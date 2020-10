Oslava neoslavovaného výročia

• Ako ste oslávili alebo aspoň ste si pripomenuli výročie vzniku Československa? Už 102. výročie. Dlhá doba - zabúdaná história. •

• Najskôr budem trošku osobnejší. Dnešný, pre nás, čechoslovakistov a čechoslovakistky, vlastencov a vlastenky, ľudí v Slobode, v Pravde a v Láske - výročie vzniku našej vlasti - Československa - oslavujem celý deň. Kultúrne. Počúval som symfonickú báseň Má vlast od Bedřicha Smetanu a operu Krútňava od Eugena Suchoňa a Štefana Hozu, Pavla Hammela spoločne hrajúceho s Radimom Hladíkom, zopár pesničiek od skupín Buty a Prúdy... Skoro ráno som pozeral čiernobiely film Přijdu hned, ktorý v roku 1942 nakrútil režisér Otakar Vávra. Je to komédia, v nej hrá aj Krásny Psík - ale keď som sa tak nad filmom zamyslel, až taká komédia to nie je. Vznikol v dobe protektorátneho temného teroru a vykresľuje charakterové vlastnosti mnohých ľudí v režime totality. Ako 'predkrm' som ešte včera večer opäť pozeral vynikajúci film Práče, ktorý režisér Karel Kachyňa nakrútil v roku 1960. Pripomenul som si ním boje Čechoslovákov o našu vlasť. Film je to síce vojnový, ale nestrieľa sa v ňom, nezabíja, hlavne sa perie - pere a tiež tam jazdia krásne autá Jeep Willys. A je to film o detskom hrdinovi. Jedol som slovenské tradičné ovčie syríky, pareničku aj korbáčiky, zapíjané kyslým mliečkom. Na večeru bol chleba s povidly a teraz sedím u lahvinky moravského bílého, které správně chlazené svítí v sklenici na vysokéstopce. •

• V stojančeku na pracovnom stole mám československú zástavku, starú, na drevenej paličke - kedysi sa v tento deň dávali do okien, do takých šikovných rúrok - držiakov, pripevnených na okenný rám. Prehral som si aj československú štátnu hymnu - od 1. januára 1993 už len "prerušenú pieseň." Bohužiaľ. V Českej republike je dnes státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu. U nás nie je nič. Bohužiaľ. •

• Jozef Jankovič: Československo II. (kresba, 1972). • (• zdroj: www.webumenia.sk •)

• A to je vlastne všetko... Vlastne - ešte nie. Popíjam biele moravské a spomínam si na všetkých mojich najbližších, blízkych, na "mojich" ľudí Československa. Rozhliadam sa po interiéri a vravím si: '...aha, to je Made In Czechoslovakia, hento tiež, aj to je Made In Czechoslovakia... ...čo všetko tu máme vyrobené v Československu! Veľa je toho. Aj ja som splodený v Československu. Do konca života aj potom budem Čechoslovákom. •

video //www.youtube.com/embed/OpNN-reD66M

• poznámočka - video je načítané, stačí kliknúť na šípku... •