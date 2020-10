Tak utekajte, aby vám neušli!

• Sedemkrát si môžeme v pokojnom pohodlí domova príjemne posedieť a aj sa zabaviť i zasmiať - a to všetko len za jedno euro. •

• Komédiu Utekajme, už ide! nakrútil režisér Dušan Rapoš v roku 1986, tento týždeň ju uvedie na jedinečnej online projekcii Kino doma ako súčasť tematickej prehliadky Týždeň slovenského filmu. Do programu prehliadky, zameranej na snímky, ktoré tento rok získali ocenenie Slnko v sieti, sa dostala pri príležitosti udelenia ceny Milanovi Lasicovi za Výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre. Film bol digitálne reštaurovaný v Slovenskom filmovom ústave, jeho premietací čas je v utorok 20. októbra 2020 o 20:20 hodine a uvedený bude za symbolickú cenu 1 euro. •

• Banner prehliadky Týždeň slovenského filmu z Kina Lumière. • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav •)

• Utekajme, už ide! je komédia o ľudskom šťastí, indickej mágii a o manželskej nevere. Príbeh zobrazuje manželov Syslovcov, ktorí sa spolu s dvomi deťmi tiesnia v malom panelákovom byte. V rodine panuje nervozita a trpí aj intímny život manželov. Jedného dňa sa manželovi náhodou podarí prebúrať sa do prepychového susedného bytu kúzelníka Mahma. Rodina začne čoraz častejšie tajným vchodom navštevovať susedov byt a využíva jeho komfort. Sled udalostí prináša prekvapivé vyústenie. •

• Július Satinský & Milan Lasica vo filme Utekajme, už ide! • (• Zdroj: © Slovenský filmový ústav - fotoarchív •)

• Milan Lasica stvárňuje vo filme kúzelníka Júliusa Mahma, hoci pôvodne mal hrať inú úlohu. Vo videu, ktoré bude súčasťou online projekcie, hovorí: „Ten film popisuje dobu, v ktorej vznikol. Dobu končiaceho sa socializmu, hoci vtedy sme nevedeli, že socializmus sa už končí.“ Vzhľadom na obdobie, v ktorom tento úsmevný film vznikol, má snímka nielen komediálny aspekt, ale je v nej skrytá aj spoločenská kritika. „Nebol to film o bytových problémoch, ale o prekopaní sa do iného sveta - o úniku zo sveta socializmu do kapitalizmu,“ povedal neskôr o filme režisér Dušan Rapoš, dodajúc: „Všetkým bolo jasné, o čo ide, ale film bol vymyslený veľmi rafinovane, a tak ho nemohli napadnúť. Navonok totiž išlo o 'bytovú komédiu.'“ •

• Dušan Rapoš natočil túto komédiu podľa scenára Jozefa Slováka a Jozefa Heribana rok po svojom úspešnom filme Fontána pre Zuzanu (1985). Hlavné úlohy v nej stvárnili Marián Zednikovič a Zuzana Bydžovská. Vo filme okrem Milana Lasicu vystupuje aj Július Satinský. „To, že sa nám podarilo dostať pána Lasicu na plátno, ešte spolu s Júliusom Satinským, bolo veľkým víťazstvom. Spolu s pánom Jiřím Menzlom dali komédii ten správny intelektuálny nadhľad a akúsi príjemnú eleganciu,“ cenil si Dušan Rapoš účasť oboch tvorcov vo filme. Film sa po uvedení v kinách stretol s veľkým diváckym ohlasom. Získal aj niekoľko domácich ocenení a zastupoval československú kinematografiu na 32. ročníku medzinárodného Londýnskeho filmového festivalu. •

• Dobová upútavka na film Utekajme, už ide! (2:08 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/165EYqcuM_0

• Na utorkovej projekcii v Kine doma film otvorí online prehliadku Týždeň slovenského filmu, ktorej termín bol z dôvodu prvej vlny pandémie koronavírusu preložený z apríla 2020 na október 2020 a súčasná pandemická situácia ho presunula do online priestoru. Prehliadka vo svojej redukovanej verzii uvedie sedem držiteľov tohtoročných cien Slnko v sieti: snímky Nech je svetlo (2019) Marka Škopa, Amnestie (2019) Jonáša Karáska, rozprávka Hodinárov učeň (2019) Jitky Rudolfovej, Punk je hned! (2019) Juraja Šlauku, Loli paradička (2019) Richarda Staviarského a Víťa Staviarského, Dobrá smrť (2018) Tomáša Krupu a animovaný film Šarkan (2019) Martina Smatanu. •

• Upútavka na rozprávku Hodinárov učeň (2:32 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/fn7uZ0srkoI

• Online platformu Kino doma spustilo úspešné bratislavské Kino Lumière po zatvorení kín v apríli tohto roku, druhá fáza prevádzky platformy beží od soboty 17. októbra 2020 na webe kino-doma.sk a na webstránkach partnerských kín. Prehliadka Týždeň slovenského filmu sa uskutoční na platforme www.kino-doma.sk od 20. októbra 2020 do 10. novembra 2020. Projekcie sú naplánované na každý utorok a štvrtok ako live stream so začiatkami vždy o 20:20 hodine a pred každým filmom bude uvedené krátke video s tvorcami filmov. Na stránke www.tyzdenfilmu.sk budú filmy dostupné v týždni od 20. do 26. októbra 2020. •

• Program prehliadky na Kino doma - Týždeň slovenského filmu •

20. 10. 2020 (utorok) - Utekajme, už ide! (réžia Dušan Rapoš, 1986, 85 minút)

22. 10. 2020 (štvrtok) - Loli paradička (r. Richard Staviarsky, Víťo Staviarsky, 2019, 86 min.)

27. 10. 2020 (utorok) - Hodinárov učeň (r. Jitka Rudolfová, 2019, 102 min.)

29. 10. 2020 (štvrtok) - Punk je hned! (r. Juraj Šlauka, 2019, 70 min.)

3. 11. 2020 (utorok) - Amnestie (r. Jonáš Karásek, 2019, 130 min.)

5. 11. 2020 (štvrtok) - Dobrá smrť (r. Tomáš Krupa, 2018, 83 min.)

+ animovaný film Šarkan (r. Martin Smatana, 2019, 14 min.)

10. 11. 2020 (utorok) - Nech je svetlo (r. Marko Škop, 2019, 89 min.)



• Kino doma.sk --- link. •

• Týždeň slovenského filmu --- link. •

• Súvisiaci článok: Virtuálna filmová skutočnosť doma (SME blog) --- link. •

• zdroj článku: •

• Tlačový servis Slovenského filmového ústavu --- link. •