Dni minulé v mojom zrkadle (7.)

• Za správu dňa považujem informáciu rezortných ministerstiev Slovenskej republiky o praktických podrobnostiach, majúcich súvis s pripravovaným celoplošným testovaním obyvateľstva na Covid-19. * Informačná kampaň má názov Spoločná zodpovednosť a v logu so symbolom srdca je podtitul či motto 'Som zodpovedný, - dám sa testovať.' O zodpovedných osobách iného než mužského rodu ani slovo. Okrem prehľadu o tom, čo majú robiť osoby či už s pozitívnym alebo s negatívnym výsledkom testu na kovid link ponúka aj odpovede na často kladené otázky a aktuálne info z jednotlivých ministerstiev. Zaujala ma odpoveď na otázku 'Musím sa dať testovať v mieste trvalého bydliska?' Odpoveď je: 'Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste, nemusíte sa vracať do miesta trvalého bydliska. Prosíme Vás však, aby ste prioritne využívali odberné miesta zriadené vo Vašom meste alebo obci.' To ma potešilo. Mám v úmysle ísť sa dať otestovať tam, kde bude predpoklad, že tam bude najmenej ľudí - napríklad do nejakej malej obce. Prečo? Aby som sa podľa možnosti vyhol kontaktom s potenciálne 'kovidpozitívnymi' ľuďmi. Slogan na webe informácie je jasný: 'Polhodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život…' •

• Človek s Covid-19 v pozornosti lekára a lekárky na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). • (• Zdroj: www.sme.sk •)

• Nemocnice hlásia rýchle straty lôžok na špecializovaných i "bežných" oddeleniach - všetko obsadzuje kovid. Situácia je stále horšia aj v Českej republike - českému zdravotníctvu prichádzaju na pomoc lekári, lekárky a odborný personál z USA, konkrétne: americká Národní garda z Texasu a Nebrasky by měla do Česka vyslat lékaře na pomoc se zvládáním koronavirové krize. Po jednání vlády to uvedl premiér Andrej Babiš. Čtyři sedmičlenné americké týmy by měly dorazit příští týden. ** Zaujímavé je, že ako Českej republike, tak ani nám, nášmu zdravotníctvu, ktoré je takmer v kóme (a v podstate nikomu) neponúklo potrebnú pomoc Rusko, ani Čína. V núdziach spoznávame priateľov. •

• Zo zahraničia: "Prezident Miloš Zeman podporuje nová opatření, která vláda vyhlásila kvůli zhoršující se situaci s Covid-19," oznámil hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman zároveň prosí občany, aby opatření dodržovali, je to podle něj v zájmu celé země, informuje server iDnes. Česká vláda se na mimořádném jednání rozhodla, že od čtvrtka 22. října 2020 od 6-ti hodin uzavře maloobchody a služby, s výjimkou prodejen se základním sortimentem. Omezila také volný pohyb. „Omlouvám se, že jsem v minulosti tuto možnost vyloučil. Musíme v první řadě ochránit životy občanů,“ řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. *** Čo je to lockdown? Je to anglický pojem, ktorým sa označuje obmedzenie či až zakázanie pohybu, v aktuálnych súvislostiach súbor protipandemických opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu Covid-19 aj za cenu dočasných niektorých obmedzení obyvateľstva - čo vyvoláva aj vlny odporov. •

• Až z blízkeho Francúzska: Desetitisíce Francouzů i Francouzek se v neděli 18. října 2020 účastnily shromáždění na památku středoškolského učitele Samuela Patyho, kterého v pátek na pařížském předměstí zabil mladík čečenského původu a uřízl mu hlavu. Shromáždění jsou v Paříži, Lyonu, Marseille a dalších velkých francouzských městech, píše server iDnes.**** Od 23. októbra 2020 od 21:00 hodiny do 06:00 hodiny platí vo Francúzsku zákaz vychádzania a obmedzenie pohybu. Súvisí to s protipandemickými opatreniami aj s protestami proti nim a tiež so silnejúcim extrémizmom. Server iDnes pripomína:Jsou to ani ne tři týdny, co francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil tvrdý postup proti radikálnímu islámu. Část Francie jej tehdy kritizovala jako příliš přísný. Po páteční vraždě učitele Samuela Patyho na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine už tyto plány ale vypadají jen jako slabý odvar toho, co má následovat. Vláda chce okamžitě deportovat 231 radikálních islamistů, kteří nemají francouzské občanství a které jako vysoce rizikové osoby sledují tajné služby. Ruší se muslimské spolky, u nichž se předpokládá radikalizační potenciál. Každá organizace bude muset podepsat prohlášení o dodržování principů sekularismu. ***** A ako a kedy to bude u nás? Kedy sa naša polícia, súdnictvo začnú dôkladnejšie a s výsledkami zaoberať radikalizmom našej mládeže? Vydymiť a vystriekať protivládno-protirúškovú demonštráciu je síce fajn, ale to stačiť jednoducho a vôbec veru nestačí. •

• Francúzsko sa v nedeľu 18. 10. 2020 lúčilo so zavraždeným pedagógom. • (• Zdroj: Agentúra Reuters •)

• Z domova: Na demonštrácie hlavne pred Úradom vlády Slovenskej republiky prišli aj maloleté deti. Rodičia im strčili pred tváre megafóny a detičky vrieskali oplzlosti na adresu pána premiéra. Polícia Slovenskej republiky žiada verejnosť o pomoc - potrebuje identifikovať rodičov detí. Rodičom hrozia sankcie za porušenia zákonov, deti by si nezaslúžili vianočné darčeky, ale tresty. Môj návrh: Zavrieť nezodpovedných rodičov, nasoliť im nediétne pokuty. Ohrozovanie mravnej výchovy nie je jediné, čo si neželáme. Aká nová generácia nám vyrastá v brlohoch nenávisti? A čo na to školy - učitelia, učiteľky? Nič(?) •

• Je čas na hudbu - umenie. V ostatných dňoch počúvam aj britskú skupinu Agnes Strange.Vznikla v roku 1972 v prístavnom meste Southampton a v roku 1974 vydala album Theme For A Dream. Z neho vám ponúkam inštrumentálku Rockin' In 'E' - a to hlavne pre jej bluesový dych, povzbudzujúci rytmus a vynikajúce bicie, na ktorých hrá Dave Rodwell. Obal albumu je krásny - dušičkový. Čo vy na to všetko, dušičky? •

video //www.youtube.com/embed/JKBcogON-OM

• Z celého sveta a z jeho okolia:Jorge Mario Bergoglio - teda pápež František - podporil registrované partnerstvá, spolužitia gejov a lesieb. Tento krok Svätej stolice nejdem komentovať - čakám, čo na to povie Anna Záborská, bratia Kuffovci a spol. Dodám, že mňasa pápežovo vyhlásenie netýka, aj preto, lebo spolunažívam dobre. Zato veľmi dobre o téme napísal teológ Ondrej Prostredník na webe SME blog, v článku nazvanom optimisticky:Pápež podporou spolužitia gejov a lesieb spustil v cirkvi progresívnu revolúciu. ****** •

• Od nás: Sme znepokojení. Okolo našich pozemkov a plotov sa zhlukujú odpadky, napríklad fľaše. Už ma naozaj nebaví stále upratovať po nezvaných a dotieravých. Ale tešíme sa z toho, že príslušné inštitúcie a orgány mi pomáhaju pri riešení tohto nešváru. Okrem toho máme vykosené i ovečkami vypasené, zbierali sme jabĺčka popadané pod stromy a oberali sme jabĺčka na stromoch visiace. Jabĺčka spod stromov išli Zvieratkám do Lesa, jabĺčka zo stromov išli do chladu pivníc. Je nám fajn. Nesťažujeme sa. •

• Pred záverom tohto zrkadliaceho sa dieli pesnička.Jaroslav 'Olin' Nejezchleba je český rockový violončelista, basgitarista, spevák a huslista.V roku 2017 vydal sólový album Nečekaná návštěva. Rovnomennú pieseň z neho vám ponúkam, a nielen preto, že je pekná a rozprávková, ale i preto, lebo sa v nej spieva aj o Psíkovi. •

video //www.youtube.com/embed/PcI645rkNUc

• Nabudúce: Určite viac o kultúre, nič o športe, niečo o jedle aj reklame a možno aj od nás. •

Mimoriadne:

• Zákaz vychádzania a čiastočný lockdown platí na Slovensku od soboty 24. 10 2020 do nedele 1. 11. 2020 (zatiaľ) --- link. •

• Heslá dní: Umenie je dcérou Slobody (Friedrich Schiller). A tiež: Umenie milovať (Erich Fromm). Ale aj: Byť slobodným je umenie. •

