Dni minulé v mojom zrkadle (6.)

• Udalosti, deje idú akoby stále rýchlejšie, správy plnia servery v každej sekunde novinkami. Vyberám pár z nich a komentujem. •

• Dnes to bude hlavne o zdraví. O dôležitosti tak potrebnej k tomu, aby sme boli nielen zdraví telesne i duševne, ale aj vyrovnaní, s prehľadom a s rozhľadom, plnší nových vedomostí a poznatkov, potešení aj inšpirovaní. Aby naše vnútro bolo zrkadlom, odrážajúcim spokojnosť (z) okolia v lúčoch Slnka v Duši. Pridám aj niečo pre zvedavé a zvedavých. •

• Šťastné Slnko v Duši všetkým. • (• Zdroj: www.pinterest.com •)

• Na začiatok k celoplošnému testovaniu na to, či sme pozitívni či negatívni na Covid-19. Premiér Igor Matovič rokoval o celoplošnom testovaní s najvyššími predstaviteľmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pani prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá je hlavnou veliteľkou Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na rokovanie nepozval a vyhlásil, že jej funkcia hlavnej veliteľky ozbrojených síl je skôr ceremoniálna. Potom sa premiér pani prezidentke ospravedlnil a potom rokoval už i s ňou. Čo tým všetkým premiér Igor Matovič dosiahol? Okrem toho, že sa opäť úspešne zosmiešnil, tak nič. Podstatné je, že hlavná časť celoplošného testovania sa uskutoční od 30. októbra 2020 do 1. novembra 2020 a od 6. do 8. novembra 2020. Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí oznámil, že účasť na celoplošnom testovaní bude s najväčšou pravdepodobnosťou dobrovoľná. Povinná by ale mala byť karanténa - a to pre tých aj tie, ktorí a ktoré test nebudú mať. V izolácii by tieto osoby museli zostať desať dní. Polícia by podľa premiéra mohla vyzývať ľudí na ulici, aby predložili potvrdenie o vykonaní testu. V prípade, že takéto potvrdenie nebudú mať, môže im hroziť pokuta do výšky až 1 600,- eur. Premiér ale o téme chce ešte diskutovať aj s velením armády a definitívne rozhodnutie plánuje oznámiť spolu s koaličnými partnermi. Pani prezidentka trvá na tom, že testovanie by malo byť dobrovoľné, a ak niekomu hrozí akákoľvek sankcia za odmietnutie testovania, nedá sa o dobrovoľnosti hovoriť. * To bolo včera. Čo bude dnes - to nikto netuší, pretože nikto nevie, ktorou nohou, a či nie i oboma, premiér vstal z postele a "čo si zas zmyslí." Dôležité je, že nás celoplošne bude testovať hlavne armáda. V tomto smere nadobudla cenné praktické skúsenosti pri testovaní ľudí na Covid-19 v rómskych osadách. Už sa teším, ako budú nad nami lietať a visieť bojové vrtuľníky Black Hawk UH-60 a z nich sa budú spúšťať testovači. Možno aj fešné testovačky. Som rád, že nás bude armáda plošne testovať - tak ako som rád, že nás kedysi plošne nevymazala z mapy sveta nacistická nemecká armáda s domácimi prisluhovačmi. Verím, že ako "motivácia" sa pred fotoaparátmi a kamerami médií, v live stream prenose, dá otestovať pani prezidentka. Už teraz premýšľam nad tým, čo si na slávnosť testovania oblečiem. Veď prvé celoplošné testovanie - to je niečo ako prvé celonárodné birmovanie v prítomnosti vládneho Vánku Svätého. •

• Armádne testovanie na Covid-19 v rómskej kolónii. • (• Foto: © Andrej Bán, zdroj: www.dennikn.sk •)

• Teraz o zdraví: Viete o tom, že 16. októbra bol a aj bude Svetový deň chrbtice? Vyhlásili ho Organizácia spojených národov a Svetová zdravotnícka organizácia. Svetový deň chrbtice je podporovaný Svetovou spoločnosťou pre zdravú chrbticu a pripomína sa od roku 2000. Jeho cieľom je predchádzať zdravotným problémom chrbtice a súvisiacich ochorení pohybovej sústavy, podporiť povedomie o štruktúre ľudského tela a preventívnymi prehliadkami odhaliť problémy s chrbticou skôr než sa objavia príznaky. Spomínate si na bývalého premiéra a dočasného poslanca Roberta Fica? Spomeniete si na jeho problémy s krčnou chrbticou? A na to, ako sa z neho (aj) pre to vysmievali? Chrbticu treba mať - a nielen rovnú, ale i zdravú a funkčnú. Starajme sa o naše chrbtice, nie o chrbtice iných. A aké svetové a medzinárodné dni nás v októbri ešte čakajú? Aj Medzinárodný deň porozumenia koktavosti, aj Deň Organizácie spojených národov, Európsky deň občianskeho práva, Svetový deň cestovín, aj Svetový deň audiovizuálneho dedičstva, Svetový deň psoriázy a Svetový deň sporenia. Máte našetrené? •

video //www.youtube.com/embed/CH2lvbdGkfM

• O zraku, o očiach. Pred niekoľkými rokmi som podstúpil náročné operácie oboch očí. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Franklian Delano Roosevelta v Banskej Bystrici a operovali niekoľkokrát, ležal som tam takmer rok a skoro dva roky som tam chodil na kontroly a prehliadky. Vďaka vynikajúcemu MUDr. Pavlovi Čermanovi vidím - aj keď iba jedným okom, a i to len čiastočne. Nedávno som musel ísť na operáciu toho "polozdravého" oka zas - opäť k MUDr. Pavlovi Čermanovi - do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP - fakultnej nemocnice v Ružomberku. Chvála Pánu Bohu - vidím, čítam, píšem, počujem. Vynikajúce skúsenosti mám aj s MUDr. Petrom Žiakom, dnes už aj prednostom očnej kliniky v Martine a hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre oftalmológiu. To on ma kedysi ako prvý vyšetroval. Pána doktora Petra Žiaka určite poznáte aj ako blogera z webu SME blog, jeho príťažlivé a hodnotné články neraz bývajú na titulke webu SME. ** Po nedávnych operáciách, dokým sa mi oko ako - tak nezhojilo, videl som zle, mal som problémy hlavne so slnečným jasom. Stačilo zabudnúť si polaroidky - a už to bolo na niekoľko dlhých hodín veľmi zlé. Takmer som nevidel, a preto som aj robil veľa chýb v textoch. A užil som si výsmechu. Ale čo čakať od ľudí necitlivých a grobianských, však? Vrátim sa k MUDr. Petrovi Žiakovi. Pred niekoľkými dňami som priateľovi a kolegovi Andrejovi rozprával o očiach, aj o mojich operáciách. Zaujíma ho to. Navrhol som mu, nech napíše rreportáž na túto tému, aj okruh tém som mu načrtol. Andrej nedávno zverejnil v Denníku N vynikajúci rozhovor s MUDr. Petrom Žiakom *** Dočítate sa v ňom aj o tom, prečo sú nám, hlavne deťom, nepotrebné, až škodlivé slnečné okuliare, ako Covid-19 vniká do nás cez očnú sliznicu, aký vplyv na zrak má práca pred displejmi a monitormi, a aký je rozdiel medzi denným a umelým svetlom, koľko hodín denne by sme mali byť v exteriéri aby sme znížili riziko krátkozrakosti a veľa iného, užitočného i cenného nielen pre ľudí, odkázaných na okuliare. •

• Zo sveta, hlavne kultúry: Zemřel filmař a aktivista James Redford. Synovi slavného oscarového herce Roberta Redforda bylo 58 let. V pátek 16. října 2020 podlehl vzácné rakovině jater, se kterou bojoval od loňského roku, informuje server iDnes a prináša podrobný článok o zosnulom a jeho živote. **** •

• Zo sveta literatúry: V českém překladu vychází francouzská biografie spisovatele Milana Kundery, kterou napsal Jean-Dominique Brierre. Stejně jako nedávná kniha Jana Nováka ani jeho publikace nevznikala v součinnosti se slavným autorem. informuje server iDnes a dodáva, že francouzský autor čerpal ze zápisků, rozhovorů a doposud nezveřejněných svědectví, například ze vzpomínek Kunderova přítele Alaina Finkielkrauta, AntonínaJaroslava Liehma a překladatele Françoise Kérela. I on ale narazil na hradbu mlčení u řady Kunderových přátel, kteří ctili přání spisovatele, aby o něm nemluvili, například jeho nakladatel Antoine Gallimard. Autor knihy pracoval i s velkým množstvím původně českých dokumentů a článků. Kniha s názvem Milan Kundera - Život spisovatele se věnuje době od února 1948 do listopadu 1989. V českém překladu Lucie Šavlíkové ji vydává Argo. ***** Verme, že táto kniha nebude žiadny žert a obohatí naše predvianočné knižnice a poznatky o tajuplnom Maestrovi už i kultových diel, z nich viaceré boli i sfilmované. •

• Z domova umenia a kultúry: Veľmi rád sa poteším pohľadmi na krásne, jemné až zasnívané obrazy. Napríklad na diela umelkyne Melity Fodor Gwerkovej - zakladateľky a riaditeľky Gallery Gwerk na Tomášikovej ulici číslo 19 v Bratislave. Ponúkam vám aspoň pohľad na jeden z jej prekrásnych obrazov, ktorý sa mi pýči nielen pre jeho farebnosť. •

• Melita Gwerková: Mag Miel (Planina šťastia) (100 x 100 centimetrov, olej + kombinovaná technika na plátne, 2019) • (• Zdroj: www.gallerygwerk.sk •)

• Z domova: V pondelok 19. októbra 2020 nastúpilo do zdravotníckych zariadení takmer 250 študentov a študentiek z Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Ich úlohou je pomáhať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pri organizácii i pri plnení povinností, vyplývajúcich z epidemickej situácie, na ktoré majú študentky a študenti odborné vedomosti a zručnosti.Je to veľmi chvályhodný počin, hodný uznania aj potlesku i pre vedenie univerzity. Držme mladým ľuďom palce v ich práci a v štúdiu. •

• Skladba, ktorú mám rád: Sabbath Bloody Sabbath z rovnomenného albumu skupiny Black Sabbath, ktorý vyšiel 1. decembra 1973. Všimnite si, prosím, v oficiálnom videoklipe sa už vo štvrtej sekunde a aj neskôr objaví veľmi krásny Ušľachtilý Psíček - je to praprapraprapravnuk praprapraprapravnuka hustého Psa boha Tyra! •

video //www.youtube.com/embed/mfTpjrzas5E

• Od nás: V našom kachľovom kozube menom Le Feu de l'Amour et de la Maison už po niekoľko dlhých večerov horí hrejivý oheň a jeho svetlo žiari do Veľkej Pracovne a vyhrieva ju. Ten pocit je veruže jednoducho ani zložito neopísateľný. •

