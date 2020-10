O rozprávkovom telefonistovi

• Narodil sa 23. októbra 1920 v Taliansku, kde aj zomrel - 14. apríla 1980. Bol novinárom, ale hlavne jeho rozprávková tvorba obsadila svet. •

• Giovanni 'Gianni' Rodari (23. X. 1920,Omegna, Talianske kráľovstvo -14. IV. 1980, Rím, Taliansko) je autorom viac než trinástich knižiek a prozaických zbierok príbehov predovšetkým pre deti a pre ich rodičov v neprestajnom hravom detskom veku. Medzi najznámejšie a v celom svete veľmi obľúbené knižky patria hlavne knižka Cipollino z roku 1951 - v slovenčine vyšla vo viacerých vydaniach pod názvom Cibuľkove dobrodružstvá - a knižka Favole al telefono z roku 1962 (v slovenčine vyšla veľakrát s už okrídleným názvom Rozprávky po telefóne - a práve táto knižka sa stala 'papierovou kultoukou' pre mierne odrastenejšie deti. Vznikla pritom z jednoduchého nápadu: Autor, často cestujúci za povinnosťami žurnalistu, vždy podvečer zatelefonoval domov a svojmu malému synovi porozprával svoju vymyslenú rozprávku. Knižka zožala nevídaný úspech a dodnes vychádza na celom svete - pritom už dávno netelefonujeme z telefónnych búdok a nečakáme na prepojenie cez medzimesto... Ale tie rozprávky - napokon ako všetky rozprávky - sú nesmrteľné. Preto ani v časoch inteligentných telefónov nezabúdajme na rozprávky. •

• Giovanni 'Gianni' Rodari sa za svoju tvorbu stal v roku 1970 laureátom Ceny Hansa Christiana Andersona - najvyššieho medzinárodného ocenenia za literatúru pre deti. •

• Giovanni 'Gianni' Rodari so synčekom. • (• Zdroj: www.rossorubino.tv •)



• Giovanni 'Gianni' Rodari teraz prichádza za nami - do Výstavnej sály Univerzitnej knižnice v Bratislavena Michalskej ulici číslo 1. Prichádza k nám vďaka výstave významných talianskych ilustrátorov a ilustrátoriek. Výstava je prístupná bezplatne, a to od 19. októbra 2020 do 3. novembra 2020, od pondelka do nedele v čase od 11:00 do 18:00 hodiny. •

• Výstava k 100. výročiu narodenia Giovanniho 'Gianni' Rodariho je jedným z nosných podujatí XX. ročníka Týždňa talianskeho jazyka a kultúry vo svete. •

• Plagát na výstavu Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet. • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Giovanni 'Gianni' Rodari je jedným z najobľúbenejších detských autorov vo svete. Taliansky kultúrny inštitút 100. výročie jeho narodenia pripomenie výstavou, na ktorej je predstavený výber diel významných talianskych ilustrátorov a ilustrátoriek, ktoré vznikali od šesťdesiatych rokov XX. storočia až po súčasnosť. Súčasťou výstavy sú aj slovenské vydania Rodariho rozprávok. Výstava Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ulici číslo 1 v Bratislave bude prístupná verejnosti od 19. októbra 2020 do 3. novembra 2020, vstup na ňu je voľný. •

• Výstava k storočnici literáta pôvodne vznikla pre Medzinárodný veľtrh detských kníh v Bologni, z iniciatívy regiónu Emilia - Romagna, pod kurátorským dohľadom Cooperativa Giannino Stoppani / Accademia Drosselmeier. Jej jadrom sú diela ilustrátorov i ilustrátoriek, ktoré v priebehu času oživovali a dotvárali Rodariho príbehy. Výstava ponúka výber toho najlepšieho z talianskej ilustrátorskej tvorby za posledných päťdesiat rokov od známych osobností dizajnu a kreslenej tvorby, medzi nimi sú aj autori E. Luzzati a B. Munari, až po súčasných umelcov, umelkýň, uznávaných a cenených aj na medzinárodnej scéne. •

• Polodetail ilustrácie od Bruna Munariho k Rodariho rozprávke. • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• „Gianni Rodari napísal množstvo kníh. Priniesol nápady, ukázal nové cesty poznávania. Vymýšľal a experimentoval, hral sa so slovami. Jeho tvorba zahŕňa veršovačky, riekanky, básne, listy, poviedky, romány, pedagogické úvahy, novinové články. Je jediným talianskym autorom vyznamenaným cenou Hansa Christiana Andersena, akousi Nobelovou cenou za detskú literatúru. Jeho diela si zaslúžia, aby ich ľudia čítali, objavovali, počúvali zas a znovu, pretože sa vymykajú akýmkoľvek stereotypom. Boli preložené do mnohých jazykov. Jeho texty sa zrodili spoločne s obrázkami. Sprevádzajú ich diela umelkýň a umelcov, tvoriacich dejiny svetovej ilustrácie,“ vyjadril sa k tvorbe talianskeho spisovateľa Massimo Mezzetti, vedúci odboru kultúry talianskeho Regiónu Emilia - Romagna. •

• ilustrácie od Giulie Orecchio k Rodariho rozprávke. • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Výstava v Bratislave má originálnu podobu, pretože ju obohacuje aj domáci kontext. „V Bratislave sme rozšírili pôvodný koncept výstavy v snahe pripomenúť, že Gianni Rodari je obľúbeným a stále prítomným spisovateľom aj medzi slovenskými čitateľmi. Preto tu návštevníci nájdu slovenské vydania Rodariho kníh, preklady niekoľkých jeho rozprávok od študentov talianskeho bilingválneho gymnázia, či krátky animovaný film Hviezdny taxík od výtvarníkov Juraja Krumpolca a Igora Derevenca z roku 2016,“ uviedla ku konceptu príťažlivej výstavy Adriana Šulíková z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave. •

• Plagát na animovaný film Hviezdny taxík. • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Rozprávky po telefóne vyšli na Slovensku prvýkrát vo Vydavateľstve Mladé letá v roku 1965, o päťdesiat rokov neskôr po nich siahlo Vydavateľstvo Artforum a vydalo ich v obnovenej verzii na kvalitnom papieri, zvýrazňujúcom pôvodnú farebnosť ilustrácií, ktorých autorom je Vladimír Fuka. Knižka vyšla v pôvodnom, vynikajúcom preklade od Blahoslava Hečka. Jana Michalová z Vydavateľstva Artforum zdôvodnila rozhodnutie vydavateľstva slovami:“Keď máte doma dieťa neposedné, zvedavé, ktorého životná energia presahuje bežný priemer, nie je jednoduché nájsť ten správny text na recitačnú súťaž. V Rodarim je takých textov celé priehrštie. Originálnych, vtipných, primeranej dĺžky, trochu bláznivých. Preto sa táto kniha talianskeho klasika, vo vynikajúcom preklade pána Hečka, dostala do nášho vydavateľstva. Láskavého humoru totiž nikdy nie je dosť. A bola to aj príležitosť vzdať poklonu skvelému československému ilustrátorovi Vladimírovi Fukovi, ktorý v 1967 emigroval a stal sa teda v socialistickom Československu persona non grata. Jeho obrázky tu však s nami v našich detských izbách boli, napriek snahe komunistu.“ •

• Obálka knižky Rozprávky po telefóne. • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Výstava vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave pripomenie návštevníkom aj ďalšie, asi nemenej významné Rodariho tituly, ktoré vychádzali od druhej polovice XX. storočia na Slovensku, či už to boli Cibuľkove dobrodružstvá, Jazmínko v krajine klamárov, alebo Z neba padá čokoláda. Dramatické centrum Edudrama v rámci sprievodného podujatia k výstave pripravilo tvorivú dielňu pre deti prvého stupňa základných škôl Svet Gianniho Rodariho, ktorá hravou formou približuje jeho príbehy. Autorka projektu, Veronika Kořínková, vysvetľuje: „Inšpirovaní výstavou ilustrácií k Rodariho knižkám sa prenesieme priamo do sveta jeho príbehov a rozprávaní. Cez aktivity a riešenie vybraných situácií v príbehoch si deti nielen vytvárajú pozitívny vzťah k literatúre a čítaniu, ale aktívnym vstupovaním do príbehu a konaním za postavy sa učia formulovať vlastný názor a premýšľať v súvislostiach. Takéto hravé učenie umožní deťom citové preniknutie do preberanej témy a sprostredkuje hlbšie vedomosti.“ •

• Polodetail ilustrácie od Alessandra Sannu k Rodariho rozprávke. • (• Zdroj: PR agentúra bARSdobrýchýr •)

• Talianski umelci a umelkyne, vystavujúci na výstave

Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet: •

• Bruno Munari • Emanuele Luzzati • Altan |Beatrice Alemagna • Gaia Stella • Olimpia Zagnoli • Manuel Fior • Alessandro Sanna • Valerio Vitali • Simona Mulazzani • Chiara Armellini • Anna Laura Cantone • Fulvio Testa • Maria Chiara Di Giorgio • Giulia Orecchia • Nicoletta Costa • Federico Maggioni • Francesca Ghermandi • Pia Valentinis • Vittoria Facchini • Elenia Beretta •

• Organizátori výstavy Gianni Rodari a jeho rozprávkový svet: •

• Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave • Regione Emilia - Romagna • Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s Vydavateľstvom Artforum a dramacetrom Edudrama •

• Mediálna podpora Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave:

PR agentúra bARSdobrýchýr - Zuzana Golianová •

• Dokument o príbehu a príbehoch Gianniho Ģianni' Rodariho (16:01 minúty). •

video //www.youtube.com/embed/3q0qO8RQEkw

• zdroje článku: •

• Tlačové a obrazové podklady z PR agentúry bARSbobrýchýr a archív autora --- link. •