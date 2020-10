Dni minulé v mojom zrkadle (5.)

• Tentoraz to bude o troch udalostiach ostatných dní, o tom, čo som avizoval v minulom tematickom článku - a k tomu pár radostí. •

• Začneme trojicou asi podstatných udalostí týchto dní. Po prvé - premiér Igor Matovič vyhlásil plán plošného testovania slovenského ľudu na pozitívnosť alebo negatívnosť Covid-19. K tomu môžem, samozrejme že len za seba, prehlásiť, že ani mi nenapadne! Presnejšie - ani záprahom, ťahaným tisicstojedenástkou Psov boha Tyra ma nedostanú do miestnosti, kam chodievam voliť a kde som neraz i predsedom či členom volebných komisií. Prečo? Tá miestnosť je na mestskom úrade, kde nedávno pozitívne otestovali na Covid-19 najmenej sedem zamestnancov a zamestnankýň tejto inštitúcie, vrátane primátora. Samospráva, napriek mojim opakovaným otázkam, vytrvalo neodpovedá na to, ako je zabezpečené zdravie všetkých ľudí, ktorí na úrad prichádzajú, hlavne ako stránky. Nie som nezodpovedný blázon, aby som v tejto situácii liezol niekam, kde to nie je bezpečné, a nie som bankár Času, aby som ho nadarmo prežíval vystávaním v radoch na testovanie. Uvidíme, čo povie litera zákona v Zbierke zákonov. Tým a zdravým rozumom sa budem riadiť. •

• Testovanie na prítomnosť Covid-19 v tele ľudskom. • (• Foto: © Gabriel Kuchta, www - dennikn.sk •)

• Druhou udalosťou je ďalšia vlna záplav. Mal som byť včera v zaplavenom okolí Kysaku - nebol som, pretože som mal rodinné radostné povinnosti. Ale nevyzerá to tam veľmi dobre, priateľ a kolega Andrej Bán je na mieste a čo vidí, zažíva, a hlavne kto a ako zaplaveným pomáha - o tom napíše reportáž i s fotkami pre Denník N. Myslím si, že by sme sa mali všetci vzchopiť a povodňami, záplavami (nielen v Kysaku) pomôcť príspevkami na transparentné bankové účty. Určite tak spravím. Nielen preto, že pomoc potrebujú ľudia, ale aj ich priatelia. Prosím vás - pomôžte i vy, pár desiatok peňazí vám chýbať nebude. Vďaka veľká! •

• Psík a Muž utekajú pred povodňou v Kysaku. • (• Foto: © František Iván,zdroj: TASR - www.tasr.sk (16. X. 2020) •)

• Treťou udalosťou je opäť záplava - Zla, primitívnosti, vulgárnosti, protizákonnosti. Protivládne demonštrácie v Bratislave, útoky elementov na políciu, na úrad vlády, na ľudí, nenávisť, vulgarizmy na adresu pána Matoviča (napríklad futbalovoštadiónové skandovanie "Matovič je ko.óóót...!") sú príznakom tupodutohlavosti. Urážať otca či starého otca premiéra Igora Matoviča? A prečo? Našťastie polícia zasiahla: elementy vydymila a vystriekala vodnými delami. Mali ich aj pozatýkať, napariť im poriadne pokuty, pár týždňov za mrežami a navyše upratať ten brajgel, ktorý po "hrdinoch a hrdinkách" ostal. Hanbím sa za to, že žijem v štáte, kde žijú takéto tupelá - ale viem, že čo už s nimi... ...trestať! •

• Výtržník počas protivládnych protestov v Bratislave. • (• Foto: © Vladimír Šimíček - www.dennikn.sk •)

• Nie od nás: Jindřich Šidlo, komentátor média Seznam Zprávy, napísal pre SME komentár s názvom Pandémia? Prezident Zeman sa svojho sviatku nevzdá. * Podstatou textu je upozornenie na to, že Muž s červenými trenírkami na Hradčanoch pripravuje veľkolepé oslavy toho, čo u nás na hanbu nie je - vzniku Československej republiky v roku 1918. Možno pán Šidlo nie je autorom nadpisu článku - ale nech ním je ktokoľvek, každý, aj prezident Zeman, má vedieť, že to nie je žiadny sviatok prezidenta Miloša Zemana - ale že je to sviatok vzniku spoločnej republiky, sviatok aj čechoslovakistov a čechoslovakistiek, a aj môj sviatok, pretože som sa narodil v Československu a s mečiarovsko - klausovským rozbitím republiky som nesúhlasil. Úcta nezaškodí, pane Šidlo. víte, porozuměli jste? •

• Od iných aj pre nás: Spoločnosť Facebook pristupuje k zákazu reklám, ktoré majú ľudí odrádzať od očkovania. Zákaz, ktorý bude platiť na platformách ako Instagram, WhatsApp, Messenger a podobne, oznámil v stredu tohto týždňa Mark Zuckerberg. Aj keď sa Facebook snaží svojich používateľov odradiť od súkromných postov proti očkovaniu, súkromné príspevky na túto tému zakazovať nebude. Spoločnosť Facebook súčasne vysvetlila, že pandémia, vyvolaná vo svete koronavírusom SARS-CoV-2, len zdôrazňuje "význam preventívneho správania v oblasti zdravia." ** •

• Tiež nie od nás a asi ani pre nás: Jak vypadá kuchyň, když v ní vaří muž? Vyfoťte svého partnera (pro muže: nechte se vyfotit partnerkou) a pošlete autorskou fotografii a krátký text o tom, co dotyčný muž na snímku v kuchyni vaří nejraději. Můžete vyhrát jednu ze tří myček... hlási server iDnes k novej čitateľskofotosúťaži. *** Nastal koniec fotenia zvoničiek, zemných dier, zrúcanín či rozhľadní a harabúrd? Možno. My síce umývačku riadu nepotrebujeme, ale taká osemnásť- až dvadsaťdvaročná by sa niekedy zišla: keď je riadov po veľkej spoločnosti vo ville hŕba. A čo ja najradšej varím? Napríklad pečeného morského pstruha na normandský spôsob s exotickou zeleninou z provensálskych oblastí. •

• A ako varí Génius Nick Mason - bubeník z Geniálnej skupiny Pink Floyd? Predsa rytmicky! Video má len 2:04 minúty a je výborne ozvučené! •

video //www.youtube.com/embed/zKycqHQHqc0

• Zo sveta pseudoreklamy: "Milka odoberá mlieko,..." hlási úvod úvodnej vety antireklamy na príkru sladkosť. Nuž, nejedna dojka aj odstrekuje mlieko. Škret zelený už útočí na vianočné city. Otvára akúsi dielňu, s cylindrom na šiške a s monoklom na oku. Neviem, čo v tej dielni vyrába - ale viem, že nič. On len zásobuje hlavne zbytočnosťami, ktoré si ľudia objednajú, aj keď ich nepotrebujú. Inému pajácovi sa zas podaril onakvejší kus: akože sa oholil novožiletkovým držiakom - dráždiakom, ale pozornému oku neuniklo, že si iba strhol nalepenú atrapu hustej, dlhej brady. Alebo si z nás reklamníci robia posmech - alebo sú dementní. To i to platí. Preto normálnych ľudí reklamy zaujímajú iba ako smiechoty. •

• Niečo z našej domácnosti: Okrem rovných benátskych zrkadiel v dobových rámoch od Michaela Thoneta máme aj vzácnu, vyše storočnú petrojejovú lampu, ktorá slúžila Jaroslavovi Havlíčkovi k napísaniu románu Vyprahlé touhy (1935), ktorý vyšiel aj v roku 1944 - už pod názvom Petrolejové lampy, a v roku 1971 mal premiéru podľa tohto románu nakrútený film Petrolejové lampy (réžia Juraj Herz). Zberateľsky vzácna je aj plná, neotvorená fľaška s nealkoholickým nápojom, ktorý 'je už aj na úpätiach Ánd.' Fľaška je v roku 1989 dovezená z Moskvy. Jej zberateľská cena, ktorá mi bola ponúknutá, je minimálne $ 500. •

• Sľúbil som, že napíšem o dlhoočakávaných úderoch. Takže - vďaka priateľovi som dostal veľkú krabicu, plnú vzácností. Okrem kolekcie CD & DVD & Blu-ray s koncertnými nahrávkami a s dokumentárnymi filmami z koncertov skupiny Nick Mason's Saucerful Of Secrets v londýnskom The Roundhouse je v nej koncertné tričko, certifikovaný plagát s originál podpismi členov skupiny, vrátane Génia Nicka, pekná magnetka aj čiapka - a sada bubeníckych paličiek Génia Nicka, každá s jeho podpisom. Celý tento exkluzívny box vyšiel v limitovanom počte, a ja mám to preradostné šťastie, že som asi jediný jeho majiteľ v tejto krajine. A tak si sedím a bubnujem. Mám radosť aj zo šťastia i z toho, akú radosť z toho majú priatelia a priateľky v našom medzinárodnom fanklube Pink Floyd Fanklub CZ. •

• Pre to všetko si nejdem kaziť náladu a nedeľu komentovaním nenávistných výlučkov elementov. Nestoja mi za to. Nie som na nich odkázaný. Len mi je ľúto jedného Psíka, ktorého pseudomajiteľ namiesto toho, aby sa mu venoval, ide lesom a vypisuje nezmysly a lži, tešiac sa na gulááášik z koží divej zveriny, pozbieraných v tom lese. Ani poučnosti nevďačníka odiaľsi z Turca ma nezaujímajú - nič zlé som mu nikdy nespravil, tak čo sa stará? Nuž - chce byť v nejakej pozornosti, nuž - lebo element, Nomen Omen. Amen. •

video //www.youtube.com/embed/ceO_QpHeLAQ

• Nabudúce: Aj o chrbtici a o očiach, aj o niečom z našej domácnosti, aj o naozaj milom čísle 1442525, ktoré má pravdu a dobre to myslí. •

• Na záver - zasmejme sa. Element, biedny matematik a zlý počtár, vypisuje o polkách a štvrťkách. Keď ho napomenú, tak zdôvodní, citujem: "Myslel som to v matematickom slova zmysle." Preboha - odkedy delíme polkami či štvrťkami? Iba ak u mäsiara. Moja pani vraví, že keby mal takýto "pedagóg" učiť naše dieťa, tak ho z tej školy odhlási. •

• P. S.: Pred niekoľkými chvíľami mi cinkla správa, že očakávaná reportáž Andreja Bána zo zaplavených Krompách už vyšla. Určite je to silný text, je z terénu a je ilustrovaný viac než desiatimi fotografiami. **** •

• Heslo dní: Mlčanie je najlepšia odpoveď pre všetkých, nevážiacich si vaše slová. •

