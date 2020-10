Dni minulé v mojom zrkadle (4.)

• Teraz to nebude len o tom, čo som avizoval v predchádzajúcom tematickom článku. Bude to aj o pani prezidentke, aj o zrkadlách. •

• Najkôr, ako slušnosť velí, ako i protokol určuje, dáme slovo pani prezidentke Zuzane Čaputovej, ktorá sa prihovára vo videu, vyzýva ľud na nosenie správne nasadených ochranných rúšok i na dezinfekciu rúk. Video, ktoré má 53 sekúnd, preberám z českého spravodajského servera iDnes, na webe kancelárie pani prezidentky (ešte) nie je. •

• Pani prezidentka Zuzana Čaputová nielen o ochranných rúškach (iDnes) --- link. •

• Zuzana Čaputová - prezidentka Slovenskej republiky • (• Zdroj: Facebook Zuzany Čaputovej •)

• Spomínate si na dni, keď sa na jar tohto roku privalila prvá vlna kovidpandémie? Určite. A spomínate si na to, aký bol ľud solidárny? Samozrejme. Kto mohol a chcel, ten, presnejšie tá, vo veľkom šili rúška, rozdávali ich, aj zdravotníkom, niekedy predávali za pár peňazí. Zdravotníkom, zdravotníčkam sa tlieskalo, ohňostrojovalo a spievalo i z balkónov, terás. Teraz? Viac než do rúšok halia sa ľudia do nevraživosti až nenávisti, protirúškové elementy sa vysmievajú... Veď vieme.Kam sa podela, stratila tá solidarita z jari? Pani prezidentka hovorí o rúškach hlavne v súvise so starými ľuďmi. Počúvnime ju. Je lepšie nasádzať si rúško - než ísť do nemocnice za starkou, starkým na umelej ventilácii. Ak nás do tej nemocnice pustia. •

• Ukážkový, exemplárny prípad protirúškovca opisuje Denník N * V stredu došlo v osobnom vlaku do Bratislavy k potýčke, ktorá rozhodne nemusí byť posledná svojho druhu. Sprievodkyňa vyzývala cestujúceho Tibora Moravčíka, aby si nasadil rúško, inak zastaví vlak. On to odmietol, pretože rúško mu vraj spôsobuje zdravotné problémy a zároveň odporuje jeho náboženstvu. „Podľa môjho náboženstva vstupuje Boh do mňa nádychom. Deje sa tak od prvého nádychu po narodení až do posledného výdychu. Je neprípustné, aby mi niekto bránil v kontakte s Bohom,“ vysvetlil protirúškar po niekoľkých dňoch. Dodajme, že potvrdenie o tom, že rúško mať nemusí, zo zdravotných dôvodov, nemá. Polícia ho z vlaku vyšikovala. Policajných kontrol by malo byť viac a zároveň je polícia povzbudzovaná, aby prehrešky okamžite pokutovala a neriešila ich len dohovorom. „Polícia bude kontrolovať a bude dávať pokuty bez možnosti napomenutia,“ potvrdil aj premiér Igor Matovič. •

• Mnohí i mnohé sú protirúškovým šialenstvom postihnutí a postihnuté sťa morom. • (• Zdroj: www.bystricoviny.sk •)

• Nemálo mládeže sa správa naozaj ako z divých vajec vyskočená a odtrhnutá z reťazí. Napríklad na vysokoškolskom intráku v bratislavskej Mlynskej doline si partia spravila koronapárty - ožrali sa ako elementy, bez rúšok, s pozitívnymi kovidtestami. ** A potom sa čudujme, že sa nemáme čomu čudovať. Ani tomu, že si naši robia svadby v zahraničí, hlavne v Poľsku, odkiať si so svadobnými výslužkami a darmi privezú i Covid-19. Koviďákov a koviďáčky potom zdravotníci nezvládajú liečiť. Napríklad v Bardejove. Čudujeme sa, že k dnešku je na Slovensku viac než 80 obetí toho prekliateho vírusu? •

• Od nás: Sneh už padá, na horskom prechode Čertovica aj Stromy pováľala jeho mokrá ťažoba. Polícia už cez hory nepúšťa automobily bez zimných obutí. Termopapučky na nohách na pedáloch nestačia. Ako to vyzerá, ilustruje pôsobivá fotografia od nás spred pár dní. •

• Modrosivá snežná nálada. • (• Foto: © V. Z. Zdroj: archív autora. •)

• Od iných: Dnes si kultúrna verejnosť v našej kedysi spoločnej vlasti pripomína 100. naroeniny Maestra filmu - Rudolf Hrušínský, fenomenálny divadelný a filmový i rozhlasový herec, recitátor hrával aj v českom Národním divadle v Praze, sa narodil 17. októbra 1920 v Československu, v obci Nová Včelnice neďaleko Jinřichova Hradce. Zomrel vo veku 73 rokov, 14. apríla 1994 v Prahe, v Českej republike. Veľmi pekný článok o Maestrovi i s odkazom na niekoľko ďalších a hodnotných, zverejnil server iDnes, s podtitulom Rudolf Hrušínský byl nejen herec. *** Vedeli ste, že tento náruživý rybár si v roku 1992 zahral aj v talianskom 'mafiánskom' filme Chobotnica? Ponúkam vám príjemný audiodokument (23:20 minúty) o Maestrovi - z cyklu Příběhy slavných z produkcie Českého rozhlasu. •

• Kyslý, trpký útok na sladkosti. Nadnárodný potravinársky koncern Nestlé sa ako kukučka rozhodol vyhodiť zo svojho hniezda - portfólia ikonické vajíčko - lentilkynášho večného, nekončiaceho sa detstva. V Českej republike sa už vyrábať nebudú. "Jde o tradici, proto nám je opravdu líto, že už se tu lentilky nebudou dělat," smutní místostarosta Holešova Pavel Karhan nad rozhodnutím potravinářské společnosti Nestlé přemístit po 114 letech výrobu oblíbené sladkosti do německého Hamburku, píše se v úvode článku České lentilky pamatují ještě císařství. Stoletý příběh legendární sladkosti s hořkým koncem na webe Lidovky.cz. **** Škoda, veď aj tá klasická, prastará česká Škoda je už nemecká. •

• Lentilky • (• Foto: © Michal Vítek - www.michalvitek.net •)

• O záporákoch a záporáčkach. Poznám chlapíka, ktorý tvrdí, že je veľkým milovníkom westernov, filmových kovbojok. Ako vieme - a určite to vie aj on - v týchto filmoch víťazí Dobro nad Zlom, Láska nad Nenávisťou. Na konci filmov zloduch, zločinec, neraz vrah, padne po strelách z hlavní Dobrého muža, a ešte sa aj zrúti zo skál a smrteľne sa doláme. Podobne končia nielen zlosynovia, ale aj zlodcéry. Preto je pre mňa nepochopiteľné, že sa tento mladý muž z mne neznámych dôvodov pridal k elementom nenávisti, posmechu a Zla. Čo som mu spravil? Nič. A vôbec - koho nezaujímajú moje vraj infantilnosti, kopy sprostostí a názory - nech ich nečíta, nesleduje. Nikto nikoho nenúti, ani komentovať. Alebo núti? Ak áno - tak len skypená žlč. Šerif bdie a je na strane Zákona, Spravodlivosti a Morálky. •

• O zrkadle. Vraj mám doma iba krivé zrkadlo. Nie. Máme doma brúsené benátske zrkadlá, osadené v štýlových rámoch z pravého dreva, vyrobených aj v dielňach dávnej spoločnosti Michaela Thoneta - dizajnéra a výrobcu dnes cenného nábytku. •

• Nabudúce: Hlavne o dlhoočakávaných úderoch, o umení aj o novinkách dní za hranicami i doma. Nie všetci všetko vedia a sledujú. Ani ja neviem všetko a všetko nesledujem. Ale viem, že mnohým mojim čitateľkám a čitateľom celkom vhod a dobre padne to, čo napíšem a svedomito doplním potrebnými odkazmi. Napokon - k dnešku moje články na tomto blogu na webe SME blog prekročili počet prečítaní, zobrazení číslo 1 013 480. Som spokojne šťastný milionár - a úprimne za to ďakujem všetkým mojim dobrým čitateľkám, čitateľom. •

• Heslo dní: Je lepšie ležať v teple a v suchu, než stáť na zime a ešte byť i v mokrom. •

