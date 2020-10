Dni minulé v mojom zrkadle (1.)

• Udalosti, deje, správy sa valia, minútu za minútkou. Vybral som niekoľko z ostatných dní a pripájam k nim par mojich komentárov. •

• Počet Slovákov a Sloveniek, ktorí a ktoré podľahli, zomreli na zdravotné komplikácie, spôsobené smrtiacim Covid-19, dosiahol číslo 61. V Českej republike 987, v Poľsku 3 004, na Ukrajine 5 098, v Maďarsku 954, v Rakúsku 851 a na celom svete 1 075 750. * Tieto čísla a počty nakazených budú len vzrastať. Slovensko je takmer celé červené na 'kovidsemafore,' čo znamená, že vodičky a vodiči ho prejazdia krížom - krážom na červenú. Vláda s odborníkmi sprísňujú nariadenia a opatrenia proti pandémii, opäť musíme mať všade v exteriéroch, teda vonku, správne nasadené ochranné rúška. Aj vyhradené nákupné hodiny pre osoby v seniorskom veku opäť prišli, korona zavrela brány do chrámov Boha aj dvere do krčiem, od utorka 13. októbra 2020 je zákaz zhromažďovania sa bude... A sú zavreté fitnescentrá, takže toto je posledný klinec do truhly našej ekonomiky - zavreté fitnescentrá ju zložia na lopatky ľahšie než pierko. A, navyše, ani na hokej, futbal nemožno ísť. •

(• Zdroj: www.cynickaobluda.sme.sk •)

• Slovenky, túžiace byť pod čepcom a Slováci pod papučou, sa, akoinak, vynašli. Svadbia sa v blízkom zahraničí, veď čo so svadobnými koláčmi a tortami? Necháme ich nech sa pokazia, skysnú, oplesnejú? Nie! Je to vynikajúce - ku svadobným darom a výslužkám mať pribalený aj kovid a namiesto svadobnej cesty ísť na umelú pľúcnu ventiláciu. •

• Niekoľko správ z kultúry. Zomrel Lee Kerslake 16. máj 1947 - 19. október 2020, britský bubeník predovšetkým v skupine Uriah Heep. Zomrel aj Edward Lodewijk Van Halen (26. január 1955 - 6. október 2020), známy ako Eddie Van Halen - holandsko-americký gitarista, skladateľ, producent, spolu s bratom, bubeníkom Alexom Van Halenom v roku 1972 založil americkú rockovú skupinu Van Halen. Pripomenuli sme si (v kultúrnom oddelení redakcie SME veruže takmer vôbec) nedožité 80. narodeniny, ktoré by slávil John Winston Ono Lennon MBE (9. október 1940, Liverpool, Veľká Británia ~ 8. december 1980, New York, USA). Keď osemdesiatku oslavoval ďalší člen The Beatles - bubeník Ringo Starr, tak v SM o tom nenapísali ani notu na bubon. Kultúra v SME vari vyšla na bubon? Génius Roger Waters z Nadpozemsky Geniálnej skupiny Pink Floyd vydal DieloUs + Them (na Blu-ray, CD, DVD, LP). Je to záznam z rovnomenného celosvetového koncertného turné, koncert som zažil v Prahe - úžasné. Ježiško už má od mňa e-mail, písaný po francúzsky, aby vedel, že čo a ako. Austrálska rockovo - hardrocková skupina ACϟDC 6. októbra 2020 v službe YouTube vydala pohyblivé audio ku skladbe Shot In The Dark, ktorá je avízom na jej sedemnásty štúdiový album. Pod názvom Power Up vyjde - predstavte si, že v piatok - a ako inak: v piatok trinásteho; 13. novembra 2020! Verme, že album nebude výstrelom do tmy a pánu Bohu do okna. Kunsthalle Bratislava má od 1. októbra 2020 novú kurátorku, konkurz vyhrala Lýdia Pribišová. Podrobnosti nielen o nej nájdete v článku Veľká výhra v našom umení. ** Umelci a umelkyne sú v nešťastí, pretože korona zavrela aj kultúrne stánky a chrámy kultúry. Herec Milan Kňažko bojuje s Covid-19, podobne aj šéfredaktor časopisu .týždeň, Štefan Hríb. Hlavne na Milanovi Kňažkovi si zas povytláčali vredy nenávisti a vypustili fekálie zla elementy. Podrobne to zmapoval Ján Levoslav Benčík v článku Milan Kňažko, Covid-19 a dobroprajní Slováci. *** Je to čítanie pre silné žalúdky - obraz toho, čo za tupohlavy u nás žijú. •

• Roger Waters - Us + Them • (• Zdroj: www./rogerwaters.com •)

• Zatiaľ čo premnohé naše umelkyne a umelci nariekajú, plačú, ba až kvília a stále sa krútia v kolotoči vysvetľovaní toho, čo je to talent. Hlavne ich talent. Občas si spomenú aj na 'robotníkov a robotníčky' kultúry, dajme tomu na osvetľovačov, zvukárov, kameramanov... ...už menej na scenáristov a vôbec nie na fotografov. Český prezident Miloš Zeman poskytol serveru iDnes rozhovor a jasne vyhlásil, na adresu sťažovateľov:"Neschopní ať zkrachují a pražská smetánka ať čte knhy." **** Myslím si, že aj naša pani prezidentka by sa mala blysnúť a poradiť, napríklad ako neskrachovať, akú knihy čítať a akú hudbu odporúča počúvať. Môj návod? Skrachovať nemôžeme, lebo bysme skrachovali. Odporúčam čítať reportážne romány Jacka Londona - abysme vedeli, ako ne-skrachovať. A čo počúvať? Napríklad skladbu Paranoid z rovnomenného albumu od skupiny Black Sabbath, ktorý vyšiel 18. septembra 1970 (ani o tom v SME nebolo nič.). Na záver ponúkam melódiu skladby Paranoid v interpretácii virtuózky z Moskvy, volá sa Александра Кузнецова - Alexandra Kuznecová. Je z rodiny hudobníkov, klavírovať začala ako trojročná. Zatiaľ vyštudovala Konzervatórium Piotra Iljiča Čajkovského v Moskve a interpretuje aj známe rockové svetohity. •

video //www.youtube.com/embed/zbCdWApa9Nw

• Ešte čerstvá správa z regiónu, zverejnená na webe MY Liptovské noviny - SME 12. októbra 2020 o 10:41 hodine, časť zo správy: Covid-19 potvrdili viacerým zamestnancom Mestského úradu v Liptovskom Hrádku. Všetci sú v domácej karanténe. Úrad funguje v obmedzenom režime.„Mestský úrad funguje s obmedzenom režime, takom, ako sme mali na jar. Stránky sa vybavujú telefonicky, elektronicky, v nevyhnutnom rozsahu osobne len cez okienko,“ vysvetlil primátor Branislav Tréger. ***** Ešteže veruže tak, okienko to istí. •

• Pre každého, každú je výživné niečo iné. Teraz sa vzdialim - čaká ma výživný, sýty obed: zemiakovo-cesnaková polievka a mäsko so zeleninovou ryžou a čaj z Modrých hôr. Určie sa pri obede nebudem chmúriť, to nikomu nielen dnes nepristane. •

• Heslo dní: Keď sú všade samé zákazy, aj vtedy je hudba prejavom slobody. •

