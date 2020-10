Dni minulé v mojom zrkadle (8.)

• Ako znížiť počet mŕtvych s Covid-19? Opticky. Už neuvádzame celkový počet mŕtvych + nové úmrtia, ale tie nové - a to drobným súhrn. •

• Ešte predvčerom sa v hornej časti webu SME - pri odkaze na informačný link 'Koronavírus na Slovensku' - uvádzali veľkými, polotučným písmom číselné údaje o celkových počtoch u nás kovidom nakazených a testovaných osobách, počet osôb s kovidom v nemocnici a celkový počet osôb, ktoré na Covid-19 zomreli + počet nových obetí kovidu. Už to tak nie je - riadky sú prehodené. Nižšie, polotučne zvýraznené čísla sú hore, pod nimi sú drobnejším a sivým písmom celkové čísla. Šikovný opticko-psychologický efekt: ako keby sme dnes mali menej mŕtvych než včera, predvčerom... Isteže - ľudu treba vlievať nádeje - ale nie falošné optické klamy. Covid-19 ani Smrť nie sú diela Pop-Art. Takže si to zhrňme. V tejto chvíli je na Slovensku celkový počet ľudí s Covid-19 v sume 40 492 prípadov a máme 184 ľudí, ktorí na komplikácie, spôsobené Covid-19, bohužiaľ, zomreli. * Na celom svete má kovid 41 713 314 ľudí a na Covid-19 už vo svete zomrelo 1 137 410 ľudí. •

• Pohreb obete s Covid-19 v talianskom Bergane. • (• Foto: © Reuters. Zdroj: www.theweek.in •)

• Veru určite dobre padne niečo kultúrne. Poďme do sveta hudby zo sveta i z domova. Najskôr nový anti-protest-song, jeho autorom a interpretom je Sir George Ivan 'Van' Morrison OBE (1945), nahral ho23. októbra 2020, volá saNo More Lockdown. „Nehovorím ľuďom, čo majú robiť alebo si myslieť, vláda už teraz robí skvelú prácu. Ide o slobodu voľby - a ja som presvedčený, že ľudia by mali mať právo myslieť sami za seba,“ povedal k piesni Van Morrison, reagujúc tak na kadejaké vyhlásenia, prehlásenia a reči celebrít, vyjadrujúcich sa k témam Covid-19. ...už žiadne blokovanie / už žiadne nadmerné zasahovanie vlády / už viac fašistickí násilníci / narušení nášho mieru / už žiadne branie našej slobody / a našich Bohom daných práv / už žiadne predstieranie / že je to pre našu bezpečnosť / keď je to skutočné zotročenie... spieva umelec nahnevaný tým, čo sa deje vo svete na protestoch a demonštráciách proti opatreniam a nariadeniam v rámci bojov proti Covid-19. Naši umelci, naše umelkyne "od hudby" sú ticho - mlčky natŕčajú ruky s hnevlivými žiadosťami o pomoc. Od koho? Ako inak - predsa od štátu! Ale i na ne a na nich príde. Už nižšie. •

video //www.youtube.com/embed/yUOWS7arfw4

• Naši speváci a skladatelia aktuálne alebo depresívne kvília, alebo sa depresívne "spovedajú" zo svojich životov. Príkladom je nová tvorba Richarda Müllera a Andreja Šebana. Müller sa nevymanil zo svojho talentu zarábať na tom, aby nám odrečnil ďalšie svoje ťažkomyseľnosti - tak ako v piesni Siedme nebo z nového albumu Hodina medzi psom a vlkom. Nudná hudba, nudný, monotónny spev, nudné aranže, text o ničom: ...nananááá... ná ra ná na nááá... Lepšie na tom nie je ani novinka, ktorou sa pýši Andrej Šeban: Princ z nového albumu Rock and Roll z Rači. Text recitovaný ako v zákulisí hostinca pri kultúrnom centre, kde sa pionierkam trasú kolienka pri prednese Hájnikovej ženy pred tesilovou porotou. Hudba pod prahom počúvateľnosti, brnkanie na klavír i na nervy... Nestačí dookola vyhlasovať, že som ten, kto hral s Dežom Ursinym. Ani vyhlasovať, že budem hrať aj pre štyroch ľudí v publiku. To už nikoho nezaujíma. Müller má vyše 59 rokov, Šeban vyše 58. Pozrite sa na to, čo vo vašich rokoch produkovali dajme tomu Eric Clapton, Robert Plant, o Géniovi Rogerovi Watersovi nepíšuc... A to ešte netušíme, čo bude na albume McCartney III, ktorý ex-Beatle vydáva v piatok 11. decembra 2020 - už 40 rokov po sólovom debute, albume McCartney. Akosi našťastie tu máme aj novinky, ktoré potešia. Napríklad radosť mám z tvorby prešovskej "južanskej" skupiny ElevenHill, dajme tomu z ich piesne Room Of Ghosts - tá je síce staršia, z roku 2016, ale navnadí. Ich novinkou je pieseň Ako poslední, v ktorej spieva aj Zuzana Smatanová, v peknom videoklipe jazdiaca na Ušľachtilom Koni. Taká slovenská westernovka zo záveru februára 2020 je to. Viem, že to nie je diera do sveta, ale počúvať je to možné. •

video //www.youtube.com/embed/jX9F_gaeXfw

• Pre potešenie aj inšpiráciu do dní každé ráno na svojom Facebooku zverejňujem zopár piesní (na sobotu a na nedeľu aj po jednom celom albume), ktoré robia radosť mojim priateľkám, priateľom, kamarátkam, kamarátom. Môžete sa pridať k poslucháčskej i sledovačskej verejnosti. ** Na záver "hudobnej sekcie" návod na potešenie Psíka. Má to iba trištvrte minútky a je to harrisonovská beatlesovka. •

video //www.youtube.com/embed/F4we73GHH9k

• O pozitívnom výsledku. Otestoval som a som na presne 95 % pozitívny. Pozitívny vo vedomostiach o našich, československých, hrdinských hlavne príslušníkoch, ale i príslušníčkach britskej RAF počas II. svetovej vojny. Tak schválne: Českoslovenští letci 311. perutě poprvé přenesli boj na území nepřítele. Víte, který cíl bombardovali jako první v okupovaných zemích a jaký v Německu? a) Brusel a Brémy, b) Boulogne a Brémy, c) Brusel a Berlín? Klik - a v zelenom svieti uznanie: Ano, to je správně. Brusel bombardovala Třistajedenáctka poprvé 10. září 1940, Berlín 23. září 1940. Celý test - kvíz s jedenástimi otázkami nájdete na webe iDnes. *** To nie je všetko. Server iDnes v sekcii TechNet v uplynulých šiestich týždňoch v rámci 80. výročia vzniku 311. československej bombardovacej perute RAF priniesol seriál o letcoch tejto jednotky. Výborné a pútavé texty, zaujímavosti, odhalenia neznámeho, opisy hrdinstiev a osudov... Seriál, ktorý odporúčam. •

• Posádka bombardéru Vickers Wellingtonu 311. perutě: příprava na let. Zleva Sgt Karol Valach, Sgt Josef Filler, F/Sgt Josef Bernát, P/O Vilém Konštacký, P/O Josef Horák a Sgt Jan Plzák. • (• Zdroj: © Vojenský historický ústav Praha •)

• Pri lietadlách sa ešte zdržíme. Opäť server iDnes priniesol krásny rozhovor s Jaroslavem Velcem (29. august 1946), výtvarníkom, známym autorom malieb a kresieb na krabičkách, obaloch plastových modelov aj od renomovaných zahraničných firiem. V rozhovore s názvom Namaloval sny mnoha dětí, celý život ho provází vše, co má křídla. **** umelec hovorí aj o tom, ako ho boľševik okrádal o zarobené peniaze a ako na ňom komunisti zarábali. Jaké období z historie letectví vás nejvíce oslovuje? "Je to druhá světová válka. Tehdejší letadla měla úžasné a jedinečné kamufláže a je radost je malovat. Třeba současná dopravní letadla mě tolik neberou, ale do knih jsem je maloval také. Mým snem je namalovat některá fantastická koloniální dopravní letadla z dvacátých let minulého století." Chcel by som mať originál obraz od pána Velca - so scénou, ako československý hrdina RAF so stíhačkou Spitfire zostrelil nacistický letúň, ktorý sa v plameňoch rúti do mora, aj s nacistickým zloduchom - bombometčíkom Hansom Jürgenom Nachtmannom. •

• Československý Spitfire Mark Vb DU-K W3249 312, rok 1941. • (• Maľja: © Jaroslav Velc. Zdroj: www.pinturas-sgm-aviacion.tumblr.com •)

• Niečo o jedle: Zajtra, 25. októbra 2020, je Svetový deň cestovín - pripomína sa od roku 1998. V tento deň roku 1995 sa v Ríme konal prvý Svetový kongres o cestovinách, na ktorom založili International Pasta Organisation. Deň je oslavou cestovín ako potraviny populárnej v rôznych kuchyniach na celom svete. Cieľom tohto dňa je podpora významu cestovín v strave a poukázanie na ich gastronomickú všestrannosť a nutričné hodnoty. Ako to bude zajtra v našej kuchyni? Na Liptove bude nedeľa. Takže budeme mať nedeľný obed - tentoraz cestovinový. Na oleji z jemne dozrievajúcich drahých olív z dovozu iba mierne prehrejeme polovičky veľkých očistených strúčikov domáceho cesnaku. Pridáme k tomu domácu mrkvu, nastrúhanú na tenké pásiky. Premiešame, prehrejeme. Dochutíme bylinkami. Odstavíme na najmiernejší plameň zo zemného plynu z dovozu. Špagety - obľubujeme také stredne hrubšie a pestrofarebné, už máme uvarené al dante à la Dante. Do nich - ale pozor, nesmú byť studené, preto cestoviny nikdy nepreplachujem studenou vodou! - pridáme zmes cesnaku a mrkvy na oleji. Nemiešame! Podávame na porceláne, tentoraz s talianskym vínom. Na možné dochutenie pripravíme aj pretlačený voňavý cesnak, soľ i koreniny. Špagety jeme tradične - pomocou vidličky a lyžice. Po obede si dáme čaj. Aj Psík bude mať cestovinovú nedeľu: celovaječné cestoviny s tvarohom a pečenými kúskami slaniny. •

• Od nás: Žijeme si veselo a milo, v Láske a v Pokoji. Je nám fajn. •

• Dvojicou - trojicou - štvoricou viet: Máme lockdown a s ním konečne poriadne vzrušenie s výdychom hororu! Na cmitery budeme chodiť v čase od 01:00 v noci do 05:00 ráno! • Armáda asi postaví pre kovidpacientov a kovidpacientky aj poľné nemocnice. Mohla by postaviť aj lesné nemocnice. • Nestíhate pre lockdown ísť na hroby? To počká. Boli ste už niekedy páliť sviečky pri múmiách v sarkofágoch egyptských pyramíd? Nie? Vidíte - pyramidy tam stoja tisíce rokov, a vy nič - nemáte úcty k múmiám? • Muammar al-Kaddáfí, líbyjský diktátor a zločinec medzinárodného rangu, spísal a vydalZelenú knihu - knihu, v ktorej sa uvádza politická filozofia vodcu Muammar Kaddáfího. Bola prvýkrát vydaná v roku 1975, určená bola na povinné čítanie všetkým ľuďom v diktatúre zloducha. Aj iná "zelená knižka" vyšla - a tiež stojí akurát tak za 'katzenscheiße,' darmo je vnucovaná. •

• Pred záverom pesnička - krásna beatlesovka od George Harrisona - má pekné oficiálne video s tieňohrami spomienok, lietajúcich vo večnom Čase. •

video //www.youtube.com/embed/KQetemT1sWc

• Avízo: Dnes, teda v sobotu 24. októbra 2020, o 20:02 hodine, v sekcii 'moja poézia a próza' na webe SME blog pribudne poviedka s témou 'môj domov.' •

• Nabudúce: O výbere módnej košele, o umení, asi aj niečo od nás, o dianí tu i tam a tiež hentam.. Všetko s jemnocitom komentárov a asi nič o športe. •

• Heslo dní: Šťastie je ako radostná jazda na bicykli v slnečnom dni, s Vetrom vo vlasoch aj s pesničkou na perách,,, ,,,a zrazu spadnete a rozbijete si koleno (Paul McCartney). •

