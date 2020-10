Marihuana? A legálne? Nie!

• Legislatívne snahy legalizovať na Slovensku kanabidiol (CBD) sa mi priečia. Nesúhlasím s tým, aby sa otvárala brána marihuane. •

• Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky,Mgr. Jana Bittó Cigániková, MBA (1983), ktorá je aj predsedníčkouVýboru Národnej rady Slovenskej republiky a je členkou vládnej a parlamentnej strany Sloboda a Solidarita, sa v populárnom, čítanom článku CBD bude legálne, legislatíva je na svete * pochválila svojimi iniciatívami, ktoré považujem za postupné otváranie brán k úplnej legalizácii marihuany na Slovensku. S tým nesúhlasím, protestujem proti tomu, aby bola aj marihuana napokon u nás bezbreho legalizovaná. •

• Na začiatok - dobre viem, aký je rozdiel medzi THC (δ-9-tetrahydrokanabinol) - základnou účinnou psychotropnou látkou, ktorá je v marihuane. Viem aj to, ako THC ovplyvňuje psychiku ľudí (každého inak), viem aj to, že stále u nás platízákon číslo 139 /1 998 Zbierky zákonov o omamných látkach, psychotropných látkach, a že pod tento zákon spadá aj kanabidiol (Cannabidiol - teda CBD).Nie som nevzdelanec, zákony dodržiavam - aj tie, ktoré nám teraz prikazujú nosiť správne nasadené ochranné rúška tam, kde je to potrebné. A áno - aj názory Jiřího X. Doležala poznám. Takže o tom diskutovať nemienim. •

• Cannabis - rastlina marihuany. • (• Zzdroj: www.healthcaretimes.com •)

• Článok poslankyne Jany Bittó Cigániková sa začína, ako inak, príbehmi tých, ktorí tak nesmierne potrebujú liečbu - a práve liečbu prostriedkami, obsahujúcimi (aj) CBD. Také citlivkové manipulácie, ktoré neraz mávajú dohru na súdoch, kde obžalovaní hrajú prekvapenie a tvrdia, že marihuanu pestovali preto, aby z nej robili mastičky pre starú mať, trpiacu kadečím. Ach - hotoví farmaceutickí vedátori, takmer nobelisti všakže. A potom dostanú aspoň desať rokov. Neraz im poriadne priťaží, keď sa zistí, že sušinu marihuany predávali. Komu? Nuž tým, ktorí a ktoré s radosťou denne "húlia." •

• Nemienim písať o skúsenostiach s ľuďmi "húliacimi," to je zbytočné. Nechce sa mi dávať sem odkazy na správy (hlavne policajné) o tom, koľko vodičov a vodičiek spôsobilo aj tragické nehody pod vplyvom THC v kombinácii s alkoholom, aspoň pivom. A už vôbec tu nebudem podporovať obhajoby kadekoho, poukazujúceho na to, že predsa aj svetoznámi hudobníci, speváci, hudobníčky, speváčky fajčili trávu - a aha čo vytvorili. Nuž - na to, aby niekto, kto má vymletú, dutú hlavu, vyúdenú takmer nonstop "húlením," treba talent, drinu, drinu a talent. Nestačí si kúpiť gitaru Fender Stratocaster. A Pink Floyd? Isté skúsenosti s drogami mal predovšetkým Syd Barrett, ale ak sa nemýlim, tak ani jedna kompozícia tejto famóznej skupiny nebola nahraná pod vplyvom drog. Takže - k veci. •

• Neviem, na kieho ďasa by nám bolo legalizovanie CBD akože "pre lekárske a farmaceutické účely." Na našom trhu už dnes aj dávno dostať legálne kúpiť - aj v lekárňach - masti, gély, oleje, emulzie a ktovie čo ešte s obsahom CBD. Okrem toho sa predávajú "marihuanové" pivá, alkonápoje, čokolády a keksy a tak ďalej. O čo teda ide legislatívne akčnej Jane Bittó Cigánikovej. Teda okrem toho, aby sa zviditeľnila - asi ako s povestnými gaťkami na billboardoch. Môj názor je taký, že dotyčná poslankyňa Bittó Cigániková (a nie je, bohužiaľ, sama) pripravuje sadenice pôdu na legalizovanie marihuany. Napokon - kto už dávno mal a má v straníckych cieľoch, predvolebných sľuboch legalizovanie marihuany? Predsa strana Sloboda a Solidarita. Aj Progresívne Slovensko. A nie sú sami, ktorí na sľuby legalizovať marihuanu lákajú, lapajú, "drogujú" hlavne prvovoličov, prvovoličky a mladých ľudí. •

• Isteže - nesúhlasím s drakonickými trestami za jeden - dva jointy či za rastlinku v kvetináči v izbičke devy - a aby to potom amnestiami riešila pani prezidentka. Lenže to nie je o CBD. Populizmus Jany Bittó Cigánikovej a spol. je ako zo zlej Ríše Trávy. •

• Spýtam sa: Prosím vás, všetci, nielen Jana Bittó Cigániková a spol., to už nič iné nám všetkým na Slovensku nechýba - len marihuana, výrobky z nej a napokon "posedenia pri húlení" a to všetko? Nemáme prietrže starostí a problémov, a tak málo radostí a pozitív - aj z parlamentu? Čo nám chýba ku šťastiu? Konopná masť? Konopný povraz na krk - z toho, ako to tu bude kadekto legislatívne uvoľňovať - dovtedy, až budeme takí uvoľnení, že bude musieť dôjsť k uťahovaniu skrutiek? Veď sa vraví, že zakázané ovocie z farskej hrušky najlepšie chutí. Ak to ovocie bude povolené - rýchlo sa ho kadekto tak preje, až sa z toho všetci pototo. •

• P. S.: Nemusím, ale povoľujem diskusiu pod článkom. Prosím vás - diskutujte k téme, k veci a vecne, bez osobných útokov a nenávistných príspevkov. Slušné diskutujúce a slušní diskutujúci si nezaslúžia, aby bola diskusia pod článkom zas odstránená, ako minule - pre nával zla a nenávisti. Ďakujem za pochopenie. •

