Dni minulé v mojom zrkadle (12.)

• Dnes v zrkadle pravdy aj o Hmle, o známom japonskom slove, ale i o umení a o ne-politike ne-umenia. S mojimi komentármi. •

• Začnem tým, čo ma nahnevalo aj urazilo. Dočasný starosta väčšej dediny, zvanej Slovensko (Slovensko má asi 5 458 011 obyvateliek a obyvateľov - taký francúzsky Paríž ich má 2 148 011, britský Londýn až 8,982 011, a tak ďalej) teda akože premiér Igor Matovič na svojom profile (pro-filé) na Facebooku zverejnil status s typickou matovičovinou: 3 milióny úspešne začipované (a k tomu ikonku pandrláka, vŕtajúceho sa v nose). Tak to ma dožralo! Bol som dobrovoľne dať sa otestovať, či nemám Covid-19. Nemám. Nebol som sa dať začipovať ani očipovať. Igor Matovič mi odkazuje, že som úspešne začipovaný. Viete čo, dočasný starosta? Choďte do hája trnavského! Iba čo mútite vody, pletiete hlavy ľuďom a napokon idete (už dlho a dávno) na úroveň elementa Kotlebu s jeho vodkovo-liekovými nebezpečnými "liečbami." Ako starosta, aj keď dočasný, máte neustále vystupovať seriózne a neklamať. Čuduje sa niekto, že je ľud na vás nasra.ý? Ja nie. Okrem toho - mám papiere, originály, o tom, že som otestovaný a kovidnegatív. Jeden deň čítam, že sú papiere v poriadku - druhý deň, že nie. Že neplatia. Tak sa už konečne, dočasný starosta a spol. s r. o., uvedomte a zjednoťte. Myslíte si, že zas radostne pobežím na ďalšie testovania? Načo. Aby som mal doma vaše trhacie kalendáre, ktoré mám pokrčiť a čistiť si s nimi okná? •

• Dočasného starostu škodo-radosť. • (• Zdroj: www.facebook.com •)

• Z politiky doma: Popularita premiéra Igora Matoviča sa po pol roku vládnutia prepadá a líder OĽaNO stráca dôveru aj u vlastných voličov. V rebríčku dôveryhodnosti politikov ho okrem dlhodobo stúpajúcej prezidentky Zuzany Čaputovej predbehli aj predsedovia zvyšných koaličných strán: Boris Kollár zo Sme rodina a Richard Sulík zo SaS. * Okrem toho ďalší prieskum naznačuje, že stranu Hlas Petra Pellegriniho by volilo viac ľudí než by volilo hnutie OĽaNO súčasného premiéra Igora Matoviča. ** Čo si o tom všetkom myslím? To sú plody bláznivých vyhlásení Igora Matoviča napríklad o tom, že už by nechcel byť premiérom. Sú to plody jeho útokov na všetkých a všetky - nielen strany (nielen politické), ale aj na pani prezidentku. Okrem toho neustále som zasýpaný kadejakými posmešnými karikatúrami na Igora Matoviča, komentármi s cieľom "dobre mu naložiť." Unavuje ma to - a aj keď som ho nevolil, voliť ho zas nebudem. Vyzerá to tak, že keby voľby boli tento piatok, sobotu, svoj voličský hlas by som dal... ...neprezradím, za koho by som zahlasoval. •

• Zo sveta - teroru: Pri útokoch na viacerých miestach v centre Viedne v pondelok1. novembra 2020 večer zahynuli štyria ľudia a najmenej 15 bolo zranených. Jedného útočníka polícia zastrelila, nevylučuje, že ďalší podozriví sú na úteku. Útočníci boli ozbrojení útočnými puškami. Rrakúsky minister vnútra Karl Nehammer potvrdil, že išlo o teroristický útok a vyzval ľudí, aby zostali doma aj počas utorka 3. novembra, nešli do centra Viedne, neposielali deti do škôl. *** Aj tento vražedný terorizmus privítali džihádisti. Iné sa čakať nedalo a nedá. Kto a kedy spraví rázny koniec vraždeniu? Nevieme - Boh a Allah stále rokujú, Ježiš a Mohamed mlčia. Pilát si umýva a dezinfikuje ruky - už roky. Ľudia sú otupení. Alebo mŕtvi. •

• Teroristický, vražedný útok vo viedni. • (• Zdroj: www.abcnews.go.com •)

• O počasí: Vraj na začiatku novembra (aj tohto roku) o jednej i neskôr popoludní, nemôže byť Hmla. Akože nie! Nie je táto krajina na Bahamách - síce ani v Albione nie - zato aj celé dni v Hmle u nás už praávno sú. Možno nie všade, ale u nás áno. Hmla nie je zlá, keď je dobrá a máme hmlovk. Ak hmlovky nemáme, sedíme, ležíme, polosedíme - pololežíme doma a hľadíme do teplých plameňov v krbe. Občas sa láskavo pozrieme na Rembrandta na stene. Alebo na Sisleya či Géricaulta. Počúvame Frédérica Chopina, až do Noci. S Počasím je to takto: Počasie alebo je, zato Hmla alebo nie je, alebo je. Hmla môže byť i v Noci. •

• O japončine u nás. Napríklad súdoku. Prečo súdoku a nie sudoku? Lebo správne je to súdoku. "Hra vznikla v roku 1979 v Spojených štátoch amerických, bola zverejnená vo forme matematickej hádanky pod názvom Number Place. Hádanku si všimla japonská hádankárska firma Nikoli a publikovala ju vo svojom časopise - a to pod menom 数字は独身に限る. Hra si získala skutočnú popularitu po tom, keď ju v Nikoli mierne modifikovali a zjednodušili do podoby, v akej ju dnes poznáme aj u nás. Názov 数独 sa skladá z dvoch kandži znakov, v prepise do hiragany má podobu す う ど く (su-u-do-ku), v ich Hepburnovom prepise sūdoku, a podľa Pravidiel slovenského pravopisu pre prepis japonského písma sa má jednoznačne písať súdoku - teda s dlhým 'ú' v prvej slabike." **** A kedy píšeme súdoku a kedy Súdoku? To je predsa jasné. Na to netreba byť v klube stravníkov. •

• Minimalist "ミニマリスト" Japanese Grid Tumblr • (• Zdroj: www.teepublic.com •)

• Z umenia vizuálneho - z kultúry doma: Vďaka grantu Nadácie mesta Bratislavy, ktorý sa kultúrnej inštitúcii Kunsthalle Bratislava – KHB v tomto roku podarilo získať v plnej výške, vzniká pre online databázu ARTBASE až šesť video-profilov súčasných slovenských vizuálnych umelcov a umelkýň. Projekt je realizovaný v koprodukcii s portálom Artdispečing.sk. Tohoročným cieľom je vytvorenie série reprezentatívnych video-profilov o našich umelcoch a umelkyniach: Oto Hudec, Ilona Németh, Dorota Sadovská, Jaroslav Kyša, Tomáš Rafaa Stano Masár. Na videách budú participovať kunsthistoričky a kunsthistorik: Alexandra Tamasová, Mira Keratová, Jana Geržová, Erik Vilíma Mira Sikorová Putišová. Koordinátorom projektu je Erik Vilím - manažér dokumentácie Kunsthalle Bratislava. Podrobnejšie o potrebnom projekte video-profilov píšem na webe Denníka N. ***** •

• Z umenia hudobného - z kultúry doma: V článku s názvom Zima ako hudobné súdoku, zverejnenom na mojom blogu na webe SME blog, som napísal o novom albume, ktorý vydáva Kamil Mikulčík. Prehrával som si niekoľko starších skladieb od tohto Trnavčana a musím uznať, že aj jeho interpretácie poézie Miroslava Válka ma zaujali. Ponúkam vám dve kompozície - na zamyslenie sa v poteche, že sme zdraví, zdravé. Obe skladby sú z počúvateľného albumu Dáma v rýchliku, ktorý umelec vydal v roku 2013. •

video //www.youtube.com/embed/saIPnuBk1oI

video //www.youtube.com/embed/4XAEzo9mLOU

• Z umenia hudobného - zo sveta: Destiny Hope Cyrus - známa Miley Ray Cyrus (23. november 1992, Franklin, Williamson, štát Tennessee, USA) - vydáva v piatok 27. novembra 2020 nový album, volá sa Plastic Heart. Uvádza ho singel s piesňou Midnight Sky. Pekný pop, páči sa mi až soulový, do hĺbok z výšok padajúci hlas pohľadnej speváčky. •

video //www.youtube.com/embed/NXzrjTP281w

• Z našej kuchyne: Recepty sú vďačnou témou nielen pre ženy, devy. Dnes vysvetlím, ako varím párky. Teľacie párky z mäska mladého alsaského rožného statku nevarím, ale dusím v pare z mierne sa variacej vody, v ktorej sú vopred pridané koreniny a bylinky a ingrediencie. Takto udusené párky jeme s čiernym sladkastým chlebom, s horčicou a chrenom, strúhaným na jemnohrubo - pred tým vykopaným v záhradách. Pokrm zapíjame bylinným thé (pred jazdou) alebo tmavým pivom (po jazde). Nikdy nezabudneme takto pripravené dva či štyri páročky ponúknuť aj Psíkovi. Poteší sa veselo - chvostom. •

• Niekoľkými vetami: Mnohé osoby privítali lockdown, pretože si myslia, že je to lok down - teda glg dolu. • Svetoznámy časopis pre ženy o móde a lifestyle Harper's Bazaar má konečne aj slovenskú mutáciu - Herpe's Výpredaj. • Profesor Omar Šerý - neurobiológ a odborník na DNA diagnostiku,vedúci Laboratoře neurobiologie a patologické fyziologie v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky, tvrdí, že vírus SARS-CoV-2 napáda viac mužov než ženy - a viac mužov plešatých, než tých hustovlasých. O tom i inom v súvise s Covid-19 hovorí pre server iDnes. ****** Myslíte, že príčesky, parochne nás ochránia? •

• Vraj nemám aktuálnu fotku. Tak tu je - aktuálna, moja, dnešná. Nazval som ju pekne. •

• Drapéria Nocí, plná prázdnych uliít, naplnených Spomienkou na List. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• Pesnička na dnešok i na inokedy: Je od britskej skupiny Family, ktorá bola hudobne aktívna v rokoch 1967 až 1973. Na jej pieseň Burlesque ma upozornil Génius Nick Mason z Geniálnej vieme ktorej skupiny - predsa Pink Floyd, ktorý ju radí medzi svoje veľmi obľúbené - ako povedal pre server NME. Génius Nick má vkus a dobre radí. •

video //www.youtube.com/embed/A7MMfNYF-CY

• Nabudúce: Trinástka nebude. •

• Heslá dní: „Kto nemá zmysel pre humor, je každému na smiech.“ (Lucius Annaeus Seneca - Seneca ml.) • „Smiech prináša silu.“ (Ошо - Бхагван Шри Раджниш) • „Veru sú nám na smiech.“ (My' L' c' D' em) • „Smejem sa na tom, že sa nesmeješ.“ (dedko babke). •

