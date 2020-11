Zima ako hudobné súdoku

• Štyri desaťročia tvorivého života, hľadanie rovnováh medzi hudbou a divadlom - ich zhodnotenie jedenástimi skladbami. •

• Kamil Mikulčík (18. november 1977, Trnava) je slovenský herec, spevák, hudobník, skladateľ a aranžér. Tento talentovaný umelec v najlepších tvorivých rokoch vydáva najnovší album, volá sa 40 ZÍM. Hodnotí ním štvrtú dekádu svojho života. Kompaktný disk s jedenástimi skladbami je jeho osobnou spoveďou. Prácu na ňom umelec prirovnáva k súdoku: niektoré nápady zreli aj dvadsať rokov a museli si na svoje miesto počkať. Umelec, dlhodobo hľadajúci rovnováhy medzi svetom hudby a divadla, je pod album podpísaný ako spevák, producent, vydavateľ, autor hudby a po prvý raz aj ako autor až piatich textov. Ďalšie texty na albume sú dielami Jakuba Nvotu (štari texty), Tomáš Hudák a Mila Haugová (po tri texty) a Tomáš Janovic (jeden text). Kamil Mikulčík spolupracuje s hudobníkom Vladislavom 'Slnkom' Šarišským a so skupinou Talent Transport. V minulosti veľmi úspešne a s citom, originálne zhudobnil aj krásne básne Miroslava Válka. •

• Kamil Mikulčík • (• Foto: © Jakub Gulyás. Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• „V niektorých prípadoch hudobné nápady zreli aj desať rokov, ale väčšina je nových. Nechcel som nahrávať niečo, čo mám celé roky 'v šuplíku' - a ak, tak s novým pohľadom na staré témy,“ povedal Kamil Mikulčík, ktorý svoj prvý sólový album Dáma v rýchliku vydal pred ôsmimi rokmi. Nahrávka 40 ZÍM má jedenásť skladieb, ktoré prekvapujú hravosťou a invenciou, originálnymi aranžmánmi, sú vedené naprieč rôznymi žánrami. Autorsky sa na ňom podieľal aj hudobník, skladateľ vážnej hudby, klavirista, hráč na ústnej harmonike Vladislav 'Slnko' Šarišský. Kamil Mikulčík spolupracuje aj s kapelou Talent Transport v zložení: 'Slnko' - klavír, Fender Rhodes, harmonika, Marián Slávka - bicie, Filip Hittrich - basgitary, gitara, rubab, programovanie orchestra, producent, Ajdži Sabo - perkusie, Katarína Kozelková - violončelo. Predpredaj albumu 40 ZÍM sa začal na prelome októbra a novembra 2020 - vďaka spoločnosti Spinaker, ktorá zabezpečuje distribúciu kompaktu do kamenných obchodov. Od piatka 13. novembra 2020 bude k dispozícii online na streamovacích službách Spotify, iTunes, bandcamp, Deezer, Googleplay, shazam aj YouTube. Súčasťou uvedenia bude aj klip k pesničke Koniec sveta, ktorý režíroval Branislav Vincze. •

• Kamil Mikulčík na obale albumu 40 ZÍM • (• Foto: © Jakub Gulyás. Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Kamil Mikulčík pri nahrávaní albumu 40 ZÍM • (• Foto: © Jakub Gulyás. Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Z nahrávania albumu 40 ZÍM. • (• Foto: © Jakub Gulyás. Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• 'Slnko' pri nahrávaní albumu 40 ZÍM. • (• Foto: © Jakub Gulyás. Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Obal albumu 40 ZÍM pre Spotify. • (• Foto: © Jakub Gulyás. Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• „Pretože v niektorých prípadoch vznikla melódia a text až na hotovú hudbu, prvýkrát som bol donútený myslieť opačne, čo je podobne náročné, ako vypĺňať súdoku. Nakoniec to musí byť logické a zároveň prekvapivé - a ešte by ste mali mať pocit, že vám vyšla tajnička. Viac piesní vzniklo improvizáciou v štúdiu, kde nie je dopredu jasné, kam sa to celé uberie, ale podarí sa vám zachytiť živú atmosféru nahrávania,“ opísal proces tvorby Kamil Mikulčík. Na albume je aj jeden duet - Čudný pár, spieva ho Kamil Mikulčík s Kristínou Mihaľovou. •

• Kamil Mikulčík: Dáma v rýchliku (text: báseň Miroslava Válka) (2:24 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/ftCD-EZRnYU

• Zoznam skladieb na albume 40 ZÍM: Odznova • Anjel • Inštinkt • Vyťažený • Autobus • Čudný pár • Kroky proti času • Spleen • Vášeň • Koniec sveta • Raz sa udusím • Nový album Kamila Mikulčíka 40 ZÍM vznikol vďaka podpore Fondu na podporu umenia a Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA). •

