Veľký Deň radostného šťastia

• Bol skorý večer upršaného štvrtkového dňa minulého týždňa, keď mi cinkla - ako zvon na veži - správa, že či som doma. Bol som doma. •

• Písal mi priateľ Kongen, oznamujúc: 'Došiel balík priamo od Nicka. Si doma?' Radostne a veľmi som sa potešil: 'Jo, jo, jo, jo! Konečne! dlhé čakanie sa skončilo, ovocie radosti je tu!' Aby ste vedeli, o čo ide, vysvetlím, veriac, že moja radosť spraví radosť aj vám, pretože radosti je toľko, že sa o ňu treba deliť. Preto sa s radosťami delím. •

• Určite dobre viete, že som veľmi veľkým i veľmi vysokým fanúšikom Nadpozemsky Geniálnej skupiny Pink Floyd a celej jej tvorby, aj sólovej tvorby jej členov. S tým je veľmi úzko spojené aj zberateľstvo. Okrem kompletných diskografií Geniálnej skupiny Pink Floyd a všetkých jej členov mám aj viaceré predmety: plagáty, vstupenky z koncertov, suveníry, knihy a katalógy, koncertné programy i vzácnosti - napríklad plagát z moskovského koncertu Géniov, video z môjho stretnutia s pánom prezidentom Václavom Havlom a s Davidom Gilmourom, Ricom Wrightom a Nickom Masonom., aj krásne podpísanú vstupenku na strahovský koncert Géniov v roku 1994, vrátane podpisu pána prezidenta. Teraz je dôležitý Génius Nick Mason. •

• Nick Mason's Saucerful Of Secrets Live At The Roundhouse (3:10 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/9aKpk_bqJ9A

• Pred niekoľkými mesiacmi som si, prostredníctvom priateľa Kongena, objednal limitovanú kolekciu, obsahujúcu CD, DVD a Blu-ray, dokumenty z londýnskeho z úžasného koncertu skupiny Nick Mason's Saucerful Of Secrets vThe Roundhouse (2018). To asi najdôležitejšie: v kolekcii mi prišla nielen veľká magnetka s emblémom koncertného turné, ale aj paličky Génia Nicka s jeho podpisom a tiež plagát s fotkou z koncertu - a ten je vyzdobený originálnymi podpismi Génia Nicka a všetkých členov jeho skupiny. Získal som tak niečo asi v prvenstve na Slovensku a súčasne tretí originálny podpis Génia Nicka do zbierky. Chýba mi už len podpis Génia Rogera Watersa... Verím, že pribudne do pinkzbierky •

• Obsah Krabičky Radosti od Génia Nicka. • (• Foto: © Martin Droppa •)

• A tak si spokojne sedím a bubnujem paličkami z krabice plnej radosti, šťastia a spokojnosti, v rytme oddaného Srdca verného fanúšika. A pomaly skladám svoje spomienky na moju históriu s Geniálnou skupinou Pink Floyd a s jej členmi - Géniami. •

• Ďakujem priateľovi Kongenovi za pomoc a za radosť, ktorú mi opäť 'spôsobil,' dal. •

