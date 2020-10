Virtuálna filmová skutočnosť doma

• Sme hlavne doma - lebo korona, lebo sprísnené protipandemické nariadenia. Mnohým chýba spoločenský kontakt, kultúra. •

• Pandémia koronavírusu má výrazný dopad aj na kinopriemysel a na jeho fungovanie, preto bratislavské Kino Lumière Slovenského filmového ústavu ešte počas prvej vlny pandémie spustilo projekt Kino doma - ktorý mal veľký divácky úspech, osvedčil sa. V nadväznosti na aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, podľa ktorých sa zatvárajú aj kiná až do odvolania, Kino Lumière opäť otvára svoju online virtuálnu kinosálu v Kine doma. Prvá projekcia sa uskutoční už v sobotu 17. októbra 2020 o 20:20 hodine za zvýhodnené, symbolické vstupné len 1,- euro. •

• Banner na projekt Kino doma v Kine Lumière. • (• Zdroj: Slovenský filmový ústav - Kino Lumiêre •)

• „Pandémia ochorenia Covid-19 prichádza v druhej vlne ešte intenzívnejšie ako v marci. Medzi opatreniami, ktoré by ju mali pomôcť zastaviť, je aj obmedzenie prevádzky kín. Napriek tomu, že dlhodobo tvrdíme, že najlepším miestom na plnohodnotné sledovanie filmov je kinosála s veľkým plátnom a s výnimočným zvukom a obrazom, rozhodli sme sa oživiť projekt Kino doma,“ hovorí o opätovnom spustení Kina doma Zita Hosszúová, manažérka projektu Kino doma a aj manežérka Kina Lumière. •

• Kino doma ponúka filmy ako live stream v presne určený deň a čas. Na rozdiel od VoD si ich nie je možné stopnúť, zastaviť, pretočiť ani odložiť na inokedy. Diváci, diváčky film sledujú spoločne a v rovnakom čase ako v kine. Projekt vznikol počas prvej vlny pandémie s myšlienkou, že ak nemôže prísť divák do kina, musí ísť kino za divákom. Je to jeden zo spôsobov, ako zostať v kontakte s vernými fanúšikmi či fanúšičkami a zároveň podporiť legálne uvádzanie filmov na Slovensku. Súčasťou každej projekcie je aj chat - čet s divákmi, do ktorého sa môžu alebo nemusia aktívne zapojiť. •

• Záber z filmu La Gomera. • (• Zdroj: © Asociácia slovenských filmových klubov •)



• Jesenný program v Kine doma otvorí zábavný film noir La Gomera (réžia Corneliu Porumboiu, 2019), 97 minút. Oceňovaný rumunský režisér Corneliu Porumboiu sa s ním vlani dostal do výberu hlavnej medzinárodnej súťaže Medzinárodného filmového festivalu v Cannes ako jediný východoeurópsky tvorca. Hlavným hrdinom tejto kriminálnej komédie je skorumpovaný policajný inšpektor z protidrogovej jednotky, ktorý sa vydáva na kanársky ostrov La Gomera naučiť sa prastarý hvízdajúci jazyk el silbo. Len vďaka nemu sa môže vyhnúť prenasledovaniu a odpočúvaniu polície a pokračovať v komunikácii s gangstermi, s podsvetím. Komika tohto filmu je postavená na princípe hry na rôzne smery prostredníctvom sofistikovaného písania a na situačnom, často čiernom, humore. •

• Upútavka na film La Gomera (2:09 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/d7I6i943qUA

• V nasledujúcom, blízkom období sa v Kine Lumière mali konať viaceré filmové podujatia. Jedným z nich je Týždeň slovenského filmu, ktorého termín bol z dôvodu prvej vlny pandémie koronavírusu presunutý z apríla na október. Druhým je už tradičný jesenný Filmový festival inakosti. Výber filmov z oboch podujatí bude predstavená vo virtuálnej kinosále Kina doma v online podobe už od utorka 20. októbra 2020. •

• Prehliadka Týždeň slovenského filmu ponúkne vo svojej redukovanej verzii sedem držiteľov tohtoročných cien Slnko v sieti a digitálne reštaurovanú komédiu Utekajme, už ide! (réžia Dušan Rapoš, 1986, 85 minút), a to pri príležitosti udelenia ceny Slnko v sieti Milanovi Lasicovi za Výnimočný prínos slovenskej kinematografii. Milan Lasica v tomto filme hrá jednu z hlavných úloh. Do online priestoru sa v Kine doma sa presúva aj tradičný Filmový festival inakosti s programom súčasných queer filmov z celého sveta a špeciálne z Ázie, vybraných diel zo zlatého fondu kinematografie i zo slovenských a českých snímok s LGBTI témou. •

• Kino Lumière spustilo projekt filmových predstavení v online priestore počas prvej vlny koronavírusovej pandémie. Jeho zámerom bolo udržať kontakt s diváčkami a divákmi a s komunitou kina a ponúknuť filmy, ktoré vstúpili do distribúcie krátko predtým, než kiná zatvorila mimoriadna situácia. Vyhodnotenie projektu potvrdilo, že Kino doma sa stretlo so záujmom divákov a s ich podporou. Počas trvania projektu v prvej fáze prevádzky od 18. apríla 2020 do 30. júna 2020 bolo uvedených spolu 40 dlhometrážnych filmov a dve pásma krátkych filmov, celkovo bolo zrealizovaných 46 predstavení počas 74 dní. Na online predstavenia prostredníctvom webstránky Kina Lumière bolo celkovo vydaných 4 239 vstupeniek, priemerná návštevnosť dosiahla 92 predaných vstupeniek na jedno predstavenie. Okrem Kina Lumière, ktoré projekt iniciovalo, sa do neho zapojili aj Kino Úsmev v Košiciach, Kino Iskra v Kežmarku a Kino Akademik v Banská Štiavnica. •

• Podrobnosti o projekte Kino doma - Kino Lumière --- link. •

• Podmienky projekcie filmu La Gomera v Kine doma a info o filme --- link. •

• La Gomera (ČSFD) --- link. •

• zdroj článku: •

• Tlačový servis Slovenského filmového ústavu --- link. •