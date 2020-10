Dni minulé v mojom zrkadle (10.)

• Dnes to bude takmer monotematické. Bol som sa dať otestovať - a som niekoľkokrát pozitívny, ale som šťastne spokojný. •

• Včera som sa objednal a dnes som bol prijatý na testovanie - či mám alebo nemám Covid-19. Objednal som sa u svojej pani doktorky - veľmi milej, profesionálnej, ľudskej a ku všetkým pacientom, pacientkám ústretovej ženy. Na stanovený - dohodnutý čas som sa dal nevládnou limuzínou typu Don Boris vSUV CrossRoads 69 doviezť k modernému zdravotníckemu stredisku, kde má pani doktorka ambulanciu. V príjemne zariadenej, teplými farbami vymaľovanej čakárni, kde okrem letákov a plagátov na medikamenty nechýba ani automatický samovar, som si na obuv navliekol kožené, mäkké, hrejivé papučky. Vydezinfikoval som si ruky až pod plecia. Už od okamihu, keď som opúšťal našu Villu a pozemok, mal som správne nasadené čierne ochranné rúško - ladiace s tmavým, jesenným oblečením športového typu do spoločnosti. Pani doktorka ma privítala, presná ako švajčiarske presýpacie hodinky, usmiata ako hodiny slnečné. Usadila ma do veľmi pohodlného koženého kresla so saténovozamatovým poťahom. Mohlo sa začať s testovaním. Najskôr som sa podrobil môjmu obľúbenému Roscharovmu testu. Mám ho rád - je farebný a obrazotvorný. Uspel som na 111 %. Potom som zodpovedal na niekoľko otázok - či som vitálny, a tak. Opäť som uspel. A už prišlo na rad testovanie na Covid-19. Stiahol som si rúško a nadýchol som sa... Pani doktorka, orúškovaná, orukavicovaná a oštítovaná - ako princezná stredoveká, decentne mi vsunula do pravej nosodierky špeciálnu tyčinku, ktorú pred úkonom vybalila z obalu. Chvíľku ju podržala v hĺbke môjho nosa, trošku ňou pokrútila a vytiahla ju von. Celý proces testovania trval vari minútku. Tyčinka v nose mašteklila - chavkala ako bublinky z francúzskeho Champagne Charles Heidsieck. Takmer som sa rozosmial. Vložila ju do maličkej ampulky a potom priložila k testovaciemu pásik v plaste. Značka na pásiku dostala krásnu, pinkfloydovo fialovú farbu. "Ste pozitívny," povedala pani doktorka, dodajúc: "Pozitívny na Pink Floyd." "To som," poďakoval som sa za uznanie. "A inak?" pýtam sa. "Máte pozitívny test aj na CCR," skonštatovala "Samozrejme, som Creedence Clearwater Revival pozitívny," potešil som sa. A potom to prišlo. Pani doktorka sa zamyslela a milo sa na mňa usmejúc riekla: "Pán Droppa, máte negatívny test na Covid-19." "Jó, jó, jó, jó," zvolal som. Potom sme sa chvíľku rozprávali. Dozvedel som sa, že majetnejším ľuďom namiesto tyčinky s vatičkou pchajú do nosa tyčinku Mars s arašidmi a nemajetným či deklarujúcim svoje údajné vegetariánstvo strčia do nosa sójovú tyčinku. Stredná vrstva si musí vystačiť s kokosovým kmeňom. Potom som dostal dve listiny a bol som voľný. •

• Môj negatívny test na Covid-19. • (• Foto © Martin Droppa •)

• Čo som dostal na základe môjho dobrovoľného, slobodného rozhodnutia dať sa otestovať na Covid-19? Dva dokumenty, ponúkam ich prepis (osobné údaje neuvádzam). •

• 1.: Potvrdenie o absolvovaní certifikovaného antigénového testu / Confirmation Of Passing A Certified Antigen Test / SD BIOSENSOR STANDARD COVID-19 Ag REF No. Q-NCOV-01G / LOT No. QCO30200261 (nasleduje moje meno, priezvisko, rodné číslo, číslo zdravotnej poisťovne, adresa, moje telefónne číslo) / Výsledok testu / test result: B: negatívny / negative (dátum testovania, testoval - pečiatka, podpis) •

• 2.: Potvrdenie o výnimke (moje meno, priezvisko, dátum narodenia) Menovaná / -ý patrí do skupiny populácie, na ktorú sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike. V ... dňa 30. 10. 2020 (pečiatka a podpis lekára VLD / VLDD) •

• Za odmenu, že som vydržal to príjemné chavkanie v nose a nekýchol som si, ani som sa nerozosmial, kúpil som si punčové zákusky, likérové špice a slaninku. •

• Všetkým, ktorí a ktoré dobrovoľne pôjdu na testovanie na Covid-19, želám, nech im to dobre, výborne dopadne. Nebojte sa - v dobrom prípade sa rozosmejete, v zlom prípade sa rozplačete, lebo budete v karanténe. •

• Teraz smutná správa: Vieme, že na Covid-19 zomrel aj kolega - bloger, moderátor, reportér Jozef Kmeťo. Jeho posledné slová, adresované verejnosti, majú iba 2 minúty a 40 sekúnd - ale považujem ho za vari najzásadnejšiu osobnú anticovid výpoveď. "Nikdy sa nedajte ovplyvňovať ľuďmi, ktorí neveria na koronavírus... ...živým príkladom Covid-19 som ja... ...dnes ma berie sanitka do nemocnice... ...odváža ma na infekčné oddelenie. Bol by som veľmi rád, keby ste ľudí, ktorí neveria a myslia si, že koronavírus je len ' chrípôčka,' začali konečne posielať do zadku, pretože to nie je pravda. Najhoršie je, že nevinní ľudia na to doplácajú. Nedajte sa ovplyvňovať, chráňte sa, noste rúška - a serte na nich. Oni keď nechcú nosiť rúška, dezinfikovať sa, tak nech nenosia. Vy noste aj rúška, aj všetko, lebo vidíte, že to môže dopadnúť takto. Držte mi palce a pokiaľ možno silu... ...ak vôbec ešte nejaká sila bude..." Jozef Kmeťo v sanitke, pri prevoze na infekčné oddelenie v nemocnici, bohužiaľ, zomrel, Nech mu Pán dá večné Svetlo a milosrdenstvo i Lásku. •

video //www.youtube.com/embed/mwm78iGWh3U

• To je takmer všetko. Myslel som si, že ešte spomeniem "liečiteľa" Mariana Kotlebu, toho kotlebovského vocu elementov, ale kašlem na neho. Aspoň nateraz. Zapíjať lieky alkoholom a prezentovať to pred svetom považujem za trestuhodné. •

• Od nás: Máme radosť a žijeme si fajn. Je nám dobre aj pred krbom fanúšikov Ganiálnej, Nadpozemsky slávne Geniálnej skupiny Pink Floyd. •

• Zátišie fanúšika Geniality Géniov s krbom a vínom. • (• Foto a zdroj autora. • )

• Pred záverom skladba - krásny artrock. Poľská skupina SBB a jej koncert k 40. výročiu vydania jej famózneho albumu Welcome, nahraného v rokoch 1978 a 1979 - kompozícia Walkin' Around The Stormy Bay. Čo si prinesieme z takej aspoň sedemminútovej prechádzky? Predsa pestrofarebný artrockový Dážď zážitkov v kožúšku! •

video //www.youtube.com/embed/6xd8LXkHevc

• Nabudúce: Zrkadlový, takmer klasický štandard. •

• Heslo dní: Svetová zdravotnícka organizácia - WHO - The World Health Organization upozorňuje, že sa po pandémii Covid-19 vrátia do normálneho života len ľudia, ktorí boli aj pred pandémiou normálni. Idioti zostanú idiotmi - idiotky idiotkami. •