niekoľko iných novembrových výročí našich osobností nielen kinematografie: 6. novembra 2010 zomrel Jozef Bob (narodil sa 6. októbra 1935) - významný literárny kritik, scenárista, prozaik. • 7. novembra 1980 skonal Daniel Michaelli (narodil sa 23. mája 1929) - televízny režisér, dramaturg, herec. • 8. novembra 1950 sa narodila Marcela Košťálová - filmová publicistka. • 12. novembra 1945 sa narodil Emil Horváth mladší - herec. • 14. novembra 1940 sa narodila Helena Filová - Šándorová - animátorka. • 15. novembra 1950 sa narodila Ľudmila Swanová - herečka aj dabérka a konferenciérka, moderátorka. • 16. novembra 1935 sa narodila Eva Krivánková - herečka, scenáristka. • 16. novembra 1950 sa narodila Kamila Magálová - herečka. • 8. novembra 2015 zomrel Roman Kaliský (narodil sa 23. septembra 1922) - prozaik, dramatik, dramaturg, scenárista, publicista. • 19. novembra 1970 sa narodila Erika Gadus - architektka a kostýmová návrhárka. • 19. novembra 2010 zomrel Ján Zeman (narodil sa 13. februára 1944) - režisér, scenárista. • 22. novembra 1945 sa narodil Peter Drobka - vedúci našej filmovej a televíznej výroby. • 22. novembra 1960 sa narodil Ján Gallovič - herec. • 23. novembra 1980 zomrel Jozef Sodoma (narodil sa 23. januára 1923) - činoherný i filmový herec. • 26. novembra 2010 skonal Milan Ferko (narodil sa 14. decembra 1929) - spisovateľ, scenárista. • 29. novembra 1940 sa narodil Andrej Barla - významný kameraman. • 11. novembra na celom svete, i na Sahare, oslavuje slávne a vždy veľmi krásne meniny Martin na Bielom snežnom Koníkovi - Martin sur un Cheval de neige Blanc. •

• Roman Kaliský: Obžalovaný, vstaňte! Jedno z najznámejších diel Romana Kaliského. Vydal Slovenský spisovateľ, Bratislava, 1963, obálka: © Ján Mráz • (• zdroj: www.ripoantikvariat.blogspot.com •)

• Emil Horváth mladší • (• zdroj: www.ahaonline.cz •)

• Niekoľko iných novembrových výročí z kultúry, umenia: Dnes - v stredu 4. novembra 2020, oslavuje 85. narodeniny Karel Brynda, jedna z nejvýraznejších osobností Horáckého divadla v Jihlavě od konca šesťdesiatych rokov XX. storočia. Tento divadelný režisér je povedľa dramatika a prezidenta Václava Havla spoluautorem hry Mlýny, s ktorou sa proslavilo a dodnes ju uvdza pražské divadlo Sklep. Článok o jubilantovi, ktorý viedol v hereckých začiatkoch aj známeho a aj u nás obľúbeného herca Ondřeja Vetchého, zverejnil server iDnes. * Pán Brynda dnes oslavuje aj meniny. Blahoželáme - dvojnásobne! •

• Smutná správa: Herec Eddie Hassell (16. júl 1990, Corsicana, štát Texas, U. S. A.)zahynul pri streľbe v texaskom Dallase. Hral i v komediálnej dráme Decká sú v pohode (rážia Lisa Cholodenka, 2010), ktorá bola nominovaná na Oscara, aj vseriáloch Studio 60, Votrelci z hlbín, Zberatelia kostí. Škoda herca, taký mladý a musel nezmyselne zomrieť. •

• Zo sveta fotografií: Koho zaujímajú okamihy, zachytené nielen zrkadlovkami, môže si prezrieť kolekciu viac než 180 fotiek z 26. ročníka fotografickej súťaže Czech Press Photo. Zverejnil ju server iDnes. ** Sú to "vesměs" vynikajúce fotografie, páčia sa mi všetky, pretože sú skutočne skutočné, ale asi najviac táto, so Psíčkom - s Pejskem. •

• Súťažná fotografia Nezlomní olympionici - Czech Press Photo 2020 - kategória Sport. • (• foto: © Barbora Reichová / Český olympijský výbor - zdroj: www.idnes.cz/kultura •)

• Z histórie technických vynálezov: Napríklad také vodné turbíny - tie sa objavili už v starobylej Rímskej ríši. Samozrejme - nie také, akú vynašiel, zostrojil napríklad Angličan James Bicheno Francis (1815 - 1892). Alebo parné turbíny. Prvú parnú turbínu vynašiel a zostavil britsko-írsky vynálezca, Sir Charles Algernon Parsons (1854 - 1931). Alebo plynové - spaľovacie turbíny. V roku 1791 si princím spaľovacej turbíny úspešne patentoval angloamerický vynálezca a konštruktér John Barber (1734 - 1793). Turbín je ešte viac, určite ešte nejaké vzniknú, možno budú úspešne aplikované do praxe, života. Je ale rozdiel niečo vymyslieť, vynájsť, skonštruovať, dať si patentovať - než niečo využiť, doplniť, zdokonaliť, modifikovať... Nemám nič proti inžinierovi Aurelovi Stodolovi (11. máj 1859, Liptovský Svätý Mikuláš, Rakúsko-Uhorsko - 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko), lenže on žiadnu turbínu nevynašiel, nevymyslel, neobjavil, nedal si žiadnu turbínu patentovať. Zato zostrojil protézu končatiny. Darmo sa niekto bude vzpierať a krútiac sa ako pásomnica sa nikdy nedozná, že sa mýli - ako v súdoku a so súdoku. To, že ktosi kedysi vyťahoval hrdzavé klince zo starých dosiek a prisýpal piesok do malty ešte neznamená, že v menze pojedol všetky buchty múdrosti, varené na pare. Ale aspoň som si pri ňom spomenul na jeden z veselých výstupov v zábavnom programeNa stojáka, na sympatickú, pohľadnú herečku, speváčku, moderátorku, komičku MgA. Ivu Pazderkovú. Zasmejme sa na tom, ako bolo v menze - má to asi šesť minút. •

video //www.youtube.com/embed/U8fGzjdAsj4

• Z našej kuchyne: Teraz o varení vajíčok. Treba si dávať pri ich varení veľký pozor na Čas. Ide o to, že ak vajíčko varíme istú dobu, je varené namäkko, potom "na hniličku" a napokon natvrdo. Lenže - ak vajíčko varíme naďalej, tak sa cyklus opakuje - z vajíčka natvrdo je vajíčko namäkko, potom "na hniličku" a tak stále dookola. Takže treba striehnuť na Čas a vajíčko z vriacej vody vyberať vtedy, keď je uvarené do stavu, v akom ho chceme zjesť (po odškrupení). Ste z toho namäkko, viem. Preto veselá príhoda z môjho života. Keď som pracoval v tlačiarňach, jedna z kolegýň chystala dcére svadbu. Nakúpila zopár krabíc s vajcami. S kamarátom - sadzačom sme na seba žmurkli - a všetky tie vajcia sme uvarili natvrdo a také vrátili do krabíc. Kolegyňa nič nezbadala a po svadobnom víkende prišla do práce celá rozrušená, ale veľmi dobre sa smiala. Povedala nám, že namiesto vaječných krémov a plniek do zákuskov použila varené vajcia na obložené chlebíčky. A my dvaja sme od nej dostali po dva také veľmi chutné oblohovité chlebíky, a ešte aj ich druhú dupľu. •

• Vajíčkový recept a príbeh vytoril priestor pre pekne fajnú pesničku - vajíčkovú. The Beatles: I Am The Walrus: i am the egg man / they are the egg men / i am the walrus / goo goo g'joob ~ ja som vaječný muž / sú to vaječní muži / som mrož / gú gú gdžob •

video //www.youtube.com/embed/AuFn45LiaZg

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• lyžička k čálke šaju už na teba čaká! • (• foto © martin droppa •)

• Už vjéééeee-me vííí-ťa-za pre-zi-dentist-ic-kýýých vô-l-jeb v A-me-ri-kééé! •

• Zas je vííí-ť-az! • (• zdroj: www.zomri.online.sk •)

• Prečo nebola trinástka? Lebo trinástka je vraj nanič číslo. Nabudúce bude pätnástka. •

• Heslo dní: „Žena je ako čaj. Človek nikdy nevie aká je silná, dokým sa neocitne v horúcej vode.” (Anna Eleanor Roosevelt (1884 - 1962)) •

* Karel Brynda byl u začátků Václava Havla i Ondřeje Vetchého (iDnes) --- link.

** Vyberte svého favorita soutěže Czech Press Photo 2020 (iDnes) --- link.