Dni minulé v mojom zrkadle (3.)

• Dnes to bude aj o bezbrehej nenávisti, o zlobe a o súdení, aj o neonacistoch, aj o automaticky automatickej práčke. •

• Správa dňa: Všetky opatrenia, ktoré vydali hygienici od marca 2020, vrátane povinnej štátnej karantény, zatvorenia obchodov a reštaurácií, až po povinné nosenie rúšok, sú nezákonné, tvrdí Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. * 'Fajn,' pomyslel som si, 'jedna vec je nezákonnosť z dôvodov, že nariadenia k marcu 2020 nevyšli v Zbierke zákonov - druhá vec je, koľkým ľuďom tie nariadenia zachránili život, zdravie, koľkí sa vďaka nim vyhli aj ťažkým ochoreniam s trvalými následkami. Háčik je v tom, že asi niet tej sily, ktorá by to spočítala a vyčíslila finančné hodnoty, o ktoré sme neprišli. Pretože všetko sa meria peniazmi, však?' Ale máme vinníkov: našu vládu, premiéra Igora Matoviča a hlavného hygienika - Jána Mikasa. Čakám, že teraz do piatich dní sídlo Generálnej prokuratúry prerobia na nemocnicu s perfektnou výbavou a zariadením i s čerstvým, odborným personálom, a do tej nemocnice sa budú zvážať ľudia, napadnutí pliagou Covid-19, aj na ňu zomierajúci. Okrem toho očakávam, že bude prísne zakázané nosiť akékoľvek rúška - a to aj vo vreckách a kabelkách. Myslím si, že výrok z Generálnej prokuratúry naženie až povodňové vody na mlyny popieračov kovidu a antirúškovcov. Ale - je mi to jedno, priznám sa. Generálna prokuratúra je síce obsadená právnikmi a právničkami - ale nie lekármi, virológmi, epidemiológmi... V duchu pokrútených a poprekrúcaných paragrafov by som sa nečudoval, keby ten "právny ústav" vyhlásil, že žiadny kovid neexistuje. Napokon - všetko to svedčí o tom, v akom ne-právnom štáte žijeme. •

• Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. • (• Foto: © Peter Korček, zdroj: www.glob.zoznam.sk •)

• Stala sa tragédia. V jednej neveľkej dedinke 15-ročný chlapec dobodal 82-ročného muža a okradol ho o 120,- eur. Stalo sa to v nedeľu 11. októbra 2020 a ešte v ten deň policajti podozrivého, ktorý sa vlúpal do rodinného domu a zabil a okradol, zadržala. Policajný krajský vyšetrovateľ chlapca už obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh vzatia páchateľa do väzby. To je všetko. Nie je. Na sociálnych sieťach a v diskusiách pod správou o zločine sa pretrhla hrádza nenávisti až neskutočnej. Zaujímavé - ako najviac nenávidiace elementy sa prejavili hlavne mladé ženy. Volása po mučení, štvrtení, kastrovaní, vešaní, upálení zaživa, nevídaných tortúrach, po zastrelení, ubití na smrť, po utratení... Medzi stovkami komentov, svedčiacich o hrôze ľudského písomného prejavu a myšlienkových pochodov sa občas zjavilo aj obyčajné: "vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine obeti." Zaujímavé je, že niekoľko dní pred tragédiou stala sa v jednom meste iná tragédia: Vodič ťažkého mechanizmu zrazil cyklistu, ktorý bol na mieste mŕtvy. V komentároch pod touto správou sa nepísalo o tom, že vodiča stroja treba utratiť, na mieste dokopať, zastreliť, ubiť palicami... Nie, len sa "ripovalo" a emotikovalo uplakancami. Viete, v čom je rozdiel? V tom, že v prvom prípade ktosi pohotovo napísal, že zabíjal "cigán." A sme doma. •

• Ilustračná fotografia. • (• Zdroj: © Getty Images •)

• Z Francúzska: V krajine Galského kohúta už platí zákaz nočného vychádzania. Okrem aglomerácie Paríža sa nočný zákaz vychádzania týka miest Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse a Montpellier. Zavreté zostanú aj kiná, reštaurácie či divadlá. Dodržiavanie bude prísne kontrolované, pokuta je 135,- eur.Cieľom je, podľa prezidenta Emmanuela Macrona, aj ochrániť hospodárstvo a vyhnúť sa celoštátnej karanténe. „Budeme naďalej pracovať. Nestratili sme kontrolu,“ povedal. Dodal však, že situácia je „znepokojujúca.“ ** Všimnite si - zákaz platí aj v normandskom meste Rouen. To znamená, žeJeanne d’Arc - Johanka z Arku si nateraz môže odýchnuť v temnici. Zatiaľ ju neskoro večer neupáli a elementy prídu o bezduchú zábavnú roztopaš. Podľa zdrojov, ktoré nechcú byť menované, už na škodoradostné elementy tiahne vojsko Jeanne d'Arc. Začína zvoniť na časy prevracania kabátov, kožuchov aj jupiek a sukní. •

• Z domova - z vlasti: Od štvrtka 15. októbra 2020 začali u nás platiť nové protipandemické nariadenia a opatrenia - sú ukotvené v zákonoch, ktoré vyšli v Zbierke zákonov. *** Okrem toho, že sa osoby vo veku 65 a viac rokov opäť dožili času pokojných nákupov počas takzvaných "seniorských hodín," nemôžeme jesť pokrmy a piť nápoje v reštauráciách, bistrách, baroch, verejných jedálňach a v podobných zariadeniach. Môžeme pojedať a popíjať na terasách. Mnohí a mnohé sa budú naďalej nie pojedať, ale zožierať nenávisťou. Ako to vyzerá v praxi? Tak, ako na fotke z týchto neslnečných dní. •

• Pozvanie na terasu šesťhviezdičkovej krčmy s výdajom pitiva cez okienko. • (• Zdroj: tohtotýždňový archív autora. •)

• Z Grécka: Nikosa Michaloliakosa - zakladateľa a lídra gréckej neonacistickej strany Zlatý úsvit (Chrysi avgi) - grécky súd odsúdil na 13 rokov väzenia. Usvedčili ho z vedenia zločineckej organizácie, ktorú neprávom prezentoval ako legitímny politický subjekt. Grécky súd zároveň odsúdil na doživotie člena tejto skupiny Jorgosa Rupakiasa, ktorý v roku 2013 na smrť dobodal 34-ročného antifašistického rappera Pavlosa Fyssasa. Práve táto vražda odštartovala vyšetrovanie činnosti krajne pravicovej strany Zlatý úsvit, ktorú minulú stredu súd označil za zločineckú organizáciu. **** U nás Marian Kotleba dostal 4 roky a 4 mesiace od Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Kedy si naše súdnictvo, Generálna prokuratúra, Najvyšší súd "posvieti" na kotlebovcov a ĽSNS? Nevieme - a to nie je veselá vedomosť. •

• Meranie výšky (trestu?). • (• Gašparec. Zdroj: www./nazory.pravda.sk •)

• Keď som nedávno, v článku Gastroslužby vraj krachujú ***** napísal svoj obyčajný názor, že majitelia a prevvádzkovatelia stravovacích zariadení sa musia prispôsobiť situácii, núdzovému stavu a hlavne zákazníckej verejnosti a neponúkať v donáškach iba kebab, pizzu a bravčové kolená, dočkal som sa zborového rehotu a výsmechu od elementov. Pozrite sa, mne je naozaj jedno, či niekto v kuchárskej čiapke skrachuje - alebo nie. Variť viem, aspoň tak dobre, ako moja pani. A čo sa nestalo? 14. októbra 2020 vyšiel rozhovor so šéfkuchárom Petrom Janičinom ******, ktorý vyhlásil: "Nemôžeme plakať, reštaurácie musia upraviť menu tak, aby sa jedlá ľahko odnášali." Peter Janičina (39) je šéfkuchárom v novom bratislavskom bistre Shpaiza. S varením začínal v Škótsku, v Bratislave zakladal populárnu reštauráciu U kubistu a pracoval aj v známom Roxor Burgeri. V rozhovore povedal, citujem: "Gastro sa musí vedieť prispôsobovať podmienkam. Ľudia musia jesť, a ak budú naďalej chodiť do práce, budú hľadať možnosti, kde si jedlo zohnať. Pred podnikmi stojí trochu výzva, aby aj svoj produkt prispôsobili tomu, čo ľudia vyhľadávajú. Ak sa ľudia v gastre sústredia na „umenie možného,“ fungovať budú." A pokračuje: "My sme od začiatku rátali s výdajným okienkom, bez ohľadu na koronu. Ale veľa vecí sme museli aj meniť. Pred otvorením sme neplánovali robiť menučká, ale začali sme ich robiť, lebo o ne bol záujem. Mali sme produkty, ktoré vyhovovali požiadavke „aby sa ľahko nosili,“ ale empanady a quiche by neuživili celú prevádzku. Ľudia by sa ich za dva dni objedli. Preto sme pridali napríklad nátierky, ktoré sa ľahko vezmú domov, či ramen, ktorý podávame v skle. Môžete si ho ľahko zobrať domov." Takže tak. Ak bude niekto šikovný, chytí sa aj liptovských drobov, zemiakových placiek, báb, šalátov, vegánskych či vegetariánskych jedál. Na tom nie je nič šialené - a liptovské šialence, teda droby, sú lahodné. •

• Chutné, sýte, vypečené liptovské droby s vegetariánskou prílohou. • (• Zdroj: www.strachanovka.sk •)

• O automaticky automatickej práčke. Kúpili sme si novučkú práčku. Je belostná. Má toľko automatických programov, že až. Má veľký bubon zo súpravy bicích od bubeníka Johna Henryho Bonhama z famóznej skupiny Led Zeppelin. Ale tá práčka nie je rockovo hardrocková - je tichá ako padajúci sneh. Ponúka neskutočné radosti a rozkoše. Dajú sa v nej vyprať aj peniaze. Aj vybieliť čierne svedomie - ale za to sa musí platiť. Práčka, samozrejme, dostala meno. Volá sa Frau Hugolína Bošská. Okrem objednávok na vybielenie svedomia prijímame objednávky aj na vyčistenie žalúdkov. Prikvitnutie Frau Hugolíny Bošskej do domácnosti sme oslávili: symbolickým opraním pamätných, štýlových Levi's Strauss a otvorením fľašky červeného Les Ormes de Cambras - Merlot, ročník 2009. Starú práčku, láskyplno zvanú Mademoiselle Inès, sme podarovali - za odvoz, do Bretónska. •

video //www.youtube.com/embed/2mOChaEs1fo

• Nabudúce: Skutočne výživné komenty k udalostiam dní, o kultúre aj o radosti. •

• Heslo dní: Buďme radi, že ak neleje, tak prší - a ak neprší, tak mrholí, a ak nemrholí, tak Slnko svieti. Ak Slnko nesvieti, tak žiari Mesiac. Alebo nič. •

• odkazy na odkazy v článku: •

* Opatrenia hygienikov sú-nezákonné, tvrdí prokuratúra (SME) --- link.

** Minúta po minúte (Denník N) --- link.

*** Sprísnené opatrenia - otázky a odpovede (SM\E) --- link.

**** V Grécku odsúdili lídra neonacistickej strany... (SME) --- link.

***** Gastroslužby vraj krachujú (SME blog) --- link.

****** Šéfkuchár Peter Janičina: Nemôžeme plakat,... (Denník N) --- link.