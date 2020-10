Dni minulé v mojom zrkadle (2.)

• Marian Kotleba dostal od Špecializovaného trestného súdu v Pezinku symbolické 4 roky a 4 mesiace 'natvrdo.' To ale nie je všetko. •

• Udalosti, deje, správy sa valia, minútu za minútkou. Vybral som zopár - ostro sledovaných i vari neznámych, z ostatných dní a pripájam k nim moje krátke poznámky. •

• Marian Kotleba - vodca ĽSNS a ten, ktorý v parlamente reprezentuje aj popieračov kovidu, dostal od Špecializovaného trestného súdu v Pezinku trest: finančnú pokutu a hlavne štyri (4) roky a štyri (štyri) mesiace nepodmienečne - za to, že dlhodobo prezentoval neonacistickú numerologickú symboliku 1488. * Zneužil na to rodiny v biede, v núdzi, neraz so zdravotne postihnutými členmi, členkami. Daroval im 1 488,- eur. Prečo nie 1 500 alebo 2 000? Tak to nevie ani svätý Tiso. Ešte bude odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky - a uvidíme. S trestným právom má problémy aj iný kotlebovec - Milan Mazurek. Nebuďme škodoradostní, ale treba zdôrazniť, že dotyční si predlho koledovali o to, aby skončili v lochu. Sú na ceste pre spoločnosť určite dobrej. Marian Kotleba na verdikt súdu reagoval slovami, že len potvrdil jeho pôvodný dojem, že ide o proces na politickú objednávku. Kto mal takúto objednávku zadať, povedať nevedel- "Z odôvodnenia rozsudku je jasne vidieť, že bol pripravený vopred a že nebol tvorený dnes. Bola to pripravená vec," povedal Marian Kotleba. Mimochodom - aj ja neraz finančne podporujem rôznych ľudí či právnické osoby, ktoré to potrebujú. Najčastejšie sumou 111,- eur alebo 101,- eur. Je v tom symbolika: 11. mám meniny. •

• Marian Kotleba s nedôsledne nasadeným ochranným rúškom, s trčiacim nosom, na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku, 12. X. 2020. • (• Foto: © Ivan Kríž. Zdroj: TASR - www.teraz.sk •)

• Covid-19 stále zúri a zúria aj popieračky a popierači existencie kovidu, aj ignorantky a ignoranti zákonných nariadení nosiť správne nasadené rúška. Dúfam, že sa čo najskôr začne o nich zaujímať Národná kriminálna agentúra a potom budú, ako Marian Kotleba "naťahovať čas pred trestným tribunálom a napokon skončia vo väzeniach. Pretože popieranie existencie existujúceho a životu nebezpečného je silná melta. Veď už aj sociálna sieť Facebook zakáže príspevky, ktoré popierajú alebo skresľujú holokaust, a ľudí, hľadajúcich informácie o nacistickej genocíde, bude smerovať na overené zdroje. "Už dlho odstraňujeme príspevky, ktoré chvália zločiny z nenávisti alebo masové vraždy vrátane holokaustu," napísal Mark Zuckerberg. V reakcii na narastajúci antisemitizmus teraz podľa neho Facebook zakáže aj akýkoľvek obsah, ktorý holokaust popiera alebo skresľuje. ** Ak došlo na popieračov holokaustu - malo by čo najskôr dôjsť aj na popieračov kovidu. Napokon - ten kovid si už na celom svete vyžiadal takmer šestinu obetí z počtu obetí holokaustu. A ak sa tu niekto stále oháňa "švedskymi cestami," tak treba vedieť, že Vo Švédsku, ktoré má asi 10 230 00 obyvateľov, si k dnešku Covid-19 vyžiadal už 5 894 obetí na životoch. •

• Teraz o tom, ako sa zneužíva Facebook - konkrétne jedna skupina na Facebooku, ktorá je oficiálnou informačnou skupinou samosprávy Mesta Liptovský Hrádok. V tejto skupine som pravidelne informoval o propozíciách a uzávierke nadregionálnej Literárnej súťaže KongenScript 2020. Jej partnerom i spoluorganizátorom je aj liptovskohrádocká samospráva a tiež primátor mesta. Niekoľkokrát mi administrátor príspevok o súťaži odstránil, naostatok ráno v deň uzávierky súťaže - a vtedy ma aj na dva týždne v skupine zablokoval. Napriek tomu, že som neporušil žiadne pravidlá skupiny. Administrátorom je istý Richard Šopor, dobrovoľný hasič (nič proti hasičom nemám), ktorý ani nie je obyvateľom Liptovského Hrádku a za administrovanie spomenutej skupiny dostáva z mestských peňazí mesačne 200,- eur. Dostáva ich aj za to, že v spomenutej skupine toleruje a zámerne prehliada aj príspevky popieračov kovidu, aj príspevky tých, ktorí a ktoré sa hrubo a vulgárne vyjadrujú o našich ústavných činiteľoch alebo o občanoch mesta. Hanba? Obrovská! Kto je Richard Šopor? Človek, ktorý údajne má zápis(y) v registri trestov, dokonca po ňom vraj pátral aj Interpol. Tento človek bez mihnutia oka vymaže príspevok o tom, že je posledný deň uzávierky literárnej súťaže, príspevok o možnosti kultúrneho vyžitia sa na jedinečnom, celoslovenskom podujatí, príspevok o akcii k Medzinárodnému dňu mobility, príspevok o tom, že niekto niečo stratil a iný čosi našiel... Zato skupinu zneužíva na propagovanie podnikateľských obchodných aktivít svojej matky. Ale ak do skupiny niekto dá oznam, že prijme ľudí do práce - odstráni ho. Richard Šopor si ale potrpí - hlavne na samoprezentáciu, tu ho vidíte na dobovej fotke s vtedy ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Akože "cenzor" Richard Šopor je vpravo. •

• Minister vnútra Robert Kaliňák a hasič Richard Šopor. • (• Zdroj: archív autora. •)

• Zopár dobrých správ. Napríklad tá o tom, že pani prezidentka Zuzana Čaputováv piatok 9. októbra 2020 podpísala novelu zákona o odpadoch a o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Hlava štátu registrovala viacej výhrad k novele, posudzovala súlad s ústavou, ako aj opodstatnenosť použitia režimu skráteného legislatívneho konania. Prezidentka vníma, že systém triedeného zberu komunálneho odpadu dlhodobo vykazuje systémové nedostatky, ktoré bránia dosiahnutiu takého stabilného prostredia, ktoré by účinne zabezpečilo práve uvedený spoločný záujem a zabránilo nekalým a netransparentným praktikám. Preto prijatú novelu považuje skôr za prechodné a rýchle opatrenie k dosiahnutiu vyšších recyklačných cieľov. *** Dobrou správou je i do, že enviroaktivista a ochranár Erik Baláž bude spolupracovať so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky pri transformácii ochrany prírody. Týkať by sa to malo hlavne národných parkov. **** Blahoželám a doplním, že Erik Baláž je z Liptovského Hrádku - a nech si so spoluprácou švihne, dokým ešte nejaké národné parky máme a neostanú nám len národné holoruby. •

• Výborné správy prichádzajú aj ta to z Prešova - konkrétne z Prešovskej univerzity. Do nového akademického roku tam vstúpili so spestrením ponúk jedál študentom, študentkám aj kolektívu zamestnancov univerzity. V spolupráci so Slovenskou vegánskou spoločnosťou ponúkajú vegánske jedlá a pokrmy rastlinného pôvodu. Včera, teda 12. októbra 2020 sa na tejto univerzite začal 54. ročník Akademického Prešova. Pretože máme nariadenia a opatrenia proti pandémii, tak možno programy z podujatia sledovať i z domu - vďaka online prenosom vystúpení. Akademický Prešov 2020 trvá aj v stredu 14. októbra 2020. •

• Z hry Zapach czasu (Teatr KTO) - Akademický Prešov 2020. • (• Foto: © Wojciech Łyko. Zdroj: www.unipo.sk •)

• Akademický Prešov 2020 - programový plagát. • (• Zdroj: www.unipo.sk •)

• Na záver výročná spomienka - presne 13. októbra 1965 britská skupina The Who dokončila nahrávanie albumu My Generation. Rovnomenná pieseň z neho sa stala generačnou výpoveďou mlade o jej vzťahu k spoločnosti vo Veľkej Británii i v USA. V čase, keď už všade vrcholila 'jé - jé - jééé' beatlemánia... Video bez chýb krásne ilustruje roky šesťdesiate •

video //www.youtube.com/embed/qN5zw04WxCc

• Heslo dní: Vždy sa nájde priestor pre Slobodu - tak ako sa vždy nájde diera v plote. •

