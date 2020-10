Dni minulé v mojom zrkadle (9.)

• Dnes aj o úvode celoplošného testovania na Coid-19, o Rembrandtovi, aj o autohavárii a tiež o tom, prečo naši predkovia vymreli. •

• Na začiatok moja krátka úvaha o šírení sa Covid-19. Pandémia Covid-19 sa dala čakať. Ak sa niečo z Číny dostane do USA aj do Austrálie a potom do západnej Európy, muselo byť každej súdnej osobe jasné, že pandémia príde aj pod Kriváň. Alebo sme si všetci, od vrchu až nadol, od našich politikov, političiek, odborníkov a odborníčok, mysleli, že nás, Slovensko, to nejako obíde? Že postačí, ak Vták Svätý zakrúži nad krajinou s ampulkou vraj Jeho krvi - a všetko bude fajn? Ach - prostota prostá! A mysleli sme si, že keď to už príde aj k nám a prídu aj tvrdé nariadenia, núdzový stav a zákazy, že sa ľudia hlúpi a nechápaví nebudú búriť? Ach - naivné predstavy! Máme tu pandémiu - epidémiu - a kto je za ňu zodpovedný? Predovšetkým ľudia nezodpovední. Lenže - bude ešte horšie, to si píšme. Pretože na ľudskú hlúposť niet ochranného rúška, štítov ani skafandrov a špeciálnych oblekov. Ľudská hlúposť a zadubenosť totiž nie je vírus - je to "len" zadubenosť a hlúposť, na ktoré doplácame aj životmi. •

• Veľanásobne pod mikroskopom zväčšený vírus SARS-CoV-2 v ľudskom tele. • (• Autor: © National Institute Of Allergy And Infectious Diseases. Zdroj: www.idnes.cz • )

• O explózii ľudskej nenávisti a vulgárnosti: Predseda parlamentu aj vládnej strany Sme rodina, Boris Kollár, mal v sobotu 23. októbra 2020 dopravnú nehodu, z ktorej vyviazol živý, ale zranený. So zlomeným druhým krčným stavcom ho odviezli do nemocnice, tak ako aj iné osoby, ktoré boli vo vládnom aute. Pod správou na webe SME o nehode sa pretrhla hrádza chrapúnskych príspevkov anonymných núl, elementov Zla. Nerozumiem - prečo redakcia nezakázala diskusiu pod článkom? Čo si v redakcii mysleli - že priestor zaplaví Súcit, Láska, Prajnosť? Nie. Až na zopár výnimiek sa strhli preteky v nenávistných komentároch. Nech sa páči - posúďte, viďte kde, medzi kým žijeme. Vyberám niekoľko tých obludností, v zátvorke sú nicky autorov, autoriek: Praskla mu guma? Takéto nehody máva Boris pravidelne... (1101147) • Bol s ochrankarom na zadnom sedadle? Aby to nahodou nebola ina nehoda... (993907) • Nákladiak v sobotu večer? Ale ok. Hlavne. Boris sa modli aby mu vták zostal celý. Všetky manželky sa modlia či je správne napísaný Testament. Všetky budúce manželky sa modlia aby prežil. Všetci normalny ľudia mu neprajú nič zle. Hlavne nech vypadne preč z verejného života. (Presporsky) • *** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho) (Dr.QQ | • Asi ich nemal (bezpečnostné pásy - moja poznámka) lebo kondom je ako airbag (Kasak15) • Kollár a kondomy Ty si iný srandista. To už na počutie nejde dokopy. Ten to zrejme v živote nemal oblečené.(valsida) • a plakal Igor? idem si to pozriet (indigo21) • A to koľko rodinných príslušníkov mu príde na návštevu?:) A viete si predstaviť to trhanie o majetok medzi jeho dedicmi? :) (Kogita) • No co asi? isiel si z@$uk@t podobne ako Richter (1156057) • takže v limuzíne sa vyiezla aj jeho konkubína terajšia - takže si bol asi alebo sa chystali dobre v.š.k.ť a vladnu limizínu použil na jej prevoz - pekne a za toto platíme , aby sa jeho k...y vyvážali vo vládnej limuzíne! (lifeislife) • • • A teraz aspoň niekoľko tých slušných: Myslim,ze pod takymito spravami by mala byt zakazana diskusia,vid niektore ustipacne poznamky. Skore uzdravenie vsetkym (Logical1) • Tiez vobec nechapem tunasie jednobunkovce preco si robia zarty zo situacia kde vela nechybalo a zomreli ludia. (938422) • V živote som nedal v diskusii toľko mínusiek ako teraz. Ľudia vy to po sebe čítate a vôbec sa nehanbíte? To vás komentátori SME už natoľko otupeli? O chvíľu tu budú diskusie a slovník ako na pravda.sk. Kollár je podivná figúrka ale nič iné ako obyčajné ľudské nešťastie za touto informáciou nevidím. (kozmeticka vada1) • Niektore prispevky je cisty hyenizmus to je jedno o koho sa jedna. (1550281) •

• A ešte bonuska k primitivizmu v diskusiách k udalosti:Zabudli ste spomenúť dve zranenia účastníkov nehody. Slečna mala zlomenú čeľusť a vybitých 6 zubov, pán Kollár mal odhryznutý penis. (androiďák). Tak teda to je úroveň! •

• V tejto chvíli má diskusia pod článkom vyše 350 príspevkov. Nie je ani odstránená, je len "jemne" premazaná. Neviem si predstaviť, čo by sa dialo, keby som čo i len zlomok promile z toho, čo v nej je, napísal do diskusií ja. Zablokovali by ma asi navždy. •

• Tragická automobilová nehoda v USA v 30. rokoch XX. storočia. • (• Zdroj: www.flickr.com/photos/boston_public_library •)

• Z domova: Máme za sebou predĺžený víkend s úvodnými testovaniami obyvateľstva na kovid. Účasť bola vysoká, ľud sa dal s radosťou testovať - ani to nebolelo. V peknej reportáži, ktorú priniesol Andrej Bán z bardejovskej oblasti .„Ak budem pozitívny, asi sa spojím s mojím obvodným lekárom. Nemám prehľad, čo treba robiť. Necítim príznaky ochorenia. A prečo som sem dobrovoľne prišiel? Pracujem v zahraničí, a keď ma zastavia najbližšie dni policajti, musím sa preukázať výsledkom testu,“ povie štyridsiatnik, ktorý prišiel už pred ako viac ako štyrmi hodinami. Postup ja nasledujúci: keď príde človek na rad, najprv sa pri stolíku pod prístreškom na nádvorí školy zaregistruje. Potom mu odoberú vzorky. Na tvári každého vidieť úľavu, že to až tak nebolelo. Potom ide na školskú stoličku. A keď ho vyvolajú podľa prideleného čísla, obdrží obálku formátu A5 s výsledkom testu. Viac v pútavom texte s názvom Dva dni testovania v okrese Bardejov: Hurááá, som negatívny. * •

• Testovanie v Bardejove. • (• Foto: © Andrej Bán. Zdroj: www.dennikn.sk •)

• Z šesti lidských druhů přežil pouze ten náš, Homo sapiens. Na otázku, proč nepřežili naši předchůdci, nabízí aktuální studie vysvětlení, které by v dnešní době mělo být slyšet. Na vyhynutí tří z nich se totiž podepsaly klimatické změny. Jim přitom planeta čelí i dnes, píše sa v pozoruhodnom článku na serveri iDnes. ** Veru, tak je to: sú zmeny, ktoré nás bez mihnutia očí aj zahubia. Jedného dňa, alebo jednej noci, sa tak oteplí, alebo sa tak ochladí, že na to vymrieme. Škoda nás bude - ale čo už narobíme, asi si budeme sami na vine. •

• Z mojej korešpondencie: Dobrý deň pán Droppa, veľmi, veľmi pekne ďakujem v mene všetkých občanov mesta Krompachy za Vašu angažovanosť a za Váš dar. Kiež by si ľudia v dnešnej dobre hľadali cestu k sebe dobrými a statočnými skutkami a tým ničili nenávisť a vlastné ego, ktoré im zatieni myseľ pri riešeniach problémov dnešnej doby. Dnes boli peniaze od Vás pripísané na náš účet. Pán Droppa, prajem Vám všetko dobré a ďakujeme. S pozdravom Ing. Dárius Dubiňák, Mestský úrad Krompachy, zástupca primátorky. Obyvateľov Krompách nedávno vytopilo. 'Keď mám peniaze na darčeky pre seba a svojich blízkych, prečo nepomôcť tým, ktorí to potrebujú?' spýtal som sa seba. Nič iné, žiadny osobný prospech ani chválenkárstvo ma nemotivujú keď podporím koho a čo treba. Rozhodujem sa sám, konám dobrovoľne. Kto chce - pridá sa. Kto nechce - bude sa vysmievať. A ak niekto chce, môže ľuďom v Krompachoch pomôcť. Veď nám, v suchu, je tak dobre. Pripájam odkaz - link na web Mesta Krompachy s potrebným číslom bankového účtu samosprávy. *** A ďakujem tým, ktorí a ktoré tiež prispejú na dobré veci, ktoré ľudia potrebujú. •

• Zo sveta umenia: V on-line aukci v neděl 25. října 2020 v Praze se prodal obraz Prorok od Otakara Kubína, u kterého byla vyvolávací cena 5,5 milionu, nakonec za 7,1 milionu korun. Je to jedna z nejvyšších částech za jeho dílo. Na 7 milionů se z původních 6,5 milionu korun vyšplhala cena obrazu Kávový servis, někdy také uváděného jako Zátiší s koflíkem, od Emila Filly. V aukci společnosti 1. Art Consulting bylo víc než 160 položek, prodalo se přes 80 procent z nich, řekl ředitel aukční síně Jiří Rybář. Součet prodejních cen podle něj dosáhl 70 milionů korun. **** Ach... Koľko je krásnych obrazov, ktoré sa nám páčia a chceli by sme, aby nám viseli v našich priestoroch - pre našu radosť, potešenie, ale aj pre spokojnosť s výbornou investíciou. Uvažujem nad tým, že k Ville pristavíme ďalšie Steny. Alebo priamo galériu. Kto navrhne jej architektúru? Zaplatím - a obstojne. •

• Otakar Kubín: Prorok (olej, plátno). • (• Zdroj: www.acb.cz •)

• Vlastimil Zábranský: Hnědý akt (kombinovaná technika, kartón). • (• Zdroj: www.acb.cz •)

• Stretnúť sa s Rembrandtom môžeme v Prahe. Pripríležitosti 350. výročia úmrtia jedného z nejvýznamnějších holandských i svetových maliarov - Rembrandta Harmensz van Rijn (1606 - 1669) pripravila Národní galerie Praha s Wallraf-Richartz-Museem v Kolíne nad Rýnom reprezentatívnu výstavu, venovanú tomuto Maestrovi. Výstava - je verejnosti prístupná od 25.októbra 2020 do31. januára2021 - zahŕňa 115 exponátov, z toho 50 malieb a 58 grafických listov a 7 kresieb. Rembrandtovo dielo je na nej zastúpené desiatimi maľbami a viac než päťdesiatimi prácemi na papieri. Podrobnosti o výstave zverejnil server iDnes v krásnej fotogalérii. „Nikdy nebylo možné u nás vidět tolik Rembrandtových děl pohromadě, a určitě to v budoucnu zase dlouho možné nebude. Nejen s ohledem na současnou situaci je to téměř zázrak. Díky novému termínu se dokonce podařilo exkluzivně zajistit díla ze světových sbírek, která původně nebylo možné získat,“ prozrazuje jedna z kurátorek výstavy Lucie Němečková, která na její koncepci pracovala kolegyní Blankou Kubíkovou. ***** Veľká škoda, že pre koronu Rembrandta v Stovežatej asi neuvidíme. •

• Lucie Němečková s Rembrandtom v Prahe. • (• Foto: © Katarína Hudačinová. Zdroj: www.reportermagazin.cz •)

• Ešte o Covid-19: Denné počty úmrtí na Covid-19, ktoré v posledných dňoch atakovali aj dvadsiatku, budú v nasledujúcich dňoch ešte výrazne rásť. Predpokladá to patológ Michal Palkovič, ktorý je šéfom sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Web SME o tom informuje 25. októbra 2020. ****** Nemyslite si, že je to šírenie paniky - myslite na svoje zdravie a život, na zdravie a životy vašich blízkych, na všetkých ľudí. Nie sme beštie. •

• O móde. Mladý muž prišiel do predajne a pýta sa mladej predavačky: "Prosím vás, máte orgovánovú košeľu?" "Máme," vraví slečna a z políc vyberá fialovkastú, ružovkastú, modrastú, žltkastú... Mladík krúti hlavou: "Nie, nie, ani táto, nie..." Keď už je na pulte hŕba košieľ ako Poludnica vysoká, slečna v snahe uspokojiť zákazníka položí pred neho košeľu snehobielu. "To je ono! Presne takú potrebujem, kupujem ju!" "Ale veď ste chceli orgovánovú," dodá deva. "A vy ste ešte nikdy nevideli biely orgován?" zdvihne mládenec obočie nad modrými očami. A tak je to aj s pochopením toho, čo v tomto seriáli či inde píšem. Ale kto nechápe - nepochopí. •

• Od nás: Načo slová - stačí pohľad do kuchyne fanúšika Geniálne nadpozemsky Geniálnej skupiny Pink Floyd. Tie hrnčeky sa nikdy nesmú umývať v umývačke- umývačka ich smie umývať iba v ruke a len čistou, teplou vodou, aby sa nepoškodili logá Géniov. Každý z hrnčekov je určený na iný nápoj. Niektoré hrnčeky sú aj na dušičky. •

• Zátišie fanúšika Geniality Géniov. • (• Foto a zdroj: autor. • )

• Pred záverom pesnička - ako všeobecne a stále platný podnet nielen k práci. •

video //www.youtube.com/embed/I6zAw6uZ1Yo

• V sekcii 'moja poézia apróza' na blogu som zverejnil poviedku Útulný domov --- link. •

• Heslá dní: „Keby sa vaša nenávisť dokázala premeniť na elektrinu, rozsvietila by celý svet.“ (Nikola Tesla). "Nenávisť je ako tma: človek sa v nej aj navždy stratí." (Arnold Nicholas Dark). •

• Nabudúce: Uvidíme - možno niečo aj o športe, o kultúre určite, možno môj recept. •

